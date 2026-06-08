Jeder Superheld hat eine Ursprungsgeschichte – beginne deine eigene mit der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox! Die Einsteigerbox enthält alles, was du brauchst, um Magic im Marvel-Universum zu spielen. Du lernst die Grundlagen mit einem leicht verständlichen Tutorial, das von Captain America und Iron Man inspiriert wurde, und tauchst dann mit deinen Lieblingssuperhelden in das Marvel-Universum ein.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Einsteigerbox
Jede Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält Folgendes:
- 10 thematische Jumpstart-Halbdecks
- Zwei (2) dieser Jumpstart-Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind.
- Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!
- 5 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten
- 2 Spielmatten
- 2 „Spielablauf“-Leitfäden
- 2 Regelreferenzkarten
- 2 Spindown-Würfel
- 1 Kurzanleitung
Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält zehn thematische Jumpstart-Halbdecks. Zwei dieser Halbdecks (das Halbdeck mit Captain-America-Thema und das Halbdeck mit Iron-Man-Thema) sind speziell für das Tutorial der Einsteigerbox zusammengestellt. Diese nicht mischen! Stattdessen werden sie in ihrer ursprünglichen Reihenfolge gemäß den in der Einsteigerbox enthaltenen „Spielablauf“-Leitfäden gespielt.
0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers
0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark
Jede Karte in den Tutorial-Halbdecks der Einsteigerbox ist in der unteren linken Ecke nummeriert. Um das Halbdeck richtig zu sortieren, lege die Karte mit der Nummer „W-Tutorial 20“ bzw. „R-Tutorial 20“ als unterste Karte ins Halbdeck, gefolgt von „W-Tutorial 19“ bzw. „R-Tutorial 19“ und so weiter. Die oberste Karte jedes Halbdecks sollte „W-Tutorial 1“ bzw. „R-Tutorial 1“ sein.
Es gibt für jede Farbe von Magic zwei Halbdecks. Jedes Halbdeck hat ein eigenes Thema, wie Artefakte oder Young Avengers. Den Inhalt jedes Halbdecks findest du im Folgenden.
Fang an, Magic mit der Einsteigerbox zu spielen, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 weltweit erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Decklisten der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox
Im Folgenden siehst du den Inhalt jedes Halbdecks nach Kartentyp sortiert. Über das Dropdown-Menü kannst du die Karten auch nach Farbe, Manakosten oder Seltenheit sortieren. Du kannst dir diese Karten auch in der Kartengalerie des Sets anschauen.
0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card
Agent of Atlas
Peggy Carter, Secret Agent
Brave Brawler
Agents of S.H.I.E.L.D.
Hero in Training
Hawkeye, Clint Barton
Okoye, Dora Milaje Leader
Valkyrior Skyrider
Wondrous Revival
Iconic Shield
Fall to Earth
Pacifism
Thriving Heath
7 Plains
0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
Hawkeye's Shot
Hero in Training
Soldier On
Mockingbird, Bobbi Morse
Ant-Man, Scott Lang
Captain America, Steve Rogers
Captain's Defense
The Falcon, Sam Wilson
Hawkeye, Clint Barton
The Wasp, Janet Van Dyne
8 Plains
Mandroid Squadron
Winter Soldier, Bucky Barnes
0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme
Aerial Doombot
Hydraulic Helper
S.H.I.E.L.D. Deployment Drone
Ultron Drone
A.I.M. Bot
Victor Mancha, Runaway
War Machine, James Rhodes
Repulsor Bots
Vibranium Energy Daggers
Futurist Forge
Thirst for Knowledge
Frozen in Ice
Thriving Isle
7 Island
0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card
A.I.M. Bot
Brawn, Amadeus Cho
Bold Biochemist
Atlantean Cavalry
Graviton, Fundamental Force
Blue Marvel, Adam Brashear
A.I.M. Scientists
Super Intelligence
H.E.R.B.I.E. Scout Unit
Depower
Trickster's Stratagem
Stark's Ingenuity
Thriving Isle
7 Island
0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card
Project Deathlok Soldier
Doom's Servo-Guards
Agents of HYDRA
HYDRA Troopers
Kingpin's Enforcers
Glamorous Grapplers
Arnim Zola, Bio-Fanatic
Madame Hydra, Reanimated
Ultimo, Civilization's End
Doom Blade
Infernal Rebirth
HYDRA Infiltration
Thriving Moor
7 Swamp
0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card
Red Room Recruit
Boomerang, Blade Flinger
Ninja of the Hand
Baron Strucker, HYDRA Overlord
Tombstone, Career Criminal
Crossbones, Malicious Mercenary
Glamorous Grapplers
Roxxon Brutes
Minotaur, Roxxon CEO
Dark Deed
Visions of Villainy
Hour of Defeat
Thriving Moor
7 Swamp
0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card
8 Mountain
Smashing Spree
Concentrated Fire
Crimson Operative
Power Boost
Hulk, Bruce Banner
Iron Man, Tony Stark
Spider-Man, Hometown Hero
Scarlet Witch, Wanda Maximoff
Repulsor Rays
Quicksilver, Pietro Maximoff
Black Widow, Natasha Romanoff
Happy Hogan, Dauntless Driver
0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card
Speed, Young Avenger
Stature, Young Avenger
Patriot, Young Avenger
Iron Lad, Young Avenger
Wiccan, Young Avenger
She-Hulk, Jennifer Walters
The Immortal Weapons
Lightning Strike
Experimental Armor
Hire a Crew
Furious Strength
Marvelous Melee
Thriving Bluff
7 Mountain
0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card
Serpent Specialist
Knight of Wundagore
Hellcat, Undying Vigilante
Gamma Grotesque
Warriors of Wakanda
Mister Hyde, Monster Within
Beast, Erudite Aerialist
The Thing, Ben Grimm
Feral Ferocity
Punishing Punch
Training Regimen
Colossal Collision
Thriving Grove
7 Forest
0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card
Undercover Skrull
Moon-Boy, Dino Rider
Gert and Old Lace, Runaways
The Fabulous Frog-Man
Warriors of Wakanda
Atlas, Sizable Stooge
Wakandan Royal Guard
Savage Land Dinosaur
Flora Colossus
Team Transmitter
Thing Swing
Colossal Collision
Thriving Grove
7 Forest
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.