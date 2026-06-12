Begrüße bei den Prerelease-Events deines Stores die Ankunft von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Ab dem 19. Juni kannst du zu den Ersten gehören, die mit Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes spielen und die Kräfte des Marvel-Universums selbst in die Hand nehmen. Deine liebsten Superhelden, Geschichten und Momente erscheinen in Magic. Folge dem Ruf in deinem Store!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Prerelease-Pack

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Pack. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Play-Booster

| Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du baust ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Dann spielst du gegen die anderen Teilnehmenden und ihre gerade gebauten Decks. Auch wenn das Set jede Menge Superhelden enthält, sind die Events extrem entspannt. Du brauchst keinen Magic-Expertenstatus, um mitzumachen. Scheue dich nicht, andere Spielende um Rat zu fragen. Ein echter Superheld ist immer bereit, anderen eine helfende Hand zu reichen.

Wir haben einen Video-Leitfaden für dein erstes Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease zusammengestellt. Nachdem du diesen Artikel durchgelesen hast, weißt du, wie man ein Deck zusammenstellt und bist bereit, dich mit den anderen Prerelease-Teilnehmenden zu versammeln. Jetzt ist es Zeit, dich mit deinen liebsten Marvel-Charakteren zu vereinen und die beste Kollaboration aller Zeiten zu feiern!

Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Events beginnen am 19. Juni 2026, eine Woche vor dem weltweiten Release des Sets am 26. Juni 2026. Vorbestellungen sind ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, möglich.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

Dein Deck sollte zwei der fünf Farben in Magic enthalten. Das liegt daran, dass du wahrscheinlich nicht genug Karten für ein einfarbiges Deck haben wirst und es bei drei oder mehr Farben schwerer sein kann, deine Zaubersprüche zu wirken. Öffne zunächst deine sechs Play-Booster und sortiere deine Karten nach Farben. Achte darauf, welche Karten dich am meisten ansprechen. Diese ansprechenden Karten sind wahrscheinlich die stärksten und bedrohlichsten Karten, die dir zur Verfügung stehen. Magic-Spielende nennen diese Karten „Bedrohungen“, und du solltest dein Deck um sie herum aufbauen.

0011_MTGMSH_Main: Captain Marvel, Earth's Protector 0130_MTGMSH_Main: Hawkeye, Master Marksman 0177_MTGMSH_Main: Mole Man, Moloid Master

Bedrohungen sind oft seltene oder sagenhaft seltene Karten mit Effekten, die eine Partie verändern können. Hier sind einige Beispiele: Captain Marvel, Beschützerin der Erde, ist eine starke Kreatur mit Flugfähigkeit, die unzerstörbar werden und deinen Lebenspunktestand stabilisieren kann. Hawkeye, Meisterschütze, kann mit einem Pfeilhagel kleine Kreaturen entfernen, während er nach nützlichen Zaubersprüchen sucht. Mole Man, Moloiden-Meister, erzeugt einen konstanten Strom aus Spielsteinen, die gegnerische Kreaturen blocken können. Jede dieser Karten bietet eine eigene Art Vorteil, und wenn dein Gegenüber sich nicht um sie kümmert, können sie die Partie gewinnen.

Deine Bedrohungen sollten der Kern deines Decks sein und wenigstens eine deiner Farben festlegen. Wenn du zwei oder drei rote Bedrohungen findest, dann sollte Rot eine deiner Farben sein. Manche mehrfarbige Karten wie die grün-blaue Karte Moon Girl und Devil Dinosaur sind hervorragende Bedrohungen, aber pass auf, dass du Karten in beiden Farben hast, die sie unterstützen.

0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch

Die andere Schlüsselkomponente für dein Deck sind Entfernungszauber. Entfernungszauber sind Mittel, Karten deines Gegenübers loszuwerden. Meist sind das häufige und nicht ganz so häufige Karten, du wirst also reichlich Auswahl in deinem Sealed-Pool haben. Die wichtigsten Entfernungszauber sind Zaubersprüche, die Kreaturen zerstören, Schaden zufügen oder Permanente auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen.

Unten findest du eine Liste wichtiger Entfernungszauber in diesem Set. Du kannst diese Liste beim Deckbau oder während einer Partie als Referenz verwenden.

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Wähle ein Manasymbol aus, um wichtige Entfernungszauber zu sehen.

0015_MTGMSH_Main: Helicarrier Strike 0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade 0037_MTGMSH_Main: Super Villain Lockup 0041_MTGMSH_Main: Web Up

0046_MTGMSH_Main: Atlantis Attacks 0054_MTGMSH_Main: Frozen in Ice 0061_MTGMSH_Main: Justice, Vance Astrovik 0081_MTGMSH_Main: Trickster's Stratagem 0082_MTGMSH_Main: We Say Thee Nay!

0092_MTGMSH_Main: Cruel Alliance 0093_MTGMSH_Main: Dark Deed 0099_MTGMSH_Main: Hour of Defeat 0112_MTGMSH_Main: Ronin, Shadow Stalker 0122_MTGMSH_Main: Widow's Bite

0127_MTGMSH_Main: Death to Our Enemies 0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH! 0138_MTGMSH_Main: Iron Fist, Living Weapon 0142_MTGMSH_Main: Lightning Strike 0147_MTGMSH_Main: Photon Blast Barrage 0150_MTGMSH_Main: Repulsor Blast 0157_MTGMSH_Main: Truck Toss

0168_MTGMSH_Main: Go Nuts! 0180_MTGMSH_Main: Punishing Punch 0188_MTGMSH_Main: She-Hulk, Jade Defender

Gehen wir einmal davon aus, dass du zwei hervorragende rote Bedrohungen – Thor, Gott des Donners und Mjölnir, Thors Hammer – und ein paar weiße Entfernungszauber wie Vernetzen und Superschurken-Arrest gefunden hast. Glückwunsch! Das ist der Anfang eines starken rot-weißen Decks. Sobald du dich entschieden hast, in welche Richtung du mit deinem Deck gehen willst, solltest du dir um dessen Form Gedanken machen. Folge einfach der Manakurve, dann wirst du im Handumdrehen zum Superhelden (oder Superschurken, wenn dir das lieber ist).

Deckbau mit der Manakurve

Die Manakurve hilft dir dabei, den durchschnittlichen Manabetrag deiner Karten auszubalancieren. Kurz gesagt, sorgt sie dafür, dass dein Deck genügend kostengünstige Zaubersprüche für die Anfangsphase enthält und ein paar teure Zaubersprüche, um deinem Gegenüber den Garaus zu machen. Ein durchschnittliches Sealed-Deck sollte ungefähr so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Wenn du dein Deck so baust, stellst du sicher, dass du stark in die Partie starten kannst und das Tempo hoch bleibt, während die Partie voranschreitet. Wahrscheinlich wird dein Deck nicht perfekt zu dieser Vorlage passen, aber du solltest diese Gliederung berücksichtigen.

0039_MTGMSH_Main: Take Up the Shield 0244_MTGMSH_Main: Captain America's Shield

In diesem Set gibt es diverse Karten wie Ausrüstungen, Auren und Zaubersprüche mit der Fähigkeit Teamwork, die sich für andere Karten interessieren, die du kontrollierst. Ein Schild braucht jemanden, der ihn trägt (und wirft). Captain Americas Schild kostet zwei Mana, ist aber allein nicht nützlich. Er muss erst von einer Kreatur ausgerüstet werden. Dasselbe gilt für interaktive Zaubersprüche wie den Schild der Verteidigung.

Das bedeutet nicht, dass unterstützende Karten wie der Schild der Verteidigung nicht in dein Deck gehören. Ganz im Gegenteil! Pass nur auf, dass sie nicht zu häufig vorkommen. Für jede unterstützende Karte wie den Schild der Verteidigung solltest du zwei oder drei Karten haben, die von ihr profitieren können.

0108_MTGMSH_Main: Ninja of the Hand 0186_MTGMSH_Main: Serpent Specialist

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ist die Superladung-Mechanik. Superladung-Fähigkeiten sind aktivierte Fähigkeiten, die weniger kosten, falls die Kreatur mit der Fähigkeit in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Der Ninja der Hand kostet {2} {B} . Wenn aber seine Superladung-Fähigkeit in dem Zug aktiviert wird, in dem er ins Spiel kommt, ist er quasi eine Kreatur für fünf Mana, die dein Gegenüber zwingt, eine Karte abzuwerfen. Um eine Karte wie den Ninja der Hand auf der Manakurve einzuordnen, musst du einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass du seine Superladung-Fähigkeit vollständig ausnutzen kannst.

Der Ninja der Hand kann abhängig von der Situation entweder als Kreatur für drei oder fünf Mana fungieren. Wenn du ein schwarz-grünes Deck mit großen Kreaturen spielst, willst du den Ninja der Hand sicherlich für fünf Mana wirken. Wenn du aber ein schwarz-weißes Deck mit vielen Ausrüstungen hast, bezahlst du eher drei Mana für den Ninja und nutzt dein restliches Mana, um eine Ausrüstung an ihn anzulegen.

Falls das etwas viel ist, mach dir keine Sorgen. Du musst Mana und die Manakurve nicht perfekt verstehen, um ein gutes Sealed-Deck zu bauen. Sei dir einfach der Rolle jeder deiner Karten bewusst und bedenke ihren Einfluss auf die Partie, dann bist du bereit, dich in die Schlacht zu stürzen. Außerdem haben wir hier extrem praktische Schlachtpläne für dich vorbereitet!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Draft-Archetypen

Zu jeder zweifarbigen Kombination in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes gehört eine Strategie, die die Karten im jeweiligen Farbenpaar gemeinsam haben. Diese Strategien werden als Draft-Archetypen bezeichnet, und sie sollen bei deiner Limited-Erfahrung als Leitlinie dienen und dich in Richtung eines effektiven Decks lenken. In diesem Set gibt es zehn zweifarbige Draft-Archetypen. Jeder Archetyp hat einen eigenen Stil und zentrale Karten. Um die besten Karten für dein Deck auszuwählen und es zum Sieg zu führen, musst du verstehen, was es erreichen will und welche Siegbedingungen es nutzt.

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson

Jeder Draft-Archetyp hat seine eigenen mehrfarbigen nicht ganz so häufigen Karten. Diese Karten machen die Ziele jedes Archetyps deutlich erkennbar. Thor Odinsohn, eine nicht ganz so häufige rot-weiße Karte, will, dass du jede Menge Nichtkreatur-Zaubersprüche wirkst. Der rot-weiße Archetyp funktioniert also gut mit Nichtkreatur-Zaubersprüchen, die deine Kreaturen verstärken – zum Beispiel mit dem bereits erwähnten Schild der Verteidigung.

Unsere besten Taktik-Köpfe haben Informationen zu den verschiedenen Strategien in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes zusammengetragen. Hier folgt eine Liste der verschiedenen Draft-Archetypen mit ihren zentralen Karten – und einigen Tipps zum Deckbau.

Blau-weißes Teamwork

0210_MTGMSH_Main: Captain America, Living Legend 0229_MTGMSH_Main: Spider-Woman, Secret Agent

Teamwork ist nicht nur der Schlüssel zum Erfolg. Es macht auch deine Zaubersprüche stärker! Blau-weiße Decks brauchen eine Kombination aus Zaubersprüchen mit Teamwork und Kreaturen, die du tappen kannst. Captain America, lebende Legende, kann deine Kreaturen tapfer zum Sieg führen. Unterstütze dieses Deck mit Kreaturen und Zaubersprüchen, die Spielsteine erzeugen – beispielsweise Stadtviertel-Verstärkung und S.H.I.E.L.D.- Einsatzdrohne.

Schwarz-blaues Zweite-Karte-Ziehen

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant 0214_MTGMSH_Main: Ghost, Spectral Saboteur

Beherrsche mit diesem schwarz-blauen Deck den Lauf der Zeit und den Verlauf der Schlacht. Kang, Tyrann der Zeit, und seine Mitstreiter wollen, dass du zwei Karten pro Zug ziehst. Unterstütze sie mit billigen Effekten, die Karten ziehen, und Kreaturen, die intrigieren. Denke daran, dass du diese Fähigkeiten auch im Zug deines Gegenübers auslösen kannst. Spontanzauber wie Streben nach Wissen und Visionen von Schurkentaten sind also ganz besonders wirkungsvoll.

Rot-schwarze Schurken!

0221_MTGMSH_Main: Madame Hydra 0209_MTGMSH_Main: Bullseye, Death Dealer

Verwirkliche deine Pläne mit einer Schurkenhorde! Erzeuge mit Madame Hydra und anderen mächtigen Kreaturen ein Gefolge aus Schurke-Spielsteinen. Das Set enthält auch mehrere Plan-Verzauberungen. Wenn du mehrere Kopien von Die Meister des Bösen und ein paar spannende Plan-Karten findest, kannst du ein wunderbar teuflisches Deck bauen, zu dem Karten wie Dooms Suprematie perfekt passen.

Rot-grüne Superladung

0215_MTGMSH_Main: Hulk, Gamma Goliath 0198_MTGMSH_Main: Abomination, Terrifying Titan

Manche Archetypen bevorzugen schlaue Pläne, genaue Berechnungen und ausgeklügelte Manöver … aber nicht Rot-Grün. Zerschlage die Blocker deines Gegenübers mit Hulk, Gamma-Goliath, und anderen Kreaturen mit Superladung-Fähigkeiten. Willst du noch mehr Fähigkeiten, die Kreaturen vernichten? Mit Wonder Man, Hollywood-Held, bleiben die besten Kreaturen deines Decks immer im Rampenlicht.

Weiß-grüne Helden!

0207_MTGMSH_Main: Black Panther, Vanguard 0228_MTGMSH_Main: Spider-Man, To the Rescue

Versammle jede Menge Helden aus allen Teilen des Marvel-Universums! Dieser Archetyp teilt sich einige wichtige weiße Karten mit dem blau-weißen Teamwork-Deck. Mit weißen Karten, die Held-Spielsteine erzeugen, kannst du Black Panther, Speerspitze, und die Wakandanische Königsgarde immer wieder auslösen. Sobald du deine Heldenarmee versammelt hast, kannst du mit White Widow, freie Agentin, und dem Trainingsprogramm ihre Stärke erhöhen und den Siegeszug beginnen.

Schwarz-weißes alleine angreifen

0208_MTGMSH_Main: Black Widow, Double Agent 0236_MTGMSH_Main: U.S.Agent, John Walker

Unterstütze deine Solo-Agenten mit diversen Kreaturen, Ausrüstungen und mehr. Menge wahrer Glaubender, Spionageausrüstung von S.H.I.E.L.D. und Voltaische Peitsche belohnen dich dafür, wenn eine Kreatur alleine angreift. Du musst nur den richtigen Superhelden für den Job finden – zum Beispiel Luke Cage, Power Man.

Blau-rote Artefakte

0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Master of Machines 0227_MTGMSH_Main: Speedball, New Warrior

Bastle die großartigsten Erfindungen der Welt und rüste deine Kreaturen für den Kampf. Ergänze dein Deck mit vielen Artefakten, um Iron Lad, Abweichung des Schicksals, und HYDRA-Angriffsroboter zu unterstützen. Für diesen Archetyp zählt die reine Anzahl an Artefakten, selbst wenn ihre Effekte nicht allzu stark sind. Schatz-, Hinweis- und Roboter-Schurke-Spielsteine erhöhen alle die Stärke von Iron Man, Meister der Maschinen.

Schwarz-grüne Kreaturen im Friedhof

0218_MTGMSH_Main: Killmonger, Scourge of Wakanda 0235_MTGMSH_Main: Titania, Rugged Rumbler

Nutze den Tod deiner Kreaturen als Treibstoff für dein Deck. Diverse Karten interessieren sich dafür, ob dein Friedhof zwei oder mehr Kreaturenkarten enthält. Durch Effekte, die dich selbst millen lassen, oder durch Kreaturen mit Umwandlung, wie beispielsweise die Roxxon-Raudis, kannst du diese Karten früh nutzbar machen. Sobald du zwei Kreaturen in deinem Friedhof hast, können Karten wie Killmonger, Geißel von Wakanda, und Arnim Zola, Bio-Fanatiker, die Partie im Alleingang für dich entscheiden.

Rot-weiße Nichtkreatur-Zaubersprüche

0234_MTGMSH_Main: Thor Odinson 0238_MTGMSH_Main: War Machine, Legacy of Iron

Erweise dich mit einer Flut aus Nichtkreatur-Zaubersprüchen als würdig. Billige Kreaturen mit Bravour wie der Agent von Atlas und der Crimson-Agent können mit nur wenigen Zaubersprüchen schnell zu die Partie entscheidenden Kreaturen anwachsen. Dieser Archetyp verlangt mehr billige Karten als ein durchschnittliches Deck. Halte also Ausschau nach Karten wie Panther-Satz, Supergeschwindigkeit und Energiedolche aus Vibranium.

Grün-blaue +1/+1-Marken

0201_MTGMSH_Main: Ant-Man, Colony Commander 0206_MTGMSH_Main: Beast, Erudite Aerialist

Lasse deine Kreaturen wachsen und überrage deine Konkurrenz! Verwandle deine ausweichenden Kreaturen wie Stature, Größenwechslerin, mithilfe von Spontanzaubern, Hexereien und anderen nützlichen Effekten in riesige Bedrohungen. Denke daran, dass du deine markenreichen Kreaturen auch irgendwie beschützen können musst. Kid Loki kann deinen Kreaturen im Notfall Fluchsicherheit verleihen, während du deine beste Kreatur mit der Beanspruchung des Königreichs dauerhaft mit einer Unzerstörbar-Marke schützen kannst.

Versammelt euch in eurem Store

Die ultimative Magic-Kollaboration kommt in deinen Store! Die Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Prerelease-Events beginnen am 19. Juni 2026. Melde dich jetzt an, um dir deinen Platz an der Seite deiner Verbündeten zu sichern. Weitere Informationen zu diesem Set findest du in der Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes Kartengalerie.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes erscheint weltweit am 26. Juni 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.