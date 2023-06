Mittelerde ist voller Geschichten von großen und kleinen Leuten, die sich zusammentun, um ihre Heimat zu verteidigen, ihr rechtmäßiges Erbe anzutreten und sogar über ganz Mittelerde zu herrschen. Während du deine Gefährten um dich scharst oder Armeen voller Orks aufmarschieren lässt, benötigst du in Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ die Spielsteinkarten, um sie angemessen darzustellen. Diese findest du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern sowie in den vier Commander-Decks des Sets.

Insgesamt gibt es 27 verschiedene Spielsteinkarten mit großflächiger Illustration sowie eine Hilfekarte für den Ring in den verschiedenen Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Produkten. Von diesen Spielsteinkarten gibt es 12 – darunter 3 einzigartige Speise-Spielsteine – sowie die Hilfekarte für den Ring in Set-, Draft- und Sammler-Boostern (wobei die Hilfekarte für den Ring nicht in Sammler-Boostern erscheint). In Sammler-Boostern sind all diese Spielsteinkarten doppelseitige traditionelle Foilkarten.

Auf die vier Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Decks verteilt findest du die verbleibenden 14 Spielsteinkarten sowie die Monarch-Hilfekarte. Jedes Deck enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten, um deine Streitkräfte aufzustocken.

Rufe die Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Kartengalerie auf, um dir die Karten des Sets anzusehen, darunter auch jene, die die hier gezeigten Spielsteine erzeugen. Schaue dir außerdem die Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Varianten-Kartengalerie an, die umwerfende „Spaß mit Boostern“- und Promo-Versionen der Karten bietet, sowie die Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander-Kartengalerie, um zu erfahren, welche Karten in den vier Commander-Decks zu finden sind.

Also rolle deine Landkarten auf, schultere deinen Rucksack und mach dich bereit für deine Reise! Bestelle Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Bundles, Booster-Displays, Commander-Decks und mehr in deinem Store und bei Online-Händlern wie Amazon vor.

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde



Mensch, Soldat (Gondor)

Mensch, Soldat (Rohirrim)

Geist



Tentakel

Ork, Armee (Sauron)

Ork, Armee (Uruk-hai)



Smaug

Wurfgeschoss

Speise (Frühstück)



Speise (Bauernhaus)

Speise (Riesenspinne)

Schatz

Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Commander

Reiter von Rohan

2 Spielsteine Mensch, Soldat (Gondor) // Mensch

2 Spielsteine Mensch, Soldat (Rohirrim) // Mensch

3 Spielsteine Mensch, Ritter // Mensch

2 Spielsteine Schatz // Mensch

1 Schatz // Der Monarch (Hilfekarte)

Umdrehen Mensch, Soldat (Gondor) // Mensch Umdrehen Mensch, Soldat (Rohirrim) // Mensch Umdrehen Mensch, Ritter // Mensch

Umdrehen Schatz // Mensch Umdrehen Schatz // Der Monarch (Hilfekarte)

Gelage und Gefährten

3 Spielsteine Baumhirte // Speise (Frühstück)

2 Spielsteine Vogel (weiß 3/3) // Ziege

1 Spielstein Vogel (weiß 3/3) // Speise (Bauernhaus)

2 Spielsteine Soldat (Lebensverknüpfung) // Speise (Bauernhaus)

2 Spielsteine Schatz // Halbling

Umdrehen Baumhirte // Speise (Frühstück) Umdrehen Vogel (weiß 3/3) // Ziege Umdrehen Vogel (weiß 3/3) // Speise (Bauernhaus)

Umdrehen Soldat (Lebensverknüpfung) // Speise (Bauernhaus) Umdrehen Schatz // Halbling

Rat der Elben

3 Spielsteine Baumhirte // Bestie

1 Spielstein Schatz // Elf, Krieger

4 Spielsteine Insekt // Elf, Krieger

2 Spielsteine Vogel (blau 2/2) // Elf, Krieger

Umdrehen Baumhirte // Bestie Umdrehen Schatz// Elf, Krieger

Umdrehen Insekt // Elf, Krieger Umdrehen Vogel (blau 2/2) // Elf, Krieger

Die Horden Mordors

1 Spielstein Ork, Armee (Uruk-hai) // Ork, Armee (Sauron)

1 Spielstein Speise (Riesenspinne) // Wraith

3 Spielsteine Goblin // Wraith

2 Spielsteine Drache (6/6) // Wraith

3 Spielsteine Schatz // Wraith

Umdrehen Ork, Armee (Uruk-hai) // Ork, Armee (Sauron) Umdrehen Speise (Riesenspinne) // Wraith Umdrehen Goblin // Wraith

Umdrehen Drache (6/6) // Wraith Umdrehen Schatz // Wraith

Bestelle Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde Produkte bei deinem Store und bei Online-Händlern wie Amazon vor.