Es ist an der Zeit, mit Magic: The Gathering Grundstein deine ersten Schritte in die Welt von Magic zu machen. Dies ist der Inbegriff eines Magic-Releases und bietet alles, was Spieler seit über drei Jahrzehnten an Magic so lieben. Das Set wurde mit der Erfahrung für neue Spielende im Hinterkopf entwickelt, es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um in das weltweite Phänomen Magic einzusteigen. Und keinen besseren Ort zu spielen als beim Prerelease deines Stores!

Was ist ein Prerelease-Event?

Falls du neu bei Magic-Events oder bei Magic allgemein bist, sind Prereleases eine der besten Arten, das Spiel kennenzulernen und neue Freundschaften am Spieltisch zu schließen. Diese Events zielen darauf ab, Spielenden die Karten und Mechaniken eines neuen Sets vorzustellen, und sind entspannte, freundliche Treffen von Leuten, die einfach auf das Set gespannt sind. Grundstein ist für diesen Schwerpunkt aufs Erkunden besonders gut geeignet, da die Karten des Sets dafür gemacht sind, Spielende an den Deckbauprozess heranzuführen.

Magic bringt alle zwei bis drei Monate neue Kartensets heraus, und deine erste Gelegenheit, mit einem neuen Set zu spielen, ist das Prerelease-Event deines Stores. Wenn du dich für ein Prerelease anmeldest, erhältst du am Tag des Events ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

Magic: The Gathering Grundstein Prerelease-Pack

6 Magic: The Gathering Grundstein Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Grundstein-Promokarte als traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 MTG Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar)

Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar) 1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

1 Spindown-Lebenspunktezähler in einer von fünf möglichen Varianten (siehe oben)

Prereleases werden meistens als Sealed-Deck-Events veranstaltet. Das bedeutet, dass du ein Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deiner Play-Booster, der Promokarte mit Datumsstempel und einer beliebigen Anzahl an Standardländern baust; dazu ermittelst du die besten Karten unter jenen, die du gefunden hast, und stellst auf dieser Grundlage ein Deck zusammen.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Sobald du deine sechs Booster alle geöffnet hast, sortiere deine Karten nach Farbe. So kannst du leichter erkennen, welche Farben genug Karten bieten, um aus ihnen ein Deck zu bauen. Du solltest darauf abzielen, genau 40 Karten zu spielen. Nicht mehr, nicht weniger. Du kannst mehr als 40 Karten spielen, aber für die meisten Sealed-Partien ist davon abzuraten, da das dazu führen kann, dass du deine besten Karten spät oder nie ziehst.

Halte als Nächstes nach Karten Ausschau, die dir helfen können, die Partie zu gewinnen. Starke Kreaturen, mächtige Planeswalker oder verheerende Zaubersprüche sind die Art Bedrohungen, auf die du dein Deck aufbauen solltest.

0107_MTGFDN_MainNew: Mossborn Hydra 0011_MTGFDN_MainNew: Exemplar of Light

Sie sind sozusagen der krönende Abschluss deines Decks, also die Karten, die der Konkurrenz den Gnadenstoß versetzen. Mit einem grünen Deck solltest du viele Länder spielen, damit deine Moosgeborene Hydra möglichst schnell zu einer riesigen, trampelnden Kreatur wird. In einem weißen Deck solltest du viele Karten spielen, die dich Lebenspunkte dazuerhalten lassen, damit dir dein Vorbild des Lichts viele Karten zieht, mit denen du die Partie beenden kannst.

Der zweitwichtigste Aspekt deines Decks sind Entfernungszauber, d. h. Zaubersprüche, mit denen du die Karten der Konkurrenz loswerden kannst. Sie sind die defensiven Elemente deines Decks und erlauben dir, gegnerische Bedrohungen unschädlich zu machen, um dann selbst einen vernichtenden Schlag zu landen. Jede der fünf Farben wird solche Bedrohungen auf ihre eigene Weise los, entweder indem sie Karten zerstört, Angriffe verhindert oder der Konkurrenz anderweitig einen Strich durch die Rechnung macht.

Im Folgenden findest du die effektivsten häufigen und nicht ganz so häufigen Entfernungszauber jeder Farbe. Diese Auswahl dient nur als Orientierung, damit du eine leicht verständliche Übersicht der besten Entfernungszauber in Grundstein zur Hand hast.

Die Entscheidung für eine Strategie

Grundstein ist ein einfacheres Set als die meisten Magic-Releases, daher sind Kreaturen das zentrale Element von Sealed-Partien. Priorisiere Karten, die Kreaturen zerstören oder ins Exil schicken, um einen langsameren und zermürbenden Schlachtplan auszuführen …

0020_MTGFDN_MainNew: Luminous Rebuke 0039_MTGFDN_MainNew: Grappling Kraken 0214_MTGFDN_MainRep: Broken Wings

oder feuere direkt aus allen Rohren mit einem furiosen Deck, das dir so schnell wie möglich den Sieg bescheren soll. Achte darauf, dass die Strategie, für die du dich entscheidest, durch die Schlüsselkarten deines Sealed-Pools unterstützt wird. Orientiere dich beim Deckbau an den Vorgaben, die deine Karten dir machen, und ignoriere sie nicht.

0195_MTGFDN_MainRep: Fanatical Firebrand 0224_MTGFDN_MainRep: Gnarlid Colony 0059_MTGFDN_MainNew: Crypt Feaster

Ganz gleich, welche Karten du genau spielst, du solltest dich auf deine zwei stärksten Farben beschränken. So hast du Zugang zu genügend Karten für ein Deck mit 40 Karten und stellst gleichzeitig sicher, dass du deine verschiedenen Zaubersprüche auch verlässlich wirken kannst. Jede Kombination zweier Farben verfolgt ihre eigene Strategie, worauf wir gleich noch näher eingehen. Schau dir zunächst einmal all deine Bedrohungen und Entfernungszauber an, um zu sehen, welche Farben besonders herausstechen.

Falls dir diese Phase neu ist und du nicht sicher bist, welche Farben du spielen sollst, verraten wir dir ein kleines Geheimnis: Du kannst einfach spielen, was nach Spaß aussieht. Prereleases sind lockere Events, bei denen es darum geht, die Grundlagen des Sets zu lernen. Mag sein, dass deine grünen und roten Karten stärker sind, aber falls du ein Exemplar der Allwissenheit ohne Rand erhalten hast, das du unbedingt spielen möchtest, dann nur zu! Dies ist der perfekte Zeitpunkt, einfach nur Spaß zu haben.

0312_MTGFDN_BrdFaves: Omniscience

Sobald du dich für deine Lieblingskarten und die Farben entschieden hast, die du spielen möchtest, ist es an der Zeit, dein Deck zusammenzustellen! Falls dies das erste Mal ist, dass du ein Magic-Deck baust, mag die Aufgabe einschüchternd wirken. Aber keine Sorge –Grundstein wurde so entwickelt, dass der Deckbauprozess relativ einfach sein soll. Behalte einfach diese nützlichen Tipps im Hinterkopf, während du dein Deck zusammenstellst.

Deine Manakurve meistern

Magic-Spielende verwenden ein Konzept namens „Manakurve“, um sicherzustellen, dass sie mit ihren Decks ihre Zaubersprüche effektiv wirken und ihre Strategien umsetzen können. Die Idee ist, dass der durchschnittliche Manabetrag deiner Karten zwischen zwei und drei Mana liegen sollte. Das soll sicherstellen, dass du in jeder Spielphase Zaubersprüche wirken kannst. Zu Beginn der Partie hast du kaum Länder, um Zaubersprüche zu wirken, daher benötigst du viele günstige Zaubersprüche.

0171_MTGFDN_MainRep: Diregraf Ghoul 0228_MTGFDN_MainRep: Mild-Mannered Librarian

Im Laufe der Partie erhältst du nach und nach Zugang zu mehr Mana und kannst somit mächtigere Zaubersprüche wirken. Zwar mögen riesige Kreaturen für sechs Mana letztendlich die Partie für dich entscheiden, aber in der frühen Phase der Partie willst du sie auf keinen Fall ziehen. Diese Karten machen daher nur einen kleinen, aber mächtigen Teil deines Decks aus.

0206_MTGFDN_MainRep: Shivan Dragon 0055_MTGFDN_MainNew: Arbiter of Woe

Dieser Spagat mag schwierig erscheinen, aber Magic-Spielende haben dieses Konzept über Jahre hinweg verfeinert. Im Allgemeinen solltest du 17 Länder in deinem Sealed-Deck spielen, wobei 23 Nichtland-Karten den Rest deines Decks mit 40 Karten bilden. Die allgemeine Vorlage für eine Manakurve sieht folgendermaßen aus:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karte

Und 17 Länder!

Da dein Deck wahrscheinlich zwei Farben hat, ist die normale Verteilung neun Länder der einen und acht Länder der anderen Farbe. Wenn du diese Entscheidung genauer treffen möchtest, schau dir die Manasymbole aller deiner Karten an und zähle sie. Falls du fünfzehn rote Manasymbole und nur neun grüne hast, solltest du dich vielleicht eher für zehn Gebirge und sieben Wälder entscheiden.

Diese Faustregeln sind nur eine Empfehlung, wie du dein Deck zusammenstellen kannst. Vielleicht hast du mehrere günstige Karten, die deinen durchschnittlichen Manabetrag nach unten drücken. Oder umgekehrt: Vielleicht hast du ein eher auf Kontrolle ausgerichtetes, langsameres Deck mit etwas höheren Manabeträgen. Wie auch immer dein Deck aussieht, behalte diese grundlegenden Verhältnisse im Hinterkopf.

Grundstein-Draft-Archetypen

Magic-Sets sind oft so konzipiert, dass jede zweifarbige Kombination eine bestimmte Strategie verfolgt. In den meisten Sets bauen diese auf einem oder zwei allgemeinen Themen auf. Für Grundstein wurden die Farbkombinationen auf ihre bekanntesten Formen reduziert. Beispielsweise wird dein rot-grünes Deck der Inbegriff von Rot-Grün im Allgemeinen sein und dir als Orientierung in zukünftigen Magic-Releases dienen.

0079_MTGFDN_MainNew: Boltwave 0102_MTGFDN_MainNew: Eager Trufflesnout

Für jede Farbkombination gibt es eine mehrfarbige, nicht ganz so häufige Karte, die ideal für die Strategie ihrer Farbkombination geeignet ist. Sie eignen sich hervorragend als Fundament für ein Deck, da sie dich dafür belohnen, den Schlachtplan deines Decks umzusetzen. Sobald du weißt, worauf jede Farbkombination abzielt, ist es einfacher, ein Deck zusammenzustellen, das zu jener Strategie passt, und vorauszusehen, was das gegnerische Deck vorhat. Wenn du neugierig auf diese Archetypen bist, findest du sie alle hier im Folgenden sowie einige Schlüsselkarten, nach denen du Ausschau halten kannst.

Weiß-blaue Flieger

0239_MTGFDN_MainRep: Empyrean Eagle 0142_MTGFDN_MainRep: Healer's Hawk

Falken, Feenwesen und Federvolk jeder Art sind die Gesichter des Flieger-Decks. Mit fliegenden Kreaturen ist es leicht, an den Kreaturen deiner Konkurrenz vorbei Schaden zuzufügen. Lege also einen Schwerpunkt auf aggressive Kreaturen, die die Partie beenden können. Eine Karte wie der Falke des Heilers mag zwar unscheinbar aussehen, aber eine fliegende Kreatur für ein Mana, die dich Lebenspunkte dazuerhalten lässt, ist genau das, was dieses Deck braucht.

Schwarz-blaue Friedhofsynergien

0118_MTGFDN_MainNew: Dreadwing Scavenger 0070_MTGFDN_MainNew: Soul-Shackled Zombie

Nur weil eine Karte auf den Friedhof gelegt wurde, heißt das nicht, dass sie weg ist. Wenn du ein blau-schwarzes Deck spielst, ist tot manchmal besser als lebendig. Wühle dich durch dein Deck, indem du Karten ziehst und abwirfst. Schlage dann Kapital aus den abgeworfenen Karten mit Kreaturen wie dem Plündernden Schreckflügler oder dem Seelengefesselten Zombie.

Schwarz-roter Überfall

0124_MTGFDN_MainNew: Perforating Artist 0089_MTGFDN_MainNew: Gorehorn Raider

Zum Angriff! Überrenne deine Feinde mit einer unaufhaltsamen Horde roter und schwarzer Kreaturen. Mehrere Karten in dieser Farbkombination haben das Schlüsselwort Überfall, das prüft, ob du in einem Zug angegriffen hast. Dieses Deck zählt zu den aggressivsten in Grundstein, halte daher die Augen nach Karten offen, die dir den Weg freimachen, wie der Bluthorn-Plünderin.

Rot-grüne Stärke

0245_MTGFDN_MainRep: Ruby, Daring Tracker 0084_MTGFDN_MainNew: Dragon Trainer

Entfessle unbegrenzte Stärke mit dieser aggressiven Farbkombination. Dieser Archetyp baut darauf auf, dass du Kreaturen mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst. Manche Karten haben vielleicht nicht selbst so viel Stärke, können aber eine andere Kreatur verstärken oder einen großen Spielstein erzeugen, wie die Drachen-Dresseurin.

Grün-weiße +1/+1-Marken

0240_MTGFDN_MainRep: Good-Fortune Unicorn 0100_MTGFDN_MainNew: Beast-Kin Ranger

Nur weil eine Kreatur klein ist, muss sie das nicht bleiben. Alles kann zu einer gewaltigen Bedrohung werden, wenn Grün-Weiß seine Kreaturen mit Marken überschüttet. Kreaturen mit niedriger Stärke, aber nützlichen Fähigkeiten, wie Trampelschaden beim Tierlieben Waldläufer, können mit einem Haufen Marken so richtig zuschlagen.

Weiß-schwarzer Lebenspunktegewinn

0120_MTGFDN_MainNew: Fiendish Panda 0009_MTGFDN_MainNew: Dazzling Angel

Lebenspunkte dazuzuerhalten hilft dir nicht nur dabei, den gegnerischen Ansturm lange genug zu überstehen, um riesige Kreaturen zu wirken, sondern kann auch anders defensiv genutzt werden. Mehrere Karten prüfen, ob du Lebenspunkte dazuerhalten hast, zum Beispiel kann eine Karte wie der Gleißende Engel die Fähigkeit des Diabolischen Pandas auslösen.

Blau-rote Zaubersprüche

0237_MTGFDN_MainRep: Balmor, Battlemage Captain 0043_MTGFDN_MainNew: Inspiration from Beyond

Die Konkurrenz wird es für faulen Zauber halten, wenn du sie im Handumdrehen mit diesem Deck besiegst. Diese Strategie könnte man auch als „Zauberspruchschleudern“ bezeichnen, da es für sie wichtig ist, mehrere Spontanzauber und Hexereien im selben Zug zu wirken. Manche dieser Zaubersprüche können sogar aus deinem Friedhof gewirkt werden. Die Inspiration aus dem Jenseits kann zweimal gewirkt werden und bringt jedes Mal eine andere Karte zurück, um richtig starke Züge zu ermöglichen.

Schwarz-grüne Morbidität

0125_MTGFDN_MainNew: Wardens of the Cycle 0071_MTGFDN_MainNew: Stab

Das schwarz-grüne Morbidität-Deck verkörpert einen sich ständig wiederholenden Kreislauf aus Leben und Tod. Karten mit dem Fähigkeitswort Morbide prüfen, ob eine Kreatur gestorben ist, sei es eine deiner Kreaturen oder eine gegnerische. Du kannst zum Beispiel eine gegnerische Kreatur Abstechen und dann den Tod jener Kreatur ausnutzen, um die Fähigkeit der Wächter des Kreislaufs auszulösen.

Rot-weißes Aggro

0241_MTGFDN_MainRep: Heroic Reinforcements 0004_MTGFDN_MainNew: Cat Collector

Spiele auf Tempo und schlage schnell zu, um bei deinem Prerelease so richtig Spaß zu haben. Statt auf eine einzelne, riesige Kreatur hinzuarbeiten, ist dieses Deck darauf ausgelegt, das Spielfeld mit kleinen Kreaturenspielsteinen zu überfluten und sie dann mit Massenverstärkungseffekten zu buffen. Die Katzennärrin holt dir immer neue schnurrende Freunde ins Haus, die du dann mit der Heroischen Verstärkung massiv verstärken kannst.

Grün-blaue Manarampe

0247_MTGFDN_MainRep: Tatyova, Benthic Druid 0225_MTGFDN_MainRep: Grow from the Ashes

Mana ist das Rückgrat von Magic, und grün-blaue Decks verkörpern dies besser als alle anderen. Indem du mehr Länder ins Spiel bringst, kannst du riesige Kreaturen wirken und gleichzeitig Effekte auslösen, die prüfen, ob Länder ins Spiel gekommen sind. Tatyova, Benthische Druidin, taucht tief in dein Deck ein, um dir mächtige Karten zu bescheren. Kombiniere sie mit Aus Asche erwachsen, um Karten zu ziehen, mehr Länder ins Spiel zu bringen und dein Deck zum Sieg zu führen.

Mach dich für ein Prerelease voller Magic bereit

Ganz gleich, ob dies dein erstes Prerelease ist oder du schon seit Jahrzehnten dabei bist, wir hoffen, dir gefällt unsere Ode an Magic in Form von Grundstein. Mit neu aufgelegten Karten aus der gesamten Geschichte des Spiels und neuen Karten, die dich garantiert begeistern werden, gibt es jede Menge, auf das sich Spielende freuen können. Außerdem wirst du in deinem Store bestimmt viele neue Freundschaften schließen, frage also dort nach, welche Grundstein-Events auf dem Programm stehen. Denn es sind die Menschen, die die Zusammenkunft so besonders machen.

Bist du bereit, in Magic einzutauchen? Erfahre, warum so viele Leute Magic lieben – mit Grundstein, dem Inbegriff eines Magic-Sets. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt, vorbestellbar.