Szenenkarten – Karten, die, wenn sie in der richtigen Reihenfolge nebeneinander gelegt werden, eine größere Szene bilden – sind wunderschöne, stimmungsvolle Kombinationen aus Kunst und Spiel, die auch komplexe Überschneidungen von Set- und Artwork-Design darstellen. Während der Erstellung der Szenenkarten für Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ wurde irrtümlich eine Karte aus einer Szene ausgetauscht, nachdem die Illustration abgesegnet worden war.

Insbesondere die epische Szene der Schlacht auf den Feldern des Pelennor, die unten abgebildet ist, sah ursprünglich vor, dass Théoden, König von Rohan, im Mittelpunkt der Schlacht steht, und die Szene wurde auch so in Auftrag gegeben. Tyler Jacobson schuf eine erstaunliche, detaillierte und meisterhafte Szene, in der alle von uns gewünschten Charaktere und Kreaturen eingefangen wurden. Einige Zeit später wurde die Entscheidung getroffen, die Karte in diesem Ausschnitt der Szene von Théoden, König von Rohan zu Éomer, Marschall von Rohan zu ändern. Aufgrund eines internen Kommunikationsfehlers wurden der Kartenname, die Manakosten und der Regeltext ausgetauscht, nachdem die Illustration genehmigt worden war, und die Szene ging mit Théoden, König von Rohan, wie ursprünglich in Auftrag gegeben, in Druck.

Auf den Nicht-Szenen-Versionen der beiden Karten sind die richtigen Charaktere abgebildet.

Wir glauben nicht, dass dies die großartige Arbeit von Tyler Jacobson schmälert, und wir hoffen, dass es die Freude am Zusammenbau dieser gewaltigen Szene nicht trübt.

Die Vorschau zu Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde hat heute begonnen und wird bis nächste Woche laufen, ehe am 23. Juni die weltweite Veröffentlichung erfolgt. Um mehr über dieses Set zu erfahren, besuche die Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Produktseite und lies die neuesten Artikel auf DailyMTG.com.