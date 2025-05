Pioneer ist endlich in MTG Arena verfügbar! Nach dem Erscheinen von drei Explorer-Anthologien, sieben Historic-Anthologien und dem draftbaren Set Pioneer Masters haben wir nun endlich unsere dreijährige Reise abgeschlossen, Explorer zum kompetitiven Pioneer-Format heranwachsen zu lassen. Am Samstag, dem 10. Mai, drücken wir offiziell den Schalter und schmeißen zur Feier der Umstellung auf MTG Arena eine Party!

Der Weg hierher

Im Jahr 2022 gab es die Einführung von Explorer in MTG Arena als „Tabletop-getreues“ Format, das aus allen in Pioneer legalen Karten in MTG Arena bestand. Wir wussten, dass wir Explorer eines Tages in den Ruhestand schicken und durch Pioneer ersetzen würden, sobald wir alle relevanten Karten in MTG Arena eingeführt hatten. Wir haben Pioneer genau im Auge behalten und sind der Überzeugung, dass wir dieses Ziel jetzt erreicht haben. Von den 411 verschiedenen kompetitiven Decklisten von Magic Online, die im März gespielt wurden, fehlen in Explorer nur sieben Karten aus jenen Decklisten.

Das Publikum der Arena Championship 8 kann bezeugen, dass die 50 Explorer-Decklisten bei dem Event mit ihren Gegenstücken in Pioneer nahezu identisch waren. Wir haben die Teilnehmenden der Arena Championship gefragt, ob sie bestimmte Karten vermisst haben, und ein Großteil von ihnen meinte, dass keine bedeutenden Karten fehlten. Einige von ihnen erwähnten wichtige Sideboard-Karten, daher wollten wir sicherstellen, dass wir diese in das Spiel aufnehmen. Angesichts des aktuellen Pioneer-Metagames sind wir jetzt zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreicht haben und diese Änderung vornehmen können.

Der Weg nach vorne

Am 10. Mai ändern wir den Namen von Explorer in MTG Arena in Pioneer. Ab jenem Zeitpunkt wird die Liste der gebannten Karten mit derjenigen für Tabletop-Pioneer übereinstimmen, was bedeutet, das Thibalts Trickserei nicht mehr gebannt sein wird.

Außerdem fügen wir einen neuen Titel namens „Promi-Pionier“ hinzu für Personen, die 450 Partien Pioneer in MTG Arena absolvieren. Spielende, die diese Errungenschaft bereits abgeschlossen und den Titel „Erfahrener Erforscher“ erlangt haben, behalten ihren alten Titel und erhalten auch den neuen.

Um diese Änderung abzurunden, fügen wir außerdem elf in MTG Arena neue Karten hinzu. Die Auswahl dieser Karten beruht auf den erfolgreichen Decks in Magic Online und dem Feedback der Teilnehmenden der Arena Championship. Diese Karten können hergestellt und als Belohnungen für unser zeitlich begrenztes Pioneer Showcase Event erhalten werden. Die neuen Karten sind:

Kampf auf der Brücke

Borborygmos in Wut

Sich ausbreitendes Ödland

Kazuuls Mauteintreiber

Magmatische Einsicht

Nissas Niederlage

Rakdos-Amulett

Rösten

Ugins Heiligtum

Tritonier-Küstenschleicher

Verzerrendes Geheul

Wir werden auch weiterhin die Entwicklungen des kompetitiven Pioneer-Metagames im Auge behalten. Wenn neue Karten relevant werden, werden wir sie in regelmäßigen Abständen auch in MTG Arena verfügbar machen. Wir gehen davon aus, dass dies ein- bis zweimal pro Jahr geschehen wird.

Pioneer Showcase Event

Vom 10.–13. Mai veranstalten wir zur Feier dieses Releases ein besonderes kompetitives Pioneer-Event in MTG Arena. Mit jeder Teilnahme am Event erhalten die Spielenden eine der elf in MTG Arena neuen Karten zusätzlich zu den anderen Belohnungen, die sie sich im Laufe des Events erspielen.

Event-Infos

Beginn des Events : 10. Mai 2025, 14:00 Uhr PT (23:00 Uhr MEZ)

: 10. Mai 2025, 14:00 Uhr PT (23:00 Uhr MEZ) Ende der Anmeldung : 13. Mai 2025, 14:00 Uhr PT (23:00 Uhr MEZ) Du hast dann immer noch 3 Stunden Zeit, um den Rest deiner Partien zu beenden, kannst dich aber nach Ablauf dieser Frist nicht mehr neu anmelden. Partien, die noch laufen, dürfen zu Ende gespielt werden.

: 13. Mai 2025, 14:00 Uhr PT (23:00 Uhr MEZ) Ende des Events : 13. März 2025, 17:00 Uhr PT (14. März 2025, 02:00 Uhr MEZ) Nach dieser Zeit können keine neuen Matches begonnen werden, aber laufende Partien dürfen zu Ende gespielt werden.

: 13. März 2025, 17:00 Uhr PT (14. März 2025, 02:00 Uhr MEZ)

Teilnahmegebühr:

5.000 Gold

1.000 Edelsteine

Format: Best-of-Three Pioneer Constructed

Belohnungen:

Teilnahme: 1 von 11 oben aufgeführten, in MTG Arena neuen Pioneer-Karten

neuen Pioneer-Karten 1 Sieg: Keine Belohnungen

2 Siege: 2 in Pioneer legale Booster*

3 Siege: 250 Edelsteine und 4 in Pioneer legale Booster

4 Siege: 450 Edelsteine und 4 in Pioneer legale Booster

5 Siege: 900 Edelsteine und 8 in Pioneer legale Booster

6 Siege: 1.350 Edelsteine und 16 in Pioneer legale Booster

7 Siege: 1.800 Edelsteine und 24 in Pioneer legale Booster

*Spielende erhalten per Zufall bestimmte Booster aus den folgenden Sets: Tarkir: Drachensturm, Ätherdrift, Magic: The Gathering Grundstein, Duskmourn: Haus des Schreckens, Bloomburrow, Outlaws von Thunder Junction, Mord in Karlov Manor, Die verlorenen Höhlen von Ixalan, Wildnis von Eldraine, Marsch der Maschine: Der Nachhall, Marsch der Maschine, Phyrexia: Alles wird eins, Krieg der Brüder, Dominarias Bund, Straßen von Neu-Capenna, Kamigawa: Neon-Dynastie, Innistrad: Blutroter Bund, Innistrad: Mitternachtsjagd, Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms, Strixhaven: Akademie der Magier, Kaldheim, Zendikars Erneuerung, Hauptset 2021, Ikoria: Reich der Behemoths, Theros: Jenseits des Todes, Thron von Eldraine, Hauptset 2020, Krieg der Funken, Ravnicas Treue, Gilden von Ravnica, Hauptset 2019, Dominaria, Rivalen von Ixalan, Ixalan, Khane von Tarkir und Pioneer Masters.