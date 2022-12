ファイレクシアの意思は、高みへ。その啓示は多元宇宙の根幹へ染み渡り、あらゆる場所に触れ、触れたものを浄化し、「完成」させている。君は崇敬の歓びを知るだろう。他の弱きものと同じく、君もまた打ちのめされるだろう。だが壊れはしない――より素晴らしいものになるのだ。君もそのことを歓迎するだろう。

『ファイレクシア:完全なる統一』へようこそ。

ファイレクシア人をドミナリアで止めようと結集したプレインズウォーカーたちは、大敗を喫した。最古の敵と勇敢に戦う英雄を止めるというファイレクシアの計略を、阻止できなかったのだ。今や多元宇宙のあらゆる次元がファイレクシアの標的となり、全次元への侵略が計画されている。残された最後の希望は、ファイレクシア人の本拠地へ乗り込み多元宇宙侵略の手段を破壊するのみだ。英雄たちといえどファイレクシアの手に堕ちる危険はあるが、多元宇宙のすべてが懸かっているのだ。

危険を恐れず飛び込むのは、今しかない。プレインズウォーカーたちはチームを結成し、侵略の脅威を一掃するべく新ファイレクシアへ突入する。『ファイレクシア:完全なる統一』では、合計10人のプレインズウォーカーに新規カードが用意される。その中にはファイレクシアとの戦いに臨む者もいれば、「完成化」しファイレクシア側に加わる者もいるのだが、詳しくはストーリーが公開されてからお伝えしよう。

今回登場するプレインズウォーカー10人は、上の画像で示す通りだ(アートは以前のもの):

(コスの新規カードは以下に公開します。他のプレインズウォーカー・カードは後日改めて、『ファイレクシア:完全なる統一』プレビューでのお披露目となります。)

そして、数は少ないものの英雄的なミラディン人の抵抗勢力も残っている。新ファイレクシアの中核を攻めるプレインズウォーカーに大きなチャンスをもたらしてくれるかもしれない。

だがファイレクシアは、普通の悪とは違う。真に恐ろしいものもいるのだ。

そして見慣れた(無慈悲な)ものも――新ファイレクシアの支配者であり、多元宇宙を征服する軍勢を築く黒幕にして偉大なる法務官、エリシュ・ノーンだ。

また、ミラディンの過去を――本当に失われてしまったものを思い起こさせる悪役も登場する。

新ファイレクシアはもはやかつてのミラディン次元の面影を残すのみで、歪んだファイレクシアの完成形に近づいている。

(注:これらの基本土地は、『ファイレクシア:完全なる統一』Bundleおよび統率者デッキ、ジャンプスタート・ブースターに収録されるものです。)

これが『ファイレクシア:完全なる統一』なのだ。

『ファイレクシア:完全なる統一』3文字略号:ONE

『ファイレクシア:完全なる統一』統率者デッキ3文字略号:ONC

ウェブサイト:『ファイレクシア:完全なる統一』

予約受付:Amazonやお近くのゲーム店にて

『ファイレクシア:完全なる統一』統率者デッキには、コレクター・ブースター・サンプルパックも同梱される。

『ファイレクシア:完全なる統一』Bundle: Compleat Editionの発売は3月3日となるが、ここでひと足早くその内容を味わってもらおう。

オイルスリック・フォイル仕様は、『ファイレクシア:完全なる統一』Bundle: Compleat Editionで新たに登場するフォイル仕様だ。この仕様が用意されるのは土地だけではない。

他のカードは1月17日から始まる『ファイレクシア:完全なる統一』のプレビューで公開されるので、お楽しみに。

そしてファイレクシアの大ファンだという方は、『ファイレクシア:完全なる統一』が発売される頃にファイレクシア・テーマの『Secret Lair』ドロップの予約受付も始まるので、お楽しみに!

最近プレリリースに参加した方は、こんな見た目の箱を渡されてプレイしたはずだ――今回も『ファイレクシア:完全なる統一』プレリリース・パックを使うぞ。

シールドのデッキを組み上げるにせよ、ジャンプスタート・ブースターですぐに遊ぶにせよ、お近くのゲーム店で開催される『ファイレクシア: 完全なる統一』プレリリースに参加すればマジック30周年記念プロモを受け取れる。なおこのプロモの言語は、以下に示すものに限られる:

これらのフォイル仕様プロモカードは、WPN店舗にて配布される(数量には限りがあります。)お近くのWPN店舗を探し、2月のプレリリースに参加しよう!

新ファイレクシアは肉体と金属が調和、統一された世界で、そこにはただ1つの勅令がある――ファイレクシアの完全性を啓蒙することだ。ファイレクシアの住民から支配者たる法務官やこの地で使う道具に至るまで、ここではすべてに至高の完成化が反映されているのだ。

完成化の実現とは、マジック・ファンにとってもファイレクシア人にとっても素晴らしいカードがパックから手に入ることを意味する。

パノラマ・フルアート基本土地および「ファイレクシア化」フルアート基本土地は、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット/コレクター・ブースターで手に入る。

ファイレクシア人の身体変容の恐ろしさは、マジックの枠を超えて伝わる。『ファイレクシア:完全なる統一』では、伊藤 潤二氏をはじめさまざまなアーティストによる「ボーダーレス漫画版」カードが登場し、一部のファイレクシア人や、それに対抗する英雄をファイレクシア人として描いた姿が見られる。

ファイレクシア人として描かれた英雄の中に、本当にファイレクシア人になった者もいるというところが、潜伏工作員の恐ろしさだろう――『団結のドミナリア』でアジャニが示したように。ファイレクシアに立ち向かい続ける真の英雄が誰なのか(そして「完成化」に堕ちるのが誰なのか)は、1月12~17日にDailyMTGにて公開される『ファイレクシア:完全なる統一』のストーリーで明らかになる。

ボーダーレス漫画版カードは、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット/コレクター・ブースターで手に入る。

そして、これで終わりではない。今回は新ファイレクシアへの再訪ということで、エリシュ・ノーンや他の法務官のコンセプトアート時点での姿を再び見ることができるのだ。『ファイレクシア:完全なる統一』では、再誕するファイレクシア人のコンセプトアートを5つすべてお届けする。これらのボーダーレス・コンセプトアート版カードは、直近のセットで登場した法務官の再録となる(それぞれの収録セットが使えるフォーマットで使用できる)。

ボーダーレス・コンセプトアート法務官版は、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット/コレクター・ブースターで手に入る。

新ファイレクシアは、「油」(人や場所、そして次元全体をも変えてしまう、元のファイレクシアが残したたちの悪い遺産)による感染から始まった。ミラディン次元はファイレクシアが思い描く姿に完成化したのだ。『ファイレクシア:完全なる統一』で登場するブースター・ファン仕様の中には、その「油」をテーマにしたものがあり、このセットのカードを彩っている。例えば「胆液」ショーケース仕様のように。

ボーダーレス「胆液」ショーケース版カードは、『ファイレクシア:完全なる統一』ドラフト/セット/コレクター・ブースターで手に入る。

ここまでご紹介した素晴らしいカード仕様の数々は、ドラフト・ブースターやセット・ブースターからも出現するが、やはりこれらを手に入れるなら『ファイレクシア:完全なる統一』コレクター・ブースターが一番だ。さらに、コレクター・ブースターには限定のカード仕様がもう1つある――「ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様」だ。

この仕様は、ギリシャ文字のΦに似たファイレクシアのシンボルがカード全面に表れる他にないものになっている。その斬新さはカードの画像ではお伝えしきれないが、『ファイレクシア:完全なる統一』の発売日が近づき、実物をお見せできる機会がくるのを楽しみにしている(ステップ・アンド・コンプリート・フォイル仕様のカードはそれぞれ独自のカード番号を持つため、コレクターにもおすすめだ)。

