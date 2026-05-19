Hörst du das? Das Knistern der Blitze, die der Gott des Donners schleudert? Das „Wusch!“ eines unzerstörbaren Schilds, der durch die Luft fliegt? Das Brüllen eines Gamma-verstärkten Forschers? Die Magic-Interpretation des Marvel-Universums wird digital, und du kannst Teil der Action werden, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 23. Juni 2026 in MTG Arena erscheint, wobei die Vorbestellungen am 2. Juni starten.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in MTG Arena

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sowie alle bisherigen und zukünftigen Marvel-Sets in MTG Arena erscheinen. Das bedeutet, dass MTG Arena Fans die gesamte Bandbreite dieses Releases erleben können, mit allem Drum und Dran, das sie von jedem anderen Magic-Release in MTG Arena erwarten würden.

Neben dem draftbaren Hauptset in voller Größe bringen wir mehrere andere Elemente von Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in MTG Arena.

Quellmaterial-Karten : Diese Karten, die Illustrationen aus der Geschichte des Marvel-Universums zeigen, wirst du draften und herstellen können. Meervolk-Spieler können sich freuen, denn der Herrscher von Atlantis taucht in MTG Arena auf.

: Diese Karten, die Illustrationen aus der Geschichte des Marvel-Universums zeigen, wirst du draften und herstellen können. Meervolk-Spieler können sich freuen, denn der Herrscher von Atlantis taucht in MTG Arena auf. Karten aus Jumpstart-Boostern, Einsteigerbox und Szenenboxen : Ähnlich wie bei Releases wie Grundstein Jumpstart wirst du Jumpstart-Booster mit Marvel-Themen mischen und kombinieren sowie diese Karten für deine Decks herstellen können. Einsteigerbox und Szenenboxen werden in MTG Arena nicht erhältlich sein, wohl aber die neuen Magic-Karten aus diesen Produkten!

: Ähnlich wie bei Releases wie Grundstein Jumpstart wirst du Jumpstart-Booster mit Marvel-Themen mischen und kombinieren sowie diese Karten für deine Decks herstellen können. Einsteigerbox und Szenenboxen werden in MTG Arena nicht erhältlich sein, wohl aber die neuen Magic-Karten aus diesen Produkten! Cover-Commander und präsentierte Commander: Jetzt geht’s wirklich rund! Cover-Commander und präsentierte Commander aus den vier Commander-Decks des Sets werden herstellbar sein, sodass du dich darauf freuen kannst, die Fantastischen Vier und mehr in deine Sammlung aufzunehmen.

Wir möchten sicherstellen, dass sich Neulinge mit Jumpstart-Events und neulingsfreundlichen Karten aus Einsteigerbox und Szenenboxen direkt ins Marvel-Universum stürzen können. Um das Spielerlebnis für Neulinge noch mehr zu unterstützen, bringen wir außerdem vorgefertigte Decks mit Karten aus Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in den MTG Arena Store. Weitere Informationen zu diesen Decks teilen wir, wenn das digitale Release des Sets näher rückt!

Außerdem weisen wir darauf hin, dass es für dieses Release kein äquivalentes Durch die Omenpfade Set geben wird. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes und alle zukünftigen Marvel-Sets erscheinen in MTG Arena mit dem ganzen Flair des Marvel-Universums. Dadurch wird es auch leichter verständlich, Tabletop- und digitales Magic zu spielen. Doctor Doom wird Doctor Doom sein, egal wo du die Karte spielst!

Wenn jetzt dein Spinnensinn anschlägt und diese Ankündigung dich dazu bringt, nach einem anderen Magic-Set zu fragen, bist du auf der richtigen Spur. Wir freuen uns ebenfalls, ankündigen zu können, dass Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sich in MTG Arena schwingt!

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man erscheint in MTG Arena

Ab dem 16. Juni 2026 wird Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man in MTG Arena erhältlich sein! Aber was heißt das?

Nun, diese Situation ist für uns einzigartig. Wir haben schon Sets aus der Vergangenheit in MTG Arena gebracht, aber jede Karte in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man hat eine äquivalente Karte, die Spieler vielleicht schon gesammelt haben, in Durch die Omenpfade. Deswegen wollten wir einmal durchgehen, was du von diesen Updates erwarten kannst.

Neue Inhalte ab dem 16. Juni

Im Rahmen dieses Updates erscheinen in MTG Arena viele spannende neue Inhalte. Das Team arbeitet hart an der Umsetzung, wie wir dieses Material am besten feiern, und wir freuen uns, das mit den Spielern teilen zu können! Ab dem 16. Juni werden die folgenden Karten und kosmetischen Gegenstände in MTG Arena erhältlich sein:

Alle Karten von Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM)

Alle Quellmaterial-Karten (MAR) aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Eine Auswahl von Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Avataren

Die Spinnennetz-Standardländer

Auswirkungen auf Spieler-Sammlungen

Da Spieler mit Durch die Omenpfade bereits Gelegenheiten hatten, diese Inhalte zu sammeln und damit zu spielen, wollen wir sicherstellen, dass diese Sammlungen vollständig erhalten bleiben, wenn wir Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man einführen. Um die Äquivalenz zwischen diesen Sets zu wahren, gewähren wir Folgendes einmalig:

Für jede Durch die Omenpfade Karte in deiner Sammlung erhältst du automatisch das Äquivalent aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Falls du beispielsweise ein (1) Exemplar der Ley-Linien-Weberin in deiner Sammlung hast, erhältst du ein (1) Exemplar der Spinnen-Manifestation. Du wirst weiterhin den Kartenstil Ley-Linien-Weberin haben, den du auf die Spinnen-Manifestation anwenden kannst. In diesem Fall hast du weiterhin nur ein (1) Exemplar der Karte.

Jede deiner Durch den Omenpfad Karten bleibt dir als Kartenstil erhalten. Weitere Informationen dazu, wie Kartenstile funktionieren, findest du in diesem Artikel.



Um sicherzustellen, dass wir bei dieser einmaligen Aktion alle Karten erfassen, ergreifen wir mit diesem Update eine zusätzliche Maßnahme. Wenn du dich nach dem Update am 16. Juni zum ersten Mal anmeldest, werden alle ungeöffneten Durch die Omenpfade Booster automatisch geöffnet.

Nach dem automatischen Öffnen dieser Booster erhältst du deren Inhalt ganz normal sowie die entsprechenden Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Karten für jede enthaltene betroffene Karte und zusätzliche Belohnungen, die normalerweise beim Öffnen von Boostern gewährt werden (wie Schatzkammer-Fortschritt, Wildcards und mehr).

Da diese Aktion dazu führen können, dass der Spieler sich durch viele Belohnungsbenachrichtigungen tippen muss, haben wir sie so implementiert, dass alle Belohnungen ohne Benachrichtigung der Sammlung des Spielers hinzugefügt werden.

Aktualisierte Inhalte

Bei diesem Update mussten wir eine Reihe von Änderungen vornehmen, um diese Ergänzungen zu ermöglichen. Folgende Änderungen erwarten dich ab dem 16. Juni:

Karten aus Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man werden als Drucke erhältlich sein. Drucke können über Booster oder mithilfe von Wildcards erworben werden.

Quellmaterial-Karten werden ebenfalls als Drucke erhältlich sein. Drucke können über Booster erworben oder mit Wildcards hergestellt werden.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Booster werden Durch die Omenpfade ersetzen. Diese Booster können Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Drucke sowie Quellmaterial-Karten (MAR) enthalten.

In der Set-Sammlung wird jetzt Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man angezeigt. Wegen der oben beschriebenen einmaligen Aktion sollte diese Änderung keine Auswirkungen auf den Sammlungsfortschritt von Spielern haben.

Durch die Omenpfade Karten werden zu Kartenstilen. Diese Kartenstile können mit Gold oder Edelsteinen gekauft werden. Wie bei allen Kartenstilen musst du die betreffende Basiskarte in deiner Sammlung haben, um sie anzuwenden. Weitere Informationen findest du unter „Auswirkungen auf Spieler-Sammlungen“.

Karten aus dem Omenpfade-Bonusblatt (OMB) bleiben Drucke. Drucke können über Booster oder mithilfe von Wildcards erworben werden.



Häufig gestellte Fragen

Werden meine Decks, die derzeit Durch die Omenpfade Karten enthalten, nach diesem Update spielbar sein?

Ja! Alle Decks bleiben spielbar. Standardmäßig wird in Decks der Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Druck der Karte verwendet. Falls du lieber die Durch die Omenpfade Kartenstile benutzen möchtest, kannst du den entsprechenden Kartenstil auf die betreffende Karte anwenden.

Wie kann ich meine Durch die Omenpfade Karten weiterhin benutzen?

Da Durch die Omenpfade Karten zu Kartenstilen werden, funktionieren sie wie alle anderen Kartenstile. Du kannst auf den Kartenstil tippen oder ihn direkt in dein Deck ziehen, um ihn anzuwenden, oder ihn als deinen bevorzugten Druck festlegen, um ihn auf dem ganzen Client als Standardversion zu verwenden.

Wie kann ich Inhalte aus Durch die Omenpfade und dem Omenpfade-Bonusblatt beim Deckbau finden?

Nach Karten aus Durch die Omenpfade und dem Omenpfade-Bonusblatt kannst du beim Deckbau suchen, indem du „s:OM1“ bzw. „s:OMB“ eingibst oder nach ihren Kartentiteln suchst.

In MTG Arena sammeln

Wir haben unser eigenes Team von Superhelden (das MTG Arena Entwicklungsteam) versammelt, um das Marvel-Universum ins digitale Magic zu bringen. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ist voller Charaktere und Geschichten, die uns am Comics liebenden Herzen liegen. Deshalb ist für uns ein Traum wahr geworden, als wir sie in unserem Spiel abgebildet sehen konnten. Jetzt dürfen wir diesen Traum mit euch allen teilen. Macht euch bereit, euch in MTG Arena zu sammeln, wenn Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes am 23. Juni eintrifft!

Marvel ist eine der prominentesten Unterhaltungsmarken der Welt und baut auf einer unvergleichlichen Bibliothek ikonischer Charaktere und Geschichten aus, die die Popkultur seit über 85 Jahren prägen. Die Marke Marvel umfasst Unterhaltung in Form von Film, Fernsehen, Druckerzeugnissen, Spielen, Live-Events, digitalen Medien und mehr.

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