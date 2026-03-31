Willkommen zurück an der Universität Strixhaven, der größten Akademie des Multiversums! Geheimnisse von Strixhaven lädt dich ein, dein Studium an einer von fünf magischen Fakultäten fortzusetzen, die jeweils auf eine bestimmte Schule von Magic spezialisiert sind. Fang besser schon einmal zu lernen an, denn die Klausuren lassen nicht mehr lange auf sich warten! Geheimnisse von Strixhaven erscheint weltweit am 24. April 2026!

Die besten Studierenden wissen, wie wichtig es ist, bereits ab dem ersten Tag des Studiums Eindruck zu schinden. Falls du deine Abschlussarbeit über die beeindruckendsten Karten in Geheimnisse von Strixhaven schreiben möchtest, haben wir hier alles, was du wissen musst. Deine Einführung beginnt bald, also schlag in deinem Textbuch schon einmal das Kapitel „Die vier wichtigsten Dinge, die du über das Sammeln von Geheimnisse von Strixhaven wissen musst“ auf.

1. Nutze das Potenzial der Geschichte mit dem Emeritus der Ideenfindung mit Seriennummer

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Unsere erste Lektion über Spaß mit Boostern ist auch gleich die spannendste: der Emeritus der Ideenfindung als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer und einem Throwback-Kartenrahmen mit großflächiger Illustration. Diese Karte kombiniert eine Illustration von Mark Poole mit einem retro-inspirierten Kartenrahmen und einem mächtigen neuen Kartendesign zu dem perfekten Kronjuwel deiner Geheimnisse von Strixhaven Sammlung.

Diese Version des Emeritus der Ideenfindung kommt nur in Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Boostern vor. Versionen des Emeritus der Ideenfindung mit Seriennummer können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch. Karten mit Seriennummern sind mechanisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern identisch.

2. Kehre in jedem Play- und Sammler-Booster ins Mystische Archiv zurück

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor

Betritt das Mystische Archiv und entdecke eine Sammlung an Zaubersprüchen aus der Vergangenheit von Magic, darunter zauberhaft mächtige Karten wie die Willenskraft. Jeder Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster enthält mindestens 1 Karte aus dem Mystischen Archiv und jeder Sammler-Booster enthält mindestens 3 Karten aus dem Mystischen Archiv.

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will 0165_MTGSOS_MysArcEc: Vampiric Tutor

Jede Karte aus dem Mystischen Archiv gibt es auch als spezielle japanische Version mit alternativer Illustration und einem thematisch passenden Kartenrahmen. Diese Karten kommen in japanischen Play-Boostern und Sammler-Boostern aller Sprachen vor, und zwar stets mit japanischem Kartentext. Darüber hinaus kannst du japanische Silber-Schriftrolle-Foilkarten aus dem Mystischen Archiv in Sammler-Boostern aller Sprachen finden.

3. Studiere Planeswalker, Drachen und Länder ohne Rand

0282_MTGSOS_BrdlsPW: Ral Zarek, Guest Lecturer 0286_MTGSOS_BrdlsDR: Quandrix, the Proof 0305_MTGSOS_Brd2Lnd: Sundown Pass

Den ehrwürdigen Professor*innen, Gründerdrachen und Schauplätzen von Strixhaven zollen wir allesamt mit einer Auswahl an Karten ohne Rand Tribut! Die Drachenältesten ohne Rand sind perfekt geeignet, um dein neustes Commander-Deck anzuführen, und lassen den Weltenbau von Strixhaven auf atemberaubenden Illustrationen zur Geltung kommen. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

4. Ab ins Seminar mit Special Guests Karten

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Die besten Gelehrten des Multiversums präsentieren Dissertationen über die Special Guests Karten von Geheimnisse von Strixhaven. Diese 10 Karten stellen Vorlesungen aus den Sälen von Strixhaven dar und halten diese Momente aus dem Multiversum für alle Ewigkeit im Curriculum der Universität fest. Special Guests Karten als Nicht-Foilkarten sind in Play-Boostern und Special Guests Karten als traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern erhältlich.

Jetzt ist es Zeit für ordentliche Lektionen über Geheimnisse von Strixhaven. Dieser Kurs deckt umfassend Geschichte, Produkte, „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke des Sets und mehr ab. Wage dich über den Campus hinaus ins Magic-Multiversum, wenn Geheimnisse von Strixhaven am 24. April 2026 erscheint. Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Details zu Geheimnisse von Strixhaven

SOS-Erweiterungssymbol SOC-Erweiterungssymbol SOA-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Geheimnisse von Strixhaven Set-Code: SOS

Geheimnisse von Strixhaven Commander-Set-Code: SOC

Set-Code des Mystischen Archivs: SOA

Special Guests Set-Code: SPG

Set-Legalität:

Geheimnisse von Strixhaven (SOS) ist in allen Formaten legal.

(SOS) ist in allen Formaten legal. Geheimnisse von Strixhaven Commander (SOC), das Mystische Archiv (SOA) und Special Guests Karten (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (SOC), das Mystische Archiv (SOA) und Karten (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster enthalten Karten aus SOS, SOA und SPG. Diese Karten sind in Geheimnisse von Strixhaven Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Geheimnisse von Strixhaven

Kartengalerie: Geheimnisse von Strixhaven

Die UVP für Geheimnisse von Strixhaven werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 5,49 USD

Sammler-Booster: 26,99 USD

Commander-Deck: 49,99 USD

Bundle: 57,99 USD

Kodex-Bundle: 89,99 USD

Draft Night: 89,99 USD

Themendeck mit 60 Karten: 23,99 USD

Wichtige Termine:

Strixhaven: Omens of Chaos Erscheinungsdatum : 7. April 2026

: 7. April 2026 Komplette Kartengalerie : April 10

: April 10 Prerelease-Events: 17.–23. April

17.–23. April Erscheinungsdatum in MTG Arena : 21. April

: 21. April Tabletop-Erscheinungsdatum : 24. April

: 24. April Magic Academy : 24. April – 18. Juni

: 24. April – 18. Juni Standard Showdown : 24. April – 18. Juni

: 24. April – 18. Juni Friday Night Magic : 24. April – 18. Juni

: 24. April – 18. Juni MagicCon: Las Vegas und Pro Tour Geheimnisse von Strixhaven : 1.–3. Mai

: 1.–3. Mai Commander-Party, Runde 1 : 1.–7. Mai

: 1.–7. Mai Magic Spotlight: Geheimnisse in London, England : 8.–10. Mai

: 8.–10. Mai Store Championships : 8.–31. Mai

: 8.–31. Mai Kodex-Bundle Erscheinungsdatum : 15. Mai

: 15. Mai Magic Spotlight: Geheimnisse in Chiba, Japan : 29.–31. Mai

: 29.–31. Mai Magic Presents: Öffne das Archiv : 22. Mai – 18. Juni

: 22. Mai – 18. Juni Commander-Party, Runde 2 : 5.–11. Juni

: 5.–11. Juni Magic Presents: Pride: 5.–14. Juni

Deine Lektion beginnt mit Strixhaven: Omen of Chaos

Strixhaven: Omens of Chaos

Geheimnisse von Strixhaven erscheint am 24. April, aber du kannst dein Studium mit dem neuesten Magic-Roman noch früher aufnehmen: Strixhaven: Omens of Chaos. Dieser vom mit dem Hugo und Nebula Award ausgezeichneten Autor Seanan McGuire geschriebene Roman erzählt von einer Gruppe Studierender aus Strixhaven und ihrer Suche nach der eigenen Identität – und nach ihrem möglichen Platz im unendlichen Multiversum. Du kannst das Erscheinungsdatum des Romans kaum erwarten? Wir auch nicht! Deswegen gibt es das erste Kapitel von Strixhaven: Omens of Chaos schon heute auf DailyMTG.

0001_MTGPRM_Manual: Command Tower

Alle Hardcover-Exemplare von Strixhaven: Omens of Chaos der ersten Auflage enthalten ein Exemplar der Promokarte Command Tower als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand und einem Anekdotentext, der direkt aus dem Roman stammt. Strixhaven: Omens of Chaos erscheint am 7. April 2026 und ist ab sofort überall vorbestellbar, wo Belletristik verkauft wird.

Der Spaß mit Boostern von Geheimnisse von Strixhaven

Der Unterricht hat begonnen und es ist Zeit für einen Kurs über all die „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke, die Geheimnisse von Strixhaven mit sich bringt. Eine Myriade magischer Mysterien erwartet dich in jedem Play-Booster, Sammler-Booster und ledergebundenen Zauberbuch aus dem Zeitalter des Blutes von Arcavios.

Headliner-Karte: Emeritus der Ideenfindung

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Mark Poole, der Originalkünstler der Erinnerung der Ahnen, hat uns sein künstlerisches Talent geliehen, um der Headliner-Karte von Geheimnisse von Strixhaven Leben einzuhauchen! Diese Version des Emeritus der Ideenfindung als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer wartet mit einem Throwback-Kartenrand mit großflächiger Illustration auf, die eine Hommage an die Promokarten vergangener Tage ist, falls du diese noch in Erinnerung hast. Inspiriert von der Geschichte der mächtigsten Zaubersprüche von Magic lässt der Emeritus der Ideenfindung dich den ikonischen Zauberspruch Erinnerung der Ahnen wirken (solange die Kreatur vorbereitet ist, natürlich).

Diese Version des Emeritus der Ideenfindung kommt nur in Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Boostern vor. Versionen des Emeritus der Ideenfindung mit Seriennummer können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch. Karten mit Seriennummern sind mechanisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern identisch.

Karten aus dem Mystischen Archiv

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor 0048_MTGSOS_MysArch: Subterranean Tremors

Die Universität Strixhaven verfügt über ein Kompendium der mächtigsten Zaubersprüche des Multiversums: das Mystische Archiv. In Geheimnisse von Strixhaven stoßen wir die Türen des Mystischen Archivs erneut auf mit einer Auswahl an Spontanzauber- und Hexereikarten aus der Geschichte von Magic. Zwar ähneln diese Karten den Karten aus dem Mystischen Archiv von unserem letzten Besuch in Strixhaven, aber sie stellen einen aktualisierten Kartenrahmen zur Schau, der die großartigen Illustrationen noch besser zur Geltung kommen lässt.

In Geheimnisse von Strixhaven gibt es 65 Karten aus dem Mystischen Archiv, bestehend aus 25 nicht ganz so häufigen, 25 seltenen und 15 sagenhaft seltenen Karten. Nicht japanische Play-Booster und 66,6 % der japanischen Play-Booster enthalten mindestens 1 Nicht-Foilkarte aus dem Mystischen Archiv. Sammler-Booster aller Sprachen enthalten mindestens 3 Karten aus dem Mystischen Archiv. Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten aus dem Mystischen Archiv können in Play-Boostern und Sammler-Boostern vorkommen.

Japanische Karten aus dem Mystischen Archiv und Silber-Schriftrolle-Foilkarten

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0113_MTGSOS_MysArcJP: Subterranean Tremors

Im Mystischen Archiv gibt es noch mehr zu entdecken. Japanische Karten aus dem Mystischen Archiv verpassen diesen 65 ikonischen Zaubersprüchen einen brandneuen Kartenrahmen samt Illustration, die von traditionellen japanischen Kunstschaffenden inspiriert sind. Diese Karten gibt es nur auf Japanisch und sie kommen nur in japanischen Play-Boostern und Sammler-Boostern aller Sprachen vor.

0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will

Die japanischen Silber-Schriftrolle-Foilkarten aus dem Mystischen Archiv sind atemberaubend schön und zauberhaft und somit die begehrtesten Karten aus diesem arkanen Kompendium. Dieser neue Foil-Kartendruck kommt nur in Sammler-Boostern und nur auf japanischen Karten aus dem Mystischen Archiv vor.

Eine japanische Nicht-Foilkarte aus dem Mystischen Archiv ersetzt in 1 von 3 japanischen Play-Boostern eine Karte aus dem Mystischen Archiv. Japanische Nicht-Foilkarten, traditionelle Foilkarten und Silber-Schriftrolle-Karten aus dem Mystischen Archiv kommen in Sammler-Boostern aller Sprachen vor.

Planeswalker, Drachenälteste und Länder ohne Rand

0283_MTGSOS_BrdlsPW: Professor Dellian Fel 0288_MTGSOS_BrdlsDR: Witherbloom, the Balancer 0301_MTGSOS_Brd2Lnd: Deathcap Glade

Wir interpretieren einiger der aufregendsten Karten aus Geheimnisse von Strixhaven mit diesen Versionen ohne Rand neu. Sie sind ideal dafür geeignet, deinen Decks den Strixhaven-Stil zu verleihen oder einfach nur deine Lieblingscharaktere zu feiern. Jedes Land ohne Rand zeigt ein sonderbares Portal, das … irgendwohin führt. Wohin nur?

Es gibt 2 sagenhaft seltene Planeswalker, 5 sagenhaft seltene Drachenälteste und 5 seltene Länder mit Versionen ohne Rand. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Feldnotizen-Karten ohne Rand

0289_MTGSOS_BrdlsFN: The Dawning Archaic 0294_MTGSOS_BrdlsFN: Improvisation Capstone

Hast du dir Notizen zu diesen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken gemacht? Kein Problem, wenn nicht; du kannst einfach von unseren Feldnotizen-Karten ohne Rand abschreiben! Diese Karten stellen Multiversum-interne Notizen über die Kreaturen und Kreationen von Arcavios dar, einschließlich Randbemerkungen der Gelehrten von Strixhaven.

Es gibt 6 seltene und 6 sagenhaft seltene Feldnotizen-Karten ohne Rand. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Promokarten ohne Rand im Kodex-Bundle

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity

Kodex-Bundles aus Geheimnisse von Strixhaven sind von vorne bis hinten mit mächtiger Magie vollgepackt, sodass es im Bücherregal von Spitzenstudierenden nicht fehlen darf. Qistina Khalidah hat uns geholfen, einen atemberaubenden, von Strixhaven inspirierten Sonnenring sowie den Zyklus der Talismane verfeindeter Farben mit Illustrationen von Studierenden der verschiedenen zu erschaffen. Diese Mana-Rocks rocken einfach (gern geschehen).

Das Geheimnisse von Strixhaven Kodex-Bundle erscheint am 15. Mai 2026. Jedes Kodex-Bundle enthält 2 von 6 Kodex-Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten.

Special Guests Karten

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Vorlesungen haben noch nie so spannend ausgesehen! Geheimnisse von Strixhaven beinhaltet 10 Special Guests Karten, die Lektionen der Universität Strixhaven abbilden. Jede Karte stellt das vielseitige und lebendige Curriculum auf dem Campus dar, und wir können es nicht erwarten, zu erfahren, was in diesem Exemplar der Waldesbibliothek gelehrt wird.

Special Guests Karten als Nicht-Foilkarten sind in Play-Boostern und Special Guests Karten als traditionelle Foilkarten in Sammler-Boostern erhältlich.

Zauberkunst-Länder mit großflächiger Illustration

0267_MTGSOS_Manabar: Plains 0268_MTGSOS_Manabar: Island 0269_MTGSOS_Manabar: Swamp 0270_MTGSOS_Manabar: Mountain 0271_MTGSOS_Manabar: Forest

Jede Fakultät von Strixhaven setzt Magie und Mana auf ihre eigene Art ein und wir veranschaulichen ihre Macht auf diesen Zauberkunst-Ländern. Jedes Land mit großflächiger Illustration rückt eine der fünf Fakultäten ins Rampenlicht: Silberkiel auf der Ebene, Prismari auf der Insel, Blütenwelk auf dem Sumpf, Kundhort auf dem Gebirge und Quandrix auf dem Wald.

Zauberkunst-Länder kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Geheimnisse von Strixhaven Produktdetails

Play-Booster

Geheimnisse von Strixhaven

Play-Booster-Display

Jedes Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

14 Magic: The Gathering Karten 6–7 häufige Karten Es gibt 81 häufige Karten aus Geheimnisse von Strixhaven , die in diesen Slots vorkommen können. In 1 von 55 Play-Boostern ersetzt 1 von 10 Special Guests Karten eine häufige Karte. 3 nicht ganz so häufige Karten Es gibt 100 nicht ganz so häufige Karten aus Geheimnisse von Strixhaven , die in diesen Slots vorkommen können. 1 Wildcard beliebiger Seltenheit Eine häufige (39,1 %), nicht ganz so häufige (39,1 %), seltene (19,5 %) oder sagenhaft seltene (1,9 %) Karte aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset Eine seltene oder sagenhaft seltene Ältester-Drache-, Planeswalker- oder Doppelland-Karte ohne Rand (weniger als 1 %) Eine seltene oder sagenhaft seltene Feldnotizen-Karte (weniger als 1 %) 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte Eine seltene (82,5 %) oder sagenhaft seltene (14,1 %) Karte aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset Eine seltene oder sagenhaft seltene Ältester-Drache-, Planeswalker- oder Doppelland-Karte ohne Rand (weniger als 1,6 %) Eine seltene (1,2 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Feldnotizen-Karte 1 Karte aus dem Mystischen Archiv In nicht japanischen Play-Boostern: Eine nicht ganz so häufige (87,5 %), seltene (9,6 %) oder sagenhaft seltene (2,9 %) Karte aus dem Mystischen Archiv In japanischen Play-Boostern: Eine nicht ganz so häufige (58,3 %), seltene (6,5 %) oder sagenhaft seltene (2,0 %) Karte aus dem Mystischen Archiv Eine nicht ganz so häufige (29,1 %), seltene (3,2 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) japanische Karte aus dem Mystischen Archiv 1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit Eine häufige (54,4 %), nicht ganz so häufige (33,6 %), seltene (6,7 %) oder sagenhaft seltene (1,1 %) Karte aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset Eine seltene oder sagenhaft seltene Ältester-Drache-, Planeswalker- oder Doppelland-Karte ohne Rand (weniger als 1 %) Eine seltene oder sagenhaft seltene Feldnotizen-Karte (weniger als 1 %) Eine nicht ganz so häufige (2,8 %), seltene (weniger als 1 %) oder sagenhaft seltene (weniger als 1 %) Karte aus dem Mystischen Archiv 1 Länderkarte Ein Standardland mit normalem Kartenrand als Nicht-Foilkarte (26,7 %) oder traditionelle Foilkarte (6,7 %) Ein Zauberkunst-Land als Nicht-Foilkarte (13,3 %) oder traditionelle Foilkarte (3,3 %) Ein häufiges Doppelland als Nicht-Foilkarte (40 %) oder traditionelle Foilkarte (10 %)

Karten 1 Karte mit Marken zum Ausstanzen oder eine doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Hinweis: Die Summe der Prozentsätze ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100.

Sammler-Booster

Geheimnisse von Strixhaven

Sammler-Booster-Display

Jedes Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster, die jeweils Folgendes enthalten:

15 Magic: The Gathering Karten 4 häufige traditionelle Foilkarten Es gibt 81 häufige Karten und 5 häufige Doppelländer aus Geheimnisse von Strixhaven , die in diesen Slots vorkommen können. 3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten Es gibt 100 nicht ganz so häufige Karten aus Geheimnisse von Strixhaven , die in diesen Slots vorkommen können. 2 nicht ganz so häufige Karten aus dem Mystischen Archiv Eine Nicht-Foilkarte (31,7 %) oder traditionelle Foilkarte (31,7 %) aus dem Mystischen Archiv Eine japanische Nicht-Foilkarte (31,7 %) oder Silber-Schriftrolle-Foilkarte (5 %) aus dem Mystischen Archiv 1 Zauberkunst-Land als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte Eine seltene (85,7 %) oder sagenhaft seltene (14,3 %) Karte aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte aus Geheimnisse von Strixhaven Commander (SOC) 10 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (9 %) 48 seltene Karten mit erweitertem Kartenrand (91 %) 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Nicht-Foilkarte Eine seltene (70 %) oder sagenhaft seltene (5 %) Karte mit erweitertem Kartenrand aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset Eine seltene (7,1 %) oder sagenhaft seltene (5 %) Ältester-Drache-, Planeswalker- oder Doppelland-Karte ohne Rand Eine seltene (8,6 %) oder sagenhaft seltene (4,3 %) Feldnotizen-Karte 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Mystischen Archiv Eine seltene (25,6 %) oder sagenhaft seltene (7,7 %) Nicht-Foilkarte aus dem Mystischen Archiv Eine seltene (25,6 %) oder sagenhaft seltene (7,7 %) japanische Nicht-Foilkarte aus dem Mystischen Archiv Eine seltene (25,6 %) oder sagenhaft seltene (7,7 %) traditionelle Foilkarte aus dem Mystischen Archiv 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als Foilkarte Eine seltene (59,9 %) oder sagenhaft seltene (4,3 %) traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand aus dem Geheimnisse von Strixhaven Hauptset Eine seltene (6,1 %) oder sagenhaft seltene (4,3 %) Ältester-Drache-, Planeswalker- oder Doppelland-Karte ohne Rand als traditionelle Foilkarte Eine seltene (7,3 %) oder sagenhaft seltene (3,7 %) Feldnotizen-Karte als traditionelle Foilkarte Eine seltene (7,7 %) oder sagenhaft seltene (2,3 %) japanische Silber-Schriftrolle-Foilkarte aus dem Mystischen Archiv Eine Special Guests Karte als traditionelle Foilkarte (4,5 %) Ein Exemplar des Emeritus der Ideenfindung als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer kommt in weniger als 1 % der Sammler-Booster vor. Exemplare des Emeritus der Ideenfindung mit Seriennummer können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch.

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte Eine doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte erscheint in 65 % der Sammler-Booster. 1 von 54 Artwork-Karten erscheint in 35 % der Sammler-Booster. In 5 % der Sammler-Booster sind Artwork-Karten mit gestempelten goldenen Signaturen der Kunstschaffenden oder dem Planeswalker-Symbol enthalten.



Hinweis: Die Summe der Prozentsätze ergibt wegen Rundungen möglicherweise nicht 100.

Commander-Decks

Commander-Deck

Silberkiel-Charisma Commander-Deck

Prismari-Kunstfertigkeit Commander-Deck

Blütenwelk-Pestilenz Commander-Deck

Kundhort-Geist Commander-Deck

Quandrix ohne Limit

Such dir deine Lieblingsfakultät aus und übernimm Seite an Seite mit deinen Lieblingscharakteren aus Strixhaven das Kommando über das Spielfeld! Jedes Geheimnisse von Strixhaven Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 98 Nicht-Foilkarten, darunter 10 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Bundles

Geheimnisse von Strixhaven

Bundle

0368_MTGSOS_PromoBdl: Wisdom of Ages

Jedes Bundle enthält Folgendes:

9 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte Weisheit der Zeitalter als traditionelle Foilkarte

30 Standardländer 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten 15 Standardländer als Nicht-Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Kodex-Bundles

Geheimnisse von Strixhaven

Kodex-Bundle

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0428_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Conviction 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity 0430_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Curiosity 0431_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Hierarchy 0432_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Resilience

Das Geheimnisse von Strixhaven Kodex-Bundle erscheint am 15. Mai 2026. Jedes Kodex-Bundle enthält Folgendes:

6 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 2 Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster

Sammler-Booster 20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

2 Kodex-Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Themendecks mit 60 Karten

Themendeck „Unheimlich“

mit 60 Karten Themendeck „Lebenspunktgewinn“

mit 60 Karten

Diese 60 Karten umfassenden Themendecks sind alles, was du brauchst, um anzufangen, Standard zu spielen. Diese Decks enthalten thematische Karten aus dem Standard-Format und bieten ein unterhaltsames Spielerlebnis zu zweit, wenn man mit beiden gegeneinander antritt. Jedes Themendeck mit 60 Karten enthält Folgendes:

1 spielfertiges Standard-Deck mit 60 Karten

5 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Deckbox

1 doppelseitige Referenzkarte

1 Strategiehilfe

Draft Night

Geheimnisse von Strixhaven

Draft Night

Schnapp dir ein paar Freunde und mach dich bereit zum Draften – mit Geheimnisse von Strixhaven Draft Night! Jede Draft Night enthält Folgendes:

12 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 1 Geheimnisse von Strixhaven Sammler-Booster

Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Prerelease-Packs

Prerelease-Pack

(Silberkiel) Prerelease-Pack

(Prismari) Prerelease-Pack

(Blütenwelk) Prerelease-Pack

(Kundhort) Prerelease-Pack

(Quandrix)

Jedes Prerelease-Pack enthält Folgendes:

5 Geheimnisse von Strixhaven Play-Booster

Play-Booster 1 Geheimnisse von Strixhaven Fakultät-Booster Jeder Fakultät-Booster enthält Karten in den zwei Farben der entsprechenden Fakultät.

Fakultät-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zur Fakultät des Prerelease-Packs)

Willkommens-Decks

Willkommens-Deck

(Weiß) Willkommens-Deck

(Blau) Willkommens-Deck

(Schwarz) Willkommens-Deck

(Rot) Willkommens-Deck

(Grün)

Willkommens-Decks sind eine großartige Art und Weise, Magic zu erlernen oder deinem Freundeskreis das beste Sammelkartenspiel der Welt näherzubringen. Jedes Willkommens-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Deck mit 40 Karten

1 Deckbox

Setze dein Studium von Geheimnisse von Strixhaven in der Kartengalerie des Sets fort, wo du alle kürzlich enthüllten Karten durchstöbern kannst. Und falls du Strixhaven ebenso toll findest wie wir, kannst du die Geschichten von Geheimnisse von Strixhaven sowie den bald erscheinenden Roman Strixhaven: Omens of Chaos wälzen.

Bereite dich (und deine Kreaturen) vor, damit deine Klausuren dein großes Opus werden, wenn Geheimnisse von Strixhaven am 24. April 2026 erscheint. Dieses Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.