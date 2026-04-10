Bestaune die neueste Kunstausstellung von Geheimnisse von Strixhaven: die Artwork-Karten in Sammler-Boostern! Wir stellen einige unserer Lieblingswerke aus Geheimnisse von Strixhaven und dem Mystischen Archiv auf den Artwork-Karten des Sets zur Schau.

0049a_MTGSOS_ArtCArt: Akroma's Will Art Card 49/54

Du findest 1 von 54 verschiedenen Artwork-Karten in 35 % der Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster. In 5 % der Sammler-Booster sind Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol enthalten. (Versionen ohne Stempel haben dieselbe Illustration, aber ohne die Signaturen der Kunstschaffenden oder das Planeswalker-Symbol.)

Schaue dir diese Artwork-Karten und mehr in der Geheimnisse von Strixhaven Kartengalerie an! Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 24. April 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.