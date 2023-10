Seit fast 60 Jahren erfreut die BBC-Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who™ das Publikum zumindest auf diesem Planeten und wahrscheinlich auch auf anderen mit den Zeitreise-Abenteuern des Doctors, mit verschiedenen Begleitern, teuflischen Feinden, wundersamen Technologien und gelegentlich auch einem höchst ungewöhnlichen Frosch.

Und jetzt gibt es auch vier spielfertige Commander-Decks, von denen jedes eine andere Ära der Serie feiert. Beliebte Figuren, Folgen, Schauplätze und Momente mit Magic-Flair. Magic: The Gathering® – Doctor Who™ ist unsere Art, die Welt der Time-Lords und Daleks in Magic zu bringen. Das Set erscheint am 13. Oktober 2023, und du kannst diese fantastischen Produkte schon jetzt in deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellen.

Wir haben es sogar geschafft, ein paar neue Mechaniken einzuschleusen, also warum schauen wir sie uns nicht kurz an und sehen, wie sie funktionieren? Allons-y!

Reise durch die Zeit

Warum machen wir das eigentlich nicht später?

Begleiter des Doctors

Der Doctor reist kaum ohne einen Begleiter nach Irgendwo oder Irgendwann. Sie sind enge Freunde, Vertraute und in diesem Fall auch zweite Kommandeure. Der Begleiter des Doktors ist eine Abwandlung der Partner-Fähigkeit.

Yasmin Khan

Jede Karte mit Begleiter des Doctors ist eine legendäre Kreatur. In Commander-Partien kannst du zwei Kommandeure haben, falls einer davon eine Karte mit Begleiter des Doktors ist und der andere „Der Doctor“. Das bedeutet eine legendäre Time-Lord-Doctor-Kreatur ohne andere Kreaturentypen. Es handelt sich also um eine der Inkarnationen des Doctors aus den Doctor Who™ Decks und nicht um eine legendäre Kreatur mit Wandelwicht. Sorry, Morophon … Wir durchschauen dich sofort.

Falls du dich für zwei Kommandeure entscheidest, muss dein Deck ihren kombinierten Farbidentitäten entsprechen. Falls deine Kommandeure zum Beispiel Yasmin Khan und der Dreizehnte Doctor (der grün und blau ist) sind, könnte dein Deck Karten enthalten, die rot, grün und/oder blau sind.

Während der Partie agieren die beiden Kommandeure unabhängig voneinander. Zum Beispiel wird die „Commander Tax“, die zusätzlichen Kosten für das Wirken eines Kommandeurs aus der Kommandozone, für jeden Kommandeur separat erfasst. Ebenso wird der Kommandeur-Schaden, den jeder Kommandeur einem Spieler zufügt, separat erfasst. Falls sich eine Karte auf „deinen Kommandeur“ bezieht, bezieht sie sich auf beide, aber falls sie versucht, eine Aktion für deinen Kommandeur auszuführen, z. B. ihn auf deine Hand zu bringen, kannst du wählen, welcher gemeint ist.

Paradoxon

In Doctor Who™ reichen die Paradoxa von relativ harmlos bis zum Ende des Universums. Glücklicherweise musst du die Gesetze der Zeit nicht verstehen, um Paradoxon-Fähigkeiten zu verstehen, du musst nur Zaubersprüche von ungewöhnlichen Orten wirken.

Der Dreizehnte Doctor

Paradoxon ist ein Fähigkeitswort, das verwendet wird, um Fähigkeiten hervorzuheben, die prüfen, ob du Zaubersprüche von einem anderen Ort als deiner Hand wirkst. Oft sind diese Fähigkeiten ausgelöste Fähigkeiten, die immer dann ausgelöst werden, wenn du dies tust. Bei einigen Paradoxon-Fähigkeiten wird die Anzahl der Zaubersprüche gezählt, die du in diesem Zug von einem anderen Ort als deiner Hand gewirkt hast, um das Ausmaß ihrer Effekte zu bestimmen.

Reise durch die Zeit

Nein, noch nicht.

Schreckliches Dilemma

Der Doktor dies. Der Doktor das. Vergiss nicht, dass es ein ganzes Deck gibt, das den glorreichen Bösewichten der Serie gewidmet ist, und sie würden nichts lieber tun, als deine Gegner vor schreckliche Dilemmata zu stellen!

Davros, Schöpfer der Daleks

Schreckliche Dilemmata bieten den Gegnern zwei unglückliche Ergebnisse, aber sie können bestimmen, welches davon ihnen widerfährt. Ein Spieler, der vor ein schreckliches Dilemma gestellt wird, kann immer eine der beiden Optionen bestimmen, auch falls sich herausstellt, dass der Effekt jener Option nichts bewirkt. Falls Davros beispielsweise bedrohlich auf einen Gegner mit einer leeren Hand zeigt, kann dieser die Option, eine Karte abzuwerfen, bestimmen und nichts tun.

Falls mehrere Spieler vor ein schreckliches Dilemma gestellt werden, trifft der erste Spieler in Zugreihenfolge seine Entscheidung, und jener Effekt tritt dann ein. Dann trifft der nächste Spieler seine Entscheidung, der Effekt tritt ein und so weiter für jeden Spieler, der vor einem schrecklichen Dilemma steht.

Reise durch die Zeit

Das wurde auch Zeit. Die Reise durch die Zeit ist, war und wird immer das Herzstück von Doctor Who™ sein. Außerdem ist sie eine neue Schlüsselwortaktion, die dir erlaubt, den Gang der Ereignisse zu manipulieren.

Der Zehnte Doctor

Falls du angewiesen wirst, durch die Zeit zu reisen, kannst du für jede ausgesetzte Karte, die du besitzt, und jede bleibende Karte, die du kontrollierst und auf der eine Zeitmarke liegt, eine Zeitmarke hinzufügen oder entfernen. Du triffst diese Entscheidung für jede Karte einzeln. Für jede dieser Karten oder bleibenden Karten kannst du auch bestimmen, nichts zu tun.

Eine ausgesetzte Karte ist eine Karte, die du mit der Aussetzen-Fähigkeit, die auf Karten wie dem Atraxi-Vollstrecker zurückkehrt, ins Exil geschickt hast.

Atraxi-Vollstrecker

Falls du eine Karte mit Aussetzen auf deiner Hand hast, kannst du jedes Mal, wenn du sie wirken könntest, ihre Aussetzen-Kosten bezahlen und sie mit der angegebenen Anzahl an Zeitmarken ins Exil schicken. Entferne zu Beginn deines Versorgungssegments eine Zeitmarke von ihr, und wenn die letzte entfernt wird, kannst du sie aus dem Exil wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. Falls sie zu einer Kreatur wird, hat die Kreatur Eile. Mit der Reise durch die Zeit kannst du diesen Prozess natürlich beschleunigen (oder auch verlangsamen, falls du das wünschst).

Planechase

Es gibt keine bessere Art und Weise, eine Serie wie Doctor Who™ zu feiern, als deine gesamte Partie in eine TARDIS zu packen – keine Sorge, darin ist genug Platz – und sie an verschiedene Orte in Raum und Zeit zu schicken. Jedes Doctor Who™ Commander-Deck enthält zehn übergroße Planechase-Karten, darunter sowohl Welten- als auch Phänomenkarten.

Fixpunkt in der Zeit Bucht des Bösen Wolfs

TARDIS-Parkbucht

Falls du noch nie die pure Unterhaltung erlebt hast, die die Planechase-Variante darstellt, kann dir dieser Artikel von Gavin Verhey den Einstieg erleichtern.

Das Universum ruft!

Jedes Commander-Deck enthält auch eine Fülle früherer Magic-Mechaniken, manchmal in neuen Kombinationen. Und all diese Karten – mit Ausnahme der übergroßen Planechase-Karten – sind in Sammler-Boostern zu finden, ganz zu schweigen von Karten mit TARDIS-Showcase-Kartendruck und einem Haufen glänzender Foilkarten! Alle Informationen dazu findest du im Artikel Sammeln von Magic: The Gathering® – Doctor Who™! Ganz gleich, ob du neu dabei bist und dich ein wenig wibbelig-wobbelig fühlst oder ein eingefleischter „Doctor Who“-Fan bist, es gibt viel, worauf du dich freuen kannst.