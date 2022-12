Hallo zusammen!

Willkommen zur Produktvorschau zu Zendikar Rising. Dieses Set bringt eine Menge wirklich toller Ergänzungen mit sich und ich freue mich schon sehr, sie euch zu zeigen! Außerdem konnte ich noch eine echte Himmelsfeste erkunden und habe einige außergewöhnliche Kor-Artefakte (die liebevoll von unserem wunderbaren Grafikkünstler Jeff Carpenter in Szene gesetzt wurden) mitgebracht. Als jemand, der eine Menge Folgen von dieser Fernsehserie, in der sie den Wert von alten Kram schätzen, gesehen hat, kann ich euch auch ganz genau sagen, wofür jedes einzelne (vermutlich) eingesetzt wurde.

Und auf geht‘s zu den Produkten!

SETBOOSTER

Zwar eigenen sich Draftbooster perfekt zum, na ja, Draften, aber wir wollten eine Art Booster erschaffen, die einfach super viel Spaß machen zu öffnen. Und da sind sie: die Setbooster. Einen Setbooster von Anfang bis Ende anzuschauen macht einfach Freude. Jede Packung ist sorgfältig zusammengestellt und nimmt euch auf eine kleine Reise mit, die in bis zu vier seltenen oder sagenhaft seltenen Karten und einer garantierten Premiumkarte gipfelt.

Detaillierte Einblicke erhaltet ihr in diesem Video von Good Morning Magic. Ansonsten gibt es hier einen ersten Überblick:

Bis zu vier seltene Karten

Eine Premiumkarte in jeder Packung

Eine von vier Packungen enthält eine Karte von der Liste (die wir nächste Woche vollständig veröffentlichen)

Außerdem gibt es ein paar schicke alternative Rahmen (die unten im Abschnitt zu den Draftboostern genauer beleuchtet werden)

Eine Illustrationskarte (Eine von zwanzig ist Premium)

Eine Spielstein-/Werbekarte

Zwölf Karten insgesamt

Setbooster sind einzeln oder als Booster-Displays zu je 30 Packungen erhältlich. Jedes Display beinhaltet einen Expedition-Box-Topper und gilt für eine Buy-a-Box-Promo (solange der Vorrat reicht). Einzelheiten zu diesen findet ihr unten!

DRAFTBOOSTER

Draftbooster sind im Grunde das, was sie schon immer waren: der absolut beste Weg, Limited zu spielen. Sagenhaft seltene Karten kommen dieses Mal ein bisschen öfter vor, aber abgesehen davon bekommt ihr genau das, was ihr gewohnt seid. Zehn häufige Karten, drei nicht ganz so häufige Karten, eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, ein vollfarbiges Standardland und eine Spielstein-/Werbekarte. In etwa einem Drittel aller Packungen findet sich anstelle einer der häufigen Karten eine Premiumkarte einer beliebigen Seltenheit. Es ist auch möglich, dass ihr eine Karte mit einem Showcase-Rahmen erhaltet – eine alternative Version einer normalen Karte aus Zendikar Rising.

Genau wie imHauptset 2021 findet ihr auch hier randlose Karten!

Turn Over

Draftbooster sind einzeln oder als Display zu je 36 Packungen erhältlich. Jedes Display beinhaltet einen Expedition-Box-Topper und gilt für eine Buy-a-Box-Promo (solange der Vorrat reicht). Informationen dazu findet ihr weiter unten.

SAMMLERBOOSTER

Turn Over

Sammlerbooster sind nach wie vor unsere Premiumbooster – randvoll mit den spannendsten Karten aus Zendikar Rising. Sie sind zudem die einzige Möglichkeit, Premium-Expeditionen zu finden. Tauchen wir kurz einmal ein:

SAMMLERBOOSTER – INHALT

Premium-Expedition, Premium-Showcase, Premium-Randlos oder seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarte mit Vollbild-Illustration 1 Häufige oder nicht ganz so häufige Premium-Showcase-Karte 1 Seltene oder sagenhaft seltene Showcase- oder randlose Karte 1 häufige oder nicht ganz so häufige Showcase-Karte 2 Seltene oder sagenhaft seltene Premium-Karte 1 Seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Vollbild-Illustration 1 Standardland mit Vollbild-Illustration 1 Nicht ganz so häufige Premiumkarte 2 Häufige Premiumkarte 5 Premium-Spielstein 1 INSGESAMT Garantierte seltene Karten 4 Garantierte Premiumkarten 11 Garantierte Karten mit alternativem Rahmen 7

Das sind eine Menge Leckerbissen! Sammlerbooster sind einzeln oder als Display zu 12 Packungen erhältlich. Jedes Display beinhaltet zwei Expedition-Box-Topper und gilt für eine Buy-a-Box-Promo (solange der Vorrat reicht). Informationen darüber gibt es gleich im Anschluss!

BOX-TOPPERS UND BUY-A-BOX PROMO

Okay! Sprechen wir über die spannenden Boni, die Booster-Displays für Set-, Draft- und Sammlerbooster mitbringen.

EXPEDITION BOX-TOPPERS

Jeder Expedition-Box-Topper beinhaltet eins von dreißig aufregenden Ländern aus der Geschichte von Magic – und ja, ihr könnt hier auch alle zehn Fetchländer darin finden. Die Box-Topper sind zwar keine Premiumkarten, aber sie haben eine besondere Hochglanzbeschichtung. Jede hat eine brandneue Illustration, einen bezaubernden Expeditions-Rahmen und ihr eigenes Erweiterungssymbol erhalten – denkt daran, diese Karten sind nicht standardlegal. Ihr bekommt einen dieser glänzenden Box-Topper mit einem Set- oder Draft-Display und zwei davon mit einem Sammlerdisplay. Wenn ihr sie als Premiumkarten haben wollt, dann schaut am besten in den Sammlerboostern nach.)

BUY-A-BOX-PROMO

Wenn ihr ein Booster-Display bei eurem WPN-Store kauft, dann erhaltet ihr obendrein einen Orah, Skyclave Hierophant, mit alternativer Illustration (solange der Vorrat reicht). Hier ist der erste Teil seiner Geschichte:

Orah ist ein Kor-Kleriker, der eng mit den uralten Kor-Zivilisationen verbunden ist. Er verbrachte sein Leben verzaubert von der Geschichte und lernte so viel er nur konnte aus den verschiedenen Ruinen. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem meisterhaften Kleriker – einem der besten auf Zendikar. Ironischerweise wurde ihm all das von der Vergangenheit geraubt, fiel seine Familie doch der Rückkehr der Eldrazi zum Opfer.

Armer Orah. Wenn ihr mehr über seine Geschichte erfahren wollt, dann schaut auf DailyMTG.com vorbei.

THEMENBOOSTER

Zendikar Rising läutet auch die Rückkehr der Themenbooster ein! Diese eignen sich hervorragend als Einsteigerprodukt oder für Gelegenheitsspieler, die auf der Suche nach Karten einer bestimmten Farbe oder zu einem bestimmten Thema sind. Es gibt sechs verschiedene Themenbooster: Einen für jede Farbe und einen mehrfarbigen Gruppenbooster, der eine Reihe von Karten enthält, die die neue Gruppenmechanik verwenden oder mit ihr in Verbindung stehen. Jeder Booster beinhaltet 33-34 häufige und nicht ganz so häufige Karten und 1-2 seltene oder sagenhaft seltene Karten. In Themenboostern können sich auch verschiedene Showcase-Karten finden lassen.

COMMANDER-DECKS

Genau wie auch schon in Ikoria: Reich der Behemoths werden mit Zendikar Rising wieder thematisch passende Commander-Decks veröffentlicht. Anders als in Ikoria gibt es dieses Mal jedoch nur zwei Decks, und sie nehmen einen schon bekannten Platz ein: nämlich den, auf dem sich zuvor die Planeswalker-Decks befanden. Diese Commander-Decks beinhalten weniger Karten als eine „jährliche Veröffentlichung“, sind aber dennoch immer noch ziemlich stark. Sie werden etwas günstiger verkauft und sind somit eine tolle Möglichkeit, in das Format einzusteigen oder einfach etwas Neues auszuprobieren.

PRERELEASE-PAKET

Wie jedes große Set bringt auch Zendikar Rising sein eigenes Prerelease-Paket mit. Jedes dieser Pakete beinhaltet sechs Draftbooster, 1 Premiumkarte mit Datumsstempel, eine Einlage und einen zwanzigseitigen Würfel. Mit diesem Set haben wir die Anordnung der Zahlen auf dem W20 angepasst, sodass er sich ein bisschen intuitiver verwenden lässt.

Wie erhält man so ein Prerelease-Paket? Sprecht euren örtlichen Spieleladen an! Abhängig davon, wo auf der Welt ihr lebt, bieten einige Läden vermutlich ein Prerelease-Event an – eine tolle Möglichkeit, euch auf das neue Set einzustimmen und die Karten schon einmal in der Hand zu halten und auszuprobieren! Bietet euer Laden derzeit keine Events an, dann könnt ihr euch trotzdem ein Paket mit nach Hause nehmen, um dort zu spielen. Wenn ihr einen WPN-Store finden wollt, dann verwendet am besten unseren Store Locator.

WILLKOMMENSBOOSTER

Ein neues Set bringt auch immer neue Willkommensbooster mit. Mit dem Hauptset 2021 stellten wir Willkommensbooster als Nachfolger der Willkommensdecks vor. Wir aktualisieren die Willkommensbooster bei jeder Veröffentlichung eines großen Sets, also werden diese hier einen stärkeren Zendikar-Einschlag haben als die für M21. Jeder Willkommensbooster zu Zendikar Rising ist genau gleich und beinhaltet ein kleines Stückchen dessen, was Magic so wundervoll macht. Genau wie letztes Mal beinhalten sie Legenden, Planeswalker-Karten, Showcase-Karten und vieles mehr. Auch finden sich darin doppelseitige Hilfekarten mit Tipps zum Anfangen, wie ihr Stores findet und wie ihr mehr über das Spiel erfahren könnt. Außerdem enthalten diese Booster das „Critter Corps“-Deck, das ihr in Magic: The Gathering Arena einlösen könnt.

Willkommensbooster sind für neue Spieler überall in WPN-Stores erhältlich – solange der Vorrat reicht.

BUNDLES UND GESCHENKEDITION

Und damit sind wir auch schon beim finalen Produkt unseres Überblicks angekommen: dem Bundle. Wenn ihr euch zwar einen ganzen Haufen Karten aber nicht gleich ein ganzes Display schnappen wollt, dann ist das Bundle genau das Richtige für euch. Jedes Bundle beinhaltet:

10 Draftbooster

20 Premium-Standardländer (normaler Rahmen)

20 Standardländer (normaler Rahmen)

1 (Card preview coming soon!)

1 übergroßer Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsbox

Das ist eine Menge Zeug und definitiv eine tolle Möglichkeit, eure Sammlung von Zendikar Rising zu beginnen.

GESCHENKEDITION

Als wir im letzten Jahr Eldraine veröffentlicht haben, stellten wir gleichzeitig eine „Geschenkedition“ des Bundles vor – und irgendwie rückt die Geschenkesaison dieses Jahr schon wieder bedrohlich nahe. Die Zendikar Rising-Bundle- Geschenkedition beinhaltet das Gleiche wie das normale Bundle plus einige Extras. In jeder Geschenkedition finden sich:

1 Sammlerbooster

10 Draftboooster

20 Premium-Standardländer (normaler Rahmen)

20 Standardländer (normaler Rahmen)

1 (Card preview coming soon!)

1 übergroßer Lebenspunktezähler in alternativer Farbe

1 funkelnagelneue Kartenaufbewahrungsbox

Das ist in der Tat ein tolles Geschenk!

OUTRO

Wie es aussieht, haben wir es in einem Stück aus der Himmelsfeste geschafft! Ich dachte wirklich, ihr würdet zurückbleiben müssen. Danke, dass ihr mich auf meiner Reise, die Geheimnisse von Zendikar Rising zu erkunden, begleitet habt. Wir sehen uns nächstes Mal!