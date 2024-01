Mord in Karlov Manor Commander-Decklisten

Am 9. Februar 2024 beginnen weltweit die Ermittlungen zum Mord in Karlov Manor. Sammle Hinweise, sichere Beweise und bringe mit den vier Commander-Decks, die zusammen mit dem Set veröffentlicht werden, deine Beweise vor.

Versteckte Drohung (Rot-Grün-Weiß)

Wiederkehrende Überwachung (Blau-Schwarz) Wiederkehrende Überwachung (Blau-Schwarz)

Geheimnisse der Tiefen (Grün-Weiß-Blau)

Dreiste Schuldzuweisung (Rot-Weiß) Dreiste Schuldzuweisung (Rot-Weiß)

Schau dir die Karten aus diesen Decks in der neuen Kartengalerie an, die aktualisierte Informationen über alle faszinierenden Karten in Mord in Karlov Manor enthält, wie zum Beispiel die spannenden „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke im Set.

Jedes Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Deck mit 100 Magic-Karten, darunter folgende: 2 legendäre Kreaturenkarten als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und jeweils als Commander des Decks dienen können 98 Nicht-Foilkarten 10 neue Magic-Karten 88 neu aufgelegte Karten und Karten aus Mord in Karlov Manor, darunter mehrere Exemplare von Standardländern

1 Sammler-Booster-Probepackung mit 2 Karten, die Folgendes enthält: 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte oder Nicht-Foilkarte Dies kann eine Karte mit dem „Unter der Lupe“-Showcase-, Dossier-Showcase- oder Ravnica-Kartendruck, eine Karte ohne Rand oder eine Karte mit erweitertem Kartenrand sein. 1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit dem Dossier- oder „Unter der Lupe“-Showcase-Kartendruck

1 Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte (ein Exemplar der Commander-Karte aus Karton mit Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration, das in sanktionierten Commander-Events nicht legal ist)

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox (mit Platz für 100 Karten samt Hüllen)

1 Lebenspunkterad

1 Strategiehilfe

Im Folgenden findest du die Decklisten für diese spannenden Commander-Decks, und du kannst sie jetzt in deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!

(Hinweis: Die folgenden Decklisten beziehen automatisch die neuesten gedruckten Versionen der einzelnen Karten aus unserer Kartendatenbank, darunter gegebenenfalls auch Versionen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Decklisten geben nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern sind interaktive Listen der Karten, die in jedem Deck enthalten sind.)

Versteckte Drohung

Kaust, Auge der Lichtung (traditionelle Foilkarte) Duskana, Mutter der Wut (traditionelle Foilkarte) Kaust, Auge der Lichtung (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Kaust, Auge der Lichtung, und Duskana, Mutter der Wut, sind traditionelle Foilkarten, Die Display-Commander-Karte Kaust, Auge der Lichtung, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Kaust, Eyes of the Glade 1 Duskana, the Rage Mother 1 True Identity 1 Unexplained Absence 1 Veiled Ascension 1 Boltbender 1 Showstopping Surprise 1 Tesak, Judith's Hellhound 1 Experiment Twelve 1 Printlifter Ooze 1 Panoptic Projektor 1 Ransom Note (Morph) 1 Ugin's Mastery 1 Austere Command 1 Dusk /// Dawn 1 Exalted Angel 1 Fell the Mighty 1 Hidden Dragonslayer 1 Master of Pearls 1 Mastery of the Unseen 1 Mirror Entity 1 Welcoming Vampire 1 Akroma, Angel of Fury 1 Ashcloud Phoenix 1 Chaos Warp 1 Imperial Hellkite 1 Jeska's Will 1 Neheb, the Eternal 1 Scourge of the Throne 1 Beast Whisperer 1 Deathmist Raptor 1 Den Protector 1 Hooded Hydra 1 Krosan Cloudscraper 1 Krosan Colossus 1 Obscuring Aether 1 Ohran Frostfang 1 Return of the Wildspeaker 1 Root Elemental 1 Saryth, the Viper's Fang 1 Seedborn Muse 1 Temur War Shaman 1 Thelonite Hermit 1 Toski, Bearer of Secrets 1 Trail of Mystery 1 Whisperwood Elemental 1 Yedora, Grave Gardener 1 Decimate 1 Sidar Kondo of Jamuraa 1 Lifecrafter's Bestiary 1 Scroll of Fate 1 Canopy Vista 1 Cinder Glade 1 Exotic Orchard 1 Fortified Village 1 Furycalm Snarl 1 Game Trail 1 Kessig Wolf Run 1 Mossfire Valley 1 Mosswort Bridge 1 Scattered Groves 1 Sheltered Thicket 1 Shrine of the Forsaken Gods 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Abandon 1 Temple of Plenty 1 Temple of Triumph 1 Path to Exile 1 Ainok Survivalist 1 Broodhatch Nantuko 1 Nervous Gardener 1 Nantuko Vigilante 1 Nature's Lore 1 Sakura-Tribe Elder 1 Salt Road Ambushers 1 Three Visits 1 Wild Growth 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Boros Garrison 1 Command Tower 1 Branch of Vitu-Ghazi 1 Gruul Turf 1 Jungle Shrine 1 Krosan Verge 1 Sacred Peaks 1 Selesnya Sanctuary 1 Temple of the False God 1 Zoetic Cavern 4 Plains 3 Mountain 4 Forest

Spielsteine in Versteckte Drohung

2 Spielsteine Schlammwesen // Eine mysteriöse Kreatur (Hilfekarte)

2 Spielsteine Ophis // Morph (Hilfekarte)

2 Spielsteine Saproling // Morph (Hilfekarte)

2 Spielsteine Saproling // Manifestieren (Hilfekarte)

2 Spielsteine Insekt // Manifestieren (Hilfekarte)

Umdrehen Schlammwesen // Eine mysteriöse Kreatur (Hilfekarte) Umdrehen Ophis // Morph (Hilfekarte) Umdrehen Saproling // Morph (Hilfekarte)

Umdrehen Saproling // Manifestieren (Hilfekarte) Umdrehen Insekt // Manifestieren (Hilfekarte)

Wiederkehrende Überwachung

Mirko, obsessiver Theoretiker (traditionelle Foilkarte) Marvo, tiefgründiger Agent (traditionelle Foilkarte) Mirko, obsessiver Theoretiker (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Mirko, obsessiver Theoretiker, und Marvo, tiefgründiger Agent, sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Mirko, obsessiver Theoretiker, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Mirko, Obsessive Theorist 1 Marvo, Deep Operative 1 Case of the Shifting Visage 1 Copy Catchers 1 Final-Word Phantom 1 Watcher of Hours 1 Charnel Serenade 1 Eye of Duskmantle 1 Foreboding Steamboat 1 Unshakable Tail 1 Counterpoint 1 Ransom Note (Surveil) 1 Amphin Mutineer 1 Dream Eater 1 Mission Briefing 1 Phyrexian Metamorph 1 Sphinx of the Second Sun 1 Vizier of Many Faces 1 Black Sun's Zenith 1 Dogged Detective 1 Doom Whisperer 1 Grave Titan 1 Massacre Wurm 1 Overseer of the Damned 1 Phyrexian Arena 1 Pile On 1 Reanimate 1 Rise of the Dark Realms 1 Toxic Deluge 1 Twilight Prophet 1 Baleful Strix 1 Connive // Concoct 1 Lazav, the Multifarious 1 Master of Death 1 Choked Estuary 1 Darkwater Catacombs 1 Drownyard Temple 1 Fetid Pools 1 Hostile Desert 1 River of Tears 1 Sunken Hollow 1 Brainstorm 1 Consider 1 Curate 1 Deep Analysis 1 Enhanced Surveillance 1 Ephara's Dispersal 1 Mulldrifter 1 Nightveil Sprite 1 Otherworldly Gaze 1 Thoughtbound Phantasm 1 Animate Dead 1 Necromancy 1 Price of Fame 1 Ravenous Chupacabra 1 Shriekmaw 1 Sinister Starfish 1 Syr Konrad, the Grim 1 Whispering Snitch 1 Dimir Spybug 1 Discovery // Dispersal 1 Disinformation Campaign 1 Notion Rain 1 Arcane Signet 1 Dimir Signet 1 Everflowing Chalice 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Dominance 1 Thought Vessel 1 Ash Barrens 1 Bojuka Bog 1 Command Tower 1 Dimir Aqueduct 1 Myriad Landscape 1 Mystic Sanctuary 1 Port of Karfell 1 Reliquary Tower 1 Rogue's Passage 1 Tainted Isle 1 Temple of the False God 1 Tocasia's Dig Site 9 Island 9 Swamp

Spielsteine in Wiederkehrende Überwachung

4 Spielsteine Kopie // Zombie

4 Spielsteine Salamander, Krieger // Zombie

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Zombie

1 Spielstein Wesirin der vielen Gesichter // Zombie

Umdrehen Kopie // Zombie Umdrehen Salamander, Krieger // Zombie

Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Zombie Umdrehen Wesirin der vielen Gesichter // Zombie

Geheimnisse der Tiefen

Morska, Ermittlerin der Meere (traditionelle Foilkarte) Sophia, verbissene Detektivin (traditionelle Foilkarte) Morska, Ermittlerin der Meere (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Morska, Ermittlerin der Meere, und Sophia, verbissene Detektivin, sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Morska, Ermittlerin der Meere, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Morska, Undersea Sleuth 1 Sophia, Dogged Detective 1 Armed with Proof 1 Merchant of Truth 1 Serene Sleuth 1 Detective of the Month 1 Follow the Bodies 1 Tangletrove Kelp 1 Innocuous Researcher 1 On the Trail 1 Knowledge Is Power 1 Ransom Note (Clues) 1 Aerial Extortionist 1 Bennie Bracks, Zoologist 1 Farewell 1 Fumigate 1 Organic Extinction 1 Search the Premises 1 Alandra, Sky Dreamer 1 Confirm Suspicions 1 Ethereal Investigator 1 Finale of Revelation 1 Kappa Cannoneer 1 Mechanized Production 1 Nadir Kraken 1 Shimmer Dragon 1 Teferi's Ageless Insight 1 Tezzeret, Betrayer of Flesh 1 Thought Monitor 1 Hornet Queen 1 Jolrael, Mwonvuli Recluse 1 Killer Service 1 Tireless Tracker 1 Adrix and Nev, Twincasters 1 Chulane, Teller of Tales 1 Disorder in the Court 1 Esix, Fractal Bloom 1 Hydroid Krasis 1 Koma, Cosmos Serpent 1 Lonis, Cryptozoologist 1 Selvala, Explorer Returned 1 Academy Manufactor 1 Idol of Oblivion 1 Inspiring Statuary 1 Nettlecyst 1 Psychosis Crawler 1 Canopy Vista 1 Exotic Orchard 1 Irrigated Farmland 1 Prairie Stream 1 Scattered Groves 1 Skycloud Expanse 1 Spire of Industry 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Enlightenment 1 Temple of Mystery 1 Temple of Plenty 1 Swords to Plowshares 1 Erdwal Illuminator 1 Junk Winder 1 Ongoing Investigation 1 Whirler Rogue 1 Graf Mole 1 Ulvenwald Mysteries 1 Wilderness Reclamation 1 Wavesifter 1 Arcane Signet 1 Azorius Signet 1 Simic Signet 1 Sol Ring 1 Talisman of Curiosity 1 Talisman of Progress 1 Talisman of Unity 1 Azorius Chancery 1 Magnifying Glass 1 Command Tower 1 Krosan Verge 1 Lonely Sandbar 1 Path of Ancestry 1 Reliquary Tower 1 Seaside Citadel 1 Secluded Steppe 1 Selesnya Sanctuary 1 Simic Growth Chamber 1 Temple of the False God 1 Tranquil Thicket 3 Plains 6 Island 5 Forest

Spielsteine in Geheimnisse der Tiefen

1 Spielstein Sceada // Katze

1 Spielstein Fips // Eldrazi

1 Spielstein Segen der Stadt (Hilfekarte) // Mensch, Soldat

1 Spielstein Hinweis // Insekt (Wespe)

1 Spielstein Thopter (1/1) // Nashorn, Krieger

1 Spielstein Thopter (1/1) // Schatz

1 Spielstein Hinweis // Speise

1 Spielstein Sceada // Komas Windungen

1 Spielstein Geist // Phyrexianer, Keim

1 Spielstein Tentakel // Komas Windungen

Umdrehen Sceada // Katze Umdrehen Fips // Eldrazi Umdrehen Segen der Stadt (Hilfekarte) // Mensch, Soldat

Umdrehen Hinweis // Insekt (Wespe) Umdrehen Thopter (1/1) // Nashorn, Krieger Umdrehen Thopter (1/1) // Schatz

Umdrehen Hinweis // Speise Umdrehen Sceada // Komas Windungen

Umdrehen Geist // Phyrexianer, Keim Umdrehen Tentakel // Komas Windungen

Dreiste Schuldzuweisung

Nelly Borca, impulsive Anklägerin (traditionelle Foilkarte) Feder, strahlende Schlichterin (traditionelle Foilkarte) Nelly Borca, impulsive Anklägerin (Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte)

Nelly Borca, impulsive Anklägerin, und Feder, strahlende Schlichterin, sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Commander-Karte Nelly Borca, impulsive Anklägerin, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Nelly Borca, Impulsive Accuser 1 Feather, Radiant Arbiter 1 Immortal Obligation 1 Otherworldly Escort 1 Redemption Arc 1 Trouble in Pairs 1 Havoc Eater 1 Hot Pursuit 1 Mob Verdict 1 Prisoner's Dilemma 1 Take the Bait 1 Ransom Note (Accusations) 1 Angel of the Ruins 1 Comeuppance 1 Darien, King of Kjeldor 1 Duelist's Heritage 1 Elspeth, Sun's Champion 1 Keeper of the Accord 1 Loran of the Third Path 1 Promise of Loyalty 1 Selfless Squire 1 Sevinne's Reclamation 1 Smuggler's Share 1 Stalking Leonin 1 Sun Titan 1 Windborn Muse 1 Winds of Rath 1 Agitator Ant 1 Brash Taunter 1 Disrupt Decorum 1 Etali, Primal Storm 1 Fiendish Duo 1 Frontier Warmonger 1 Kazuul, Tyrant of the Cliffs 1 Spectacular Showdown 1 Vengeful Ancestor 1 Anya, Merciless Angel 1 Boros Reckoner 1 Deflecting Palm 1 Gisela, Blade of Goldnight 1 Ancient Stone Idol 1 Solemn Simulacrum 1 Steel Hellkite 1 Tome of Legends 1 Castle Ardenvale 1 Exotic Orchard 1 Furycalm Snarl 1 Kher Keep 1 Labyrinth of Skophos 1 Needle Spires 1 Scavenger Grounds 1 Slayers' Stronghold 1 Temple of Triumph 1 Throne of the High City 1 War Room 1 Ghostly Prison 1 Gideon's Sacrifice 1 Martial Impetus 1 Orzhov Advokist 1 Seal of Cleansing 1 Soul Snare 1 Vow of Duty 1 Wall of Omens 1 Curse of Opulence 1 Rite of the Raging Storm 1 Shiny Impetus 1 Vow of Lightning 1 Arcane Signet 1 Bloodthirsty Blade 1 Fellwar Stone 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Thought Vessel 1 Access Tunnel 1 Ash Barrens 1 Boros Garrison 1 Command Tower 1 Escape Tunnel 1 Myriad Landscape 1 Reliquary Tower 1 Rogue's Passage 1 Sunhome, Fortress of the Legion 1 Temple of the False God 9 Plains 7 Mountain

Spielsteine in Dreiste Schuldzuweisung

1 Spielstein Konstrukt (6/12) // Soldat

1 Spielstein Mensch // Soldat

1 Spielstein Mensch // Oger

2 Spielsteine Soldat // Oger

1 Spielstein Soldat // Kobolde von Kherburg

1 Spielstein Gold // Blitzwüterich

1 Spielstein Gold // Schatz

1 Spielstein Gold // Kobolde von Kherburg

1 Spielstein Gold // Der Monarch (Hilfekarte)

Umdrehen Konstrukt (6/12) // Soldat Umdrehen Mensch // Soldat Umdrehen Mensch // Oger

Umdrehen Soldat // Oger Umdrehen Soldat // Kobolde von Kherburg Umdrehen Gold // Blitzwüterich

Umdrehen Gold // Schatz Umdrehen Gold // Kobolde von Kherburg Umdrehen Gold // Der Monarch (Hilfekarte)

Diese Decks erscheinen zusammen mit Mord in Karlov Manor am 9. Februar 2024