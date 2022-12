Wizards of the Coast

Bist du im Team Urza? Oder doch Team Mishra? Oder vielleicht einfach im Team Ich-möchte-die-Welt-wirklich-nicht-zerstören-hört-bitte-auf.

Die Reise in die Vergangenheit von Magic in Krieg der Brüder steht kurz bevor und in den kommenden Wochen gibt es jede Menge Möglichkeiten, mit dem neuen Set zu spielen, und vieles mehr.

Prerelease: 11.–17. November

Die Prerelease-Events für Krieg der Brüder beginnen am Freitag, den 11. November – sie sind die perfekte Gelegenheit, um vor dem Erscheinen mit Krieg der Brüder zu spielen, und wo könntest du besser mit dem brandneuen Set spielen als in deinem Store?

Beim Prerelease kommen normalerweise Prerelease-Packs zum Einsatz, die alles enthalten, was du zum Spielen benötigst:

6 Krieg der Brüder Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Promo-Aufdruck aus dem Set

1 Code für Magic: The Gathering Arena, den du gegen Extras für deinen MTG Arena Account eintauschen kannst

1 Spindown-Lebenspunktezähler (W20)

Du musst dich nur bei deinem Store anmelden, dir dein Prerelease-Pack schnappen und ein Deck mit 40 Karten bauen, um in ein paar Runden eines Sealed-Events Spaß zu haben. Die meisten WPN-Stores bieten traditionelle Turniere in diesem Format an, aber es sind lockere Events, die ihren Teilnehmern zumeist eine flache Preisverteilung bieten. Manche Stores erlauben dir auch, zusammen mit anderen Leuten dein Deck zu bauen und nach deinem Belieben ohne Turnierstruktur zu spielen, frag also am besten nach, was dein Store anbietet und was dir gefallen könnte.

Weitere Details verrät dir Magic-Designer Gavin Verhey in seiner Abhandlung über alles, was du über das Krieg der Brüder Prerelease wissen musst.

Neu bei Magic? Du bist dir nicht sicher, wie du aus Draft-Boostern ein Deck bauen sollst, oder noch nicht ganz bereit, gleich an einem Turnier teilzunehmen? Krieg der Brüder Jumpstart-Booster sind eine hervorragende Möglichkeit, beim Prerelease direkt loszulegen, ohne ein Deck bauen zu müssen. Mische einfach zwei Jumpstart-Booster zusammen und schon kannst du losspielen!

Spieler, die an Events in ihrem Store teilnehmen, können sich dank unserer Promokarten zum 30. Jubiläum auch auf ein paar sehr coole Promokarten freuen (sofern verfügbar). Zum Krieg der Brüder Prerelease gibt es wunderschöne Promokarten mit Retro-Kartenrand, die ursprünglich zwischen 1996 und 1999 erschienen sind.

Darüber hinaus stellen wir weiterhin die Sprachen zur Schau, in denen Magic gedruckt wird: Diesmal zollt die Promokarte Loyale Gefolgsleute auf Chinesisch (vereinfacht) unseren internationalen Fans Tribut. Bitte beachte, dass diese Promokarte seltener ist als die anderen. Frage daher in deinem Store nach, wie sie sie bei ihren Events verteilen werden.

Du hast am Wochenende keine Zeit, um in deinem Store zu spielen? Kein Problem. Die meisten Stores bieten ihre Prerelease-Packs auch zum Verkauf für diejenigen an, die das neue Set in den eigenen vier Wänden, bei Freunden oder an einem anderen Lieblingsort erleben möchten.

Das Prerelease von Krieg der Brüder ist für Einzelhändler außerdem ein besonderes, da alle WPN-Stores alle Produkte des brandneuen Sets bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin verkaufen können. Es kann auch sein, dass sie während der Woche an den Abenden weitere Spielgelegenheiten vor dem offiziellen Release anbieten. Schau in deinem Store vorbei, um Details zu erfragen, um zu erfahren, welche Events er anbietet, und um deine Bestellungen abzuholen!

Launch-Party: 18.–20. November

Du hast an deinem Prerelease teilgenommen. Okay, vielleicht waren es auch fünf. So oder so – du hast Lust auf noch mehr Magic. Dann ist die Launch-Party wie für dich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt ist das neue Set überall erhältlich und wie könnte man das besser feiern, als sich ins neue Boosterdraft-Format zu stürzen. Falls Formate mit 40 Karten nicht dein Ding sind, kannst du auch dein Commander-Deck mitbringen und Spaß bei Partien mit neuen Karten aus Krieg der Brüder in deinem Deck haben!

Game Day: 3.–11. Dezember

Dir steht der Sinn nach einem lokalen Wettbewerb? Dann ist der Game Day wie für dich gemacht. WPN-Stores erhalten Promokarten als Unterstützung für ein eintägiges Turnier, das entweder im Constructed-Format Standard, als Krieg der Brüder Sealed-Deck-Turnier oder sogar als Boosterdraft-Event veranstaltet werden kann. Dieses Event kann zu einem beliebigen Zeitpunkt Anfang Dezember stattfinden, frage also in deinem Store nach, wann er dieses Turnier veranstalten wird.

Teilnehmer erhalten diese alternative Version der Rekrutierungsoffizierin aus dem neuen Set (solange der Vorrat reicht):

Wer beim Game Day in deinem Store die Top 8 erreicht, sichert sich ein Exemplar dieser alternativen Version von Braids, auferstandener Albtraum:

Dem Gewinner des Events winkt (neben Siegesruhm) außerdem ein Exemplar der Promokarte Brandungsmaschine als Andenken an diese Leistung!

Commander-Party: 16.–18. Dezember

Kann es eine bessere Party als eine Commander-Party geben? Dieses WPN Premium-exklusive Event ermöglicht es Premium-Stores, am Wochenende eine aufregende Party für Commander-Spieler zu veranstalten. Stores, die eine Commander-Party für Dominarias Bund ausgerichtet haben, können außerdem die Entwicklung ihres Abenteuers fortsetzen, das sich auf das Spielgeschehen auswirkt, sodass spannende Momente garantiert sind, die sich von Store zu Store unterscheiden. Teilnehmende Spieler können eine Fraktionskarte benutzen, die für aufregende Wendungen in den Commander-Partien sorgt.

Darüber hinaus erhalten alle teilnehmenden Spieler ein Exemplar der Promokarte Psychosenkrabbler in phyrexianischer Sprache als kleines Andenken an die Party. Dank geht raus an … nun ja, die Phyrexianer. Sie sind einfach sehr großzügig. Ich bin mir sicher, dass es dabei keinen Haken gibt und dieses Andenken nicht ein Omen unsagbarer Schrecken ist, die sich in den kommenden Monaten abspielen werden.

Oder?

… oder etwa doch?

Friday Night Magic: Jeden Freitag

Manche Kombinationen passen einfach großartig zusammen. Zum Beispiel Erdnussbutter und Marmelade. Ananas und Pizza. Urza und Mish – na ja, diese Kombination war für Dominaria vielleicht nicht so gut, also, ähm … Weiter im Text.

Dann gibt es noch die klassische Kombination, Freitagabende und Friday Night Magic (FNM). Stores können ihre Friday Night Magic Events im Format ihrer Wahl veranstalten. Normalerweise handelt es sich um ein Turnier mit ein paar Runden, aber jeder Store bietet möglicherweise etwas anderes an. Wende dich daher an deinen Store, um herauszufinden, welche Events er an Freitagabenden veranstaltet.

Diese Events werden auch durch WPN-Promo-Packs als Preise unterstützt. Hier sind einige Karten aus Krieg der Brüder, die du darin finden kannst:

Commander Nights: Abende während der Woche

Du hast Lust auf ein paar Partien Commander mit anderen Spielern? Du möchtest die Errungenschaften erreichen, zu denen dein Store mit Blättern mit Errungenschaften anregt? Dann sind Commander Nights das Richtige für dich! Spiele an Abenden während der Woche im Store mit deinen Freunden aus der Umgebung. Blätter mit Errungenschaften geben dir Ziele vor, die du während der Partie verfolgen kannst und die das Spielgeschehen ein wenig aufpeppen. Wie auch bei Friday Night Magic winken dir Promo-Packs als potenzielle Belohnung für die Teilnahme, aber frage bei deinem Store nach, wie genau diese verteilt werden.

In deinem Store ist also jede Menge los. Für eher kompetitiv orientierte Spieler gibt es nach dem Erscheinen von Krieg der Brüder ein paar wichtige Dinge zu beachten.

Regional Championships: November und Dezember

Die allererste Runde der Regional Championships, seit wir die Rückkehr der Pro Tour angekündigt haben, findet am Release-Wochenende von Krieg der Brüder am 18. November statt und läuft bis zum 18.–19. Dezember weiter.

Bei diesen Events qualifizieren sich die Bestplatzierten aus jeder Region für die erste Pro Tour des Jahres 2023, die vom 17.–19. Februar in Philadelphia, Pennsylvania, in den USA stattfindet. Die Gewinner jeder Regional Championship qualifizieren sich außerdem für die Magic: The Gathering World Championship, was auch eine Riesensache ist, wie ich gehört habe.

Pro-Tour-Events sind große, globale Turniere, an denen man nur auf Einladung teilnehmen kann. Die Teilnehmer der Pro Tour konkurrieren nicht nur um ihren Anteil an 500.000 USD, sondern erhalten außerdem für die Anmeldung und Teilnahme ein Exemplar dieser tollen Secret Lair Promokarte Jace, the Mind Sculptor, als Nicht-Foilkarte. Die Top 16 erhalten außerdem ein Exemplar als traditionelle Foilkarte.

Diese Promokarte wird bei allen Pro-Tour-Events im Jahr 2023 ausgegeben, sodass es sich wie nie zuvor lohnt, sich zu qualifizieren und teilzunehmen. Und wie qualifiziert man sich am besten für die Pro Tour? Durch ein gutes Ergebnis bei deiner Regional Championship. Zwar ist die Qualifikationsrunde für die ersten Regional Championships bereits vorbei, allerdings werden die meisten Organisatoren Last Chance Qualifier anbieten, die dir eine letzte Gelegenheit bieten, an dieser ersten Runde teilzunehmen!

Wann die Championship deiner Region stattfindet, ist von Region zu Region unterschiedlich, daher haben wir hier eine praktische Liste für dich, auf der du die Organisatoren und den Termin für alle Regionen der Welt findest!

In dieser Runde erhalten die Teilnehmer der Regional Championships ein Exemplar der Promokarte Teferi, Held Dominarias, als Nicht-Foilkarte.

Die Bestplatzierten der Regional Championship erhalten darüber hinaus ein Exemplar von Teferi als traditionelle Foilkarte!

Bei diesen Events gibt es darüber hinaus auch weitere Preise einschließlich Preisgeld. Der Preispool der Regional Championships variiert von Region zu Region, also schaue auf der Website deines regionalen Organisators nach, um mehr über die Preisgestaltung zu erfahren.

Selbst wenn du dich nicht für das Hauptevent qualifiziert hast, bieten die Organisatoren normalerweise allerlei Aktivitäten an, falls du zuschauen, deine Freunde anfeuern oder in Side-Events spielen möchtest, darunter auch für Commander-Spieler, die einfach nur auf der Suche nach einer Partie sind. Zwar steht bei der Regional Championship das große kompetitive Turnier im Mittelpunkt, bei dem sich die Spieler für die Pro Tour und Magic World Championship qualifizieren können, aber es gibt bei diesen Events trotzdem jede Menge anderes zu tun, besuche also die Website des Organisators deiner Region, falls du Interesse an einer Teilnahme hast!

Regional Championship Qualifier für Pro Tour 2 im Jahr 2023: Laufen bis zum 18. Dezember

Apropos Regional Championships, du kannst dich jetzt sofort für die nächste Runde qualifizieren. Also nicht jetzt sofort, sondern an Wochenenden. Regional Championship Qualifier für die nächste Runde an Regional Championships (nicht die oben erwähnten) laufen noch bis zum 18. Dezember.

Spieler, die an den aktuellen Qualifiern teilnehmen, erhalten ein Exemplar der coolen Promokarte Inspektorin aus Thraben.

Die Bestplatzierten der aktuellen Qualifier erhalten außerdem ein Exemplar der großartigen Promokarte Selbstloser Geist. Spieler, die sich eine Qualifikation zu ihrer Regional Championship erspielen, erhalten außerdem ein Exemplar als traditionelle Foilkarte!

WPN-Stores können diese kompetitiven Events veranstalten, vielleicht findet sogar eines in deiner Nähe statt. Besuche für weitere Informationen die Website des Organisators deiner Region (die Links findest du oben im Abschnitt über die Regional Championship).

Regional Championship Qualifier für Pro Tour 3 im Jahr 2023: Beginnen am 7. Januar

Und zu guter Letzt beginnen die Regional Championship Qualifier für Pro Tour 3 im Jahr 2023 Anfang nächsten Jahres, am 7. Januar. Dies wurde erst kürzlich bekannt gegeben, daher verweise ich hier einfach auf den umfangreichen Artikel auf Magic.gg, in dem du alles findest, was du wissen musst, darunter auch, wie du dir die folgenden Promokarten (sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten) sichern kannst.

Die sind total abgefahren. Falls du dir den Schnellzauberer mit der Illustration aus dem kürzlich erschienen Secret Lair Drop mit Illustrationen von Jack Hughes ansehen möchtest, solltest du ebenfalls auf den obigen Link klicken, um mehr zu erfahren.

*Tiefes Durchatmen*

Wow, das sind wirklich jede Menge Gelegenheiten, mit Krieg der Brüder zu spielen. Sieht ganz so aus, als wäre die Zusammenkunft zurück, nicht wahr? Wie immer ist dein Store der erste Ort, an dem du mit neuen Sets spielen kannst, also erkundige dich dort, um alle wichtigen Informationen über Spielgelegenheiten in deiner Nähe zu erfahren, seien sie locker oder kompetitiv.