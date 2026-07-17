現実そのものが崩れつつあります。ジェイス・ベレレンが見た完璧な多元宇宙。彼はそれを現実のものにしたのです――彼だけの現実に。ニコル・ボーラスの脅威も、エルドラージの脅威も、ファイレクシアの脅威もない世界、「模倣宇宙」。ジェイスが創造した世界が形を成していくにつれて、私たちの知る多元宇宙が上書きされようとしています。かつての仲間たちは彼に立ち向かうことになるのです。ジェイスの解答がすべてを巻き込む『リアリティ・フラクチャー』へようこそ。

『リアリティ・フラクチャー』では、模倣宇宙を舞台に最新のマジックの物語が壮大な結末を迎えます。皆さんはジェイスの歪んだ世界に立ち向かうこともできますし、ヘクスヘイヴンの生徒として彼に与することもできます。ジェイスは「理論家」という新たな自己を獲得し、現実のすべてを見通す設計者として模倣宇宙を統治しています。しかし多元宇宙は――中でもチャンドラ・ナラーは――簡単には屈しないでしょう。

2026年10月2日発売の『リアリティ・フラクチャー』で、模倣宇宙の中核にある欺瞞を暴き出しましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『リアリティ・フラクチャー』の詳細

FRAエキスパンション・シンボル FRCエキスパンション・シンボル SPGエキスパンション・シンボル

『リアリティ・フラクチャー』３文字略号：FRA

『リアリティ・フラクチャー』統率者３文字略号：FRC

スペシャルゲスト３文字略号：SPG

使用可能フォーマットについて：

『リアリティ・フラクチャー』 （FRA）は、すべてのフォーマットで使用可能です。

（FRA）は、すべてのフォーマットで使用可能です。 『リアリティ・フラクチャー』 統率者（FRC）および スペシャルゲスト （SPG）は、コマンダーおよびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

統率者（FRC）および （SPG）は、コマンダーおよびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『リアリティ・フラクチャー』プレイ・ブースターからは、FRAおよびSPGのカードが出現します。これらのカードは『リアリティ・フラクチャー』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『リアリティ・フラクチャー』

カードイメージギャラリー：『リアリティ・フラクチャー』

『リアリティ・フラクチャー』のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$5.49

コレクター・ブースター：$26.99

統率者デッキ「多元宇宙の再誕」：$49.99

『ファウンデーションズ』 Commander Deck: $29.99

Commander Deck: $29.99 Bundle：$57.99

Secret Lair Bundle: $89.99

Bundle: $89.99 Draft Night： $89.99

重要な日程：

『リアリティ・フラクチャー』とは？

0043_MTGFRA_MainUP: The Theorist, Jace Beleren 0078_MTGFRA_MainUP: Craterclaw Colossus

多元宇宙の衝突、数年にわたる物語の結末、マジック世界とユニバースビヨンドが積み重ねた歴史の集大成。それが『リアリティ・フラクチャー』です。このセットでは、皆さんが愛するキャラクターやカードがジェイスの理想に沿って歪められた新たな姿で登場します。

0200_MTGFRA_MainPair: Liliana the Faultless 0231_MTGFRA_MainPair: Liliana the Repentant

そして皆さんのよく知る多元宇宙も「模倣宇宙の片割れ」という形で登場します。「模倣宇宙の片割れ」は、『リアリティ・フラクチャー』の各プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターに封入されています。１枚は多元宇宙の姿を、もう１枚は模倣宇宙の姿を表現しています。各「模倣宇宙の片割れ」には（１つの例外を除いて）２枚とも同じキャラクターが描かれており、ジェイスが創り出した現実ではどのような人生を送っているのかが垣間見えます。

0237_MTGFRA_MainPair: Tinybones, Pocket Nuisance 0266_MTGFRA_MainPair: Titanbones, Towering Heart

「模倣宇宙の片割れ」はプレインズウォーカーや伝説のクリーチャーに用意されており、サプライズもあります。このセットのデビューがもう少し近づいたらさらなる「模倣宇宙の片割れ」をお見せしますので、お楽しみに。私たちも、模倣宇宙で登場するキャラクターについての皆さんの予想や考察を楽しみにしています。

『リアリティ・フラクチャー』は2026年10月2日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『リアリティ・フラクチャー』のブースター・ファン

ジェイスがヴリンからはるばるやってきて、このセットと物語の全体に影響力を広げています。『リアリティ・フラクチャー』のブースター・ファンはベレレンの立場を味わえるものになっており、このセットのカードの歪んだ姿でデッキをカスタマイズできるでしょう。「理論家」が用意したものを見てみましょう！

シリアル番号付きのヘッドライナー・カード：《血統想起者》

0402_MTGFRA_Headline: Bloodline Recollector

模倣宇宙には、特に有望な魔術士たちをジェイスの大義のために育てる学術機関「ヘクスヘイヴン」があります。このセットのヘッドライナー・カードは、そのヘクスヘイヴンの生徒の１人です。懐かしのフルアート版フレームで飾られた、ダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付き《血統想起者》です。《血統想起者》は、見た目も能力も『ストリクスヘイヴンの秘密』のヘッドライナー・カードの歪んだ姿であることがうかがえます。黒単色のこのカードは、あなたのライフをカード・アドバンテージに変えるのです。莫大なカード・アドバンテージに。

このバージョンの《血統想起者》は、『リアリティ・フラクチャー』コレクター・ブースターからのみ出現します。シリアル番号付きの《血統想起者》はどの言語版のコレクター・ブースターからも出現しますが、カードの言語は英語版のみです。カードの機能はシリアル番号の付いていないものと同一です。

「砕けし鏡像」カード

0321_MTGFRA_BknMrrr: Enlightened Confidant 0329_MTGFRA_BknMrrr: Stingcaster Mage

今回はマジックの有名なカードの別現実版として、色を壊すことにしました（もちろんカラー・パイは壊しません）。「砕けし鏡像」カードは往年の名カードを新たな視点で捉え、模倣宇宙の姿として表現しています。例えばスティンガークイルの生徒が描かれた《棘唱の魔道士》は、あるイニストラードの魔道士の現実を砕いています。

0449_MTGFRA_BknMrrE: Enlightened Confidant 0457_MTGFRA_BknMrrE: Stingcaster Mage

現実を砕けばそこに因果が生まれます。その１つが新たなフォイル仕様です。「ファセット・フォイル仕様」のきらめきは、「砕けし鏡像」カードで砕け散った現実の破片をいっそう際立たせるでしょう。砕けた多元宇宙がこれほど美しく見えたことはかつてないですね。

『リアリティ・フラクチャー』には、全13種類の「砕けし鏡像」カードがあります。非フォイル仕様の「砕けし鏡像」カードは、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。ファセット・フォイル仕様の「砕けし鏡像」カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

「模倣宇宙の片割れ」ボーダーレス版カード

0297_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Chill of Compliance 0309_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Torch of Defiance

模倣宇宙が私たちの多元宇宙と対峙しようとしています。つまりカードとカードが対峙するのです。「模倣宇宙の片割れ」ボーダーレス版カードは、２枚にわたるアートで２つの現実の衝突が描かれます。チャンドラの炎の魔法と、模倣宇宙での彼女の氷の呪文がぶつかっていますね。果たしてどちらが勝つのでしょう？公式ストーリーで結末を見届けてください。

『リアリティ・フラクチャー』には全30種類の「模倣宇宙の片割れ」ボーダーレス版カードがあり、15組のペアが描かれます。「模倣宇宙の片割れ」ボーダーレス版は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

「ブレインツイスター」ボーダーレス版カード

0363_MTGFRA_BdlsMnd: The Theorist, Jace Beleren

わかりますか？ジェイスの歪んだ現実を前に頭が混乱し、思考が乱れていませんか？「ブレインツイスター」ボーダーレス版は、《理論家、ジェイス・ベレレン》のようなこのセットでも特に想像を絶するカードを、模倣宇宙の非現実的な雰囲気で描き出します。車輪の中に車輪があるように、ジェイスの中にジェイスがいるのです。

『リアリティ・フラクチャー』には全23種類の「ブレインツイスター」ボーダーレス版カードがあります。「ブレインツイスター」ボーダーレス版カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。

ジャパン・ショーケース版カード

0405_MTGFRA_JpnShow: The Theorist, Jace Beleren 0415_MTGFRA_JpnShowE: The Theorist, Jace Beleren

多元宇宙の命運を懸けた戦いは、ジャパン・ショーケース版カードでさらにひと味違ったものになります。日本のブースター・ファン・チームが『リアリティ・フラクチャー』収録の10枚のカードを再解釈し、日本のホビーショップに着想を得たアートと特別なカード・フレームで飾ります！ジェイスはこのブースター・ファン仕様でもスポットライトを浴びるようです。

ジャパン・ショーケース版カードは、フォイル仕様およびフラクチャー・フォイル仕様のものがコレクター・ブースターから出現します。日本語版のコレクター・ブースターからは、常に日本語版のジャパン・ショーケース版カードが出現します。その他の言語版のコレクター・ブースターからは、常に英語版のジャパン・ショーケース版カードが出現します。

Secret Lair Bundleプロモカード

『リアリティ・フラクチャー』

Secret Lair Bundle

ジェイスは『リアリティ・フラクチャー』でイメージチェンジを果たし（マントにご注目！）、特別なBundleもひと味違うものにしました！Secret Lair Bundleは、心を揺さぶるアイテムが詰まったBundleとSecret Lairの刺激的なヴィジュアルが融合した製品です。Secret Lair Bundleには、コレクター・ブースター２パックとプレイ・ブースター６パック、フォイル仕様の基本土地、そしてフォイル仕様のSecret Lair Bundleプロモカード２枚（全10種類）が同梱されています。

0439_MTGFRA_SLBunFRA: Enlightened Confidant 0443_MTGFRA_SLBunFRA: The Theorist, Jace Beleren 0446_MTGFRA_SLBunFRA: Craterclaw Colossus

『リアリティ・フラクチャー』のSecret Lair Bundleプロモカードは、メインセット収録のカード10枚を新たなヴィジュアルで再解釈し、ジェイスの目に映る再構築された現実からそのまま飛び出したようなデザインになっています。

Secret Lair Bundleは、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、Secret Lair公式ストアにて発売予定です。今後はマジックの多元宇宙を舞台にしたセットでSecret Lair Bundleを発売する計画です。先日発表された『ノークティス：深淵の水府』でもSecret Lair Bundleを発売する予定です。

『リアリティ・フラクチャー』のイベントプロモ

お近くのゲーム店で開催される『リアリティ・フラクチャー』テーマのイベントにぜひご参加ください。多元宇宙を引き裂く楽しさを味わえますよ！『リアリティ・フラクチャー』の各種コマンダー・イベントでは、ロン・スペンサー/Ron Spencer氏によるアートの旧枠版プロモカード《水晶球》が配布されます。『リアリティ・フラクチャー』スタンダード・ショーダウンの優勝者には、オヴィディオ・カルタヘナ/Ovidio Cartagena氏によるアートのフォイル仕様の旧枠版プロモカード《悲劇の軌跡》が贈られます。『リアリティ・フラクチャー』のストアチャンピオンシップ・プロモは、クライマックスに至る物語の軌跡を語る特別なものになっています。今は秘密ですが（ジェイスは計画を漏らされるのを嫌うのです）、ときが来ればお見せします。上記プロモカードには、数量に限りがあります。

『リアリティ・フラクチャー』の各種イベント予定をしっかり確認しておきましょう。「理論家」がそれをお望みです。各種イベントについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！さらに大きな舞台で腕試しをしたいという方は、「Magic Spotlight: Fracture」にもご注目ください。そちらでは特別なプロモカードやプロツアーへの参加権利が手に入ります。Play Magicをフォローして模倣宇宙の最新情報を受け取り、今後のイベント関連の発表をお見逃しなく！

『リアリティ・フラクチャー』製品詳細

プレイ・ブースター

『リアリティ・フラクチャー』

プレイ・ブースターボックス

各『リアリティ・フラクチャー』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ５～６枚 アンコモン １枚 コモンまたはアンコモン １枚 「模倣宇宙の片割れ」 ３枚 うち２枚は同じキャラクターが対になっています レアや神話レア １枚 フォイル仕様のカード １枚

のカード 14枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

コレクター・ブースター

『リアリティ・フラクチャー』

コレクター・ブースターボックス

各『リアリティ・フラクチャー』コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ４枚 フォイル仕様のアンコモン ２枚 フォイル仕様のアンコモンの「模倣宇宙の片割れ」 ３枚 フォイル仕様の基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚 非フォイル仕様のレアや神話レアのFRAまたはFRC収録のブースター・ファン版カード １枚 非フォイル仕様のレアや神話レアのブースター・ファン版カード ２枚 フォイル仕様のレアや神話レアのブースター・ファン版カード １枚

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚

統率者デッキ

統率者デッキ

「多元宇宙の再誕」

ジェイス自身が統率する４色のデッキで、現実を思うがままに形作りましょう。統率者デッキ「多元宇宙の再誕」の内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 16枚を含む非フォイル仕様のカード 98枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

『ファウンデーションズ』Commander Deck

Calling All Angels

Foundations Commander Deck Keen Engineering

Foundations Commander Deck Wretched Ranks

Foundations Commander Deck Reign of Dragons

Foundations Commander Deck Tramplesaurus Rex

Foundations Commander Deck

『ファウンデーションズ』Commander deckで、マジックで特に人気のフォーマットの遊び方を学びましょう。これらのデッキはいずれもコマンダーで人気の戦略をとっており、新規プレイヤーの入門用に設計されています。各『ファウンデーションズ』Commander deckの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ フォイル仕様のボーダーレス版統率者カード １枚 非フォイル仕様のカード 99枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

Bundle

『リアリティ・フラクチャー』

Bundle

各『リアリティ・フラクチャー』Bundleの内容は以下の通りです。

『リアリティ・フラクチャー』 プレイブースター ９パック

プレイブースター ９パック フォイル仕様のプロモカード １枚

基本土地 30枚 フォイル仕様の基本土地 15枚 非フォイル仕様の基本土地 15枚

早見表カード ２枚

スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Secret Lair Bundle

『リアリティ・フラクチャー』

Secret Lair Bundle

新たなSecret Lair Bundleで、多元宇宙と慣例を打ち砕こう！各『リアリティ・フラクチャー』 Secret Lair Bundleの内容は以下の通りです。

『リアリティ・フラクチャー』 プレイブースター ６パック

プレイブースター ６パック 『リアリティ・フラクチャー』 コレクター・ブースター ２パック

コレクター・ブースター ２パック フォイル仕様の Secret Lair Bundleプロモカード ２枚

Bundleプロモカード ２枚 フォイル仕様の基本土地 20枚

スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Draft Night

『リアリティ・フラクチャー』

Draft Night

各『リアリティ・フラクチャー』 Draft Nightの内容は以下の通りです。

『リアリティ・フラクチャー』 プレイブースター 12パック

プレイブースター 12パック 『リアリティ・フラクチャー』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

プレリリース・パック

『リアリティ・フラクチャー』

プレリリース・パック

各『リアリティ・フラクチャー』プレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『リアリティ・フラクチャー』 プレイブースター ６パック

プレイブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

10月に「理論家」と対峙せよ

再構築した現実を実現するべく、ジェイスは力を尽くしています。今年の秋に開幕する『リアリティ・フラクチャー』のストーリーで、彼のさらなる陰謀が明らかになるでしょう。まずは『リアリティ・フラクチャー』カードイメージギャラリーにて公開済みのカードをご覧ください。この一大イベントの後に向かう先が気になる方は、2027年のマジックの多元宇宙を舞台とするセットのラインナップもご確認ください。

『リアリティ・フラクチャー』は2026年10月2日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。