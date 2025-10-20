Schwarzer Lotus | Illustration von | Illustration von Chris Rahn

Am 28. Oktober entfesselt MTG Arena ein neues zeitlich begrenztes Event: Arena Powered Cube! Dieses spannende Event ist anders als alles, was es sonst in MTG Arena gibt, und wird einige der mächtigsten Karten aus der gesamten Geschichte von Magic präsentieren, einschließlich der Power Nine. Mit über 100 neuen MTG Arena Karten, von denen du einige in den letzten Arena-Anthologien gesehen hast, präsentiert der Cube ein gewaltiges Update für das Spiel. Wir werden in den nächsten Tagen mit einer Serie von Artikeln und Videos, die tief in alle Aspekte eintauchen, sämtliche Details durchgehen, aber zuerst möchten wir auf die neue Event-Struktur und die spannenden Belohnungen eingehen.

Powered Cube Event-Details und Belohnungen

Powered Cube ist eine einmalige Premier-Limited-Erfahrung. Wir wollten diese Gelegenheit nutzen, um unsere Cube-Event-Struktur basierend auf Feedback zu aktualisieren, das wir aus der Community zu Belohnungen und Wettbewerb erhalten haben. Beim Release werden wir Best-of-One-Draft mit Rangliste und klassischen Best-of-Three-Draft ohne Rangliste anbieten. Teilnahmegebühren und Belohnungen wurden aktualisiert, um dieses kompetitive Event weiter zu verbessern. Das Event ist jetzt an die Struktur von Premier-Draft angepasst, da dies sich als das beliebteste Event-Format in MTG Arena erwiesen hat. Du wirst feststellen, dass die Packungen, die im Event als Belohnungen vergeben werden, anders aussehen als diejenigen, die es beim Premier-Draft gibt, wobei die neuen Cube-Preispackungen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Cube-Preispackungen stellen in MTG Arena eine Möglichkeit dar, neue Karten im Spiel zu veröffentlichen und Spielenden, die Events gewinnen, eine spannende Belohnung zu bieten. Cube-Preispackungen enthalten insgesamt 7 Karten, darunter mindestens 2 seltene oder sagenhaft seltene Karten. Außerdem enthält jede Cube-Preispackung mindestens 1 Karte von einem rotierenden Bonusblatt mit in MTG Arena neuen Karten. Außerdem können Spielende neue, über Cube-Preispackungen erschienene Karten mit Wildcards herstellen. Dank der zusätzlichen seltenen und sagenhaft seltenen Karten und dem mächtigen Bonusblatt haben diese Packungen mehr als den doppelten Wert eines normalen Store-Boosters!

Jede Cube-Preispackung enthält Folgendes:

1 seltene oder sagenhaft seltene Timeless-Karte von einer beliebigen * Karte, die in Timeless legal ist (Ausschlüsse siehe unten)

Karte, die in Timeless legal ist Die Wahrscheinlichkeit für eine beliebige seltene Karte ist zweimal so hoch wie die für eine sagenhaft seltene

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte vom Cube-Bonusblatt

Die Wahrscheinlichkeit für eine beliebige seltene Karte ist zweimal so hoch wie die für eine sagenhaft seltene

1 Flex-Karte, die Folgendes enthält:

Eine beliebige * seltene Timeless-Karte (20 %)

seltene Timeless-Karte (20 %)

Eine beliebige * nicht ganz so häufige Timeless-Karte (30 %)

nicht ganz so häufige Timeless-Karte (30 %)

Eine Karte vom Bonusblatt (50 %)



In diesem Slot ist die Chance auf alle Karten vom Bonusblatt gleich.

2 nicht ganz so häufige Karten von einer beliebigen * Karte, die in Timeless legal ist

Karte, die in Timeless legal ist 2 häufige Karten von einer beliebigen* Karte, die in Timeless legal ist

*Zu den Ausnahmen für die „von einer beliebigen* Karte, die in Timeless legal ist“ angegeben ist, gehören folgende:

Sämtliche Karten aus Jenseits des Multiversums Sets.

Sets. Karten, die in Timeless komplett gebannt sind. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gab es keine.

Karte, die bereits als exklusive MTG Arena Belohnungen benutzt wurden, oder andere Karten, die explizit nicht herstellbar sind.

Event-Struktur

Wie alle Cube-Events wird dies ein Phantom-Event sein, was bedeutet, dass Spielende die Karten, die sie beim Draften auswählen, nicht zu ihren Sammlungen hinzufügen. Bei diesen Events liegt der Fokus auf dem Limited-Spielerlebnis, nicht darauf, durch Draften Karten zu sammeln. Die Event-Details sind wie folgt:

Event-Start : 28. Oktober, 8 Uhr PT (16:00 Uhr MEZ)

: 28. Oktober, 8 Uhr PT (16:00 Uhr MEZ) Anmeldeschluss : 18. November, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 18. November, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Teilnahme : 10.000 Gold oder 1.500 Edelsteine oder 1 Spieler-Draft-Token.

: 10.000 Gold oder 1.500 Edelsteine oder 1 Spieler-Draft-Token. Format : Powered Cube Phantom-Spieler-Draft (Spielende behalten die Karten aus dem Event nicht.)

: Powered Cube Phantom-Spieler-Draft (Spielende behalten die Karten aus dem Event nicht.) Struktur : Best-of-One: sieben Siege oder drei Niederlagen; mit Rangliste Best-of-Three: drei Matches; ohne Rangliste

:

Best-of-One-Belohnungen

Siege Edelsteine Historic-Booster Cube-Preispackungen 0 50 1 1 100 1 2 250 2 3 1.000 2 4 1.400 3 5 1.600 4 1 6 1.800 4 2 7 2.200 4 3

Best-of-Three-Belohnungen

Siege Edelsteine Historic-Booster Cube-Preispackungen Play-In-Punkte 0 100 1 1 250 1 2 1.000 2 1 3 2.500 3 2 2

Sammeln von Powered Cube Preispackungen und Karten

Nicht alle Powered Cube Karten werden beim Release dieses Events sammelbar sein. Dies war ein Kompromiss, den wir eingegangen sind, um dieses Release zu beschleunigen und über unsere Constructed-Formate hinweg das bestmögliche Spielerlebnis aufrechtzuerhalten. Für diesen Kompromiss gibt vier Hauptgründe:

Indem wir die Sammelbarkeit der Powered Cube Karten eingeschränkt haben, konnten wir unsere Kartenliste weiter fassen. Entscheidungen hinsichtlich der Legalität in Constructed-Formaten hatten keinen Einfluss darauf, ob wir eine Karte aufgenommen haben. Indem wir einige Karten nur auf das Spielen in Powered Cube beschränkt haben, konnten wir die Anzahl der Interaktionen verringern, die unser Entwicklungsteam sowohl bezüglich des Gameplays als auch bezüglich der Implementierung berücksichtigen musste. Dadurch konnten wir eine breitere Palette von Karten in das Event einbeziehen. All diese Karten gleichzeitig herauszubringen, wäre für Historic und Timeless einfach zu viel. Indem wir die Karten nach und nach herausbringen, können wir ausgewogenere und vielfältigere Formate sicherstellen. Einige dieser Karten gehören zu den mächtigsten, jemals gedruckten Karten. Wir denken nicht, dass Karten wie der Schwarze Lotus, die Moxe, der Sonnenring oder sogar echte Doppelländer in naher Zukunft im Constructed-Spielbetrieb in MTG Arena erscheinen werden.

Welche Karten sind auf dem Bonusblatt für die Cube-Preispackungen?

Die Karten auf dem Bonusblatt werden im Laufe der Zeit aktualisiert, wenn wir ändern, welche Karten in MTG Arena sammelbar sind. In Zukunft gehören dazu möglicherweise neue kompetitive Pioneer-Karten, neu aufgelegte Karten mit klassischen Illustrationen und zusätzliche Karten aus dem Cube, die zuvor nicht sammelbar waren. Zwar sind in dieser Version von Powered Cube nicht alle Karten vom Bonusblatt vertreten, aber jede einzelne Karte ist ein spannendes Stück der Geschichte von Magic. Die anfängliche Liste der Karten auf dem Bonusblatt lautet wie folgt:

Blutbild-Deuter

Reliquie der Koalition

Dack Fayden

Champion der Todesbegrüßerin

Belehrung

Verkörperung des Schicksals

Feuerstoß

Glimmerlinse

Leovold, Abgesandter von Trest

Mineneinsturz

Myr-Kampfkugel

Vorherbestimmen

Fünfseitiges Prisma

Pyrokinese

Lied des Brodelns

Umpusten

Titania, Beschützerin von Argoth

Torsten, Gründer von Benalia

Tourach der Schreckenskantor

Unvermittelte Abwesenheit

Grab eines Unbekannten

Umwälzung

Vampirische Fluchmagierin

Winde des Verlassens

Oberster Holzeinschläger

Zurs Sphäre

Aufgrund ihres Powerlevels, ihrer Fähigkeit, Mana zu beschleunigen, und/oder ihres Status als kostenlose Zaubersprüche werden die folgenden Karten in Historic vorab gebannt:

Feuerstoß

Vorherbestimmen

Pyrokinese

Lied des Brodelns

Welche Karten sind in Powered Cube?

Welche sind also die neuem Karten, die in MTG Arena kommen? Die meisten dieser Karten sind in MTG Arena neu, während ein paar davon neu aufgelegte Karten aus klassischen Sets, die es in MTG Arena noch nicht gibt, mit neuen Illustrationen sind.

Wir sind noch nicht so weit, die gesamte Liste zu enthüllen, aber hier sind ein paar Tipps, über die Spielende in der Zwischenzeit nachdenken können:

Eine Karte mit Audio von einem nicht menschlichen Sprecher

Eine Karte, die als sechste Karte in einem Zyklus von fünf Karten gedruckt wurde

Eine Karte, die nicht aus Limited Edition (Alpha) stammt und deren englischer Name in voller Länge im Kartentext von mindestens 800 anderen Karten erscheint, von denen keine vor ihr gedruckt wurde

stammt und deren englischer Name in voller Länge im Kartentext von mindestens 800 anderen Karten erscheint, von denen keine vor ihr gedruckt wurde Eine Karte, deren englischer Name rückwärts geschrieben eine andere Magic -Karte ergibt

-Karte ergibt Mindestens vier Karten, die einmal in allen Formaten außer Vintage eingeschränkt waren

Eine Karte mit zwei oder mehr Wörtern in ihrem englischen Namen, von denen jedes in der Typenzeile einer anderen Karte als dieser erschienen ist

Eine Karte, die noch nie auf einer digitalen Magic-Plattform verfügbar war

Weitere Karten werden im Laufe der Woche enthüllt. Am 22. Oktober gibt es auf den YouTube-Kanälen von Luis Scott-Vargas und Paul Cheon weitere Updates!

Bereite dich stilvoll auf Powered Cube

Perlenmox Saphirmox Antrazitmox Rubinmox Smaragdmox

Bevor wir uns verabschieden, haben wir zwei weitere Überraschungen für dich. Da wir mit Powered Cube die Kraftpakete der alten (und neuen) Magic-Schule feiern, wollten wir für einige unserer Lieblingskarten etwas Besonderes tun. Die Original-Moxe sind zwar in MTG Arena erschienen, wenn sie vom Alpha-Orakel beschworen wurden, aber die Moxe in Powered Cube haben die Original-Illustrationen von Dan Frazier.

Schließlich fügen wir noch eine weitere Belohnung für Spielende hinzu, die sich in die Spannung von Powered Cube stürzen. Alle Spielenden, die an einem dieser neuen Events teilnehmen, erhalten eine besondere Kartenhülle mit einem neuen Eichhörnchen-Spielstein. Eins auf die Nuss!