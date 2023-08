Wizards of the Coast

Am 8. September 2023 kannst du die Wildnis von Eldraine endlich betreten. Ein schrecklicher Fluch liegt auf dem Königreich, während die Kenrith-Zwillinge um die Zukunft ihrer Welt kämpfen. Um den märchenhaften Spaß zu begleiten, veröffentlichen wir zusammen mit dem Set zwei Wildnis von Eldraine Commander-Decks!

Herrschaft der Feen (Blau-Schwarz) Tugend und Tapferkeit (Grün-Weiß)

Die in diesen Decks enthaltenen Karten sind in der neuen Kartengalerie zu finden, die aktualisierte Informationen über alle spannenden Karten in Wildnis von Eldraine enthält, wie zum Beispiel die spannenden „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke im Set.

Jedes dieser Decks enthält zehn neue Magic-Karten, zehn doppelseitige Spielsteinkarten, zwei legendäre Kreaturen als traditionelle Folienkarten und einen Display-Kommandeur als Etched-Foilkarte. Wir haben die Decklisten für diese wilden Commander-Decks hier, und du kannst sie jetzt in deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!

(Hinweis: Die folgenden Decklisten beziehen automatisch die neuesten gedruckten Versionen der einzelnen Karten aus unserer Kartendatenbank, darunter gegebenenfalls auch Versionen, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Decklisten geben nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern sind interaktive Listen der Karten, die in jedem Deck enthalten sind.)

Tugend und Tapferkeit

Ellivere vom Wilden Hof Ellivere vom Wilden Hof (Display-Kommandeurkarte) Gylwain der Theaterdirektor

Ellivere vom Wilden Hof und Gylwain der Theaterdirektor sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeurkarte Ellivere vom Wilden Hof, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Kommandeur ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Ellivere of the Wild Court 1 Gylwain, Casting Director 1 Liberated Livestock 1 Ox Drover 1 Songbirds' Blessing 1 Unfinished Business 1 Giant Inheritance 1 Knickknack Ouphe 1 Loamcrafter Faun 1 Timber Paladin 1 Ajani's Chosen 1 Angelic Destiny 1 Archon of Sun's Grace 1 Austere Command 1 Celestial Archon 1 Daybreak Coronet 1 Eidolon of Countless Battles 1 Kor Spiritdancer 1 Mantle of the Ancients 1 Realm-Cloaked Giant 1 Retether 1 Shalai, Voice of Plenty 1 Starfield Mystic 1 Sun Titan 1 Timely Ward 1 Tithe Taker 1 Umbra Mystic 1 Winds of Rath 1 Bear Umbra 1 Eidolon of Blossoms 1 Enchantress's Presence 1 Indomitable Might 1 Rishkar's Expertise 1 Sanctum Weaver 1 Setessan Champion 1 Verdant Embrace 1 Canopy Vista 1 Castle Ardenvale 1 Fortified Village 1 Hall of Heliod's Generosity 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Plenty 1 Danitha Capashen, Paragon 1 Ethereal Armor 1 Generous Gift 1 Sage's Reverie 1 Spectral Steel 1 Swords to Plowshares 1 Transcendent Envoy 1 Ancestral Mask 1 Aura Gnarlid 1 Careful Cultivation 1 Destiny Spinner 1 Fertile Ground 1 Kenrith's Transformation 1 Paradise Druid 1 Snake Umbra 1 Sylvan Ranger 1 Utopia Sprawl 1 Warbriar Blessing 1 Jukai Naturalist 1 Pollenbright Wings 1 Siona, Captain of the Pyleas 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Krosan Verge 1 Myriad Landscape 1 Vitu-Ghazi, the City-Tree 1 Tanglespan Lookout 1 Armont, the Redeemer 15 Forest 14 Plains

Tugend und Tapferkeit Spielsteine

1 Spielstein Ochse // Mensch-Soldat

1 Spielstein Katze (Lebensverknüpfung) // Pegasus

1 Spielstein Vogel // Mensch

1 Spielstein Katze (2/2) // Mensch

1 Spielstein Elefant // Saproling

1 Spielstein Geist // Saproling

1 Spielstein Mensch, Mönch // Saproling

1 Spielstein Pegasus // Saproling

1 Spielstein Monster-Rolle / Tugendhaft-Rolle // Königlich-Rolle / Tugendhaft-Rolle

1 Spielstein Magier-Rolle / Tugendhaft-Rolle // Monster-Rolle / Tugendhaft-Rolle

Umdrehen Ochse // Mensch, Soldat Umdrehen Katze (Lebensverknüpfung) // Pegasus Umdrehen Vogel // Mensch Umdrehen Katze (2/2) // Mensch Umdrehen Elefant // Saproling Umdrehen Geist // Saproling Umdrehen Mensch, Mönch // Saproling Umdrehen Pegasus // Saproling Umdrehen Monster-Rolle / Tugendhaft-Rolle // Königlich-Rolle / Tugendhaft-Rolle Umdrehen Magier-Rolle / Tugendhaft-Rolle // Monster-Rolle / Tugendhaft-Rolle

Herrschaft der Feen

Tegwyll, Fürst der Pracht Tegwyll, Fürst der Pracht (Display-Kommandeurkarte) Alela, listige Eroberin

Tegwyll, Fürst der Pracht, und Alela, listige Eroberin, sind traditionelle Foilkarten. Die Display-Kommandeurkarte Alela, listige Eroberin, ist auf dickerem Karton gedruckt und mit einem Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration versehen – perfekt, um deinen Commander ins rechte Licht zu rücken, aber nicht legal in sanktionierten Partien.

1 Tegwyll, Duke of Splendor 1 Alela, Cunning Conqueror 1 Archmage of Echoes 1 Malleable Impostor 1 Misleading Signpost 1 Shadow Puppeteers 1 Blightwing Bandit 1 Faerie Bladecrafter 1 Nettling Nuisance 1 Tegwyll's Scouring 1 Brazen Borrower 1 Dig Through Time 1 Faerie Formation 1 Glen Elendra Archmage 1 Hullbreaker Horror 1 Illusionist's Gambit 1 Midnight Clock 1 Perplexing Test 1 Reflections of Littjara 1 Scion of Oona 1 Sower of Temptation 1 Theoretical Duplication 1 Kindred Dominance 1 Nightmare Unmaking 1 Puppeteer Clique 1 Rankle, Master of Pranks 1 Thrilling Encore 1 Glen Elendra Liege 1 Nymris, Oona's Trickster 1 Oona, Queen of the Fae 1 Choked Estuary 1 Darkwater Catacombs 1 Exotic Orchard 1 Secluded Glen 1 Sunken Hollow 1 Temple of Deceit 1 Mocking Sprite 1 Picklock Prankster 1 Spell Stutter 1 Obyra, Dreaming Duelist 1 Spellscorn Coven 1 Arcane Denial 1 Cloud of Faeries 1 Consider 1 Distant Melody 1 Fact or Fiction 1 Faerie Seer 1 Frantic Search 1 Hypnotic Sprite 1 Keep Watch 1 Nightveil Sprite 1 Opt 1 Quickling 1 Reality Shift 1 Reconnaissance Mission 1 Repulse 1 Run Away Together 1 Snap 1 Reckless Spite 1 Halo Forager 1 Arcane Signet 1 Dimir Signet 1 Fellwar Stone 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Talisman of Dominance 1 Wayfarer's Bauble 1 Bojuka Bog 1 Command Tower 1 Dimir Aqueduct 1 Faerie Conclave 1 Myriad Landscape 1 Path of Ancestry 1 Tainted Isle 1 Temple of the False God 13 Island 12 Swamp

Herrschaft der Feen Spielsteine

3 Spielsteine Feenwesen, Räuber (schwarz) // Pirat

2 Spielsteine Feenwesen, Räuber (schwarz) // Feenwesen (blau)

3 Spielsteine Feenwesen, Räuber (schwarz-blau) // Feenwesen (blau)

2 Spielsteine Feenwesen, Räuber (schwarz-blau) // Kopie

Umdrehen Feenwesen, Räuber (schwarz) // Pirat Umdrehen Feenwesen, Räuber (schwarz) // Feenwesen (blau)

Umdrehen Feenwesen, Räuber (schwarz-blau) // Feenwesen (blau) Umdrehen Feenwesen, Räuber (schwarz-blau) // Kopie

Diese Decks erscheinen zusammen mit Wildnis von Eldraine am 8. September 2023, und du kannst sie jetzt in deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt!