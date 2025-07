Wizards of the Coast

Details zur Am Rande der Ewigkeiten Meisterung

Um phänomenale kosmische Macht zu erhalten, musst du dich nicht in die Sotheranische Superleere wagen; du brauchst nur den Am Rande der Ewigkeiten Meisterungspass und die Set-Meisterung! Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.

Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Bitte beachte, dass Standard nach den Prerelease-Events für Am Rande der Ewigkeiten rotiert. Weitere Informationen dazu, was das für MTG Arena Spielende bedeutet, findest du in unserem Artikel zum Neubeginn.

Am Rande der Ewigkeiten Set-Meisterung

24 Am Rande der Ewigkeiten Booster

Booster 5 Meisterungssphären (die im Am Rande der Ewigkeiten Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Am Rande der Ewigkeiten Meisterungspass

Avatare

Tezzeret-Avatar

Karten und Booster

20 Booster 4 Am Rande der Ewigkeiten Booster 4 Tarkir: Drachensturm Booster 4 Ätherdrift -Booster 4 Magic: The Gathering Grundstein Booster 4 Duskmourn: Haus des Schreckens Booster

10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Am Rande der Ewigkeiten als Belohnungen (ICRs)

als Belohnungen (ICRs) Stufe 71+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Kartenhülle Sothera die Superleere

Exquisite Kartenhülle Dunkle Beständigkeit

Kartenstile

30 Meisterungssphären (die im Am Rande der Ewigkeiten Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Gefährten

3 Gesandter-Begleiter

Wie viele Stufen hat die Am Rande der Ewigkeiten Set-Meisterung?

Die Am Rande der Ewigkeiten Set-Meisterung geht bis Stufe 70. Bis Stufe 54 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 70 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

Am Rande der Ewigkeiten Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Duskmourn-Meisterungssphären für Angebote im Duskmourn-Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

5 häufige Kartenstile

5 nicht ganz so häufige Kartenstile

10 seltene Kartenstile

5 sagenhaft seltene Kartenstile

Kartenhüllen

Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: