Es ist ein schöner Tag in Kamigawa, als du mit deinem Motorrad mit Neon-Felgen durch das Stadtzentrum fährst. Selbst bei Tageslicht leuchten die vielen Neonschilder mit einer magischen Aura, und du siehst ein Wesen ein Café betreten, das ganz aus Nudeln besteht. Du lächelst und bremst für eine Gruppe von Jukai-Historikern, die die Straße überqueren, bevor du dein Motorrad in einen Park voller japanischer Ahornbäume manövrierst. Rote Blätter schweben durch die Luft, und eines landet auf deinem Picknickkorb, als du ihn und eine Decke aus deinen Satteltaschen holst. Du setzt dich ans Ufer des Flusses, nahe genug ans Wasser, um deine Stiefel auszuziehen und deine Zehen hineinzutauchen. Dabei steigt das Wasser hoch und beginnt, Gestalt anzunehmen. Es ist der Fluss-Kami, und du bist genau rechtzeitig zu eurem gemeinsamen Mittagessen gekommen.

Kamigawa: Neon-Dynastie ist voller Farben, Kami und ein bisschen Chaos. Erfahre, was du in diesem Set finden kannst und welche Produkte sich perfekt eignen, um ein personalisiertes Deck für den Kampf zusammenzustellen. Egal, ob du ein Samurai-Deck bauen, deine Bibliothek mit Ninjutsu-Karten bestücken oder ein sanft leuchtendes Kami-basiertes Deck spielen möchtest, auf Kamigawa ist genau der richtige Platz für dich.

Set-Booster

Set-Booster sind eine spannende Möglichkeit, deine Sammlung auszubauen. Die Wahrscheinlichkeit, beim Öffnen mehrere seltene Karten zu erhalten, ist in Set-Boostern viel größer als in Draft-Boostern. Kamigawa: Neon-Dynastie Set-Booster enthalten immer eine Karte mit dem Ninja- oder Samurai-Kartendruck, eine traditionelle Foilkarte und eine Artwork-Karte. Neben Foil- und Nicht-Foilkarten enthalten 45 % der Set-Booster mindestens eines der Ukiyo-e-Länder. Die häufigen und nicht ganz so häufigen Karten in den Set-Boostern erzählen kleine Geschichten über Kamigawa, und es besteht immer die Chance, eine Karte aus Der Liste zu erhalten.

Beginnend mit Innistrad: Mitternachtsjagd haben wir mehr Commander-Inhalte in Set-Boostern untergebracht. Zusätzlich zu den vier legendären Kreaturenkarten aus den Commander-Decks aus Kamigawa: Neon-Dynastie gibt es acht weitere in Magic neue Commander-Karten, die nicht in diesen Commander-Decks zu finden sind.

Inhalt der Kamigawa: Neon-Dynastie Set-Booster:

Mindestens 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte (ca. 27 % der Set-Booster enthalten 2 seltene oder sagenhaft seltene Karten, 3 % enthalten 3 und unter 1 % enthalten 4).

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit, einschließlich „Spaß mit Boostern“-Karten

1 häufige oder nicht ganz so häufige Karte mit Ninja- oder Samurai-Kartendruck

1 Land oder Foilkarte, einschließlich Ukiyo-e-Länder

1 Artwork-Karte oder Artwork-Karte mit Promo-Aufdruck

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Karte

3 häufige Karten, die thematisch zusammenhängen

2 nicht ganz so häufige Karten, die thematisch zusammenhängen

2 Wildcards beliebiger Seltenheit, einschließlich doppelseitige Karten, Ukiyo-e-Länder und „Spaß mit Boostern“-Karten

1 Spielstein-, Werbe- oder Hilfekarte oder eine Karte aus Der Liste

Set-Booster sind einzeln und in Displays mit 30 Boostern erhältlich. Falls du ein Display kaufst, qualifizierst du dich möglicherweise für die besondere „Buy-a-Box“-Foil-Promokarte mit einer Illustration von Yoji Shinkawa – erkundige dich bei deinem Store!

Draft-Booster

Draft-Booster sind ideal für das klassische Draft- oder Sealed-Magic-Erlebnis. Diese Booster sind für Drafts optimiert, enthalten also nicht die zwölf Commander-Karten aus den Set-Boostern, aber alle „Spaß mit Boostern“-Versionen der Karten, die du in den Set-Boostern finden kannst, einschließlich Foilversionen.

Inhalt der Kamigawa: Neon-Dynastie Draft-Booster:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

9 häufige Karten (eine traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit ersetzt eine häufige Karte in 33 % der Kamigawa: Neon-Dynastie Booster)

1 Länderkarte, in 33 % der Draft-Booster als Ukiyo-e-Land

1 Spielstein-, Werbe- oder Hilfekarte

Draft-Booster sind einzeln und in Displays mit 36 Boostern erhältlich. Wie bei den Set-Boostern qualifizierst du dich beim Kauf eines Displays möglicherweise für die „Buy-a-Box“-Promokarte – erkundige dich bei deinem Store!

Sammler-Booster

Sammler-Booster sind die beste Möglichkeit, die heißesten Karten in Kamigawa: Neon-Dynastie zu sammeln. In jedem Booster findest du fünf seltene oder sagenhaft seltene Karten und jede Menge „Spaß mit Boostern“-Varianten und traditionelle Foilkarten. Nur in den Kamigawa: Neon-Dynastie Sammler-Boostern gibt es Etched-Foilkarten, Karten mit erweitertem Kartenrand und sogar einen neuen besonderen Neontinte-Kartendruck. Weitere Informationen zu diesen Kartendrucken findest du in dem Artikel Sammeln von Kamigawa: Neon-Dynastie.

Jeder Kamigawa: Neon-Dynastie Sammler-Booster enthält:

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Foilkarte. In der Regel handelt es sich dabei um eine traditionelle Foilkarte ohne Rand, in den Drucken Ninja, Samurai, Phyrexianisch, Soft Glow oder mit erweitertem Kartenrand, aber gelegentlich findest du auch eine seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte oder sogar eine Neontinte-Foilkarte.

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand oder in den Drucken Ninja, Samurai, Phyrexianisch oder Soft Glow

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand oder ohne Rand. Die einzigen Karten ohne Rand, die in diesem Slot zu finden sind, sind Planeswalker ohne Rand; falls du in diesem Slot ein legendäres Land oder einen Drachen findest, erhältst du eine Version mit erweitertem Kartenrand.

1 seltene oder sagenhaft seltene Kamigawa: Neon-Dynastie Nicht-Foil-Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Ukiyo-e-Land als traditionelle Foilkarte

1 häufiger oder nicht ganz so häufiger Ninja als traditionelle Foilkarte

1 häufiger oder nicht ganz so häufiger Ninja als Nicht-Foilkarte

1 häufiger oder nicht ganz so häufiger Samurai als traditionelle Foilkarte

1 häufiger oder nicht ganz so häufiger Samurai als Nicht-Foilkarte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige traditionelle Foilkarte

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

2 häufige traditionelle Foilkarten

1 doppelseitige Foil-Spielsteinkarte

Commander-Decks

Fahrzeuge und modifizierte Kreaturen stehen an der Spitze der beiden Kamigawa: Neon-Dynastie Commander Decks. Kotori, Piloten-Naturtalent, befehligt Anschnallen, ein weiß-blaues Deck voller Fahrzeuge auf der Überholspur zum Sieg. Chishiro, die zerschmetterte Klinge, befehligt Überwältigende Upgrades, ein rot-grünes Deck mit Kreaturen, die nur darum betteln, im Spiel verbessert und losgelassen zu werden. Beide Decks enthalten 15 neue Magic-Commander-Karten aus Kamigawa: Neon-Dynastie sowie einen Display-Kommandeur als Etched-Foilkarte.

Bundle

Bundles sind eine großartige Möglichkeit, mit dem Sammeln von Kamigawa: Neon-Dynastie zu beginnen. Im Rahmen unserer Bemühungen, Plastik in unseren Verpackungen zu reduzieren, haben wir die Schrumpffolie durch einen Verpackungskarton mit Sicherheitsverschlüssen an beiden Seiten der Packung ersetzt.

Jedes Bundle enthält acht Set-Booster und eine tolle Box, in der sie aufbewahrt werden können, sowie weitere Extras:

1 Anrufung der Verzweiflung als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 exklusiver übergroßer W20 Spindown-Lebenspunktezähler

Prerelease-Pack

Die erste Gelegenheit, Kamigawa: Neon-Dynastie zu spielen, bietet sich beim Prerelease. Bei jedem Prerelease erhältst du ein Prerelease-Pack und baust ein Deck aus den darin enthaltenen Karten!

Jedes Prerelease-Pack enthält:

6 Kamigawa: Neon-Dynastie Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte aus Kamigawa: Neon-Dynastie mit Datumsstempel

1 W20 Spindown-Lebenspunktezähler

1 wiederverwendbare Deckbox mit Teiler

1 MTG Arena Code-Karte

Themen-Booster

Themen-Booster sind eine gute Möglichkeit, deinem Deck ein paar neue Karten hinzuzufügen. Du kannst Kamigawa: Neon-Dynastie Themen-Booster mit Karten in der Farbe deiner Wahl – oder voller Ninjas – bekommen, um das Set zu testen. Jeder Themen-Booster enthält ein bis zwei seltene und/oder sagenhaft seltene Karten sowie 33-34 häufige und nicht ganz so häufige Karten.

Willkommens-Booster

Neue Magic-Spieler in Nordamerika können ihren WPN-Store besuchen und einen Willkommens-Booster erhalten.

Lies unbedingt den Artikel Sammeln von Kamigawa: Neon-Dynastie von Max, um alles über die besonderen Neontinte-Drucke und vieles mehr zu erfahren, und vergiss nicht, dich mit den Geschichten aus der Vergangenheit von Kamigawa zu beschäftigen, die durch die Sagenkarten des Sets erzählt werden.

Lade deine Waffen auf, verbünde dich mit einem Kami-Geist (oder auch nicht!) und bereite dich darauf vor, die Kontrolle über deinen eigenen Bereich von Kamigawa zu übernehmen!