Nach dem Release in MTG Arena am 11. November erhalten alle Spielenden, die an einem Tabletop-Event teilnehmen, drei Siege auf ihren täglichen und wöchentlichen Siegbonus angerechnet, gerade rechtzeitig, um an den Prerelease-Events für Magic: The Gathering® | Avatar – Der Herr der Elemente™ teilzunehmen.

So funktioniert es

Wenn du an einem Magic: The Gathering Tabletop-Event in deinem Wizards Play Network Store teilnimmst, wird deine Teilnahme mit deinem Wizards Account verknüpft. Da MTG Arena ebenfalls Wizards Accounts nutzt, erhältst du beim nächsten Anmelden automatisch 3 Siege auf deinen täglichen und wöchentlichen Siegbonus angerechnet. Dies umfasst natürlich Gold, einzelne Karten als Belohnungen (ICRs) und EP, die mit diesen Siegen verbunden sind.

Das Gold und die ICRs werden in einem Belohnungs-Popup angezeigt, wenn du dich anmeldest, und falls deine EP zu Belohnungen durch Stufenaufstiege bei der Set-Meisterung führen, siehst du ein zweites Belohnungs-Popup dafür.

Hast du MTG Arena noch nicht ausprobiert? Wenn du über deinen Wizards Account einen Account erstellst, werden deine Siegbonus-Belohnungen verfügbar, sobald du das Tutorial im Spiel abschließt oder überspringst.

Warum du das tun solltest?

Wir glauben, Magic zu spielen heißt Magic zu spielen, egal ob du in deinem Store oder digital in MTG Arena spielst. Falls du bereits sowohl in deinem Store als auch in MTG Arena spielst, verpasst du nicht die Gelegenheit, dir Siegbonus-Belohnungen zu holen, indem du in einem Store spielst. Falls du nur in deinem Store spielst und darüber nachgedacht hast, MTG Arena zu spielen, können dir diese Belohnungen dabei helfen, einfach durch dein bereits vorhandenes Spielen spielinterne Währung für den Einstieg zu verdienen. Und schließlich: Falls du derzeit nur MTG Arena spielst, würden wir uns freuen, wenn du dir ein Event in deinem Store anschaust.

Außerdem ist das nur der Anfang. Wir erkunden derzeit weitere Möglichkeiten, Aktivitäten über Wizards-Systeme hinweg zu verbinden und sie für eine kohärentere Erfahrung enger zu vernetzen.

Außerdem hoffen wir, dass Stores, die Tabletop-Magic-Events veranstalten, sich über die zusätzliche Unterstützung freuen werden, die dieses System ihren Spielenden bietet – ganz ohne Kosten oder Mehrarbeit für Stores – und sind gespannt zu sehen, was für Gelegenheiten ein besser vernetztes Ökosystem ihnen bieten kann.

Häufig gestellte Fragen

Hat mein Abschneiden beim Tabletop-Event Einfluss darauf, wie viele Siegboni ich in MTG Arena bekomme?

Nein, du erhältst in MTG Arena drei Siege gutgeschrieben, selbst wenn du beim Tabletop-Event keine einzige Partie gewonnen hast.

Muss mein Store etwas tun, damit für das Event Belohnungen in MTG Arena vergeben werden?

Nein. Jedes beliebige in EventLink veranstaltete Magic-Event zählt, sobald es gestartet wurde.

Wie lange dauert es nach dem Spielen, bis meine Belohnung in MTG Arena erscheint?

Deine Belohnungen sollten innerhalb weniger Minuten erscheinen. Diese Belohnungen werden automatisch angewendet und nicht manuell verarbeitet.

Falls ich an mehreren Tabletop-Events teilnehme, ohne mich dazwischen bei MTG Arena anzumelden, bekomme ich dann trotzdem Belohnungen für alle?

Ja!

Werde ich Belohnungen über den Posteingang in MTG Arena?

Nein, du wirst sie als Belohnung-Popup sehen.

Werden diese Siege auf denselben täglichen und wöchentlichen Siegbonus angerechnet wie Siege in MTG Arena, oder handelt es sich um unterschiedliche Boni?

Die Boni sind dieselben, nur jetzt mit zusätzlichen Möglichkeiten, Fortschritt zu erzielen!

Falls ich an genug Events teilnehme, gehen die Belohnungen dann über den Umfang der Siegboni hinaus?

Nein. Die Menge an Belohnungen, die du dir verdienen kannst, bleibt unverändert.

Wird der Fortschritt bei den Siegboni auf den Tag angerechnet, an dem die Tabletop-Events stattfinden, oder auf den Tag, an dem ich mich bei MTG Arena anmelde?

Der Fortschritt bei den Siegboni wird auf den Tag angerechnet, an dem du dich bei MTG Arena anmeldest.