Tag der Ankündigung: 29. Mai 2023

Standard:

Fabel vom Spiegelzerbrecher // Spiegelung von Kiki-Jiki ist ausgeschlossen.

Die Anrufung der Verzweiflung ist ausgeschlossen.

Der Rabauken-Bankenknacker ist ausgeschlossen.

Datum des Inkrafttretens:

Tabletop und Magic Online: 29. Mai 2023

MTG Arena: 30. Mai 2023

Aktualisierung der Philosophie der ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten mit Änderungen an Standard

Vor Kurzem haben wir einen Artikel über Tabletop-Standard veröffentlicht und darüber, dass wir uns wieder darauf konzentrieren, es auf allen Stufen zu verbessern. Heute machen wir unseren zweiten Schritt zur Erreichung dieses Ziels.

Wenn wir mit Spielern über Ausschlüsse in Standard sprechen, konzentriert sich das Community-Feedback – ob von Spielern, die auf dem höchsten Niveau der Pro Tour spielen, oder von denjenigen, die ein entspannteres Mittwochabend-Standard in ihrem Store genießen – größtenteils darauf, wie störend unser aktueller Ausschlussrhythmus sein kann. Ausschlüsse sind im Hinblick auf die Beteiligung an Standard ein Problem. Sie sind zu unvorhersehbar, zu inkonsistent, und sie beeinträchtigen das Vertrauen der Spieler darin, ihre Decks bauen und spielen zu können.

In Zukunft ändern wir den Rhythmus für das Management unserer Formate, insbesondere Standard. Unser Ziel ist es, für mehr Konsistenz die meisten unserer Formatänderungen einmal im Jahr vorzunehmen. Diese Ankündigung erfolgt dann jährlich vor Beginn der Vorschauen im Herbst. Das umfasst nicht nur Standard, sondern auch Modern, Pioneer, Legacy und Vintage.

Grundsätzlich hat sich unser Ziel, dass Standard eine unterhaltsame und gesunde Spielumgebung bleiben soll, nicht geändert. Wir werden jedoch genauer auf Karten und Spielmuster schauen, die schon länger im Spiel sind, um sicherzustellen, dass Standard ein frisches, mitreißendes und stets spannendes Format ist.

Neben der jährlichen Ankündigung werden wir am dritten Montag nach dem Erscheinen jedes Sets die Liste der ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten aktualisieren, speziell zu dem Zweck, größere Ungleichgewichte in der Umgebung zu korrigieren. Diese Aktualisierungen werden im Großen und Ganzen nach der Pro Tour erfolgen.

Unsere Absicht ist, dafür zu sorgen, dass wir dieses Zeitfenster von drei Wochen nur sehr selten für Änderungen an Standard nutzen müssen. Falls eine neue Karte sofort drastische negative Auswirkungen auf ein Format hat, halten wir es für wichtig, dass unsere Spieler nicht für ein Jahr oder mehr in einem schlechten Format „feststecken“. Wir werden dieses Fenster für Karten vom Kaliber des Felidar-Wächters reservieren, als Werkzeug, das wir hoffentlich nie benutzen müssen. Idealerweise finden die meisten Standard-Aktualisierungen nur einmal im Jahr statt, damit Spieler wieder Vertrauen in Auswahl und Bau ihrer Decks gewinnen.

Trotz alledem schließen wir heute drei Karten aus Standard aus, um den Übergang zu unterstützen. Uns war es wichtig, für dieses neue Zeitalter von Standard sozusagen einen echten Neuanfang zu machen, ohne dass kürzlich gebannte Karten wie ein Damoklesschwert über dem Format hängen. Dazu haben wir uns für die folgenden Änderungen entschieden:

Wir haben über die letzten Set-Releases und Premier-Turniere hinweg den Aufstieg und die Dominanz des auf Schwarz-Rot basierenden dreifarbigen Kerns beobachtet. Wir glauben, dass diese Änderungen dazu beitragen werden, die Siegquote der dominanten Strategie im Format zu reduzieren, sowie vor dem Sommer und der Veröffentlichung von Wildnis von Eldraine für Abwechslung sorgen und einen Einstiegspunkt in des Format schaffen werden.

Fabel vom Spiegelzerbrecher // Spiegelung von Kiki-Jiki ist schon seit ihrer Einführung in Standard das Rückgrat von auf Schwarz-Rot basierenden Strategien und eine der stärksten Karten des Formats. Ihre Fähigkeit, Ressourcen zu erzeugen, für Kartenfluss zu sorgen und eine Bedrohung darzustellen, die der Gegner loswerden muss, ist für eine Karte dieser Effizienz unerreicht. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, ihr entgegenzuwirken, und diese kosten häufig viel mehr als drei Mana, und sie ist besonders schwierig zu besiegen, wenn ihr Besitzer die Partie beginnt. Indem wir Fabel vom Spiegelzerbrecher // Spiegelung von Kiki-Jiki entfernen, hoffen wir, die Stärke von schwarz-roten Decks zu reduzieren, aber auch, dass die Deckbau-Optionen für diese Strategien aussagekräftiger werden, wenn sich Spieler zwischen Bedrohung, Kartenauswahl und der Möglichkeit zur Wiederbelebung entscheiden müssen. Aus diesen Gründen und weil die Karte über viele Decks hinweg so häufig gespielt wird, ist Fabel vom Spiegelzerbrecher // Spiegelung von Kiki-Jiki ausgeschlossen.

Der Rabauken-Bankenknacker ist schon seit seiner Veröffentlichung die Karte, die in vielen Decks für Kartenvorteile sorgt. Als farblose Karte lässt er sich mühelos in eine breite Palette von Farben und Strategien einbinden. Durch seine Allgegenwart und seine allgemeine Stärke hat er andere Kartenvorteil-Optionen als farblose Karte zu sehr verdrängt. Außerdem hat er die Kreaturengrößen eingeschränkt, da Kreaturen, die den Rabauken-Bankenknacker bemannen können, gegenüber anderen bevorzugt werden. Um für mehr Vielfalt zu sorgen und anderen Typen von Karten in verschiedenen Farben wieder mehr Macht zu geben, ist der Rabauken-Bankenknacker ausgeschlossen.

Die Anrufung der Verzweiflung war für den Großteil ihrer Lebensdauer in den meisten schwarz-roten Decks und auf Schwarz basierenden Strategien die wichtigste Karte an der Spitze der Manakurve. Sie ist nicht nur mächtig im Hinblick auf Spielmanagement und Kartenvorteil, sondern kann auch ausgezeichnet einige Schwächen von Schwarz ausgleichen. Traditionell ist eine große Vielfalt von Typen bleibender Karten stark gegen Decks mit vielen 1:1-Entfernungszaubern. Die Anrufung der Verzweiflung macht es besonders schwierig, reichlich Gegenmittel gegen schwarze Strategien zu finden, da die Karte bei leerem Spielfeld effektiv ist und von den Verzauberungen und Planeswalkern profitiert, die historisch gegen derartige Strategien mit vielen Entfernungszaubern effektiv sind. Aufgrund ihres Powerlevels und ihrer negativen Auswirkungen auf die Kartenvielfalt ist die Anrufung der Verzweiflung ausgeschlossen.

Unsere erste jährliche Ankündigung ausgeschlossener und eingeschränkter Karten werden wir am 7. August 2023 veröffentlichen, vor den Wildnis von Eldraine Vorschauen.