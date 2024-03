Outlaws von Thunder Junction – wichtige Details

In Outlaws von Thunder Junction gibt es viel zu entdecken, darunter mehr Kartensets und Erweiterungssymbole als sonst.

OTJ-Erweiterungssymbol

OTC-Erweiterungssymbol OTC-Erweiterungssymbol

OTP-Erweiterungssymbol OTP-Erweiterungssymbol

BIG-Erweiterungssymbol BIG-Erweiterungssymbol

SPG-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Outlaws von Thunder Junction Set-Code: OTJ

Outlaws von Thunder Junction Commander-Set-Code: OTC

Eilmeldung-Set-Code: OTP

Der Große Coup Set-Code: BIG

Special Guests Set-Code: SPG

Legalität:

Outlaws von Thunder Junction (OTJ) und Der Große Coup (BIG) sind in Standard legale Sets.

(OTJ) und Der Große Coup (BIG) sind in Standard legale Sets. Outlaws von Thunder Junction Commander (OTC), Eilmeldung (OTP) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (OTC), Eilmeldung (OTP) und (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Outlaws von Thunder Junction Play-Booster enthalten Karten mit den folgenden Set-Codes: OTJ, OTP, BIG und SPG. Diese Karten sind in Outlaws von Thunder Junction Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Outlaws von Thunder Junction

Infos zum Kartenset

Outlaws von Thunder Junction (OTJ) enthält 81 häufige, 100 nicht ganz so häufige, 60 seltene und 20 sagenhaft seltene Karten. Außerdem enthält OTJ 5 Standardländer mit jeweils 3 einzigartigen Versionen. OTJ hat auch 54 Artwork-Karten zu bieten.

Jeder Outlaws von Thunder Junction Booster enthält außerdem eine Eilmeldung-Karte (OTP). Alle Eilmeldung-Karten sind neu aufgelegte Karten. Du kannst Eilmeldung-Karten in den Formaten spielen, in denen sie bereits legal sind, sowie in OTJ-Sealed und -Draft. (Jede Eilmeldung-Karte erfüllt die Bedingungen der Mechanik ein Verbrechen begehen, was praktisch ist, wenn du mit vielen Outlaws von Thunder Junction Karten spielst.) Es gibt insgesamt 65 Eilmeldung-Karten: 20 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 15 sagenhaft seltene. Jeder Play-Booster enthält eine Eilmeldung-Karte.

Outlaws von Thunder Junction Booster können auch Karten aus Der Große Coup (BIG) enthalten. Oko ist nach Thunder Junction gekommen, um einen magischen Tresor auszurauben, der im Himmel schwebt, und du wirst deinen Anteil abbekommen. Der Große Coup besteht aus Karten aus dem Tresor. Der Große Coup enthält 30 sagenhaft seltene Karten, die du auf der Liste für Outlaws von Thunder Junction finden kannst.

Karten von der Liste sind in Outlaws von Thunder Junction Play-Boostern häufiger als in Mord in Karlov Manor Play-Boostern. Du kannst in 1 von 5 Play-Boostern eine Karte von der der Liste finden. Die Liste für OTJ umfasst 40 Karten: 30 Karten aus Der Große Coup und 10 Special Guests Karten (SPG). Die Special Guests Karten sind neu aufgelegte Karten mit neuen Illustrationen im Stil von Thunder Junction, die oft extrem schicke Hüte zeigen. In 1 von 64 Play-Boostern findest du eine Special Guests Nicht-Foilkarte. Special Guests als traditionelle Foilkarten gibt es in Sammler-Boostern.

Outlaws von Thunder Junction Spaß mit Boostern

Western-Standardländer

Es gibt 5 Western-Standardländer, auf denen die Welt Thunder Junction präsentiert wird:

0272_MTGOTJ_BsLdWest: Ebene 0273_MTGOTJ_BsLdWest: Insel

0274_MTGOTJ_BsLdWest: Sumpf 0275_MTGOTJ_BsLdWest: Gebirge 0276_MTGOTJ_BsLdWest: Wald

Jeder Sammler-Booster enthält ein Western-Land als traditionelle Foilkarte. Western-Standardländer gibt es auch in Play-Boostern. Du kannst in 1 von 6 Play-Boostern ein Western-Standardland finden; 1 von 5 Western-Standardländern, die du in Play-Boostern findest, ist eine traditionelle Foilkarte.

Steckbriefe

Okos Bande wird auf Thunder Junction gesucht, wie du an den Steckbriefen siehst:

0291_MTGOTJ_Wanted: Annie Flash, die Veteranin 0294_MTGOTJ_Wanted: Kellan der Bandit

In Verbindung mit Oko werden insgesamt 13 Karten gesucht: 5 seltene und 8 sagenhaft seltene. Jede davon kann in Play-Boostern und Sammler-Boostern gefunden werden, sowohl als traditionelle Foilkarte als auch als Nicht-Foilkarte. Oko selbst ist natürlich einer der Gesuchten, aber sein Steckbrief ist doppelt so rar wie die anderen sagenhaft seltenen Steckbriefe. Das liegt daran, dass es eine weitere „Spaß mit Boostern“-Version von Oko – eine Version ohne Rand – gibt und wir generell versuchen, ein gleiches Verhältnis von „Spaß mit Boostern“-Versionen von Oko und „Spaß mit Boostern“-Versionen anderer sagenhaft seltener Karten beizubehalten. Wenn es von einer Karte mehrere „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke gibt, bedeutet das, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass du eine bestimmte Version findest, aber eine „Spaß mit Boostern“-Version von Oko zu finden ist genauso wahrscheinlich, wie eine der anderen Karten zu bekommen.

Karten ohne Rand

0305_MTGOTJ_BrdlsPW: Oko der Rädelsführer 0306_MTGOTJ_BdlsJace: Jace der Wiedererweckte

Apropos Karten ohne Rand, in Outlaws von Thunder Junction gibt es 7 davon: 5 seltene und 2 sagenhaft seltene. Karten ohne Rand können in Play-Boostern und Sammler-Boostern gefunden werden, sowohl als traditionelle Foilkarte als auch als Nicht-Foilkarte. Wie bereits erwähnt, ist Oko ohne Rand doppelt so rar wie die anderen sagenhaft seltenen Karten ohne Rand. Vier zusätzliche Karten ohne Rand gibt es im Outlaws von Thunder Junction Commander-Set (OTC). Die 10 Special Guests Karten aus Outlaws von Thunder Junction sind die zusätzlichen Karten ohne Rand. Diese Special Guests Karten sind als Nicht-Foilkarten in Play-Boostern und als traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern enthalten.

Eilmeldung

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Manaentzug 0050_MTGOTJ_CrimeBns: Oko, Dieb der Kronen

Wie bereits erwähnt, enthält jeder Outlaws von Thunder Junction Play-Booster eine Eilmeldung-Karte. Es gibt insgesamt 65 Eilmeldung-Karten: 20 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 15 sagenhaft seltene. Du kannst sie in Play-Boostern sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten finden. Außerdem enthält jeder Outlaws von Thunder Junction Sammler-Booster mindestens drei Eilmeldung-Karten – Details weiter unten.

Textured-Foilkarten

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

0070_MTGOTJ_EclCrime: Gedankenergreifung 0075_MTGOTJ_EclCrime: Schuld // Sühne

Außerdem gibt es von jeder der 15 Eilmeldung-Karten Textured-Foil-Versionen. Vielleicht kennst du den Textured-Foil-Kartendruck noch aus Double Masters 2022 und Commander Masters – ihr schillernder Glanz sorgt für ein einzigartiges Flair. Die Textured-Foilkarten von Outlaws von Thunder Junction gibt es exklusiv in Sammler-Boostern.

Karten mit erweitertem Kartenrand

0328_MTGOTJ_ExtRM: Knöchlings Bandenbeitritt 0352_MTGOTJ_ExtRM: Gitrog, unersättliches Reittier

Karten mit erweitertem Kartenrand findest du ebenfalls nur in Sammler-Boostern. In OTJ gibt es 61 Karten mit erweitertem Kartenrand: 50 seltene und 11 sagenhaft seltene Karten. Von den 30 sagenhaft seltenen Karten in Der Große Coup gibt es ebenfalls Versionen mit erweitertem Kartenrand. Outlaws von Thunder Junction Commander (OTC) enthält 36 zusätzliche Karten mit erweitertem Kartenrand: 32 seltene und 4 sagenhaft seltene. Diese Karten findest du in Sammler-Boostern.

Tresor-Kartenrand und Raised-Foilkarten

Die 30 sagenhaft seltenen Karten aus Der Große Coup haben auch einen besonderen „Spaß mit Boostern“-Kartendruck: den Tresor-Kartenrand.

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

0064_MTGOTJ_EpilEclp: Schwert aus Wohlstand und Macht

Diesen Kartendruck gibt es exklusiv in Sammler-Boostern, wo du ihn sowohl auf traditionellen Foilkarten als auch auf Nicht-Foilkarten finden kannst. 5 dieser Karten mit Tresor-Kartenrand gibt es auch als Raised-Foil-Versionen, bei denen ein hervorgehobener goldener Stempel im Rahmen an die funkelnde Beute aus Okos Raubzug erinnert. Raised-Foil-Karten gibt es ebenfalls exklusiv in Sammler-Boostern.

Play-Booster

Outlaws von Thunder Junction Play-Booster-Display

Jeder Outlaws von Thunder Junction Play-Booster enthält 14 Karten und 1 Spielstein-/Werbekarte oder Artwork-Karte. Folgendes kannst du finden:

5-6 häufige Karten 20 % der Play-Booster enthalten statt einer häufigen Karte eine Karte von der Liste . Die Liste für OTJ besteht wie oben beschrieben aus Karten von SPG und BIG.

3 nicht ganz so häufige Karten

1 Wildcard beliebiger Seltenheit, einschließlich „Spaß mit Boostern“-Karten In 1 von 12 Play-Boostern ist die Wildcard eine seltene oder sagenhaft seltene Karte.

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Alle 60 seltenen und 20 sagenhaft seltenen Karten können in diesem Slot vorkommen. In 2,5 % der Play-Booster findest du eine seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte.

1 OTP-Karte kann eine nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene Karte sein In 1 von 3 Play-Boostern ist dies eine seltene oder sagenhaft seltene Karte.

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit Dies kann eine „Spaß mit Boostern“-Karte oder OTP-Karte sein, aber keine Karte von der Liste .

1 Länderkarte In Play-Boostern können insgesamt 15 Standardländer gefunden werden: 10 normale Standardländer und 5 Western-Standardländer. Außerdem können in diesem Slot 10 häufige Doppelländer vorkommen. Die Hälfte aller Play-Booster enthält ein häufiges Doppelland. 1 von 5 dieser häufigen Doppelländer ist eine traditionelle Foilkarte. 1 von 6 Play-Boostern enthält ein Western-Standardland. 1 von 5 dieser Western-Standardländer ist eine traditionelle Foilkarte. 1 von 3 Play-Boostern enthält ein normales Standardland. 1 von 5 dieser Standardländer ist eine traditionelle Foilkarte.

1 Spielstein-/Werbekarte oder Artwork-Karte 65 % der Play-Booster enthalten eine Spielstein-/Werbekarte. 30 % der Play-Booster enthalten eine Artwork-Karte. 5 % der Play-Booster enthalten eine Artwork-Karte, die mit der Signatur des Künstlers oder dem Planeswalker-Symbol versehen ist.



Sammler-Booster

Outlaws von Thunder Junction Sammler-Booster-Display

Jeder Outlaws von Thunder Junction Sammler-Booster enthält 15 Karten und eine doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarte. Jeder Sammler-Booster enthält Folgendes:

4 häufige traditionelle Foilkarten

3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

1 Western-Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige OTP-Karte als Nicht-Foilkarte

1 nicht ganz so häufige OTP-Karte als traditionelle Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte aus OTJ oder BIG

1 Nicht-Foilkarte ohne Rand, „Spaß mit Boostern“-Karte oder seltene Karte mit erweitertem Kartenrand oder sagenhaft seltene Karte Dazu können Karten mit Steckbrief, Karten ohne Rand, Karten mit Tresor-Kartenrand und Karten mit erweitertem Kartenrand aus OTJ und BIG gehören.

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus OTC als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte Die 4 sagenhaft seltenen Cover-Commander aus OTC können in diesem Slot als Nicht-Foilkarten vorkommen. (Von diesen Commander-Karten gibt es nur Versionen ohne Rand.) In diesem Slot können 36 andere Karten als Nicht-Foilkarten vorkommen: 32 seltene und 4 sagenhaft seltene. Die 4 sagenhaft seltenen Commander-Karten mit erweitertem Kartenrand können in diesem Slot auch als traditionelle Foilkarten vorkommen.

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte aus OTP

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte, seltene oder sagenhaft seltene Karte aus OTP oder sagenhaft seltene Karte aus SPG als traditionelle Foilkarte, sagenhaft seltene Textured-Foilkarte oder sagenhaft seltene Raised-Foilkarte 42 % der Sammler-Booster enthalten eine Karte mit erweitertem Kartenrand oder eine sagenhaft seltene Karte aus OTJ.* 29 % der Sammler-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Karte aus OTP. 6 % der Sammler-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Steckbrief-Karte. 5 % der Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand aus BIG. 5 % der Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Karte mit Tresor-Kartenrand aus BIG. 4 % der Sammler-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Karte ohne Rand. 3 % der Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Karte aus SPG. 1 % der Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Textured-Foilkarte aus OTP. Bitte beachten: Auf der Verpackung steht zwar „weniger als 1 %“, aber der hier angegebene Wert von 1 % ist korrekt. Weniger als 1 % der Sammler-Booster enthalten eine sagenhaft seltene Raised-Foilkarte mit Tresor-Kartenrand.



*Hinweis: Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ergibt wegen Rundungen nicht 100 %.

Commander-Decks

Zauberkanonade (Blau-Rot) Blühende Wüste (Rot-Grün-Weiß)

Schwerer Diebstahl (Schwarz-Grün-Blau) Meistgesucht (Rot-Weiß-Schwarz)

Jedes Commander-Deck enthält ein spielfertiges Deck mit 100 Karten, darunter 2 legendäre Kreaturen als traditionelle Foilkarten, die als Commander des Decks dienen können. Jedes Deck enthält insgesamt 10 neue Magic-Karten.

Mit Outlaws von Thunder Junction rücken wir von den Commander-Karten im Etched-Foil-Stil ab, die es in früheren Commander-Decks gegeben hat. Wir möchten spezielle Versionen der Commander jedes Decks einbauen, aber das Feedback der Spieler zeigt, dass ihnen Karten in normaler Größe lieber sind, die zum Rest ihres Decks passen.

Deshalb ist jede der „Cover“-Legenden dieser Commander-Decks eine traditionelle Foilkarte ohne Rand. Diese traditionellen Foil-Versionen der „Cover“-Karten gibt es nur in Outlaws von Thunder Junction Commander-Decks und in den Sammler-Booster-Probepackungen. Nicht-Foil-Versionen kannst du auch in Sammler-Boostern finden.

Jedes Commander-Deck enthält außerdem Folgendes:

1 Outlaws von Thunder Junction Sammler-Booster-Probepackung mit folgendem Inhalt: 1 nicht ganz so häufige Eilmeldung-Karte als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene Steckbrief-Variante als traditionelle Foilkarte oder Nicht-Foilkarte, Eilmeldung-Karte, Variante mit erweitertem Kartenrand oder Variante ohne Rand

Sammler-Booster-Probepackung mit folgendem Inhalt: 10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox

1 Lebenspunkterad

1 Strategiehilfe

Bundles

Outlaws von Thunder Junction Bundle

Jedes Bundle enthält Folgendes:

9 Outlaws von Thunder Junction Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte mit einer exklusiv im Bundle vorkommenden alternativen Illustration

15 Standardländer als traditionelle Foilkarten (darunter fünf exklusive Western-Standardländer)

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten (darunter fünf exklusive Western-Standardländer)

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

Prerelease-Packs

Outlaws von Thunder Junction Prerelease-Pack

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Outlaws von Thunder Junction Play-Booster

Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene Outlaws von Thunder Junction Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel 1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar)

Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar) 1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Outlaws von Thunder Junction erscheint am 19. April 2024 weltweit