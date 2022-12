Es ist Zeit für ein Abenteuer!

Wir sind auf die beliebteste aller Magic-Welten zurückgekehrt: Zendikar.

Hier warten wildes Mana, mutige Abenteurer und reiche Schätze auf diejenigen, die es wagen, nach ihnen zu suchen.

Falls du schon einmal auf Zendikar warst: Wir kehren auf das Zendikar zurück, wie es ursprünglich war – keine Eldrazi weit und breit. Und falls du noch nie auf Zendikar warst, keine Sorge – Jetzt ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um hier einzutauchen!

Und wie kann man diesen Sprung ins kalte Wasser am besten wagen? Natürlich beim Prerelease!

Das Prerelease ist deine erste Chance, die neuen Karten in die Finger zu bekommen. Was kannst du erwarten und wie kannst du teilnehmen?

Falls dir Sehen lieber ist als Lesen, kannst du dir hier ein Video anschauen, in dem ich über vieles davon spreche und sogar ein nagelneues Prerelease-Pack öffne:

Andernfalls kannst du einfach weiterlesen. Es geht los!

Einstieg in Zendikar

Prereleases waren schon immer meine liebsten Magic-Events.

Prereleases sind Events, die dir deine erste Chance geben, das neue Set auszuprobieren – und für mich ist das A und O des Prerelease-Erlebnisses die Energie, diese neuen Karten erstmals in die Hand zu nehmen und zum ersten Mal mit ihnen zu spielen. Und auch wenn du das nur zu Hause tust, bist du trotzdem mit so vielen anderen auf der ganzen Welt Teil des globalen Erlebnisses und Gesprächs. Dank Internet sind wir alle vernetzt!

Das Prerelease für ein Set ist toll, weil das Set brandneu ist und die Voraussetzungen für alle gleich sind, da jeder zum ersten Mal mit den neuen Karten spielt. Alle sind entspannt und haben Spaß beim Entdecken der neuen Mechaniken. Es ist ein Riesenspaß für alte und neue Spieler gleichermaßen!

Wenn du bereits ein Sealed-Deck-Veteran bist, kannst du gleich zum nächsten Abschnitt übergehen, in dem ich dir etwas darüber erzähle, was dich in Zendikars Erneuerung erwartet. Falls diese ganze Sealed-Deck-Geschichte jedoch neu für dich ist oder du dir einfach denkst, dass ein paar Tipps nicht schaden können, lies weiter!

Also gut. Fangen wir erst mal mit dem Wichtigsten an: Karten für dein Prerelease finden! Der Spaß kann schließlich erst losgehen, wenn du weißt, woher du alles bekommst, was du brauchst.

Nun, dafür musst du dich an einen Store wenden. Wenn du nicht schon den Store deines Herzens gefunden hast, dann schau im Store-Locator nach, um einen in deiner Nähe zu finden! Es kann sogar sein, dass der Store Voranmeldungen anbietet. Da Prereleases zu den beliebtesten Events gehören, solltest du am besten schauen, ob du dich voranmelden kannst. Vergiss nicht, zu planen.

Während das Prerelease traditionell als Event im Store veranstaltet wird, können Spieler jetzt wegen des COVID-19-Virus ausnahmsweise Prerelease-Packs abholen und mit nach Hause nehmen! Das empfehlen wir sogar. In verschiedenen Teilen der Welt gelten möglicherweise unterschiedliche Vorschriften und Einschränkungen bezüglich der Frage, was geöffnet sein darf – ergreife also bitte angemessene Vorsichtsmaßnahmen, informiere dich über geltende Bestimmungen und tue nichts, wobei dir nicht wohl ist.

Und falls du aus irgendeinem Grund nicht zu einem Store in deiner Nähe kommst, kannst du trotzdem in Magic: The Gathering Arena spielen. Dort werden Sealed-Events verfügbar sein, und das Spielerlebnis ist immer noch das gleiche großartige Magic. Jetzt ist ein hervorragender Zeitpunkt, um MTG Arena auszuprobieren, falls du es nicht schon getan hast.

Okay, lass uns weitermachen. Du hast also einen Store ausgewählt, und du hast in der Zendikars Erneuerung Kartenbilder-Galerie einen Blick auf die fantastischen Karten geworfen.

Nun bist du bereit! Jetzt ist es an der Zeit, tatsächlich ein paar Boosterpackungen zu öffnen!

Bereit für die Erneuerung

Gut. Nehmen wir also an, du hast ein Prerelease-Pack in die Hände bekommen. Was erwartet dich?

Dein Prerelease-Pack wird so aussehen:

Darin findest du sechs Zendikars Erneuerung Booster … dazu eine zufällige seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Stempel als deine Prerelease-Premiumkarte – das könnte jede beliebige seltene oder sagenhaft seltene Karte im Set sein!

Obendrauf gibt es natürlich noch ein paar Extras – wie einen Spindown-Lebenspunktezähler, um deinen Lebenspunktestand festzuhalten. Ach, weißt du was? Lass uns ein Prerelease-Pack öffnen und einen Blick hineinwerfen!

Ausgezeichnet! Das sind jede Menge coole Sachen für dein Abenteuer.

Und natürlich geht es vor allem um die Booster. Reden wir darüber, was als Nächstes zu tun ist!

Das Wichtigste zuerst: Reiß die Booster auf! Dann hast du einen Haufen Karten.

Tja … was nun?

Jetzt ist es an der Zeit, dein Deck zu bauen!

Sealed-Deck unterscheidet sich etwas vom normalen Deckbau. Du darfst dein Deck nur aus den Karten bauen, die vor dir liegen, plus beliebig vielen Standardländern. Und im Unterschied zu Constructed-Decks, die mindestens 60 Karten enthalten müssen, benötigst du hier nur 40 Karten.

Als Erstes solltest du die Farben wählen, mit denen du in die Schlacht ziehst. Ich empfehle ein Deck mit zwei Farben und ungefähr 23 Zaubersprüchen. (Obwohl das bei Zendikars Erneuerung ein bisschen kompliziert wird, wie ich gleich erklären werde.) Manchmal kannst du in dein Deck eine dritte Farbe „einstreuen“, aber generell solltest du zwei als Kern wählen.

Hier sind ein paar Dinge, die für dich bei der Wahl der Farbe eine Rolle spielen könnten:

Eine sehr starke seltene Karte, mit der du unbedingt spielen willst

Viele „Entfernungszauber“, die dir helfen, gegnerische Kreaturen aus dem Weg zu räumen

Eine Menge spielbarer Karten in dieser Farbe

Eine ausgeglichene „Manakurve“ in dieser Farbe – also viele Kreaturen mit verschiedenen Kosten

Idealerweise erfüllen die Farben deiner Wahl alle vier Kriterien, aber sollten es nur zwei oder drei sein, ist das auch schon sehr gut.

Also gut, du hast nun deine Farben gewählt. Wie entscheidest du dich jetzt für die 22–23 Karten, die letztendlich in deinem Deck landen sollen?

Folgendes könnte dir bei deiner Entscheidung helfen!

Zuerst legst du deine Kreaturen einfach nach Manakosten sortiert hin. Das hilft dir dabei, einen Überblick zu erhalten, welche Kreaturen du potenziell während jeder Phase in der Partie wirken kannst. (Lege die Nichtkreatur-Zaubersprüche jetzt noch nicht vor dich hin, außer du beabsichtigst, sie immer sofort auszuspielen, sowie du genügend Mana dafür hast. Zum Beispiel wirst du einen Heiler der Expedition für gewöhnlich im zweiten Zug wirken wollen, Entzauberung hingegen eher nicht.)

Eine gute „Manakurve“ deiner Kreaturen ist entscheidend für ein erfolgreiches Sealed-Deck. Du willst nicht für jeden Platz in der Kurve einen riesigen Haufen Karten haben. Die richtige Mischung ist wichtig, damit du zu Anfang günstige Sprüche und erst später im Spiel die teuren wirken kannst. Als eine grobe Faustregel für Limited würde ich folgende Zusammenstellung empfehlen:

1 Mana: 0–2 Kreaturen

2 Mana: 4–6 Kreaturen

3 Mana: 3–5 Kreaturen

4 Mana: 2–4 Kreaturen

5 Mana: 1–3 Kreaturen

6+ Mana: 0–2 Kreaturen

Das ist keine eiserne Regel, aber ein guter Richtwert. Sortiere so lange Kreaturen aus, bis du etwa diese Werte erreicht und nur noch deine Favoriten übrig hast.

Nachdem du dich nun auf deinen Grundstock an Kreaturen festgelegt hast, ist es an der Zeit, Zaubersprüche hinzuzufügen! Wähle deine Lieblings-Zaubersprüche unter deinen Farben und füge sie in dein Deck, so dass du etwa 22 oder 23 Karten hast. Damit solltest du gut mit Zaubersprüchen versorgt sein.

Fast die wichtigsten Sprüche, die du in deinem Deck haben willst, sind so genannte „Entfernungszauber“ – diese Zaubersprüche schalten die Kreaturen deiner Gegner permanent aus, entweder indem sie ihnen tödlichen Schaden zufügen, sie dauerhaft getappt bleiben lassen oder sie schlicht und einfach zerstören. In Sealed-Deck-Magic spielen Kreaturen eine große Rolle, also solltest du die meisten Karten in deinen Farben spielen, mit denen du gegnerische Kreaturen loswerden kannst.

Falls du mehr über Manakurven erfahren willst, kannst du dir auch hier meinen Artikel zu diesem Thema durchlesen.

Ein Kniff bei alledem sind die modalen doppelseitigen Karten in Zendikars Erneuerung. Einige dieser Karten sind auf einer Seite ein Land und auf der anderen kein Land. Zum Beispiel:

Als was solltest du diese Karten zählen? Länder? Kreaturen? Etwas anderes?

Nun, das hängt von der jeweiligen Karte ab, aber ich zähle sie normalerweise als Land, denn man kann sie immer als Land spielen. Ich achte jedoch normalerweise auch darauf, 18 Länder zu haben, wenn ich mindestens eine solche Karte spiele, und falls ich mehr als drei davon spiele, mache ich mir Gedanken darüber, wie viele meiner Länder getappt ins Spiel kommen werden. Generell kann es wegen Landung in diesem Format großartig sein, mehr Länder zu spielen, also sind 18 Länder eine vernünftige Basis.

Interessiert an weiteren Tipps? Hier sind noch ein paar Dinge, die man beim Deckbau im Hinterkopf behalten sollte:

Es ist zwar erlaubt, Decks mit mehr als 40 Karten zu spielen, aber du solltest dich auf 40 beschränken, wenn es irgendwie geht. Mit jeder weiteren Karte verschlechtert sich nämlich die Chance, dass du die mächtige seltene Karte ziehst, die du in dein Deck gepackt hast!

Das Länderverhältnis sollte ungefähr bei 17 oder 18 Ländern zu 22 oder 23 anderen Karten liegen. Das ist keine eiserne Regel, die du unbedingt einhalten musst, aber die meisten Decks in Limited sehen am Ende so aus und generell ist es das Verhältnis, das ich anstreben würde. Dies kann in Zendikars Erneuerung kompliziert werden, lies also unbedingt meine Nebenbemerkung oben.

Spiel eine Mischung aus Karten mit niedrigen und hohen Manakosten. Wenn du nur kleine, billige Kreaturen verwendest, kann eine einzige große Kreatur deines Gegners dich komplett ausbremsen. Wenn du allerdings nur teure, große Kreaturen verwendest, läufst du Gefahr, in den ersten Zügen überrannt zu werden. Bleibe am besten bei einem Mix aus Kreaturen, die dich zwei, drei, vier und fünf Mana kosten. Im Sealed-Format werden die meisten Partien schlicht dadurch gewonnen, dass in jedem Zug (ab dem zweiten oder dritten) eine Kreatur gespielt wurde.

Ausweichfähigkeiten sind spielentscheidend! Oft kommt es bei Sealed-Deck-Partien zu Pattsituationen, in denen beide Spieler eine Armee an Kreaturen haben und keiner gut angreifen kann. Kreaturen mit Fähigkeiten wie Flugfähigkeit sorgen dafür, dass du diese Kreaturenblockaden durchbrichst.

Anders als die meisten anderen Magic-Formate ist Sealed meist etwas langsamer. Wenn du ein eher langsames Deck hast, kannst du dem Gegner den Vortritt lassen und zuerst ziehen, um dir die zusätzliche Karte zu holen.

Fantastische Schätze

Mit Thron von Eldraine haben wir unsere neue Initiative „Spaß mit Boostern“ gestartet und „aufgemotzte“ alternative Versionen bestimmter Karten in Packs gesteckt. Dies setzt sich auch in Zendikars Erneuerung fort!

Es gibt einen besonderen Kartenrand, der auf Karten mit Landung im Set erscheinen kann, und jede dieser Karten wartet noch dazu mit einer alternativen Illustration auf! Diese Karten sind von Reisepostern inspiriert und bestechen durch ein cooles, einzigartiges Erscheinungsbild. Etwa so:

Und da wir gerade von der Macht der Länder sprechen: Zu den herausragenden Ländern in diesem Set gehören die sechs modalen doppelseitigen Länder. Davon haben wir besondere Versionen mit großflächiger Illustration designt, die du ebenfalls in Boostern finden kannst! Schau sie dir an:

Umdrehen Umdrehen Umdrehen

Umdrehen Umdrehen Umdrehen

Einfach atemberaubend!

Außerdem kannst du die Planeswalkerkarten dieses Sets mit etwas Glück als besondere Version ohne Kartenrand in Boostern finden:

Sie alle sind in Boosterpackungen zu finden!

Außerdem enthalten die Sammler-Booster weiterhin die Karten mit erweitertem Kartenrand! Sie sehen so aus:

Und schließlich wäre dieser Artikel nicht vollständig, ohne die neu aufgelegten Länder zu erwähnen, die du mit besonderen Expedition-Kartenrändern als Box-Topper und in Sammler-Boostern erhalten kannst. Als Box-Topper erhältst du 1 von 30 Expeditionsländern – sie gehören zu den aufregendsten Ländern aus der Geschichte von Magic – und ja, du kannst auch alle zehn Fetchländer finden. Schau dir die wunderschönen Kartendrucke aus dem Zyklus der feindlichen Farben an:

Es stimmt also: Zendikars Erneuerung ist vollgepackt mit Extras und erstaunlichen Varianten.

Falls du noch mehr über diese Karten und die Varianten wissen möchtest, lies Mike Turians Artikel über Zendikars Erneuerung für Sammler.

Magic aus sicherer Entfernung

Je nachdem, wo auf der Welt du bist, kann es derzeit wegen COVID-19 schwierig sein, Magic in einem Store zu spielen. Was solltest du also tun, wenn du Produkte kaufen und mit nach Hause nehmen, aber nicht im Store spielen kannst?

Nun, es gibt natürlich Magic: The Gathering Arena und Magic Online, wo du das Set aus sicherer Entfernung spielen kannst. Eine weitere Alternative besteht darin, beim Spielen telefonisch oder per Webcam in Kontakt zu bleiben.

Als Jugendliche haben ein Freund und ich über das Telefon Magic gespielt. Du kannst dir sicher vorstellen, wie umständlich das war: Sich die vielen Karten zu merken, war furchtbar schwierig, und bei einem Prerelease wurde es noch schwieriger!

Aber jetzt leben wir in ganz anderen Zeiten – Zeiten, in denen Webcams weit verbreitet sind, von Laptops bis hin zum Smartphone!

Je nachdem, welche Konfiguration du und deine Freunde habt, gibt es dafür viele Möglichkeiten. In meinen Artikel darüber, wie man Magic über Webcam spielen kann, findest du alle möglichen Tipps – und mithilfe von Tools wie Discord, Google Hangouts und Spelltable.com ist es einfacher denn je, eine Webcam-Partie zu starten.

Beute machen

Wo du gerade in deinem Store bist, um Prerelease-Packs abzuholen, kannst du auch gleich andere Produkte kaufen – etwa Booster-Displays! Denk daran, eines vorzubestellen. Solange der Vorrat reicht, solltest du es auch abholen können.

Außerdem bietet Zendikars Erneuerung zwei Commander-Decks! Du solltest in deinem Store unbedingt auch danach fragen.

Die Mechaniken von Zendikars Erneuerung

In Zendikars Erneuerung ist jede Menge los – von Klassikern wie Landung bis hin zu Neuligen wie Abenteurergruppe! Schnelldurchlauf gefällig? Los geht’s!

Auf ins Abenteuer!

Dies ist unser dritter Besuch auf Zendikar – und ich freue mich sehr, das ursprüngliche Zendikar wiederzusehen. Mit Abenteurergruppen, den neuen, doppelseitigen Ländern und zahlreichen wirklich fantastisch aussehenden Karten (und noch vielem mehr) gehört Zendikars Erneuerung mit Sicherheit zu den besten Sets, die wir je produziert haben.

Ich hoffe wirklich, du hast daran viel Spaß. Das wird einfach unglaublich!

Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich gerne auf Twitter, Tumblr oder Instagram kontaktieren oder sogar eine E-Mail an BeyondBasicsMagic@gmail.com schicken. Ich freue mich auf Rückmeldungen!

Ich hoffe, die Zendikars Erneuerung Vorschauen haben dir gefallen, und wann auch immer du mit dem Set spielst, viel Spaß!

Gavin

E-Mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic