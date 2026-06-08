Jeder Superheld hat eine Ursprungsgeschichte – beginne deine eigene mit der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox! Die Einsteigerbox enthält alles, was du brauchst, um Magic im Marvel-Universum zu spielen. Du lernst die Grundlagen mit einem leicht verständlichen Tutorial, das von Captain America und Iron Man inspiriert wurde, und tauchst dann mit deinen Lieblingssuperhelden in das Marvel-Universum ein.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Einsteigerbox

Jede Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält Folgendes:

10 thematische Jumpstart -Halbdecks Zwei (2) dieser Jumpstart -Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind. Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!

-Halbdecks 5 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

2 Spielmatten

2 „Spielablauf“-Leitfäden

2 Regelreferenzkarten

2 Spindown-Würfel

1 Kurzanleitung

Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox enthält zehn thematische Jumpstart-Halbdecks. Zwei dieser Halbdecks (das Halbdeck mit Captain-America-Thema und das Halbdeck mit Iron-Man-Thema) sind speziell für das Tutorial der Einsteigerbox zusammengestellt. Diese nicht mischen! Stattdessen werden sie in ihrer ursprünglichen Reihenfolge gemäß den in der Einsteigerbox enthaltenen „Spielablauf“-Leitfäden gespielt.

0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers 0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark

Jede Karte in den Tutorial-Halbdecks der Einsteigerbox ist in der unteren linken Ecke nummeriert. Um das Halbdeck richtig zu sortieren, lege die Karte mit der Nummer „W-Tutorial 20“ bzw. „R-Tutorial 20“ als unterste Karte ins Halbdeck, gefolgt von „W-Tutorial 19“ bzw. „R-Tutorial 19“ und so weiter. Die oberste Karte jedes Halbdecks sollte „W-Tutorial 1“ bzw. „R-Tutorial 1“ sein.

Es gibt für jede Farbe von Magic zwei Halbdecks. Jedes Halbdeck hat ein eigenes Thema, wie Artefakte oder Young Avengers. Den Inhalt jedes Halbdecks findest du im Folgenden.

Fang an, Magic mit der Einsteigerbox zu spielen, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 26. Juni 2026 weltweit erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Decklisten der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Einsteigerbox

Im Folgenden siehst du den Inhalt jedes Halbdecks nach Kartentyp sortiert. Über das Dropdown-Menü kannst du die Karten auch nach Farbe, Manakosten oder Seltenheit sortieren. Du kannst dir diese Karten auch in der Kartengalerie des Sets anschauen.

0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card

Agent of Atlas Peggy Carter, Secret Agent Brave Brawler Agents of S.H.I.E.L.D. Hero in Training Hawkeye, Clint Barton Okoye, Dora Milaje Leader Valkyrior Skyrider Wondrous Revival Iconic Shield Fall to Earth Pacifism Thriving Heath 7 Plains

0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

Hawkeye's Shot Hero in Training Soldier On Mockingbird, Bobbi Morse Ant-Man, Scott Lang Captain America, Steve Rogers Captain's Defense The Falcon, Sam Wilson Hawkeye, Clint Barton The Wasp, Janet Van Dyne 8 Plains Mandroid Squadron Winter Soldier, Bucky Barnes

0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme

Aerial Doombot Hydraulic Helper S.H.I.E.L.D. Deployment Drone Ultron Drone A.I.M. Bot Victor Mancha, Runaway War Machine, James Rhodes Repulsor Bots Vibranium Energy Daggers Futurist Forge Thirst for Knowledge Frozen in Ice Thriving Isle 7 Island

0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card

A.I.M. Bot Brawn, Amadeus Cho Bold Biochemist Atlantean Cavalry Graviton, Fundamental Force Blue Marvel, Adam Brashear A.I.M. Scientists Super Intelligence H.E.R.B.I.E. Scout Unit Depower Trickster's Stratagem Stark's Ingenuity Thriving Isle 7 Island

0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card

Project Deathlok Soldier Doom's Servo-Guards Agents of HYDRA HYDRA Troopers Kingpin's Enforcers Glamorous Grapplers Arnim Zola, Bio-Fanatic Madame Hydra, Reanimated Ultimo, Civilization's End Doom Blade Infernal Rebirth HYDRA Infiltration Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card

Red Room Recruit Boomerang, Blade Flinger Ninja of the Hand Baron Strucker, HYDRA Overlord Tombstone, Career Criminal Crossbones, Malicious Mercenary Glamorous Grapplers Roxxon Brutes Minotaur, Roxxon CEO Dark Deed Visions of Villainy Hour of Defeat Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

8 Mountain Smashing Spree Concentrated Fire Crimson Operative Power Boost Hulk, Bruce Banner Iron Man, Tony Stark Spider-Man, Hometown Hero Scarlet Witch, Wanda Maximoff Repulsor Rays Quicksilver, Pietro Maximoff Black Widow, Natasha Romanoff Happy Hogan, Dauntless Driver

0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card

Speed, Young Avenger Stature, Young Avenger Patriot, Young Avenger Iron Lad, Young Avenger Wiccan, Young Avenger She-Hulk, Jennifer Walters The Immortal Weapons Lightning Strike Experimental Armor Hire a Crew Furious Strength Marvelous Melee Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card

Serpent Specialist Knight of Wundagore Hellcat, Undying Vigilante Gamma Grotesque Warriors of Wakanda Mister Hyde, Monster Within Beast, Erudite Aerialist The Thing, Ben Grimm Feral Ferocity Punishing Punch Training Regimen Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card

Undercover Skrull Moon-Boy, Dino Rider Gert and Old Lace, Runaways The Fabulous Frog-Man Warriors of Wakanda Atlas, Sizable Stooge Wakandan Royal Guard Savage Land Dinosaur Flora Colossus Team Transmitter Thing Swing Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.