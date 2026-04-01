Mit Geheimnisse von Strixhaven starten die Vorlesungen wieder, und Magic-Spielende weltweit strömen auf den Campus für eine neue Event-Saison in Stores, auf Conventions und wo immer gespielt wird. Während wir uns auf dieses neue Semester vorbereiten, wollten wir das breite Spektrum an Events für erfahrene Magic-Spielende, neue Studierende der Zaubersprüche und alle dazwischen hervorheben. Es ist Zeit, deine Fakultät zu finden und dein Wissen über die neuesten Magic-Events zu erweitern.

Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 24. April 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Geheimnisse von Strixhaven Prerelease-Events

(17.–23. April)

Prerelease-Pack

(Silberkiel) Prerelease-Pack

(Prismari) Prerelease-Pack

(Blütenwelk) Prerelease-Pack

(Kundhort) Prerelease-Pack

(Quandrix)

Beginne dein Studium frühzeitig bei den Prerelease-Events deines Stores! Diese Events sind deine erste Gelegenheit, mit den neuesten Zaubersprüchen aus Geheimnisse von Strixhaven zu spielen. Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du eines von fünf Prerelease-Packs mit Fakultät-Thema. Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 1 Geheimnisse von Strixhaven Fakultät-Booster Jeder Fakultät-Booster enthält Karten in den zwei Farben der entsprechenden Fakultät.

Fakultät-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zur Fakultät des Prerelease-Packs)

Jedes Prerelease-Pack ist einer der fünf Fakultäten der Universität Strixhaven gewidmet. Weitere Informationen über die Ästhetik und Ideale dieser Fakultäten findest du im Planeswalker's Guide to Secrets of Strixhaven – deinem Kurskatalog für umfassenden Weltenbau. Wenn du eine bestimmte Fakultät unterstützen möchtest, kontaktiere deinen Store für mehr Informationen darüber, wie die Prerelease-Packs verteilt werden.

Die Geheimnisse von Strixhaven Prerelease-Events starten am 17. April 2026 in deinem Store. Dies ist auch deine erste Gelegenheit, deine vorbestellten Geheimnisse von Strixhaven Produkte abzuholen. Melde dich noch heute für die Prerelease-Events deines Stores an und sichere dir deinen Platz unter den Besten und Klügsten des Multiversums.

Steige mit Magic Academy ein

(24. April – 18. Juni)

Erhalte eine Lektion zum besten Sammelkartenspiel der Welt bei Magic Academy Events! Diese Events, die in teilnehmenden Stores stattfinden, sind eine großartige Möglichkeit, einer befreundeten Person beizubringen, wie man Magic spielt, oder dein Wissen nach einer Pause aufzufrischen.

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Bei diesen Events werden die neuen Magic Willkommens-Decks verwendet, die wir zusammen mit Geheimnisse von Strixhaven veröffentlichen. Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Für diese Events enthält jedes Willkommens-Deck eine Beilage als besondere Belohnung. Du erhältst einen von sechs Strixhaven-Aufklebern oder eine MTG Arena Belohnung von deinem Store, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Magic Academy Events und diese Preise!

Standard Showdown

(24. April – 18. Juni)

Bist du auch so heiß darauf wie wir, die Erinnerung der Ahnen in Standard zu wirken (Grüße gehen raus an den Emeritus der Ideenfindung)? Dann melde dich unbedingt für die Standard Showdown Events deines Stores an! Diese Standard Constructed Events sind kompetitiver als ein Prerelease und somit ein großartiger nächster Schritt für angehende Standard-Zauberwirkende.

Die Promokarte dieses Events schickt uns auf ein Auslandssemester nach Bloomburrow! Wer ein Standard Showdown Event gewinnt, erhält die Promokarte Into the Flood Maw als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand und Illustration von Danny Schwartz, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen über die Standard Showdown Events.

Two-Headed Giant Commander Nights

(24. April – 18. Juni)

Es ist Zeit für ein gemeinsames Forschungsprojekt! Bei Two-Headed Giant Commander Nights bildest du ein Team mit einer anderen Person deiner Wahl (oder wirst mit einer anderen teilnehmenden Person gepaart) und spielst ein paar Casual-Multiplayer-Partien.

Teilnehmende erhalten eine Promokarte Access Tunnel mit Retro-Kartenrand und Illustration von Alayna Danner, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Hier ein nützlicher Tipp: Mit dem Access Tunnel kannst du Kreaturen aller Spielenden als Ziel bestimmen, einschließlich der Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger deiner Teammitglieder! Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.

Commander-Party

(1.–7. Mai und 5.–11. Juni)

Auf dem Campus steigt eine Party und du bist eingeladen! Die Commander-Party-Events von Geheimnisse von Strixhaven fügen deinen Partien eine zusätzliche Ebene akademischer Abenteuer hinzu. Zu Beginn des Events wählst du eine der Fakultäten von Strixhaven aus. Durch das Erfüllen verschiedener Aufgaben kannst du einen der Zaubersprüche deiner Fakultät vorbereiten und ihn während der Partie wirken. Mach dich bereit, einige besonders mächtige (und aufregende) Zaubersprüche aus dem gesamten Multiversum zu wirken.

Teilnehmende erhalten die oben beschriebene Promokarte Access Tunnel mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere deinen Store für mehr Informationen zu Commander-Party-Events!

MagicCon: Las Vegas und Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven

(1.–3. Mai)

Es ist fast Zeit für die MagicCon: Las Vegas! Vom 1. bis 3. Mai geht es auf einen Ausflug nach Las Vegas für ein weiteres unvergessliches Magic-Wochenende mit exklusiven Enthüllungen, Fanartikeln und Events, die du nirgendwo sonst findest. Zugangspässe sind jetzt im Verkauf und gehen weg wie (virtuelle) warme Semmeln, also schau für mehr Details auf der offiziellen MagicCon-Website vorbei.

Die MagicCon: Las Vegas ist Gastgeber unserer zweiten Pro Tour 2026: Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven! Bei diesem Event werden Standard Constructed und Geheimnisse von Strixhaven Boosterdraft gespielt. Qualifizierte Spielende treten an, um ihren Anteil an einem enormen Preispool von 500.000 USD, Einladungen zur Magic World Championship und eine Pro Tour Trophäe zu gewinnen. Zusätzlich erhalten alle Teilnehmenden der Pro Tour und der World Championship 2026 eine Nicht-Foil-Promokarte Tamiyo, Inquisitive Student, mit einer Illustration von Ampreh. Die Top 32 bei jedem Event erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.

Feuere deine Lieblingsspielenden bei der Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven an. MagicCon-Teilnehmende können das Geschehen vor Ort verfolgen. Wir werden all die Action auch auf twitch.tv/magic, dem Play MTG YouTube-Kanal und Magic.gg übertragen! Unsere Fachleute arbeiten bereits fleißig daran, die neuesten Decks und das Standard-Metagame zu studieren, und auch du kannst dich intensiv auf die Pro Tour vorbereiten. Egal, wo du dich im Multiversum befindest, schau dir unbedingt die Action vom 1. bis 3. Mai an.

Magic Spotlight: Geheimnisse

(8.–10. Mai und 29.–31. Mai)

Die Zaubersprüche von Strixhaven fliegen um die Welt! Magic Spotlight: Geheimnisse macht Halt in London, England, vom 8. bis 10. Mai und in Chiba, Japan, vom 29. bis 31. Mai. Bei diesem Event wird Standard Constructed gespielt, also behalte all die neuen Karten aus Geheimnisse von Strixhaven im Auge, die Standard bereichern. Für mehr Informationen kontaktiere die Event-Veranstalter:

London, England : 8.–10. Mai 2026 – veranstaltet von Fanfinity

: 8.–10. Mai 2026 – veranstaltet von Fanfinity Chiba, Japan: 29.–31. Mai 2026 –veranstaltet von BIG MAGIC

Jedes Magic Spotlight: Geheimnisse Event bietet einen Preispool von 50.000 USD. Zusätzlich erhalten alle, die sich für das Event anmelden, eine Nicht-Foil-Promokarte Liliana Vess ohne Rand mit herrlich makabrer Illustration von Justyna Dura. Die Top 128 des Events erhalten diese Promokarte außerdem als traditionelle Foilkarte.

Die Black Lotus Trophäe von Magic Spotlight: Finsternis

Schließlich erhalten die Top 8 jedes Hauptevents auch Einladungen zur Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Wer ein Magic Spotlight: Geheimnisse Event gewinnt, erhält eine Black Lotus Trophäe mit dem Set-Symbol von Geheimnisse von Strixhaven.

Spotlight Series Events stehen allen offen. Alles, was du tun musst, ist, dich anzumelden, und du könntest dir deinen Platz bei der Pro Tour sichern. Aber du musst dich wirklich anmelden, also kontaktiere die Event-Veranstalter, um dir deinen Platz bei Magic Spotlight: Geheimnisse zu sichern!

Store Championships

(8.–31. Mai)

Beweise, dass du bei Klausuren nicht zu schlagen bist, bei den Store Championship Events dieser Saison! Dies sind äußerst kompetitive Standard Constructed Events, die besondere Promokarten bieten. Hier sind die Preise für diese besonders lernintensive Saison.

Store Championship Teilnehmende erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Unearth mit großflächiger Illustration von Ron Spencer, solange der Vorrat reicht.

Schau in die Augen unserer nächsten Promokarte (aber nicht zu lange). Die Top 8 jedes Store Championship Events erhalten eine Promokarte Psychic Frog als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration von Gaboleps.

Apropos besonders gefährliche Augen, wer ein Store Championship Event gewinnt, erhält eine Promokarte Abhorrent Oculus als traditionelle Foilkarte mit großflächiger Illustration und ohne Text von Diana Franco.

Lebe den Traum, Abhorrent Oculus mit Psychic Frog abzuwerfen und ihn mit Unearth ins Spiel zurückzubringen – in einem mit Promokarten vollgepackten Dimir-Deck. Erkundige dich bei deinem Store, wann er seine Store Championship Events veranstaltet!

Magic Presents: Öffne das Archiv

(22. Mai – 18. Juni)

Die Türen zum Mystischen Archiv – dem größten Kompendium an Zaubersprüchen im Multiversum – öffnen sich für die Studierenden von Strixhaven bei Magic Presents: Öffne das Archiv. Hier draftest du Geheimnisse von Strixhaven mit ein paar besonderen Regeln, die das Erlebnis verbessern. Während deines Drafts nimmst du zusätzlich zu deiner ersten Wahl eine Karte aus dem Mystischen Archiv aus jedem Play-Booster, den du öffnest. Falls dein Play-Booster zufällig mehr als eine Karte aus dem Mystischen Archiv enthält, könnte deine erste Wahl eine weitere Karte aus dem Mystischen Archiv sein. Während deiner Partien kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana beliebiger Farbe, um deine Karten aus dem Mystischen Archiv zu wirken. Diversifiziere dein Studium, indem du den Riesenwuchs in deinem blau-roten Prismari-Deck spielst!

Spielende, die an mindestens einem Magic Presents: Öffne das Archiv Event teilnehmen, erhalten einen Avatar Ral Zarek, Gastdozent, in MTG Arena.

Wenn du dieses Event mit mehr Siegen als Niederlagen abschließt, erhältst du eine besondere Pinfinity-Münze mit Illustration zum Mystischen Archiv, solange der Vorrat reicht. Stores können Magic Presents: Öffne das Archiv mehrmals während dieser Saison veranstalten, was dir viele Gelegenheiten gibt, diese Pinfinity-Münzen zu sammeln. Frage in deinem Store nach, um weitere Informationen über diese Preise zu erhalten.

Ergreife vom 22. Mai bis 18. Juni deine Chance, mächtige Zaubersprüche zu nutzen – bei Magic Presents: Öffne das Archiv. Kontaktiere deinen Store für weitere Details!

CommandFests in Australien, Deutschland und China

(22.–24. Mai und 30.–31. Mai)

Wir haben kürzlich das CommandFest-Lineup für 2026 angekündigt! Dies sind riesige Events, die weltweit stattfinden und alles feiern, was Fans an Commander lieben. Neben zahlreichen Gelegenheiten, – du hast es erraten – Commander zu spielen, kannst du auch Kunstschaffende und Content Creators treffen, exklusive Promokarten ergattern und mehr!

Promokarten Fyndhorn Elves mit Illustration von Julie Dillon werden bei den CommandFests 2026 sowohl als Nicht-Foil- als auch als traditionelle Foilkarten erhältlich sein. Diese Promokarten sind beim Kauf eines Zugangspasses erhältlich, solange der Vorrat reicht, also kontaktiere die Event-Veranstalter für weitere Details. CommandFests finden zwar das ganze Jahr über statt, aber wir möchten hier die CommandFests hervorheben, die während der Release-Saison von Geheimnisse von Strixhaven veranstaltet werden. Weitere Informationen über diese Events und andere CommandFests findest du in diesem Artikel.

22.–24. Mai 2026 in Adelaide, Australien – veranstaltet von Let's Play Games

22.–24. Mai 2026 in Gießen, Deutschland – veranstaltet von JK Entertainment

30.–31. Mai 2026 in Peking, China – veranstaltet von Kadou

Magic Presents: Pride

(5.–14. Juni)

Feiere Magic und deine lokale Community bei Magic Presents: Pride! Dieses bei Fans beliebte Event kehrt zurück für eine weitere etwas andere Runde Casual-Commander. Beim Bau deines Decks für Magic Presents: Pride hat jeder zugelassene Commander Partner! Wir sind gespannt, welche fantasievollen (und mächtigen) Kombinationen du dir ausdenkst.

Zur Erinnerung an das Event erhalten Teilnehmende von Magic Presents: Pride eine Promokarte Gilded Lotus als traditionelle Foilkarte mit Illustration von Merlin G.G., solange der Vorrat reicht. Und als besonderes Dankeschön erhalten Spielende einen Emaille-Anstecker mit dem Gilded Lotus von Merlin G.G., solange der Vorrat reicht. Wenn das Event näher rückt, gibt’s von uns weitere Details zu diesem Anstecker. Magic Presents: Pride findet in ausgewählten Regionen statt, also kontaktiere deinen Store für weitere Details.

Bevorstehende Regional Championship Qualifier

(4. April – 2. August)

Die nächste Runde der Regional Championship Qualifier (RCQs) beginnt bald! Tatsächlich beginnt sie in nur drei Tagen! Die zweite Runde der RCQs für 2026 beginnt am 4. April und läuft bis zum 2. August. Alle WPN-Stores und Destination-Event-Veranstalter werden in diesem Zeitfenster RCQs durchführen, die zur kommenden Runde der Regional Championships für 2026–27 führen. RCQs in Stores werden in den Formaten Limited oder Modern Constructed ausgerichtet, während größere „Destination“-RCQs andere Formate beinhalten können.

Alle Teilnehmenden an Regional Championship Qualifiern während dieser Runde erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Ancient Stirrings mit Illustration von SimzArt, solange der Vorrat reicht. Die Bestplatzierten erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Promokarte Sowing Mycospawn mit Illustration von Nathan Jurevicius. Spielende, die sich für eine Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Sowing Mycospawn als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht.

Die Verfügbarkeit der Promokarten kann je nach Region variieren und Änderungen liegen im Ermessen von Wizards of the Coast. Kontaktiere den Veranstalter deines RCQ für weitere Details über dessen Events und Promokarten.

Kommende Regional Championships

(Start am 8. Mai)

Mache den nächsten Schritt auf deiner kompetitiven Magic-Reise bei deiner Regional Championship! Ab dem 8. Mai können sich Spielende, die es zu ihrer Regional Championship schaffen, für die Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes bei der MagicCon: Amsterdam qualifizieren, die vom 17. bis 19. Juli stattfindet. Bei diesen Regional Championships wird Standard Constructed gespielt, also fang an, deine Decks zu testen!

Alle Teilnehmenden dieser Runde der Regional Championships erhalten eine Promokarte Emberheart Challenger als Nicht-Foilkarte mit Illustration von CHOGRIN, wobei die Bestplatzierten traditionelle Foilkarten erhalten. Diese Promokarten sind erhältlich, solange der Vorrat reicht, und die Anzahl der traditionellen Foilkarten variiert je nach Region. Kontaktiere daher den Veranstalter deiner Region für weitere Informationen über diese Promokarten und deren Events.

Ob du spezielle Promokarten abstauben, auf höchstem Magic-Niveau antreten oder einfach Spaß beim Magic-Spielen haben möchtest – für alle Spielenden ist etwas dabei. Geheimnisse von Strixhaven führt uns zurück an einen der beliebtesten Schauplätze der jüngeren Magic-Geschichte, und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, deinen Funken neu zu entfachen und zurück ins Multiversum aufzubrechen.

Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 24. April 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.