Am 21. April gewährt Geheimnisse von Strixhaven Spielenden in MTG Arena Zugang zur besten Universität im Multiversum. Wie es von jeder Elite-Einrichtung für höhere Bildung zu erwarten ist, ist der Lehrplan anspruchsvoll und vollgepackt. Der Erfolg und das Wohlbefinden der Studierenden ist für die Verwaltung von größter Bedeutung, daher freuen wir uns, in diesem Semester einige sehr nützliche Hilfsmittel über die Geheimnisse von Strixhaven Set-Meisterung und den Meisterungspass anzubieten!

Wenn du in MTG Arena gegen andere Spielende spielst, bringt dich das auf dem Set-Meisterungspfad voran. Wenn du in MTG Arena EP verdienst, kannst du Booster und Meisterungssphären freischalten. Letztere kannst du im Meisterungs-Emporium des Sets gegen digitale Kartenstile und Avatare eintauschen.

Wenn du den Meisterungspass freischaltest, eröffnet das einen kompletten zweiten Meisterungspfad mit Belohnungen. Durch deinen Fortschritt auf diesen Pfaden erhältst du Belohnungen wie einen Avatar, Begleiter, Event-Tokens, Kartenhüllen, Gold und Edelsteine sowie zusätzliche MTG Arena Booster und Kartenstile!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Geheimnisse von Strixhaven Set-Meisterung

27 Geheimnisse von Strixhaven Booster

Booster 5 Meisterungssphären (die im Geheimnisse von Strixhaven Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Geheimnisse von Strixhaven Meisterungspass

Avatare

Avatar Professor Dellian Fel

Karten und Booster

20 Booster: 4 Geheimnisse von Strixhaven Booster 4 Lorwyns Finsternis Booster 4 Durch die Omenpfade Booster 4 Am Rande der Ewigkeiten Booster 4 Tarkir: Drachensturm Booster

10 einzelne sagenhaft seltene Karten (ICRs) aus Geheimnisse von Strixhaven

Stufe 61+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Kartenhülle Biblioplex

Exquisite Kartenhülle Arkaner Wälzer

Kartenstile

30 Meisterungssphären (die im Geheimnisse von Strixhaven Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (kann entweder für einen Premier-Draft- oder einen traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

4 Uhlen-Student-Begleiter

Wie viele Stufen gibt es in der Geheimnisse von Strixhaven Set-Meisterung?

Die Geheimnisse von Strixhaven Set-Meisterung geht bis Stufe 60. Alle Spielenden erhalten Belohnungen bis Stufe 54. Spielende mit Meisterungspass erhalten bis Stufe 60 Belohnungen – und darüber hinaus!

Geheimnisse von Strixhaven Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Geheimnisse von Strixhaven Meisterungssphären für Angebote aus dem Geheimnisse von Strixhaven Meisterungs-Emporium ausgeben:

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

5 häufige Kartenstile

5 nicht ganz so häufige Kartenstile

10 seltene Kartenstile

5 sagenhaft seltene Kartenstile

Kartenhüllen

Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: