Der Unterricht hat wieder begonnen und wir kehren in Geheimnisse von Strixhaven zurück zur Universität Strixhaven, um unsere magische Ausbildung fortzusetzen. Die fünf Fakultäten sind zurück, und ob du noch unentschlossen bist oder bereits tief im Lehrplan steckst – es gibt viel zu entdecken. Doch Geheimnisse lauern überall, drinnen wie draußen. Denn wir wagen uns wie nie zuvor über den Campus hinaus in die Welt von Arcavios. Die Vorlesung zu den Mechaniken von Geheimnisse von Strixhaven kann beginnen. Bitte nehmt Platz.

Vorbereitet

Einige Kreaturen in diesem Set kommen vorbereitet auf dem Campus an, um dir in deinen Duellen einen Vorteil zu verschaffen. Di neuen Vorbereit-Karten bieten Zugang zu einem umfangreichen Repertoire berühmter Beschwörungen aus der Vergangenheit und bald berühmter Zaubersprüche aus der Gegenwart.

0162_MTGSOS_Main: Studious First-Year

Jede Vorbereitungskarte hat einen zweiteiligen Rahmen, ähnlich wie Rahmen, die du vielleicht schon von Karten mit Abenteuer oder Omen kennst. Der Großteil der Karte besteht aus der Kreatur und ihren Eigenschaften: Name, Manakosten, Typenzeile, Stärke und Widerstandskraft. Die linke Seite der Textbox enthält die Fähigkeiten der Kreatur.

Der eingesetzte Bereich unten rechts ist der Vorbereitet-Zauberspruch. Er hat einen eigenen Namen, Manakosten, eine Typenzeile und eine Textbox. Einige davon kennst du vielleicht, wie das Wuchernde Wachstum, das das Fleißige Erstsemester fleißig studiert hat. Es sind auch einige neue Zaubersprüche mit dabei.

Egal wo sich eine Vorbereitet-Karte befindet, sie hat die Eigenschaften der Kreatur. Wenn du deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchst oder eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringst, kannst du das Fleißige Erstsemester problemlos finden. Immerhin ist sie ein Bär. Schwer zu übersehen. Aber falls du nach einer Hexereikarte suchst, kannst du diese Karte nicht finden. Die Karte ist keine Hexereikarte, egal wo sie sich befindet.

So, wir haben die Vorbereitet-Karten analysiert. Fantastisch. Aber wir sind bei Absatz fünf. Wie funktionieren sie? Viele Kreaturen mit Vorbereitet-Zaubersprüchen kommen vorbereitet ins Spiel. Wir sprechen hier über Kreaturen, aber vorbereitet ist eine Bezeichnung, die jedes Permanent haben kann. Wenn eine Kreatur mit einem Vorbereitet-Zauberspruch vorbereitet wird, erscheint eine Kopie ihres Vorbereitet-Zauberspruchs im Exil. Diese Kopie bleibt dort, bis eines von drei Dingen passiert. Erstens, du wirkst die Kopie. Das ist das beste Ergebnis für dich. Zweitens, die vorbereitete Kreatur verlässt das Spiel. Drittens, die vorbereitete Kreatur wird unvorbereitet. Es gibt einige Karten, die das bewirken können. Falls eines der letzten beiden Dinge passiert und du die Kopie des vorbereiteten Zauberspruchs noch nicht aus dem Exil gewirkt hast, verschwindet die Kopie und hört auf zu existieren.

Das Wirken der Kopie des vorbereiteten Zaubers funktioniert genau wie das Wirken jedes anderen Zauberspruchs. Du musst die Kosten bezahlen und die Zeitpunkts-Einschränkungen befolgen, die durch den Kartentyp vorgegeben sind. Falls es eine Hexerei wie das Wuchernde Wachstum ist, kannst du sie während deiner Hauptphase wirken, wenn der Stapel leer ist. Aber falls es ein Spontanzauber ist, vielleicht ein sehr berühmter Spontanzauber …

0045_MTGSOS_Main: Emeritus of Ideation

… dann kannst du ihn wirken, wann immer es dir passt. Wenn du einen Vorbereitet-Zauberspruch aus dem Exil wirkst, wird die vorbereitete Kreatur unvorbereitet, was bedeutet, dass sie die Bezeichnung „vorbereitet“ verliert.

Die letzte Fähigkeit des Emeritus der Ideenfindung ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Kreatur erneut vorbereitet werden kann. Eine Kreatur kann jedoch nicht vorbereitet werden, wenn sie bereits vorbereitet ist. Du wirst für diese Kreatur nie mehr als eine Kopie ihres Vorbereitet-Zauberspruchs im Exil erzeugen können. Du musst die Kopie des Vorbereitet-Zauberspruchs wirken (oder die Kopie aufhören lassen zu existieren, weil die Kreatur auf andere Weise unvorbereitet wird), bevor du Zugang zu einer weiteren Kopie erhalten kannst.

Strixhaven-Studierende wechseln manchmal ihr Hauptfach, daher ist eine besondere Situation erwähnenswert. Falls du eine vorbereitete Kreatur kontrollierst und jemand anders die Kontrolle darüber übernimmt, kann die Person, die die vorbereitete Kreatur kontrolliert, die Kopie des Vorbereitet-Zauberspruchs aus dem Exil wirken.

Schlagfertig (Silberkiel)

Die wortgewandten Gelehrten von Silberkiel setzen Worte in einem fieberhaften Fanatismus ein, um Freunde zu verblüffen und Feinde zu Fall zu bringen. Ein paar gut gezielte Zaubersprüche, und deine hilflose Konkurrenz wird sprachlos zurückbleiben.

0182_MTGSOS_Main: Conciliator's Duelist

Das Fähigkeitswort Schlagfertig hebt ausgelöste Fähigkeiten hervor, die jedes Mal ausgelöst werden, wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, der bzw. die eine Kreatur als Ziel hat. Jede Schlagfertig-Fähigkeit hat einen anderen Effekt, also musst du die Worte jeder einzelnen sorgfältig lesen, sehr zur Freude der Silberkiel-Studierenden unter euch. Wenn du einen Zauberspruch wirkst, der mehrere Kreaturen als Ziel hat, werden Schlagfertig-Fähigkeiten nur einmal ausgelöst. Wenn du einen Zauber wirkst, der eine Kreatur als Ziel hat, und mehrere Schlagfertig-Fähigkeiten gleichzeitig ausgelöst werden, kannst du jene Fähigkeiten in beliebiger Reihenfolge verrechnen lassen. Die letzte auf den Stapel gelegte Fähigkeit wird zuerst verrechnet. Schlagfertig-Fähigkeiten werden immer vor dem Zauberspruch verrechnet, der sie ausgelöst hat.

Opus (Prismari)

Jede Partie Magic ist eine Bühne für die Darbietung deiner Spielkünste. Es ist Zeit, deinem Gegenüber deine Kunstfertigkeit, die Krönung deiner Brillanz und den Beginn seines Untergangs zu zeigen.

0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Das Fähigkeitswort Opus hebt ausgelöste Fähigkeiten hervor, die ausgelöst werden, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst. Jede Opus-Fähigkeit hat einen Grundeffekt und einen zusätzlichen oder alternativen Effekt, falls du fünf oder mehr Mana ausgegeben hast, um den Zauberspruch zu wirken, der die Opus-Fähigkeit ausgelöst hat.

Opus-Fähigkeiten berücksichtigen das gesamte Mana, das du für den Zauberspruch ausgegeben hast, nicht nur Mana, das für die Manakosten verwendet wurde. Falls der Zauberspruch zusätzliche Kosten hatte, wird jenes Mana dazugezählt. Es wird jedoch kein Mana gezählt, das du möglicherweise außerhalb des Wirkens des Zaubers ausgegeben hast, wie z. B. Mana, das für Abwehr-Kosten ausgegeben wurde, um sicherzustellen, dass der Zauber nicht neutralisiert wird.

Genau wie Schlagfertig-Fähigkeiten kannst du, falls mehrere Opus-Fähigkeiten gleichzeitig ausgelöst werden, diese Fähigkeiten in beliebiger Reihenfolge verrechnen lassen. Die letzte auf den Stapel gelegte Fähigkeit wird zuerst verrechnet. Opus-Fähigkeiten werden immer vor dem Zauberspruch verrechnet, der sie ausgelöst hat.

Infusion (Blütenwelk)

An der Akademie von Strixhaven findest du Kurse zu praktisch allen Themen, die das Multiversum zu bieten hat. Aber die Studierenden von Blütenwelk glauben, dass sie eine fundamentale Wahrheit herausgefunden haben: Wenn du kein Leben hast, hast du gar nichts.

0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

Infusion, ein weiteres Fähigkeitswort, hebt Fähigkeiten hervor, die irgendwie prüfen, ob du in diesem Zug Lebenspunkte dazuerhalten hast. Infusion wird auf verschiedene Arten eingesetzt: Um einem Zauber einen zusätzlichen oder alternativen Effekt zu geben, um zu bestimmen, ob ein Bonus gilt, oder um zu prüfen, ob eine ausgelöste Fähigkeit einen Effekt haben wird, wie beim Altholz-Anleiter.

Infusion-Fähigkeiten ist es egal, wie viele Lebenspunkte du im Laufe des Zuges dazuerhalten hast. Ein einziger dazuerhaltener Lebenspunkt vorher im Zug reicht aus. Es spielt auch keine Rolle, ob dein Lebenspunktestand höher oder niedriger ist als zu Beginn des Zuges. Angenommen, du beginnst einen Zug mit 12 Lebenspunkten, erhältst 3 Lebenspunkte dazu und dann werden dir 5 Schadenspunkte zugefügt. Du bist jetzt bei 10 Lebenspunkten, was für dich traurig ist, aber du hast Lebenspunkte dazuerhalten, also werden zumindest deine Infusion-Fähigkeiten zufrieden sein.

Rückblende (Kundhort)

Ihrer Fakultät treu bleibend, haben die wissbegierigen Studierenden von Kundhort ein Schlüsselwort aus der Vergangenheit ausgegraben. Lerne aus deiner ganz aktuellen Geschichte und sieh zu, wie sie sich wiederholt.

0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Rückblende ist eine Schlüsselwortfähigkeit, die auf einigen Spontanzaubern und Hexereien erscheint. Wenn sich eine Karte mit Rückblende in deinem Friedhof befindet, kannst du sie wirken. Falls du sie auf diese Weise wirkst, bezahlst du ihre Rückblendekosten, statt ihre Manakosten zu bezahlen. Sowie jener Zauberspruch den Stapel verlässt (normalerweise weil er verrechnet wird, aber manchmal auch, weil er nicht verrechnet wird oder neutralisiert wird), schickst du ihn ins Exil, anstatt ihn irgendwo anders hinzulegen wie auf deinen Friedhof.

Rückblende ändert nicht den Zeitpunkt, zu dem du den Zauberspruch wirken kannst, d. h., eine Hexerei mit Rückblende kann trotzdem nur während deiner Hauptphase gewirkt werden. Außerdem wird der Manabetrag immer nur anhand der Manakosten berechnet, unabhängig davon, was du bezahlst, um Zauberspruch zu wirken. Der Manabetrag vom Schmelzlied ist 2, falls du es mit Rückblende wirkst, weil X in diesem Fall 0 ist, obwohl du acht Mana ausgegeben hast, um es zu wirken, und das ist es, was der Effekt überprüft.

Für eine Karte mit Rückblende ist egal, wie sie auf deinen Friedhof gelangt ist. Du musst sie nicht bereits einmal gewirkt haben. Sie kann auch durch Abwerfen, Millen oder auf andere Weise auf deinem Friedhof landen. Kundhort-Expeditionen freuen sich gleichermaßen, sie zu finden.

Inkrement (Quandrix)

Normalerweise hast du, wenn du eins gegen eins gegen jemanden antrittst, eine fünfzig-fünfzig Chance zu gewinnen. Aber füge Quandrix zur Gleichung hinzu, und die Gewinnchancen deiner Konkurrenz wird deutlich reduziert und irgendwann gegen Null gehen.

0183_MTGSOS_Main: Cuboid Colony

Inkrement ist ein Schlüsselwort, das eine ausgelöste Fähigkeit repräsentiert, die auf Kreaturen zu finden ist. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst und die Menge an Mana, die die dafür ausgegeben wurde, größer ist als die Stärke oder Widerstandskraft der Kreatur mit Inkrement, legst du eine +1/+1-Marke auf die Kreatur.

Du vergleichst die Menge an ausgegebenem Mana zweimal mit den Werten der Kreatur. Prüfe zunächst direkt nach dem Wirken des Zaubers, ob Inkrement überhaupt ausgelöst werden sollte. Falls die Menge an Mana nicht ausreichte, wird die Fähigkeit nicht ausgelöst. Falls die Fähigkeit ausgelöst wird, führe den Vergleich erneut durch, sowie Inkrement verrechnet werden soll, um zu prüfen, ob die Menge an Mana immer noch größer ist als die Stärke oder Widerstandskraft der Kreatur. Falls die Prüfung diesmal fehlschlägt, weil die Werte der Kreatur gestiegen sind, bewirkt die Fähigkeit nichts. Du legst keine +1/+1-Marke auf die Kreatur.

Genau wie bei Opus-Fähigkeiten berücksichtigt Inkrement das gesamte Mana, das du ausgegeben hast, um den Zauberspruch zu wirken. Falls der Zauberspruch zusätzliche Kosten hatte, zählt es dazu. Es wird jedoch kein Mana gezählt, das du möglicherweise außerhalb des Wirkens des Zaubers ausgegeben hast, wie z. B. Mana, das für Abwehr-Kosten ausgegeben wurde, um sicherzustellen, dass der Zauber nicht neutralisiert wird. Die Zahlen lügen nicht, und sie bedeuten, dass die Rechnung deines Gegenübers nicht aufgehen wird.

Paradigma

Nachdem wir nun die charakteristischen Mechaniken jeder Fakultät erkundet haben, erweitern wir unsere Perspektive. Einige Lektionen dienen als archetypische Beispiele, von denen künftige Generationen jahrelang profitieren können. Oder, nun ja, die wir einfach immer und immer wieder wiederholen werden.

0120_MTGSOS_Main: Improvisation Capstone

Paradigma ist ein neues Schlüsselwort, das auf einem Zyklus von Hexereien erscheint und ihnen echte Durchhaltekraft verleiht. Wenn ein bestimmter Zauberspruch mit Paradigma zum ersten Mal für dich verrechnet wird, schickst du ihn ins Exil. Von diesem Zeitpunkt an kannst du zu Beginn jeder deiner ersten Hauptphasen eine Kopie davon wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. Das Wirken jeder dieser Kopien ist optional, und du hast die Möglichkeit, in jedem deiner Züge eine zu wirken, unabhängig davon, was mit den vorherigen passiert. Wenn zum Beispiel eine der Kopien neutralisiert wird, stellt dir die ausgelöste Fähigkeit im nächsten Zug trotzdem eine weitere zur Verfügung.

Jede Karte mit Paradigma hat auch den wiederkehrenden Untertyp Lektion, der zuvor mit der Schlüsselwortaktion „Lerne eine Lektion“ erschienen ist. Lerne eine Lektion kehrt in diesem Set nicht zurück. Während die fünf Lektionen hier gut mit früheren Karten harmonieren, die mit diesem Untertyp interagieren, sind Lektionen keine zentrale Mechanik in Geheimnisse von Strixhaven.

Konvergenz

Während sich die Fakultäten oft auf ihre Fachbereiche konzentrieren, kann es sich für sie lohnen, über den Tellerrand zu schauen. Das wiederkehrende Fähigkeitswort Konvergenz hebt Zaubersprüche hervor, bei denen die Anzahl der Manafarben gezählt wird, die verwendet wurden, um den Zauberspruch zu wirken. Bei Permanenten geht es um die Anzahl der Manafarben, die verwendet wurden, um den Zauberspruch zu wirken, der zu diesem Permanent wurde.

0002_MTGSOS_Main: Rancorous Archaic

Die Anzahl der Manafarben, die ausgegeben wurden, um Zauberspruch zu wirken, liegt immer zwischen null und fünf. Stelle sicher, dass du das gesamte Mana einbeziehst, das ausgegeben wurde, um ihn zu wirken, einschließlich aller zusätzlichen oder alternativen Kosten, die du bezahlt hast, aber wie du inzwischen weißt, wird kein Mana gezählt, das du möglicherweise außerhalb des Wirkens des Zaubers ausgegeben hast, wie z. B. Mana, das für Abwehr-Kosten ausgegeben wurde, um sicherzustellen, dass der Zauber nicht neutralisiert wird.

Wenn du einen Zauber wirkst, ohne seine Manakosten zu bezahlen, hast du wahrscheinlich kein Mana ausgegeben, um ihn zu wirken, es sei denn, es waren zusätzliche Kosten damit verbunden. Ohne zusätzliche Kosten ist die Anzahl der Manafarben, die in diesem Fall ausgegeben wurden, um den Zauber zu wirken, null. Ebenso wurde, falls der Zauber kopiert wird, kein Mana ausgegeben, um die Kopie zu wirken, sodass die Anzahl der Manafarben, die ausgegeben wurden, um die Kopie zu wirken, null ist.

Buch

Noch ein kleiner Bonus zum Abschluss, bevor die Vorlesung zu Ende ist. Es gibt einen neuen Artefakt-Untertyp, der in diesem Set debütiert: Buch.

0248_MTGSOS_Main: Diary of Dreams

Nach einer gründlichen Prüfung durch die Abteilung für Bibliothekswissenschaften des Biblioplex werden einige bestehende Karten aktualisiert, um als Bücher klassifiziert zu werden. Bleibt dran für ein zukünftiges Oracle-Update mit allen Einzelheiten.

Enthüllte Geheimnisse

Es ist balt wieder Zeit, die Schulbank zu drücken bzw. zur Uni zurückzukehren. Geheimnisse von Strixhaven Vorschauen werden gerade ausgeteilt, und das Set erscheint am 24. April. Geheimnisse von Strixhaven ist bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall dort, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar. Das ist das Ende des heutigen Unterrichts. Wir sehen uns beim Prerelease!