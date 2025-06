Am Rande der Ewigkeiten Kartengalerie

Am Rande der Ewigkeiten geht es über das bekannte Multiversum von Magic hinaus, und wir geben dir eine erste Vorschau auf die Karten des Sets. Wenn du schon vor dem Release des Sets am 1. August 2025 wissen möchtest, was sich inmitten der Sterne verbirgt, sieh dir Ein erster Blick auf Am Rande der Ewigkeiten an. Du kannst am 8. Juli 2025 die Premiere von Am Rande der Ewigkeiten auf Twitch.tv/Magic oder dem offiziellen Magic: The Gathering YouTube-Kanal miterleben und weitere spannende Details entdecken!