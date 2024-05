Wichtige Details zu Modern Horizons 3

Bei Modern Horizons 3 kommen Magic und speziell für Modern entwickelte Designs zusammen: Vollgepackt mit mächtigen Karten, Anspielungen und Adaptionen aus der gesamten Magic-Welt, schönen (höchst sammelbaren) Sonderdrucken und neu aufgelegten Favoriten, um Modern mit neuen Möglichkeiten zu erweitern.

MH3-Erweiterungssymbol

M3C-Erweiterungssymbol M3C-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Modern Horizons 3 Set-Code: MH3

Modern Horizons 3 Commander-Set-Code: M3C

Neu aufgelegte Karten mit Retro-Kartenrand: H2R

Special Guests Set-Code: SPG

Website: Modern Horizons 3

Modern Horizons 3 Vorschau-Events

Debüt und Beginn der Kartenvorschau auf WeeklyMTG : 21. Mai

: 21. Mai Kartengalerie und Vorschauen komplett : 31. Mai

: 31. Mai Weltweiter Tabletop-Launch: 14. Juni

Modern Horizons 3 Spiel-Events

Prerelease-Events beginnen in deinem Store : 7. Juni

: 7. Juni Weltweiter Launch in MTG Arena : 11. Juni

: 11. Juni Launch-Party-Wochenende : 14. Juni

: 14. Juni Pro Tour Modern Horizons 3 bei der MagicCon: Amsterdam: 28.–30. Juni

Infos zum Kartenset

Modern Horizons 3 (MH3) enthält 80 häufige Karten, 101 nicht ganz so häufige Karten (81 einseitige Karten und 20 doppelseitige Karten), 60 seltene und 20 sagenhaft seltene Karten (15 einseitige Karten und 5 doppelseitige Karten). Darunter befinden sich 20 nicht ganz so häufige, 18 seltene und 4 sagenhaft seltene Karten aus Commander und Legacy, die erstmals in Modern eingeführt werden. Modern Horizons 3 enthält die 5 Standardländer (Ebene, Insel, Sumpf, Gebirge und Wald) mit Kartendruckvarianten sowie das nicht ganz so häufige Standardland Verschneite Ödnis (als eine der 101 nicht ganz so häufigen Karten) mit seinen Kartendruckvarianten.

Special Guests

Special Guests Karten kehren in Modern Horizons 3 zurück. In ca. 1 von 64 Play-Boostern und in ca. 1 von 15,5 Sammler-Boostern ist eine Special Guests Karte enthalten. Es gibt 10 sagenhaft seltene Special Guests Karten ohne Rand, die sowohl in Play-Boostern (als Nicht-Foilkarten) als auch in Sammler-Boostern (als traditionelle Foilkarten) vorkommen. 5 davon sind Elementarwesenkarten in Textured-Foil-Ausführung, die es exklusiv in Sammler-Boostern gibt.

Modern Horizons 3 Spaß mit Boostern

Karten ohne Rand

0353_MTGMH3_BdlFetch: Flooded Strand 0044_MTGMH3_SPGElem_MH3SpecialGuest: Solitude

Karten ohne Rand feiern in den Modern Horizons 3 Play-Boostern und Sammler-Boostern ein großes Comeback. Dieser tolle Kartendruck kommt bei 5 doppelseitigen Planeswalkerkarten und 12 Ländern zum Einsatz. Diese 17 Karten ohne Rand (10 seltene und 7 sagenhaft seltene) sind mit alternativen Illustrationen versehen. Außerdem werden auch die Illustrationen der 10 sagenhaft seltenen Special Guests Karten ohne Rand gedruckt.

Profilkarten ohne Rand

0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd 0016_MTGMH3_CommPort: Ulalek, Fused Atrocity

Der Profil-Kartendruck ohne Rand kommt bei 19 Modern Horizons 3 Karten zum Einsatz, die neu in Modern sind. Dabei handelt es sich um 12 seltene und 7 sagenhaft seltene Karten, die sowohl in Play-Boostern als auch in Sammler-Boostern zu finden sind. Du kannst in Play-Boostern und Sammler-Boostern auch die 8 sagenhaft seltenen Profil-Commander ohne Rand aus den Modern Horizons 3 Commander-Decks finden, wobei die Ripple-Foilkarten den Collector’s Edition Commander-Decks vorbehalten sind (mehr zu Ripple-Foilkarten weiter unten).

Frame-Break-Karten ohne Rand

0343_MTGMH3_FrameBrk: Kaalia of the Vast 0349_MTGMH3_FrameBrk: Sapphire Medallion

Du kannst in Modern Horizons 3 Play-Boostern und Sammler-Boostern auch Frame-Break-Kartendrucke finden. In diesem Set gibt es insgesamt 30 Karten dieser Art (26 seltene und 4 sagenhaft seltene). Modern Horizons 3 Karten und ausgewählte Karten, die neu in Modern sind, haben eine alternative Illustration mit Frame-Break-Kartendruck. Da Modern Horizons 3 eine Feier von Magic ist, kehren klassische Magic-Künstler wie Richard Kane Ferguson, Mark Poole, Ron Spears und andere zurück, um die Karten mit fantastischen Illustrationen zu schmücken – künstlerische Qualität, die eben typisch Magic ist.

Konzept-Eldrazi-Karte ohne Rand

0382_MTGMH3_Concept: Kozilek, the Broken Reality 0383_MTGMH3_Concept: Ulamog, the Defiler

In Modern Horizons 3 Play-Boostern und Sammler-Boostern gibt es auch 3 Versionen der Eldrazi-Titanen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten. Sie zeichnen sich durch atemberaubende Konzeptbilder und den klassischen Kartendruck ohne Rand aus.

Konzept-Eldrazi-Karte ohne Rand mit Seriennummer

Neben den Konzept-Eldrazi-Karten ohne Rand (als Nicht-Foilkarten oder traditionelle Foilkarten) gibt es Doppel-Regenbogen-Versionen der Eldrazi-Titanen ohne Rand und mit Seriennummer. Diese Karten können in Modern Horizons 3 Sammler-Boostern vorkommen. Von jedem der drei Titanen werden 250 Exemplare als Doppel-Regenbogen-Foilkarten mit Seriennummern gedruckt, bei denen die Konzeptbilder besonders zur Geltung kommen.

Diese Karten haben nur englische Texte, können aber in allen Sprachversionen der Sammler-Booster vorkommen. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern.

Textured-Foilkarten

0468a_MTGMH3_EclDFCPW: Ajani, Nacatl Pariah

Textured-Foil-Kartendrucke waren bei Double Masters 2022 erstmals dabei. Bei Modern Horizons 3 gibt es sie exklusiv in Sammler-Boostern. In Sammler-Boostern kannst du entweder eine Special Guests Elementarwesenkarte ohne Rand (1,9 %) oder eine doppelseitige Planeswalkerkarte ohne Rand (1,9 %) mit Textured-Foildruck finden. Textured-Foilkarten stellen eine einzigartige Herangehensweise an den Druckprozess dar und verleihen diesen Kartendrucken ohne Rand das gewisse Etwas.

Ripple-Foilkarten

Interaktive digitale Darstellung. Nicht die eigentliche Karte. Ulalek, verschmolzene Grausamkeit

(Ripple-Foilkarte mit Profil-Kartendruck ohne Rand)

Unser neuester Foil-Kartendruck zeichnet sich durch einen dezenten Halo-ähnlichen Effekt aus, mit dem alle 100 Karten in jedem Modern Horizons 3 Collector’s Edition Commander-Deck versehen sind, einschließlich der Vorderseiten der 10 doppelseitigen Spielsteinkarten und der Display-Commander-Karte als Ripple-Foilkarte (gedruckt auf dickerem Karton; in sanktionierten Partien nicht legal). Ripple-Foil-Kartendrucke gibt es exklusiv in Modern Horizons 3 Collector’s Edition Commander-Decks.

Etched-Foilkarten

0482_MTGMH3_FEModern: Laelia, the Blade Reforged 0483_MTGMH3_FEModern: Eladamri, Korvecdal

Ausgewählte Karten und Varianten können auch mit dem Sammler-Booster-exklusiven Foileffekt am Kartenrand versehen sein, einschließlich der 8 sagenhaft seltenen Commander aus den normalen Commander-Decks sowie 12 seltenen und 10 sagenhaft seltenen Karten aus Modern Horizons 3.

Retro-Kartenrand

0436_MTGMH3_RetroMH3: Flooded Strand 0003_MTGMH3_RetroRep: Solitude

Interaktive digitale Darstellung. Nicht die eigentliche Karte. Blutbeflecktes Schlammloch (Retro-Kartenrand)

Die beliebten Retro-Kartenränder gibt es bei 58 Modern Horizons 3 Karten (7 häufige, 16 nicht ganz so häufige, 26 seltene und 9 sagenhaft seltene Karten) sowie bei 16 neu aufgelegten Karten aus Modern Horizons und Modern Horizons 2 mit dem Set-Code H2R (2 häufige, 6 nicht ganz so häufige, 2 seltene und 6 sagenhaft seltene Karten).

Karten mit großflächigen Illustrationen

Die Eldrazi-Länderkarten mit großflächiger Illustration zeigen schöne Landschaften und mächtige Eldrazi-Bewohner (kurz bevor sie besagte schöne Landschaften zerstören).

0304_MTGMH3_MbLand: Plains 0305_MTGMH3_MbLand: Island 0306_MTGMH3_MbLand: Swamp 0307_MTGMH3_MbLand: Mountain 0308_MTGMH3_MbLand: Forest

Diese Karten können in 10 % der Fälle in Modern Horizons 3 Play-Boostern vorkommen, und in weiteren 6,67 % der Fälle handelt es dich dabei um eine traditionelle Foilkarte (insgesamt kommen Karten mit großflächigen Illustrationen also in 1 von 6 Play-Boostern vor). In Sammler-Boostern kommt eine dieser Karten immer als traditionelle Foilkarte vor.

Karten mit erweitertem Kartenrand

0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Den erweiterten Kartenrand gibt es bei Karten in den Sammler-Boostern und 13 neuen Magic-Karten in allen Collector’s Edition Commander-Decks. Bei Modern Horizons 3 gibt es 67 Karten mit erweitertem Kartenrand: 8 sagenhaft seltene und 59 seltene Karten. Normalerweise verwenden wir den erweiterten Kartenrand nur bei Karten, von denen es keine anderen alternativen Versionen gibt. Bei Modern Horizons 3 machen wir eine Ausnahme für 5 Fetchländer in verbündeten Farben, die einen erweiterten Kartenrand erhalten. Sie sind eine Ergänzung zu den Fetchländern in verfeindeten Farben mit erweitertem Kartenrand aus Modern Horizons 2.

Modern Horizons 3 Play-Booster

Modern Horizons 3 Play-Booster bieten genau das, was der Name verspricht: Wenn du planst, mit Freunden zu spielen, an einem Prerelease- oder Draft-Event teilzunehmen oder einfach nur neugierig bist, was in dem Set steckt, ist der Play-Booster genau das Richtige – sowohl zum Spielen als auch zum Aufbau deiner Magic-Sammlung.

Modern Horizons 3 Play-Booster-Display

Jeder Modern Horizons 3 Play-Booster enthält Folgendes:

14 Magic: The Gathering Karten: 6 häufige Karten* – Modern Horizons 3 hat insgesamt 80 häufige Karten, die in diesem Slot vorkommen können. 3 nicht ganz so häufige Karten, darunter doppelseitige Karten (DSKs) – Hier können die 81 nicht ganz so häufigen MH3-Karten (durchschnittlich 2,4 Karten) und die 20 nicht ganz so häufigen doppelseitigen MH3-Karten (durchschnittlich 0,6 Karten) vorkommen. 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, einschließlich „Spaß mit Boostern“-Karten, doppelseitigen Karten und Karten mit Retro-Kartenrand – Hier kann eine der 60 seltenen MH3-Karten (79,8 %) oder eine der 20 sagenhaft seltenen Karten vorkommen, einschließlich DSK-Planeswalkerkarten (13,0 %), Karten mit Retro-Kartenrand (24 seltene, 8 sagenhaft seltene Karten [insgesamt 2,1 %]), oder eine „Spaß mit Boostern“-Karte ohne Rand, einschließlich Fetchländer, Konzept-Eldrazi-Karten, DSK-Planeswalkerkarten, Frame-Break-Karten, Profilkarten und andere seltene oder sagenhaft seltene Karten ohne Rand (5,1 % insgesamt). 1 Karte, die neu in Modern ist – MH3 führt 20 nicht ganz so häufige, 18 seltene und 4 sagenhaft seltene Karten aus Commander- und Legacy-Formaten neu beim Modern-Format ein. Dieser Slot enthält nur Karten, die neu in Modern sind. In diesem Slot können die 20 nicht ganz so häufigen (75 %), 18 seltenen (21,3 %) und 4 sagenhaft seltenen (2,3 %) Karten mit normalem Kartenrand vorkommen. Dieser Slot könnte auch „Spaß mit Boostern“-Karten oder Versionen mit Retro-Kartenrand enthalten. Es gibt 6 seltene und 1 sagenhaft seltene Karte mit Frame-Break-Kartendruck ohne Rand (insgesamt 0,8 %), 2 seltene und 2 sagenhaft seltene Karten mit Profil-Kartendruck ohne Rand (insgesamt 0,3 %), 2 seltene und 1 sagenhaft seltene Karte mit Retro-Kartenrand (insgesamt 0,2 %) und 1 zusätzliche sagenhaft seltene Karte ohne Rand (weniger als 0,1 %). 1 Wildcard beliebiger Seltenheit – Neben den 80 häufigen Karten (41,7 %), 81 nicht ganz so häufigen Karten (33,4 %), nicht ganz so häufigen DSK-Karten (8,3 %), 60 seltenen Karten (6,7 %) und 20 sagenhaft seltenen Karten (einschließlich DSK-Planeswalkerkarten [1,1 %]) können in diesem Slot auch die folgenden Karten vorkommen: Frame-Break-Karten ohne Rand (20 seltene, 3 sagenhaft seltene Karten), Profilkarten ohne Rand (10 seltene, 5 sagenhaft seltene Karten), Konzept-Eldrazi-Karten ohne Rand (3 sagenhaft seltene Karten) und andere Karten ohne Rand, einschließlich Verbündeten-Fetchländer und DSK-Planeswalkerkarten (10 seltene, 6 sagenhaft seltene Karten). Insgesamt kommt eine dieser seltenen oder sagenhaft seltenen Karten ohne Rand bei 0,4 % der Play-Booster im Wildcard-Slot vor. MH3-Karten mit Retro-Kartenrand, einschließlich der nicht ganz so häufigen Karten, die neu in Modern sind (7 häufige, 16 nicht ganz so häufige, 24 seltene und 8 sagenhaft seltene Karten, die insgesamt in 4,2 % der Booster vorkommen). Sagenhaft seltene Commander-Karten (8 Karten, sowohl als normale Version als auch als Karte ohne Rand; insgesamt 4,2 %), doppelseitige Karten und mehr. Verschneite Ödnis mit großflächiger Illustration (1 Karte; weniger als 0,1 %). 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit** – Darunter fallen traditionelle Foil-Versionen von Karten, die neu in Modern sind, Karten mit Retro-Kartenrand, die neu in Modern sind (alle Seltenheiten) und traditionelle Foil-Versionen des Wildcard-Slots (mit Ausnahme von Special Guests ; traditionelle Foil-Versionen dieser Karten gibt es nur in Sammler-Boostern). 1 Länderkarte oder häufige Karte – Eine der 80 häufigen MH3-Karten kann mit 50 % Wahrscheinlichkeit in diesem Slot vorkommen. Ansonsten erhältst du eines der 10 normalen Standardländer als Nicht-Foilkarte (20 %) oder als traditionelle Foilkarte (13,3 %) beziehungsweise ein Eldrazi-Standardland mit großflächiger Illustration als Nicht-Foilkarte (10 %) oder als traditionelle Foilkarte (6,7 %).

Karten:

*In 1 von 64 Play-Boostern ersetzt eine der 10 sagenhaft seltenen Special Guests Nicht-Foilkarten eine häufige Karte.

**Beachte bitte, dass bei einer kleinen Anzahl von englischsprachigen Modern Horizons 3 Play-Boostern die traditionellen Foilkarten der häufigen doppelseitigen Karten mit falsch zugeordneten Vorderseiten gedruckt wurden. Diese Karten können so gespielt werden, als ob sie mechanisch mit ihren Gegenstücken ohne Fehldruck identisch wären, damit sie doppelseitigen Karten basierend auf der Vorderseite der Karte entsprechen und keine mechanisch einzigartigen Drucke darstellen.

Modern Horizons 3 Sammler-Booster

Modern Horizons 3 Sammler-Booster sind die spannendsten Booster, die du bei diesem Set öffnen kannst! Sie sind vollgepackt mit glänzenden Folien und schönen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken (mit Retro-Kartenrand, ohne Rand oder in einer anderen Variante). Vielleicht ist auch eine der begehrten Karten mit Seriennummern dabei. Sammler-Booster machen das Öffnen zu einem besonderen Vergnügen und bereichern deine Sammlung um tolle neue Karten.

Modern Horizons 3 Sammler-Booster-Display

Die Modern Horizons 3 Sammler-Booster enthalten jeweils Folgendes:

4 häufige traditionelle Foilkarten – In diesen Slots kannst du die 80 häufigen MH3-Karten finden.

3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten – Hier erhältst du im Durchschnitt 2 der 81 nicht ganz so häufigen MH3-Karten, 0,5 der nicht ganz so häufigen doppelseitigen (DSK) MH3-Karten und 0,5 der 20 Karten, die neu in Modern sind.

1 Eldrazi-Länderkarte mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte – 1 von 5 Eldrazi-Standardländern mit großflächiger Illustration.

1 häufige oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarte mit Retro-Kartenrand oder Standardland Verschneite Ödnis mit großflächiger Illustration – Neben der Karte Verschneite Ödnis mit großflächiger Illustration (2,6 %) kann in diesem Slot auch eine Auswahl an häufigen und nicht ganz so häufigen Karten aus MH1, MH2 und MH3 vorkommen, die alle mit einem Retro-Kartenrand versehen sind. Es gibt 7 häufige MH3-Karten mit Retro-Kartenrand (30,7 %), 12 nicht ganz so häufige MH3-Karten mit Retro-Kartenrand (31,6 %), 4 nicht ganz so häufige MH3-Karten mit Retro-Kartenrand, die neu in Modern sind (10,5 %), 2 häufige Karten mit Retro-Kartenrand (8,8 %) und 6 nicht ganz so häufige Karten mit Retro-Kartenrand, die ursprünglich in Modern Horizons oder Modern Horizons 2 erschienen sind (15,8 %).

oder erschienen sind (15,8 %). 1 häufige traditionelle Foilkarte oder nicht ganz so häufige Karte mit Retro-Kartenrand oder Verschneite Ödnis mit großflächiger Illustration – Die gleiche Kartenauswahl und die gleichen Drop-Raten wie im vorherigen Slot, nur handelt es sich hier um traditionelle Foilkarten.

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte, einschließlich DSKs und Karten, die neu in Modern sind – Hier kannst du eine der 60 seltenen MH3-Karten (66,7 %), eine der 15 sagenhaft seltenen MH3-Karten (8,3 %), eine der 5 sagenhaft seltenen MH3-DSK-Karten (2,8 %), eine der 18 seltenen MH3-Karten, die neu in Modern sind (20 %), oder eine der 4 sagenhaft selten MH3-Karten, die neu in Modern sind (2,2 %), erhalten.

1 sagenhaft seltene Foil-Etched-Commander-Karte oder eine seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Commander-Karte als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte – In diesem Slot kommen die Modern Horizons 3 Commander-Karten als Nicht-Foilkarten, Etched-Foilkarten oder traditionelle Foilkarten vor. Die 8 sagenhaft seltenen Commander-Karten können als Etched-Foilkarten (3,3 %), als Nicht-Foilkarten mit Profil-Kartendruck ohne Rand (6,1 %) oder als traditionelle Foilkarten mit Profil-Kartendruck ohne Rand (3,5 %) vorkommen. Von 7 der 8 sagenhaft seltenen Commander-Karten gibt es Versionen mit erweitertem Kartenrand, entweder als Nicht-Foilkarte (5,3 %) oder als traditionelle Foilkarte (3 %). Die sagenhaft seltene Karte, von der es keine Version mit erweitertem Kartenrand gibt, ist Ulalek, verschmolzene Grausamkeit. Es gibt auch 39 seltene Modern Horizons 3 Commander-Karten, die in diesem Slot vorkommen können. Dabei handelt es sich entweder um Nicht-Foilkarten oder eine der 13 neuen seltenen Eldrazi-Commander-Deck-Karten (insgesamt 78,9 %). Diese Auswahl an Karten enthält die seltenen Karten mit neuen Mechaniken, die in den Commander-Decks vorkommen. Hinweis: Die 13 neuen seltenen Karten aus Eldrazi-Invasion erscheinen mit den gleichen Illustrationen und Kartendrucken wie in ihrem Commander-Deck, da sie bereits einen farblosen durchsichtigen Rahmen haben.

Commander-Karten als Nicht-Foilkarten, Etched-Foilkarten oder traditionelle Foilkarten vor. 2 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand, mit Retro-Kartenrand oder ohne Rand – Dieser Slot bietet eine tolle Auswahl an Sammelkarten, darunter Fetchländer ohne Rand oder mit Retro-Kartenland, Konzept-Eldrazi-Karten ohne Rand, Karten mit erweitertem Kartenrand, Karten mit Retro-Kartenrand und mehr! Hinweis: Manche Karten haben zwei „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke auf derselben Karte. Wenn dies der Fall ist, kommt jede dieser Versionen normalerweise halb so oft vor, sodass sie insgesamt genauso oft vorkommen wie Karten mit einer einzigen „Spaß mit Boostern“-Version. Hier ist die Aufschlüsselung für die zwei Karten, die in diesem Slot vorkommen. Beachte bitte, dass jeder Prozentsatz angibt, wie wahrscheinlich es ist, die Karten in den beiden Slots insgesamt zu erhalten, die Prozentsätze beziehen sich deshalb auf die Summe von zwei Karten: 20 seltene MH3-Karten mit erweitertem Kartenrand (45,4 %) und 1 sagenhaft seltene MH3-Karte mit erweitertem Kartenrand (1,1 %). Zu den Kartendrucken ohne Rand, die vorkommen können, gehören 20 seltene (29,6 %) und 3 sagenhaft seltene (2,8 %) Frame-Break-Karten ohne Rand, 10 seltene (18,2 %) und 5 sagenhaft seltene (4,6 %) Profilkarten ohne Rand, 3 sagenhaft seltene Konzept-Eldrazi-Karten ohne Rand (1,7 %) und andere Karten ohne Rand, wie 5 seltene Fetchländer (5,7 %), 5 andere seltene Länderkarten (11,4 %) und 1 andere sagenhaft seltene Länderkarte (1,1 %) sowie 5 sagenhaft seltene DSK-Planeswalkerkarten (5,7 %). Zu den Karten, die neu in Modern sind, gehören 6 seltene (13,6 %) und 1 sagenhaft seltene (0,6 %) Frame-Break-Karte ohne Rand, 2 seltene (4,6 %) und 2 sagenhaft seltene (1,7 %) Profilkarten ohne Rand und 1 sagenhaft seltene (1,1 %) normale Karte ohne Rand. Es besteht auch die Möglichkeit, dass in diesen Slots Karten mit Retro-Kartenrand aus Modern Horizons 2 und Modern Horizons 3 vorkommen. Aus MH3 gibt es 24 Karten mit Retro-Kartenrand (28,4 %), einschließlich Fetchländer, 8 sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand (5,7 %), 2 seltene Karten mit Retro-Kartenrand, die neu in Modern sind (4,6 %), und 1 sagenhaft seltene Karte (1,1 %). Aus MH2 gibt es 2 Karten mit Retro-Kartenrand (4,5 %) und 6 sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand: die 5 MH2-Elementarwesenkarten und Ragavan, flinker Dieb (6,8 %).

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand oder mit Retro-Kartenrand oder eine der folgenden Karten: Eine Doppel-Regenbogen-Eldrazi-Karte mit Seriennummer (250 Stück). Eine seltene (9,3 %) oder sagenhaft seltene (3,9 %) Etched-Foilkarte. Eine sagenhaft seltene Special Guests Karte als traditionelle Foilkarte (10 Karten insgesamt – 4,4 %). Eine Special Guests Elementarwesenkarte (1,9 %) oder DSK-Planeswalkerkarte (1,9 %) als Textured-Foilkarte. Ansonsten hat dieser Slot hat den gleichen Inhalt wie der obige Nicht-Foil-Slot, wobei die Prozentsätze entsprechend reduziert werden, um die Einbeziehung von Karten mit Seriennummern, Etched-Foilkarten und Special Guests Karten zu berücksichtigen.

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte.

Modern Horizons 3 Commander-Decks

Modern Horizons 3 Commander-Decks feiern die mächtigen Mechaniken und Themen dieses Sets und sind direkt spielfertig, um gleich im Store mit Freunden loszulegen. Mit neuenMagic-Karten, doppelseitigen Spielsteinkarten und einer verlockenden Sammler-Booster-Probepackung bietet jedes Commander-Deck die perfekte Mischung, um eine der beliebtesten Magic-Spielweisen zu erleben.

Tückisches Terrain Friedhof auf Hochtouren

Kreative Energie Eldrazi-Invasion

Jedes Modern Horizons 3 Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Deck mit 100 Karten, darunter: 1 sagenhaft seltener Cover-Commander als traditionelle Foilkarte 1 sagenhaft seltener präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte 13 neue seltene Magic -Karten

1 Display-Commander-Karte als Etched-Foilkarte (ein Exemplar der Commander-Karte aus Karton mit Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration, das in sanktionierten Commander-Events nicht legal ist)

1 Modern Horizons 3 Sammler-Booster-Probepackung

Sammler-Booster-Probepackung 10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Deckbox

1 Lebenspunkterad

1 Strategiehilfe

Modern Horizons 3 Collector’s Edition Commander-Decks

Modern Horizons 3 Collector’s Edition Commander-Decks enthalten alles, was auch in den normalen Commander-Decks steckt, sind aber mit exklusiven Ripple-Foil-Kartendrucken versehen. Viele Karten der Collector’s Edition Commander-Decks enthalten „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke und Spielsteinkarten, bei denen eine Seite mit dem Ripple-Foil-Effekt versehen ist. Genau das Richtige, um dein bestehendes Commander-Deck aufzuwerten und zu einem echten Hingucker zu machen.

Tückisches Terrain Collector’s Edition Friedhof auf Hochtouren Collector’s Edition

Kreative Energie Collector’s Edition Eldrazi-Invasion Collector’s Edition

Neben dem Ripple-Foil-Effekt bei allen 100 Karten bietet jedes Modern Horizons 3 Collector’s Edition Commander-Deck außerdem Folgendes:

1 spielfertiges Deck mit 100 Karten, darunter: 1 Cover-Commander als Profilkarte ohne Rand 1 präsentierter Commander als Profilkarte ohne Rand 13 seltene Magic -Karten mit erweitertem Kartenrand

1 Display-Commander-Karte als Ripple-Foilkarte (ein Exemplar der Display-Commander-Karte aus Karton mit Ripple-Foil-Effekt am Kartenrand und in der Illustration; in sanktionierten Partien nicht legal)

1 Modern Horizons 3 Sammler-Booster-Probepackung

Sammler-Booster-Probepackung 10 doppelseitige Spielsteinkarten (mit Ripple-Foil-Spielsteinen auf der Vorderseite und Nicht-Foil-Spielsteinen auf der Rückseite)

1 Deckbox

1 Lebenspunkterad

1 Strategiehilfe

Modern Horizons 3 Prerelease-Pack

Das Modern Horizons 3 Prerelease-Pack enthält ein Bundle mit Play-Boostern und Zubehör, um alle Spieler zum neuesten Magic-Release einzuladen. Prereleases sind die erste Gelegenheit für Spieler, ihre Booster zu öffnen und mit den neuesten Karten zu spielen. Entdecke bei Events im Store mächtige neue Kombinationen und interessante Interaktionen.

Du kannst dich bereits anmelden, um zu den Ersten zu gehören, die bei einem Prerelease-Event in deiner Nähe die neuen Modern Horizons 3 Produkte öffnen.

Modern Horizons 3 Prerelease-Pack

Jedes Modern Horizons 3 Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Modern Horizons 3 Play-Booster

Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar

Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar 1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Modern Horizons 3 Bundles

Die Modern Horizons 3 Bundles ergänzen jede Magic-Sammlung – oder legen den Grundstein für eine neue. Mit Inhalten wie Play-Boostern, Standardländern (einschließlich traditionellen Foil-Versionen), einer Promokarte und einer Aufbewahrungsschachtel ist dieses Bundle ein praktisches Paket, um Modern Horizons 3 zu erkunden.

Modern Horizons 3 Bundle

Jedes Modern Horizons 3 Bundle enthält Folgendes:

9 Modern Horizons 3 Play-Booster

Play-Booster 1 traditionelle Foilkarte mit Bundle-exklusiver alternativer Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten (5 mit großflächiger Illustration)

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten (5 mit großflächiger Illustration)

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

2 Regelreferenzkarten

Modern Horizons 3 Bundle: Geschenk-Edition

Das Modern Horizons 3 Bundle: Geschenk-Edition legt noch einen drauf. Es enthält eine Variante des übergroßen Spindown-Lebenspunktezählers und eine neue Illustration für die Kartenaufbewahrungsschachtel, dazu kommt ein Sammler-Booster mit glänzenden Foilkarten und Sammelkarten. Es ist das perfekte Geschenk für den Magic-Fan, der schon alles hat – du kannst dich natürlich auch selbst beschenken.

Modern Horizons 3 Bundle: Geschenk-Edition

Jedes Modern Horizons 3 Bundle: Geschenk-Edition enthält Folgendes:

9 Modern Horizons 3 Play-Booster

Play-Booster 1 Modern Horizons 3 Sammler-Booster

Sammler-Booster 1 traditionelle Foilkarte mit Bundle-exklusiver alternativer Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten (5 sind Eldrazi-Standardländer mit großflächiger Illustration)

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten (5 sind Eldrazi-Standardländer mit großflächiger Illustration)

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

2 Regelreferenzkarten

Weiter unten kannst du einen Blick auf die Promokarte Machtgleichgewicht aus dem Modern Horizons 3 Bundle und dem Bundle: Geschenk-Edition werfen:

0495_MTGMH3_Promo_Bundle: Powerbalance

