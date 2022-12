Magic Digital Next und Magic Online Magic Online zählt wie MTG Arena zu Magic Digital Next und wird in Zukunft noch besser werden. Erfahrt mehr über unsere Zukunftspläne für Magic Online, indem ihr den Artikel von Chris Kiritz lest, der ebenfalls heute veröffentlicht wurde.

Vor fast 25 Jahren haben Richard Garfield und sein Team eine Idee genommen – ein schnelles Spiel für überall, das man mit Freunden spielen kann – und daraus den Verkaufsschlager Magic: The Gathering entwickelt. Es war eine einfache Idee mit einem bescheidenen Ziel, doch es entwickelte sich so viel mehr daraus.

Während dieser zweieinhalb Jahrzehnte hat es Magic geschafft, die Spielewelt zu transformieren und zu einem weltweiten Phänomen heranzuwachsen. Fans rund um den Globus haben an unzähligen Küchentischen, in tausenden Stores und auf Millionen und Abermillionen von Events gespielt. Sie alle sind durch ihr gemeinsames Hobby miteinander verbunden und viele sagen, dass es nicht nur das beste Spiel ist, sondern auch die beste Community hat. Heutzutage wird Magic von zig Millionen Fans in 70 Ländern und auf 11 verschiedenen Sprachen gespielt.

Heute kündigen wir eine neue Art und Weise an, das Spiel zu spielen.

Das erste und beste Strategie-Kartenspiel mit seiner so lebhaften, globalen Community verdient eine außergewöhnliche digitale Präsenz. Voller Stolz möchte ich euch daher Magic: The Gathering Arena präsentieren.

Was ist MTG Arena?

Magic: The Gathering Arena – das ist authentisches Magic, digital wiedergeboren für Gamer, Fans und Streamer.

Ihr habt bereits von Magic Digital Next und dem Digital Games Studio gehört – unseren Ambitionen, die tiefgründige Welt von Magic in eine moderne, digitale Spielerfahrung zu übertragen. MTG Arena ist die erste unserer Bestrebungen und soll der ultimative Weg werden, digital mit den neuesten Magic-Sets zu spielen.

In erster Linie soll MTG Arena ein toller Ort werden, an dem ihr das Spiel spielen könnt, so wie ihr es liebt – mit all seiner Spieltiefe, den Regeln und Möglichkeiten – und in einem graphisch ansprechenden Gewand, das leicht verständlich und spannend für Online-Zuschauer ist. Wir wollen, dass sich regelmäßig MTG Arena Streams unter den meistgeschauten Streams auf Twitch befinden. Die Spieler sollen voller Vorfreude den Start von MTG Arena Draft-Nächten mit ihren überall auf der Welt verteilten Freunden erwarten. Kompetitive Ranglisten-Matches von Pro-Spielern sollen mit derselben Leidenschaft verfolgt werden wie ein Grand Prix.

Um diese Vision umzusetzen, erschaffen wir das Spiel mit drei wichtigen Zielen im Sinn.

Es soll das tiefgründigste, reichhaltigste digitale Kartenspiel auf dem Markt werden. Magic bietet unter allen Sammelkartenspielen weltweit, Tabletop und digital, die größte strategische Tiefe und diese soll in MTG Arena bereits mit Beginn der Closed Beta umgesetzt werden. Wenn die Zeit für den offiziellen Launch reif ist, wird MTG Arena mit den kompletten, für Standard zugelassenen Kartensets aufwarten, und jährlich werden wir ungefähr 1.000 neue Karten hinzufügen. Das bedeutet umfassenderes Gameplay und mehr Raum zum Erkunden.

Wir möchten eine Version von Magic schaffen, bei der das Zuschauen genauso viel Spaß macht wie das Mitspielen. MTG Arena auf Twitch und anderen Plattformen wird actiongeladen, kurzweilig und leicht verständlich für Zuschauer weltweit. Unser Ziel ist kein geringeres, als eine der größten eSports-Communitys aufzubauen, mit aufregenden Visuals und tollem Sound sowie coolen Wegen, mit unseren wachsenden Inhalten zu interagieren und von ihnen zu lernen.

Wir möchten ein Spiel entwickeln, das sich weiterentwickeln kann. Wir haben eine vollkommen neue Games Rules Engine (GRE) programmiert, die durch ausgefeiltes maschinelles Lernen jede Karte lesen kann, die wir uns für Magic nur ausdenken können. Unsere brillanten Designer müssen sich also nicht mehr zurückhalten, wenn sie Karten ersinnen, die auf neuen Mechaniken und unerwarteten, aber spaßigen, Konzepten basieren, denn mit der neuen GRE unter der Haube kann MTG Arena mit all diesen Karten umgehen.

Um all unsere hochgesteckten Ziele auch zu erreichen, investieren wir in die Entwicklung des Spiels genügend Zeit. Wir wollen alle bisherigen Magic-Produkte übertreffen und werden unsere Fortschritte mit unseren Fans teilen. Wir haben wirklich gute Ideen für dieses Spiel und werden euch, die Spieler, schon bald einladen, es zu spielen und uns Feedback zu geben.

Wie kann ich mitwirken?

Ihr könnt auf zwei Arten an der Entwicklung von MTG Arena mitwirken: Meldet euch für die Closed Beta an und besucht während der kommenden Monate eines unserer Events, auf denen ihr das Spiel antesten könnt.

Zum einen könnt ihr euch auf PlayMTGArena.com für die Closed Beta anmelden. Wir werden in Schüben Einladungen verschicken und Spieler einladen, abhängig davon, wie es unsere Tests erlauben. In der ersten Testphase der Beta (die nur auf Englisch stattfinden wird) konzentrieren wir uns mit Karten aus Ixalan auf Casual-Constructed. Mit dem Fortschreiten der Tests werden wir weitere Funktionen und Formate hinzufügen.

Ihr könnt einen Priority-Zugangscode erhalten, indem ihr mit eurer DCI-Nummer (verbunden mit einem Wizards Account ) an einem Ixalan-Prerelease teilnehmt, an einem Magic Online Ixalan-Prerelease teilnehmt oder eure Magic Duels CSID-Nummer mit eurem Wizards Account verbindet. Auf diese Weise gelangt ihr auf die Warteliste für vorrangigen Zugang zur Closed Beta. Wenn ihr Probleme mit der Anmeldung habt, dann wendet euch bitte unbedingt an den Kundendienst.

Zum anderen erhaltet ihr auf ausgewählten Events die Chance, die Demo zur Probe zu spielen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich euch dieses Wochenende bei der HASCON in Providence, Rhode Island, USA. Wenn ihr es nicht schafft, braucht ihr nicht besorgt zu sein. Es wird weitere Gelegenheiten auf anderen Events geben, die in Kürze stattfinden werden.

Nehmt bitte auch an der Diskussion auf unserem Twitter-Account @MTG_Arena teil und verwendet das Hashtag #MTGArena.

Was bedeutet das für Tabletop-Magic und Magic Online?

Der Fokus von MTG Arena wird auf den aktuellsten Karten und Spielmodi liegen. Deshalb wissen wir, dass Magic Online – dessen Bibliothek so ziemlich jede jemals gedruckte Karte aus der Geschichte des Spiels umfasst – auch weiterhin eine einzigartige Erfahrung für seine Spieler bieten wird. Die Entwicklung von Magic Online wird wie gehabt fortgesetzt, mit neuen Kartensets, Updates und regelmäßigen Turnieren. Mehr über die Zukunft von Magic Online erfahrt ihr im Artikel von Chris Kiritz, der ebenfalls heute veröffentlicht wurde.

Des Weiteren soll MTG Arena als digitale Version die Tabletop-Variante komplettieren. Wir untersuchen derzeit Möglichkeiten, wie wir Spiele im Store (in der realen Welt) mit digitalem Gameplay verbinden können. Unsere Pläne stecken immer noch in der Entwicklungsphase und werden stetig verbessert, doch mit der Zeit soll euer Magic-Gameplay ein Teil einer größeren Spielerfahrung werden, die so bisher nicht möglich gewesen ist.

Vielen Dank!

Wir befinden uns in der glücklichen Lage, eines der großartigsten Spiele der Welt als Startpunkt und eine der großartigsten Communitys der Welt als Testgruppe zu haben. Mehr kann man sich nicht wünschen, wenn man ein neues, digitales Magic-Spiel entwickelt. Es wird eine aufregende Reise und es ist uns eine Ehre, dieses Abenteuer gemeinsam mit einer so tollen Community erleben zu dürfen.