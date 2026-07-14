Wage dich in den Weltraum, erkunde fremde Welten und dringe mit Magic: The Gathering | Star Trek™ in Galaxien vor, die nie ein Magic-Set zuvor gesehen hat! Nimm als Captain auf der Brücke Platz und übernimm das Kommando über deine Lieblingscharaktere und -Raumschiffe aus Star Trek, wenn das Set am 13. November 2026 erscheint.

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Dieses Set vereint das zeitlose Spielerlebnis von Magic mit den unvergesslichen Geschichten und Charakteren aus Star Trek. Pünktlich zum bevorstehenden 60. Jubiläum von Star Trek haben wir das Vermächtnis des Franchises auf unseren Karten verewigt. Sieben beliebte Star Trek Schauspieler*innen haben die Headliner-Karten dieses Sets signiert – du hast also die Chance, deiner Sammlung ein Stück galaktische Geschichte hinzuzufügen. Hier findest du weitere Informationen zu den Karten und wo sie zu finden sind.

An die Offizierschaft der Sternenflotte! Der erste Kontakt mit Magic: The Gathering | Star Trek wurde hergestellt! Die WeeklyMTG-Crew hat kürzlich einige der brandneuen Magic-Karten von der Reise in einen neuen Quadranten vorgestellt. Mit dieser außerordentlichen Lagebesprechung zu allen Neuigkeiten bereiten wir dich auf deine nächste Mission vor. Es ist endlich Zeit für einen ersten Blick auf Magic: The Gathering | Star Trek!

Magic: The Gathering | Star Trek erscheint am 13. November 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Details zu Magic: The Gathering | Star Trek

TRK-Erweiterungssymbol TRC-Erweiterungssymbol SDS-Erweiterungssymbol

Magic: The Gathering | Star Trek Set-Code: TRK

Magic: The Gathering | Star Trek Commander-Set-Code: TRC

Set-Code der Sternzeit-Karten: SDS

Legalität:

Magic: The Gathering | Star Trek (TRK) ist in allen Formaten legal.

| (TRK) ist in allen Formaten legal. Magic: The Gathering | Star Trek Commander (TRC) und Sternzeit-Karten (SDS) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

| Commander (TRC) und Sternzeit-Karten (SDS) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster enthalten Karten aus TRK und SDS. Diese Karten sind in Magic: The Gathering | Star Trek Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Magic: The Gathering | Star Trek

Kartengalerie: Magic: The Gathering | Star Trek

Die UVP für Magic: The Gathering | Star Trek werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 6,99 USD

Sammler-Booster: 37,99 USD

Commander-Deck: 74,99 USD

Collector's Edition Commander-Decks: 159,99 USD

Bundle: 69,99 USD

Beam mich hoch Bundle: 99,99 USD

Einsteigerbox: 34,99 USD

Draft Night: 119,99 USD

Szenenbox: 41,99 USD

Wichtige Termine:

MagicCon: Amsterdam : 17.–19. Juli 2026

: 17.–19. Juli 2026 ST:LV Trek to Vegas : 5.–9. August

: 5.–9. August Prerelease-Events : 6.–12. November

: 6.–12. November Erscheinungsdatum in MTG Arena : 10. November

: 10. November Weltweites Tabletop-Release: : 13. November

: 13. November MagicCon: Atlanta und World Championship 32 : 13.–15. November

: 13.–15. November Magic Presents: Um dorthin vorzudringen : 13. November 2026 – 28. Januar 2027

: 13. November 2026 – 28. Januar 2027 Commander-Party, Runde 1 : 20.–26. November

: 20.–26. November Commander-Party, Runde 2: 11.–17. Dezember

Captain, Sie haben das Kommando

0183_MTGTRK_Main: Amok Time 0228_MTGTRK_Main: The City on the Edge of Forever

Du hast zugesehen, wie die Captains aus Star Trek ihre gefährlichsten Feinde bezwingen und selbst die widrigsten Situationen bewältigen. Und nun wirst du das Steuer übernehmen. Stell deine eigene Crew zusammen und lass deine Lieblingsszenen aus 60 Jahren voller Abenteuer wieder aufleben. Dieses Set wurde von Star Trek Fans für Star Trek Fans entwickelt. Die Chancen stehen gut, dass auch dein Lieblingsaspekt von Star Trek in diesem Set zu finden ist.

Magic: The Gathering | Star Trek erscheint am 13. November 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Spaß mit Boostern in Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek ist ein Set voller Optimismus und Staunen, inspiriert von allen Star Trek Epochen. Zusätzlich zur Wiederbelebung der beliebtesten Geschichten und Charaktere wollten wir mit unseren „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken die Star Trek Ästhetik ehren.

Signierte Headliner-Karten

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Hol dir mit von den Star Trek Schauspieler*innen unterschriebenen Karten die ultimativen Star Trek Sammlerstücke in deine Decks! Jede Headliner-Karte zeigt einen Charakter, den Fans sofort wiedererkennen werden – als Porträt mit wunderschönem Weltall-Hintergrund. Nach dem Druck wurde jede dieser Karten von der Person, die den Charakter gespielt hat, per Hand signiert und zufällig in einen Magic: The Gathering | Star Trek Sammler-Booster einsortiert. Wenn du eine dieser Karten in deiner Hand hältst, besitzt du ein echtes Stück Star Trek Geschichte. Dies ist das erste Mal, dass wir das in Magic ausprobieren, und wir können es nicht erwarten, diese Karten unter die Fans zu bringen.

Es gibt 7 verschiedene signierte Karten in Magic: The Gathering | Star Trek. Von jeder von einer Person, die in Star Trek mitgespielt hat, signierten Karte gibt es circa 250 Exemplare. Signierte Karten können nur in Sammler-Boostern beliebiger Sprache erscheinen, die Karte selbst ist allerdings immer auf Englisch.

Sternzeit-Karten

0011_MTGTRK_DateRepr: Sheoldred, the Apocalypse

Bei Sternzeit-Karten treffen mächtige, altbekannte Magic-Karten auf Star Trek Momente! Jede Sternzeit-Karte ist eine markante Neuauflage mit einer Illustration aus der Welt von Star Trek. Wir haben für diese Karten eine große Bandbreite an Charakteren herangezogen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Version von Sheoldred der Apokalypse als „Khan, erschaffenes Übel“. Die Karte zeigt die Khan-Version aus der Kelvin Timeline. (Keine Sorge, die klassische Version von Khan ist ebenfalls im Set zu finden.)

In Magic: The Gathering | Star Trek sind 30 verschiedene Sternzeit-Karten enthalten. Sternzeit-Karten als Nicht-Foilkarten erscheinen in Play-Boostern und Sammler-Boostern. Sternzeit-Karten als traditionelle Foilkarten erscheinen nur in Sammler-Boostern.

Karten mit LCARS-Kartenrand und LCARS-Schockländer

0366_MTGTRK_LCARS: Dr. Beverly Crusher 0386_MTGTRK_LCARS: Captain Kathryn Janeway

Starte deinen isolinearen Prozessor und wähle dich ins Zugriffs- und Abrufsystem des Bibliothekscomputers (Library Computer Access and Retrieval System, LCARS) der Enterprise ein. Karten mit LCARS-Kartenrand verleihen Magic-Karten einen klassischen Look – komplett mit einer zur Sternenflotte passenden Schriftart!

0399_MTGTRK_LCARSLnd: Overgrown Tomb 0401_MTGTRK_LCARSLnd: Breeding Pool

Das LCARS hilft der Crew der Enterprise auf ihren Missionen, und deine Länder helfen dir, Zaubersprüche zu wirken. Wenn man beides kombiniert, erhält man LCARS-Schockländer! Alle 10 Schockländer erscheinen in Magic: The Gathering | Star Trek (gern geschehen, Standard-Fans). LCARS-Schockländer zeigen die Landschaft eines fernen Planeten in einer besonderen Version des LCARS-Kartenrands.

Es gibt 29 Karten mit LCARS-Kartenrand und 10 Schockländer mit LCARS-Kartenrand. Nicht-Foil- und traditionelle Foil-Versionen dieser Karten sind in Play-Boostern und Sammler-Boostern zu finden. Surge-Foil-Versionen dieser Karten sind nur in Sammler-Boostern zu finden.

Classic-Enterprise-Karten

0417_MTGTRK_SCLobby: Salt Vampire 0418_MTGTRK_SCLobby: Captain James T. Kirk

Lust auf echte Retro-Ästhetik? Classic-Enterprise-Karten sind eine Hommage an die klassischen Star Trek Poster, die weltweit die Kinoaushänge schmückten. Jede Illustration für Classic-Enterprise-Karten erinnert mit dem malerischen, texturierten Stil an die Ära von Raumschiff Enterprise.

Es gibt 24 Classic-Enterprise-Karten. Classic-Enterprise-Karten als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten kommen in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor. Classic-Enterprise-Karten als Surge-Foilkarten sind nur in Sammler-Boostern zu finden.

Szenenkarten

0340_MTGTRK_SceneBst: Captain Kathryn Janeway 0343_MTGTRK_SceneBst: Seven of Nine

Szenenkarten ohne Rand zeigen generationenübergreifende Szenen, verteilt auf mehrere Magic-Karten! Unsere Kunstschaffenden für „Spaß mit Boostern“ haben für diese Illustrationen Star Trek Szenen mit echtem Kultstatus ausgewählt. Es gibt vier Szenen, deren Karten in Play-Boostern und Sammler-Boostern enthalten sind. Wir wollen die Szenen noch nicht verraten, aber teilen schon einmal die Szenenkarte-Version von Captain Kathryn Janeway. Sie wirkt irgendwie viel mechanischer als das Pendant aus dem Hauptset.

Die 25 Szenenkarten sind in Play-Boostern und Sammler-Boostern zu finden. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Weiterhin sind zwei Magic: The Gathering | Star Trek Szenenboxen erhältlich. Eine zeigt unser Lieblingsmitglied des Q-Kontinuums, das Chaos auf der Brücke verursacht. Die andere zeigt bekannte Charaktere von der USS Enterprise – aber mit anderen Gesichtern als denen, die sie im Hauptset haben.

Jede Szenenbox enthält 6 Szenenkarten als traditionelle Foilkarten – allesamt neue Magic-Szenenkarten. Nicht-Foil-Versionen dieser Szenenkarten kommen in Sammler-Boostern vor.

Beam mich hoch Bundle Promokarten

0557_MTGTRK_BundleBF: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Wer atemberaubende Raumschiff-Karten zu seiner Sammlung hinzufügen will, ist beim Beam mich hoch Bundle genau richtig! Jedes Beam mich hoch Bundle enthält 8 Play-Booster, 1 Sammler-Booster und 2 von 8 Beam mich hoch Bundle Promokarten. Jede dieser Karten zeigt ein Raumschiff aus Magic: The Gathering | Star Trek in Form einer schematischen Darstellung, die die Fähigkeiten des Schiffs erläutert.

Es gibt 8 Beam mich hoch Bundle Promokarten. Jedes Beam mich hoch Bundle enthält 2 Beam mich hoch Bundle Promokarten als traditionelle Foilkarten.

Die Mechaniken von Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek rückt altbekannte Charaktere ins Rampenlicht – aber auch Mechaniken, die noch nicht bekannt sind. Wenn du mehr über diese spannende neue Welt der Magic-Mechaniken lernen möchtest, findest du hier einen ersten Blick auf die neuen und wiederkehrenden Mechaniken, die in Magic: The Gathering | Star Trek enthalten sein werden.

Assimilieren

0197_MTGTRK_WelcNew: Borg Queen, Perfection Manifest

Widerstand ist zwecklos – jedenfalls für deine Konkurrenz. Mit der Schlüsselwortaktion Assimilieren übernimmst du die Kontrolle über eine Kreatur oder bringst eine Kreaturenkarte unter deiner Kontrolle ins Spiel. In beiden Fällen wird eine +1/+1-Marke auf die Kreatur gelegt, sie wird zu einer Borg-Artefaktkreatur und verliert ihre anderen Kreaturentypen.

In eine Zwickmühle geraten

0034_MTGTRK_Main: Set Phasers to . . . 0252_MTGTRK_Main: Seven of Nine

Immer diese Entscheidungen! Manche Karten haben Fähigkeiten, die immer dann ausgelöst werden, wenn ein Spieler „in eine Zwickmühle gerät“ – also immer dann, wenn der Spieler einen oder mehrere Modi für einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit bestimmt. Es kommt nur darauf an, dass du eine Wahl triffst. Egal, ob du dich entscheidest, die Phaser auf „Betäubung“ oder „Töten“ zu stellen: Seven of Nine gewährt dir in jedem Fall einen Vorteil.

Föderation

0064_MTGTRK_Main: Hoshi Sato, Exolinguist

Eine der größten Stärken der Föderation ist ihre grenzenlose Vielfalt. Ihr Ziel ist es, die vielen Welten und Bewohner des Star Trek Universums zu vereinen und zu stärken. Das Fähigkeitswort Föderation gruppiert Fähigkeiten zusammen, die die Anzahl an Kreaturentypen unter Nicht-Borg-Kreaturen prüfen, die ein Spieler kontrolliert. (Tut uns leid, Amöboider Wandelwicht . Beim nächsten Mal hast du mehr Glück!)

Raumschiffe und Stationieren

0273_MTGTRK_Main: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Die aus Am Rande der Ewigkeiten bereits bekannten Raumschiffe und die Mechanik Stationieren sind ein wichtiger Aspekt in Magic: The Gathering | Star Trek. Jedes Raumschiff beginnt als Artefakt und kann andere Fähigkeiten dazuerhalten, wenn du mit Stationieren Ladungsmarken auf es legst. Wenn du geschickt navigierst und strategisch vorgehst, kannst du deine Raumschiffe sogar in Kreaturen verwandeln!

Magic: The Gathering | Star Trek Spielbetrieb-Promokarten

Captain! Die Besatzung der USS Enterprise hat Kurs auf deinen Store und die Events für dieses Set genommen. Im Rahmen unseres Landurlaubs gibt es auch neue Promokarten, die bei diesen Events zu erspielen sind.

0002_MTGTRK_Promo: Highly Illogical 0006_MTGTRK_Promo: Munitions Enthusiast 0007_MTGTRK_Promo: Solemn Simulacrum

Wer an Wizards Play Network (WPN) Commander-Events teilnimmt, erhält entweder die von Patricia Pria illustrierte Promokarte Highly Illogical oder die von Rémi Jacquot illustrierte Promokarte Munitions Enthusiast. Wer an Magic Presents: Um dorthin vorzudringen teilnimmt, erhält die von Randy Gallegos illustrierte Promokarte Solemn Simulacrum als traditionelle Foilkarte. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

0004_MTGTRK_Promo: Burst Lightning

Hast du Lust auf etwas mehr Wettbewerb? Für den ersten Platz beim Standard Showdown zu Magic: The Gathering | Star Trek gibt es eine von zwei Promokarten: Entweder die von Néstor Ossandón Leal illustrierte Promokarte Burst Lightning oder eine andere Promokarte, die wir später bekannt geben werden. Bei einem kommenden Spotlight Series Event, das wir später enthüllen werden, wird es außerdem eine besondere Promokarte im Star Trek Look geben. Schalte den Kommunikator auf Empfang und folge Play Magic, um aktuelle Details zu erfahren.

Produktdetails zu Magic: The Gathering | Star Trek

Play-Booster

Magic: The Gathering | Star Trek

Play-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten 7 häufige Karten In 1 von 25 Play-Boostern wird eine häufige Karte durch eine Sternzeit-Karte ersetzt. 3 nicht ganz so häufige Karten 1 Wildcard beliebiger Seltenheit 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 Länderkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Magic: The Gathering | Star Trek

Sammler-Booster-Display

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten 5 häufige traditionelle Foilkarten 3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 1 nicht ganz so häufige oder häufige Foilkarte 1 Standardland als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand 2 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte

Commander-Decks

Flotte der Föderation

Commander-Deck Außenteam

Commander-Deck Klingonischer Zorn

Commander-Deck Wir sind die Borg

Commander-Deck

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Nicht-Foilkarten, darunter 32 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Collector's Edition Commander-Deck

Flotte der Föderation

Collector's Edition

Commander-Deck Außenteam

Collector's Edition

Commander-Deck Klingonischer Zorn

Collector's Edition

Commander-Deck Wir sind die Borg

Collector's Edition

Commander-Deck

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Collector's Edition Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als Surge-Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Surge-Foilkarten, darunter 32 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Surge-Foil-Spielsteinkarten Diese Spielsteine haben auf der einen Seite den Surge-Foil-Kartendruck und auf der anderen Seite den Nicht-Foil-Kartendruck.

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Bundles

Magic: The Gathering | Star Trek

Bundle

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Bundle enthält Folgendes:

9 Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster

| Play-Booster 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Enthält 5 Länder mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Enthält 5 Länder mit großflächiger Illustration

1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Beam mich hoch Bundles

Magic: The Gathering | Star Trek

Beam mich hoch Bundle

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Beam mich hoch Bundle enthält Folgendes:

8 Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Star Trek Sammler-Booster

| Sammler-Booster 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten Enthält 5 Länder mit großflächiger Illustration

15 Standardländer als Nicht-Foilkarten Enthält 5 Länder mit großflächiger Illustration

2 Beam mich hoch Bundle Promokarten als traditionelle Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Einsteigerboxen

Magic: The Gathering | Star Trek

Einsteigerbox

Jede Magic: The Gathering | Star Trek Einsteigerbox enthält Folgendes:

10 thematische Jumpstart -Halbdecks Zwei (2) dieser Jumpstart -Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind. Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!

-Halbdecks 5 Spielsteine als Nicht-Foilkarten

2 Spielfeld-Spielmatten

2 „Spielablauf“-Leitfäden

2 Regelreferenzkarten

2 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kurzanleitung

Draft Night

Magic: The Gathering | Star Trek

Draft Night

Jede Magic: The Gathering | Star Trek Draft Night enthält Folgendes:

12 Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster

| Play-Booster 1 Magic: The Gathering | Star Trek Sammler-Booster

| Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Szenenboxen

Enterprise-Q

Szenenbox Divergent Timeline

Szenenbox

Jede Magic: The Gathering | Star Trek Szenenbox enthält Folgendes:

3 Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster

| Play-Booster 6 Szenenkarten als traditionelle Foilkarten ohne Rand

6 Artwork-Karten

1 Aufsteller

Prerelease-Packs

Magic: The Gathering | Star Trek

Prerelease-Pack

Jedes Magic: The Gathering | Star Trek Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Star Trek Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Die Mission beginnt am 13. November

Deine Mission: Feiere 60 Jahre Erkundung des Weltraums, wenn Magic: The Gathering | Star Trek am 13. November 2026 erscheint! Unser Design-Team und unsere Kunstschaffenden werden bald weitere Details zum Set teilen. Bis dahin kannst du dir die bereits enthüllten Karten in der Magic: The Gathering | Star Trek Kartengalerie ansehen. Sie ist im Grunde das Magic-Pendant zur zentralen Bibliothek der Föderation!

Magic: The Gathering | Star Trek erscheint am 13. November 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.