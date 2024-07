Wizards of the Coast

Du hast Lust auf einen gemütlichen Tag (oder auch mehrere) mit deinem Freundeskreis und neuen Bekanntschaften in deinem Store? Wie wäre es mit einem gemeinsamen großen Abenteuer mit dem Ziel, sich für die Pro Tour zu qualifizieren?

Ganz gleich, ob du es eher gemächlich angehen lassen willst oder abenteuerlustig bist, Bloomburrow – das neuste Magic-Release mit einer brandneuen Welt – hat dir auf jeden Fall etwas zu bieten. Auf Bloomburrow leben putzige Tierchen, die gemeinsam ihre Heimat vor den Unheilsbestien beschützen. Diese Welt ist klein, aber oho – dort erwarten dich pastorale Landschaften, in denen nur Tiere leben, vom Ottervolk über das Fledermausvolk bis hin zu vielen weiteren Waldtieren.

Mit den Spielgelegenheiten von Bloomburrow geht es genauso los wie bei den meisten Bilderbüchern … oder zumindest den meisten Magic-Releases. Und zwar mit dem …

Prerelease: vom 26. Juli bis zum 1. August

Es gibt keine bessere Möglichkeit, ein neues Magic-Set zu erleben als ein Prerelease und Bloomburrow bildet da keine Ausnahme.

Beim Prerelease bekommst du alles, was du brachst, um dich auf ein Abenteuer mit den Mechaniken und Themen dieser neuen Welt zu begeben:

6 Bloomburrow-Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Promokarte aus dem Hauptset mit Promo-Aufdruck

1 Spindown-Lebenspunktezähler in einer der fünf Farben von Magic

1 Code-Karte für Magic: The Gathering Arena

Mehr braucht man nicht, um ein Sealed-Deck mit mindestens 40 Karten zu bauen. Falls du schon ein paar Prereleases gespielt hast, kennst du das schon. Falls du neu bist, keine Sorge! Prereleases sind lockere Events, bei dem alle zum allerersten Mal mit den neuen Karten spielen. Prerelease-Packs enthalten außerdem ein paar Ratschläge, wie du dein Sealed-Deck bauen kannst, falls du das noch nie getan hast. Insbesondere bekommst du dort Tipps zur Anzahl an Standardländern sowie zur Verteilung der Zaubersprüche je nach Manakosten.

All das findest du in einem sehr praktischen Deckbehälter, in dem du deine Extrakarten, dein Sealed-Deck mit 40 Karten und deine anderen Extras aufbewahren kannst. So musst du nichts außer etwas Geld mitbringen, um dein Prerelease-Pack zu erwerben.

Prereleases finden in Stores statt, die zum Wizards Play Network (bzw. WPN) gehören. Um ein Event zu finden, schau im Store- und Event-Locator nach, wo Stores in deiner Nähe Events veranstalten.

Gen Con: 1.–4. August

Bist du im August bei der Gen Con dabei? Dann erwarten dich dort massig Gelegenheiten, ein bisschen Bloomburrow zu spielen. Dutzende Gelegenheiten sogar.

Im Event-Programm der Gen Con stehen jede Menge Magic-Events, für die du dich anmelden kannst. Und damit meinen wir Hunderte Events. Das ist nicht einmal übertrieben.

Wir könnten dir stundenlang von den zahlreichen Panels und spannenden Events, wie dem Secret Lair Showdown, bei der Gen Con erzählen, aber das haben wir bereits am 11. Juni getan. Am besten liest du dir diesen Artikel durch, um alle wichtigen Highlights darüber zu erfahren, was wir für eine der größten Tabletop-Spiele-Conventions Nordamerikas in petto haben. Dort findest du auch Details dazu, wie du ein Exemplar der Secret Lair Promokarte Lightning Bolt mit Illustration des Comicroman-Zeichners und Mangaka Toru Terada ergattern kannst.

Lightning Bolt (Secret Lair Gen Con Promokarte)

Standard Showdown: vom 2. August bis zum 19. September

Das weltweite Erscheinen von Bloomburrow am 2. August bringt auch die Standard-Rotation und somit brandneue Promokarten für den Standard Showdown mit sich!

Der Standard Showdown bietet die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und in einer lockeren Umgebung mit den lokalen Spielenden wettzueifern, um sich hoffentlich eine der großartigen Promokarten zu erspielen, die es nur in WPN-Stores gibt. Das Format für den Standard Showdown ist ganz einfach: Standard Constructed, ein spannendes, einsteigerfreundliches 60-Karten-Format mit Karten aus den meisten Magic-Sets der letzten zwei bis drei Jahre, in das du mit all den Karten vom Prerelease und von deinen wöchentlichen Draft-Events einsteigen kannst.

Die Preis-Promokarten vom 2. August bis zum 19. September sind eine ganz besondere Foil-Version der Karte Ossification, die dem ersten Platz oder Top-Platzierten in WPN-Stores winken.

Ossification

(Standard Showdown Promokarte)

Um mehr über die Standard Showdown Promotion zu erfahren, darunter auch dazu, was du im Laufe des kommenden Jahres gewinnen kannst, lies dir alle Details zur Promotion in folgendem Artikel durch.

Commander-Party: 16.–23. August und 6.–12. September

Es kann keine bessere Party geben als eine Commander-Party mit Bloomburrow-Thema und du hast nicht nur eine, sondern zwei Gelegenheiten, nach dem Release des tierisch putzigen Abenteuers von Magic an einer teilzunehmen.

Alle, die noch nie die Freude hatten, in einem WPN-Store an einer Commander-Party teilzunehmen, können sie sich im Prinzip wie eine Commander-Partie mit Extras vorstellen. Bei der Commander-Party erwartet dich eine einzigartige Erfahrung, deren Thema sich am zugehörigen Release orientiert. Dabei kann es durchaus sein, dass die Erfahrungen sich voneinander unterscheiden.

Für Bloomburrow kommen bei der Commander-Party Tier-Gruppenkarten – alle Spielenden wählen je eine aus – sowie eine saisonale Jahreszeiten-Spielhilfe zum Einsatz. Schließlich kann sich das Erscheinen der Unheilsbestien auf die Jahreszeiten und das Wetter auf Bloomburrow auswirken und die Spielenden – die das Tiervolk ihrer Wahl vertreten – müssen diese Veränderungen überstehen und den Elementen trotzen.

Jede Tier-Gruppenkarte hat ihren eigenen Effekt, während das Jahreszeiten-Brett – auf dem sich die Jahreszeiten je nach den Effekten der Tier-Gruppenkarten ändern – mächtige einmalige Effekte auslöst, die den Stand der Partie völlig verändern können.

Die Teilnehmenden einer Bloomburrow-Commander-Party können sich über ein Exemplar der Promokarte Heirloom Blade mit Retro-Kartenrand freuen (solange der Vorrat reicht).

Heirloom Blade (Promokarte)

Die erste Bloomburrow-Commander-Party findet weltweit zwischen dem 16. und 23. August in WPN-Stores statt, während die zweite Runde des Events zwischen dem 6. und 12. September stattfindet. Die Erfahrung ist in beiden Fällen die gleiche, wir bieten nur mehr Spielgelegenheiten an, damit mehr Spielende an einem oder beiden Events teilnehmen können. Außerdem können WPN-Stores mit überschüssigen Promokarten von der ersten Bloomburrow-Commander-Party diese an Teilnehmende der zweiten austeilen, solange der Vorrat reicht.

Frage für die genauen Termine und umfassende Informationen in deinem Store nach.

Falls du an einer Partie zu Hause teilnehmen oder dir einfach nur die Tier-Gruppenkarten und die Jahreszeiten-Spielhilfe ansehen möchtest, um ein Commander-Deck für diese Erfahrung zusammenzustellen, kannst du diese Dateien von der WPN-Website herunterladen!

Store Championship: 24. August–15. September

Bei der Bloomburrow Store Championship haben kompetitive Spielende die Gelegenheit, tolle Schätze im Standard-Format nach der Rotation zu gewinnen. Das Programm ist einfach: Bringe ein Standard-Deck mit, tritt gegen andere Spielende in einem Store an und sichere dir Promokarten, wenn du gut abschneidest.

Dieses Event ist eine großartige Gelegenheit, zu beweisen, was du bei deinen wöchentlichen Standard Showdown Events gelernt hast. Ab Bloomburrow erweitern wir den Zeitraum, in dem WPN-Stores Ihre Events für diese Saison anmelden können, sodass Spielende noch mehr Chancen haben, um coole Promokarten wettzueifern.

Solange der Vorrat reicht, erhalten alle Teilnehmenden ein Exemplar der Karte Monastery Swiftspear mit großflächiger Illustration, die aus roten aggressiven Decks nicht wegzudenken und bis zur nächsten Rotation Ende 2025 in Standard legal ist.

Monastery Swiftspear

(Promokarte mit großflächiger Illustration)

Die Top 8 jeder Store Championship erhalten ein Exemplar der Karte Shark Typhoon mit großflächiger Illustration, die in blauen Kontroll-Archetypen im Format Pioneer weit verbreitet ist.

Shark Typhoon (Promokarte mit großflächiger Illustration)

Und zu guter Letzt winkt dem ersten Platz jeder Store Championship das Recht zu prahlen, und zwar in Form von einem Exemplar der Karte Urza's Saga mit großflächiger Illustration und ohne Text. Dieses allseits bekannte Land ist ein wichtiges Puzzlestück nicht rotierender Constructed-Formate und diese einzigartige Variante dient Modern-Fans als Anreiz, mit einem neuen Standard-Constructed-Deck in ihrem Store anzutreten. Bei solchen Preisen lohnt es sich richtig, in Standard einzusteigen!

Urza's Saga (Promokarte ohne Text)

Bei der Store Championship für Bloomburrow gibt es diesmal ein paar echte Schwergewichte als Promokarten zu gewinnen. Also stelle dir ein Standard-Deck für nach der Rotation zusammen, probiere deine Strategien in einem Standard Showdown aus und nimm in deinem Store an einem Abenteuer teil, um dir hoffentlich ein Exemplar der Karte Urza's Saga und den dazugehörigen Ruhm zu erspielen.

Spezifische Details zu Store Championship Events in deiner Nähe kannst du bei deinem Store erfragen, darunter auch, wann während des Anmeldezeitraums sie stattfindet.

Open House: 13.–15. September

Du bist neu bei Magic und möchtest das Spiel erlernen? Open House bietet dir einen Einstieg ins Spiel bei einem teilnehmenden WPN-Store!

Mit Bloomburrow verändert sich Open House etwas und findet nun am Ende der Set-Saison statt, am Wochenende vor dem Prerelease von Duskmourn: Haus des Schreckens. Falls du neu bei Magic und ein bisschen nervös bist, dein Erlebnis im Store mit einem Prerelease zu beginnen, verschafft dir dies die Gelegenheit, schon einmal ein bisschen zu üben, bevor du an deinem ersten Prerelease-Event teilnimmst!

Open House wird in WPN-Stores auf verschiedene Weisen veranstaltet, entweder mit Produkten wie Jumpstart oder mit Einsteigerpaketen – sowohl für Bloomburrow als auch Magic: The Gathering –Assassin’s Creed® gibt es Einsteigerpakete, die in diesem Event verwendet werden können. Diese Events können auch im Format Two-Headed Giant veranstaltet werden, sodass eine Person, die neu bei Magic ist, Seite an Seite mit einer Person mit Erfahrung an ihrem ersten Event teilnehmen kann.

Auf dieses Event folgt direkt in der Woche danach das Prerelease für Duskmourn: Haus des Schreckens. Dieser spannende Übergang vom gemütlichen Cottagecore-Flair von Bloomburrow zum Hardcore-Horror von Duskmourn findet auch in dieser Promokarte mit Retro-Kartenrand Ausdruck, die ein sehr Gefräßiges Eichhörnchen darstellt!

Ravenous Squirrel

(Retro-Kartenrand)

Dabei gilt zu beachten, dass die Open House Promokarte sowohl für Neulinge im WPN-Store als auch erfahrene Magic-Spielende gedacht ist, die Neulinge zur Teilnahme am Open House Event mitbringen. Das Angebot ist allerdings begrenzt und die Promokarte wird nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgeteilt.

Weitere Informationen zum Bloomburrow Open House Event erhältst du in deinem Store!

Regional Championship Qualifier: ab dem 2. August

Diese Änderung der Saison bringt keine Unheilsbestien mit sich. Stattdessen bringt sie neue Secret Lair Promokarten mit sich und rückt Modern Constructed für die nächsten drei Monate in den Mittelpunkt!

Die nächste Runde der Regional Championship Qualifier (RCQ) beginnt am 2. August. Bei diesen RCQs beginnen kompetitive Spielende Ihre Reise, um sich eine Qualifikation für die zweite Pro Tour des Jahres 2025 zu erspielen.

Teilnehmende WPN-Stores können in dieser Runde RCQs entweder im Format Modern Constructed oder Limited veranstalten – was natürlich Bloomburrow-Limited umfasst, sobald das Set weltweit erscheint.

Teilnehmende an dieser Runde von RCQs erhalten ein supercooles Exemplar der Karte Sleight of Hand, während die Bestplatzierten die Secret Lair Preiskarte Supreme Verdict in die Pfoten bekommen.

Sleight of Hand Sleight of Hand (traditionelle Foilkarte)

Supreme Verdict Supreme Verdict (traditionelle Foilkarte)

Weitere Informationen zu dieser RCQ-Runde und der entsprechenden Regional Championship findest du in diesem Artikel.

Apropos Regional Championships …

Regional Championship Formate!

Zwar sind wir streng genommen noch nicht in der Bloomburrow Saison, aber wir freuen uns trotzdem, schon jetzt die Formate der ersten zwei Runden an Regional Championships der kompetitiven Saison 2024–25 ankündigen zu können!

Das Constructed-Format der ersten Regional Championship ist Pioneer Constructed. Diese Runde läuft vom 28. September bis zum 1. Dezember. Vollständige Informationen zu dieser Runde findest du hier.

Das Constructed-Format der zweiten Regional Championship ist Modern Constructed. Diese Runde läuft vom 4. Januar 2025 bis zum 16. März 2025. Vollständige Informationen zu dieser Runde findest du hier.

Die Bloomburrow Saison ist vollgepackt mit Spielgelegenheiten in deinem eigenen kleinen Dorf und seiner Community – deinem Store. Aber damit nicht genug – auch bei einer aufregenden Convention in Indianapolis kannst du nach Herzenslust spielen. Es gibt also keine bessere Zeit, voll und ganz in Magic einzutauchen, als in ein paar Wochen!