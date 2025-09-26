私たちがローウィン（とその影の面であるシャドウムーア）を初めて訪れたのは、18年近く前のことになります。それから長い時間を経てマジックは成長と変化を続けてきましたが、ローウィン/シャドウムーアを愛するファンは根強くあり続けています。さあ今こそ、この次元を再訪するときです――『ローウィンの昏明』が2026年1月23日にやってきます。

先日開催された「MagicCon: Atlanta」にて、『ローウィンの昏明』のカードやメカニズム、ブースター・ファン仕様を少しだけお見せしました。会場でのパネルディスカッションを見逃したという方もご心配なく！公開された情報を（おまけも付けて）ここでお届けします。ローウィンへの再訪を10年以上待ち続けてきた方も、この愛される世界を初めて訪れる方も、きっと魅了されることでしょう。

ローウィン次元に起きた変化が気になりますか？マジック公式サイト掲載の「プレインズウォーカーのための『ローウィンの昏明』案内」記事では、このセットにまつわる物語を多数のアートとともにご紹介していますので、ぜひお読みください。また12月にはMTGStory.comやThe Magic Story Podcastにてメインストーリーを公開予定ですので、そちらもお楽しみください。それから１月からはサイドストーリーも公開され、新年を盛り上げます。今後も神秘と魔法が織りなす物語についての情報をお見逃しなく。

『ローウィンの昏明』では、マジックで特に人気の次元を再訪します。2026年1月23日発売のこのセットで新たな１年を始められることを、私たちも楽しみにしています。『ローウィンの昏明』の各種製品は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。

『ローウィンの昏明』の詳細

『ローウィンの昏明』３文字略号：ECL

『ローウィンの昏明』統率者３文字略号：ECC

スペシャルゲスト３文字略号：SPG

使用可能フォーマットについて：

『ローウィンの昏明』 （ECL）は、すべてのフォーマットで使用可能です。

『ローウィンの昏明』 統率者（ECC）および スペシャルゲスト （SPG）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

『ローウィンの昏明』プレイ・ブースターからは、ECLおよびSPGのカードが出現します。これらのカードは『ローウィンの昏明』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『ローウィンの昏明』

『ローウィンの昏明』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$5.49

コレクター・ブースター： $26.99*

統率者デッキ：$49.99*

Bundle：$57.99

Draft Night： $89.99

テーマデッキ：$23.99

* コレクター・ブースターおよび統率者デッキのメーカー希望小売価格は、以前のマジックの次元を舞台とするセットから上がっています（以前はコレクター・ブースターが$24.99、統率者デッキが$44.99）。『ローウィンの昏明』以降、マジックの次元を舞台とするセットのメーカー希望小売価格はこの新たな価格となります。

重要な日程：

「Lorwyn: First Light」 配信開始： 2025年11月18日

2025年11月18日 『ローウィンの昏明』 メインストーリー公開： 2025年12月8～16日

2025年12月8～16日 『ローウィンの昏明』 デビュー： 2026年1月5日

2026年1月5日 カードイメージギャラリー にて全収録カード公開：1月12日

にて全収録カード公開：1月12日 プレリリース： 1月16～22日

1月16～22日 コマンダー・ボックス・リーグ： 1月16～22日

1月16～22日 MTGアリーナ にてリリース： 1月20日

1月20日 テーブルトップ公式発売日： 1月23日

1月23日 プロツアー 『ローウィンの昏明』 ： 1月30日～2月1日

1月30日～2月1日 Magic Spotlight: Eclipsed：2月6～8日

各種製品を予約して『ローウィンの昏明』に備えよう

『ローウィンの昏明』では、ストリクスヘイヴンの４人の学生が「ローウィンへの旅」という一生の思い出に残る留学を体験します。あなたもぜひ各種製品を予約して、彼らの旅に同行しましょう！お近くのゲーム店で『ローウィンの昏明』のプレイ・ブースターボックスやコレクター・ブースターボックスをご予約の方には、ボックス購入特典プロモが配布されます（数量には限りがあります）！

『ローウィンの昏明』は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

テーマデッキとDraft Night

「天使」テーマデッキ 「海賊」テーマデッキ

『ローウィンの昏明』より、製品ラインナップに新製品が２つ加わります。１つは、カード60枚入りの「テーマデッキ」。箱から出してすぐにプレイできるこのデッキにはテーマに沿ったカードが収録されており、スタンダードを楽しめます。まずはテーマデッキ同士でフレイバー豊かな対戦を楽しみ、スタンダードのような構築フォーマットの広い世界へ飛び込みましょう！

最初のテーマデッキ（「天使」と「海賊」）は『ローウィンの昏明』とともに発売され、今後も『ストリクスヘイヴンの秘密』でも２種類、『Reality Fracture』でも２種類発売される予定です。

『ローウィンの昏明』

Draft Night

それから、新たに「Draft Night」という製品も登場します！『ローウィンの昏明』より発売される「Draft Night」は、友達とのドラフトをすぐに始められる製品です。この製品には、基本土地やトークンを含め４人でピック２・ドラフトを行うのに必要なものがすべて同梱されています。また優勝賞品として使えるコレクター・ブースターも同梱されています。「Draft Night」の第一弾は『ローウィンの昏明』とともに発売されます。以降もテーブルトップのカードセットごとに「Draft Night」製品が発売される予定です。

「Lorwyn: First Light」で新たな世界を訪れよう

ローウィンを探検し、物語を紡ぐのが待ち切れない？それなら、D&D Beyondで限定配信されるダンジョンズ&ドラゴンズのセッティング・サプリメント「Lorwyn: First Light」で、あなただけの物語を紡ぎましょう。このサプリメントでは、ローウィンをテーマにしたキャラクターの作成やこの牧歌的な次元を舞台にしたキャンペーンを楽しめます。

「Lorwyn: First Light」は、2025年11月18日にD&D Beyondにて配信予定です。パーティーを結成し、ダイスを振ってイニシアチブを得て、ローウィンの薄明に隠された秘密を見つけ出しましょう。

『ローウィンの昏明』のブースター・ファン

ローウィン次元ならではの感覚を、現代マジックではどのように表現すればいいでしょうか？もちろん、目を奪われるようなブースター・ファン仕様です！『ローウィンの昏明』では人気のアーティストやアート・スタイルに回帰し、「『ローウィン』＝『シャドウムーア』」ブロックで愛された要素を取り入れています。

Rebecca Guay氏がアートを手掛けたシリアル番号付きの《苦花を携える者》

0352_MTGECL_BrdlSer: Bitterbloom Bearer

（* 画像はデジタル処理が施されたものです。実物のカードとは異なります。）

初代『ローウィン』との結びつきも強く、まさに「フェイ」タスティックなアーティストであるレベッカ・ゲイ/Rebecca Guay氏が、『ローウィンの昏明』のヘッドライナー・カードのためにその腕を振るってくれました。

ダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付きボーダーレス版《苦花を携える者》は、レベッカ氏の不朽のアート・スタイルで彩られます。《苦花を携える者》にはメインセット版と「寓話」ショーケースフレーム版もありますので、お好みのバージョンで旅をお楽しみください。

この特別仕様の《苦花を携える者》は、『ローウィンの昏明』コレクター・ブースターからのみ出現します。シリアル番号付きの《苦花を携える者》は英語版のみですが、どの言語版のコレクター・ブースターからも出現します。カードの機能はシリアル番号の付いていないものと同一です。

ボーダーレス・リバーシブル版ショックランド

0347a_MTGECL_RevShock: Hallowed Fountain 0348a_MTGECL_RevShock: Steam Vents

光あるところに影あり。ローウィンにシャドウムーアあり。そして『久遠の終端』にショックランドのサイクルありということは、『ローウィンの昏明』にもショックランドのサイクルありです！

このセットでは「ボーダーレス・リバーシブル版ショックランド」が用意され、片面がローウィンを、もう片面がシャドウムーアを表現しています。カードの機能は、通常フレーム版のものと同一です。『ローウィンの昏明』にはショックランド５種類によるサイクルが収録され、それぞれにメインセット版とボーダーレス・リバーシブル版が用意されます。ボーダーレス・リバーシブル版ショックランドは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

「寓話」フレーム版

0327_MTGECL_Showcase: Mutable Explorer

マジック・プレイヤーの皆さん、ぐっすりおやすみなさい！「寓話」フレーム版カードを手に、心地よいおとぎ話を聞きましょう。これらのカードは、古典的な童話の雰囲気を感じられるアートとローウィンやシャドウムーアを感じられるフレームで飾られます。

「寓話」フレーム版は、アンコモン10種類とレア26種類、神話レア14種類に用意されます。これらは非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

『ローウィンの昏明』の詳細

プレイ・ブースター

『ローウィンの昏明』

プレイ・ブースターボックス

各プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです：

マジック：ザ・ギャザリング のカード14枚 コモン ６～７枚 アンコモン ３枚 不特定レアリティのカード １枚 レアや神話レア １枚 フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 基本土地 １枚

のカード14枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

コレクター・ブースター

『ローウィンの昏明』

コレクター・ブースターボックス

各コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです：

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン５枚 フォイル仕様のアンコモン ４枚 フォイル仕様の基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レア １枚 非フォイル仕様の 『ローウィンの昏明』 統率者（ECC）収録のレアや神話レア １枚 非フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア ２枚 フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚

統率者デッキ

統率者デッキ「枯朽の呪い」 統率者デッキ「エレメンタルの舞踊」

各『ローウィンの昏明』統率者デッキの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード10枚を含む非フォイル仕様カード 98枚

両面トークンやパンチアウト・カウンター・カード 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

カード60枚入りのテーマデッキ

「天使」テーマデッキ 「海賊」テーマデッキ

カード60枚入りのテーマデッキには、スタンダードを始めるのに必要なものがすべて詰まっています！テーマに沿ったスタンダードのカードで構築された２種類のデッキで、対戦をお楽しみください。

各テーマデッキの内容は以下の通りです。

構築済みのスタンダード・デッキ（カード60枚入り） １個

非フォイル仕様の両面トークン ５枚

早見表カード ２枚

チュートリアル・ガイド １枚

Draft Night

『ローウィンの昏明』

Draft Night

『ローウィンの昏明』Draft Nightで、友達とのドラフトを楽しみましょう！「Draft Night」は、手軽にピック２・ドラフトを楽しめるよう設計された新たな製品です。

今回の「Draft Night」の内容は以下の通りです。

『ローウィンの昏明』 プレイ・ブースター 12パック

プレイ・ブースター 12パック 『ローウィンの昏明』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

Bundle

『ローウィンの昏明』

Bundle

『ローウィンの昏明』Bundleの内容は以下の通りです。

『ローウィンの昏明』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック フォイル仕様のプロモカード １枚

基本土地 30枚 フォイル仕様の基本土地 15枚 非フォイル仕様の基本土地 15枚

早見表カード ２枚

スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

プレリリース・パック

『ローウィンの昏明』

プレリリース・パック

今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ローウィンの昏明』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚 注：プレリリース・パックのプロモカードには、日付が箔押しされなくなりました。

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１つ

ローウィン（やシャドウムーア）で会いましょう！

間もなくやってくる『ローウィンの昏明』には、皆さんが愛するこの次元の魅力と、新たなサプライズが詰まっています。「プレインズウォーカーのための『ローウィンの昏明』案内」記事でこの次元へ飛び立つ準備を整えたら、12月から始まる一生ものの（あるいは１つの学期の）ストーリーに備えましょう。

『ローウィンの昏明』は、2026年1月23日発売です。各種製品は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。