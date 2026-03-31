生徒の皆さん、多元宇宙最高の魔法学院ストリクスヘイヴンへようこそ！『ストリクスヘイヴンの秘密』では、それぞれ異なる魔法を専攻する５つの魔法大学で再び学びを深めていただきます。試験も近いですから、しっかり勉強しておきましょう！『ストリクスヘイヴンの秘密』は、2026年4月24日発売です。

優秀な生徒ほど、授業初日をスタイリッシュに迎えることを大切にするものです。『ストリクスヘイヴンの秘密』で最も魅力的なカードについての論文を書こうとしている生徒は、ぜひここで知っておくべきことを学んでいってください。オリエンテーションは間もなく始まります。教科書の「『ストリクスヘイヴンの秘密』をコレクションする上で特に知っておきたい４つのこと」のページを開いてください。

１. シリアル番号付きの《観念の名誉教授》で歴史を学ぼう

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

ブースター・ファンの講義第１回から最もエキサイティングなものを取り挙げましょう。レトロなフルアート・フレームで飾られた、ダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付き《観念の名誉教授》です。マーク・プール/Mark Poole氏のアートやレトロ調のフレームに強力な新規デザインが組み合わさったこのカードは、『ストリクスヘイヴンの秘密』のコレクションの中心に据えるのにうってつけの１枚でしょう。

このバージョンの《観念の名誉教授》は、『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターでのみ手に入ります。シリアル番号付きの《観念の名誉教授》は英語版のみですが、どの言語版のコレクター・ブースターからも出現します。カードの機能はシリアル番号の付いていないものと同一です。

２. プレイ・ブースターとコレクター・ブースターに「ミスティカルアーカイブ」再び

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor

ミスティカルアーカイブへ足を踏み入れ、マジックの歴史に残る呪文の数々を見つけましょう。《意志の力》のような圧倒的な力を持つ呪文も収録されます。『ストリクスヘイヴンの秘密』プレイ・ブースターには、ミスティカルアーカイブ・カードが少なくとも１枚封入されています。コレクター・ブースターには、ミスティカルアーカイブ・カードが少なくとも３枚封入されています。

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will 0165_MTGSOS_MysArcEc: Vampiric Tutor

また、各ミスティカルアーカイブ・カードには、別イラストやテーマに合ったフレームで飾られる特別な「日本画」版もあります。日本画ミスティカルアーカイブ・カードは日本語版のみです。日本語版プレイ・ブースターおよび全言語版のコレクター・ブースターから出現します。さらに、全言語版のコレクター・ブースターからは「シルバースクロール・フォイル」仕様の日本画ミスティカルアーカイブ・カードが出現する可能性があります。

３. ボーダーレス版のプレインズウォーカーやドラゴン、土地を学ぼう

0282_MTGSOS_BrdlsPW: Ral Zarek, Guest Lecturer 0286_MTGSOS_BrdlsDR: Quandrix, the Proof 0305_MTGSOS_Brd2Lnd: Sundown Pass

尊敬を集める教授や創始ドラゴン、ストリクスヘイヴンの名所には、ボーダーレス版が用意されます！ボーダーレス版のエルダー・ドラゴンはどれもストリクスヘイヴンの世界観に圧倒されるアートで飾られており、新たな統率者にもぴったりでしょう。こちらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

４. スペシャルゲスト・カードを手に講義へ向かおう

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

『ストリクスヘイヴンの秘密』のスペシャルゲストでは、多元宇宙随一の学者たちに論文を寄稿していただきました。全10種類のスペシャルゲストは、ストリクスヘイヴンの講堂で行われた講義の様子を伝えます。多元宇宙の重要な場面が大学のカリキュラムに組み込まれているのです。スペシャルゲスト・カードは、プレイ・ブースターからは非フォイル仕様のものが、コレクター ・ブースターからはフォイル仕様のものが出現します。

いよいよ『ストリクスヘイヴンの秘密』の講義が本格的に始まります。このセットのストーリーや製品、ブースター・ファン仕様など、徹底的に学んでください。キャンパスを飛び出し、マジックの多元宇宙を探検しましょう。『ストリクスヘイヴンの秘密』は2026年4月24日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『ストリクスヘイヴンの秘密』３文字略号：SOS

『ストリクスヘイヴンの秘密』統率者３文字略号：SOC

ミスティカルアーカイブ３文字略号：SOA

スペシャルゲスト３文字略号：SPG

使用可能フォーマットについて：

『ストリクスヘイヴンの秘密』（SOS） は、すべてのフォーマットで使用できます。

は、すべてのフォーマットで使用できます。 『ストリクスヘイヴンの秘密』 統率者（SOC）およびミスティカルアーカイブ（SOA）、 スペシャルゲスト （SPG）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

統率者（SOC）およびミスティカルアーカイブ（SOA）、 （SPG）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『ストリクスヘイヴンの秘密』プレイ・ブースターからは、SOSおよびSOA、SPGのカードが出現します。これらのカードは『ストリクスヘイヴンの秘密』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『ストリクスヘイヴンの秘密』

カードイメージギャラリー：『ストリクスヘイヴンの秘密』

『ストリクスヘイヴンの秘密』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$5.49

コレクター・ブースター：$26.99

統率者デッキ：$49.99

Bundle：$57.99

Codex Bundle: $89.99

Draft Night： $89.99

Theme Deck： $23.99

重要な日程：

小説 「Strixhaven: Omens of Chaos」 発売日： 2026年4月7日

2026年4月7日 カードイメージギャラリーにて全収録カード公開： 4月10日

4月10日 プレリリース： 4月17～23日

4月17～23日 MTGアリーナ にてリリース： 4月21日

4月21日 テーブルトップ公式発売日： 4月24日

4月24日 マジック・アカデミー ： 4月24日～6月18日

4月24日～6月18日 スタンダード・ショーダウン： 4月24日～6月18日

4月24日～6月18日 フライデー・ナイト・マジック： 4月24日～6月18日

4月24日～6月18日 「MagicCon: Las Vegas」および 「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』」開催： 5月1～3日

5月1～3日 コマンダー・パーティー（１回目）： 5月1～7日

5月1～7日 イギリス・ロンドンにて 「Magic Spotlight: Secrets」 開催： 5月8～10日

5月8～10日 ストアチャンピオンシップ 5月8～31日

5月8～31日 Codex Bundle公式発売日： 5月15日

5月15日 日本・千葉にて 「Magic Spotlight: Secrets」 開催： 5月29～31日

5月29～31日 「マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け」： 5月22日～6月18日

5月22日～6月18日 コマンダー・パーティー（２回目）： 6月5～11日

6月5～11日 「マジック・プレゼンツ：プライド」：6月5～14日

講義の始まりを告げる小説「Strixhaven: Omens of Chaos」

Strixhaven: Omens of Chaos

『ストリクスヘイヴンの秘密』の発売は4月24日ですが、皆さんの講義はマジックの最新小説「Strixhaven: Omens of Chaos」でひと足先に始まります。ヒューゴー賞とネビュラ賞のダブルクラウン作家ショーニン・マグワイア/Seanan McGuire氏によるこの作品では、ある学生グループの探検を追い、彼らが自分のあるべき姿や広い多元宇宙における自分の居場所を見つける旅が描かれます。発売日を待ち切れない？私たちもです！小説「Strixhaven: Omens of Chaos」は、DailyMTGにて第一章を公開中です。

0001_MTGPRM_Manual: Command Tower

ハードカバー版「Strixhaven: Omens of Chaos」の初版には、フォイル仕様の旧枠版プロモカード《統率の塔》が同梱されています。フレイバー・テキストは小説からの引用になっています。小説「Strixhaven: Omens of Chaos」は2026年4月7日発売です。現在、フィクション小説を取り扱う場所で予約受付中です。

『ストリクスヘイヴンの秘密』のブースター・ファン

さあ、『ストリクスヘイヴンの秘密』のブースター・ファンについて学ぶ授業です。プレイ・ブースターやコレクター・ブースター、それからアルケヴィオスの血の時代の革装丁の呪文書には、魔法にまつわる謎が無数にあります。

ヘッドライナー・カード《観念の名誉教授》

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《Ancestral Recall》のアートを手掛けたマーク・プール氏が、『ストリクスヘイヴンの秘密』のヘッドライナー・カードのためにその才能を存分に振るってくださいました！レトロなフルアート版フレームに飾られたダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付き《観念の名誉教授》は、かつてのプロモカードを思わせる仕上がりになっています。当時を「回想」できる方ならきっとわかるでしょう。マジック最高の呪文の歴史に着想を得た 《観念の名誉教授》は、かの《Ancestral Recall》を体験させてくれます（もちろん「準備」が必要ですが）。

このバージョンの《観念の名誉教授》は、『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターでのみ手に入ります。シリアル番号付きの《観念の名誉教授》は英語版のみですが、どの言語版のコレクター・ブースターからも出現します。カードの機能はシリアル番号の付いていないものと同一です。

ミスティカルアーカイブ・カード

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor 0048_MTGSOS_MysArch: Subterranean Tremors

ストリクスヘイヴンには、多元宇宙じゅうの強力な呪文が所蔵されています。その呪文書庫が「ミスティカルアーカイブ」です。『ストリクスヘイヴンの秘密』では再びミスティカルアーカイブの扉を開き、マジックの歴史に残るインスタントやソーサリーを収録します。前回のストリクスヘイヴン訪問時のミスティカルアーカイブと見た目が似ていますが、今回はカード・フレームを新しくして、素晴らしいアートをさらに堪能できるようになっています。

『ストリクスヘイヴンの秘密』では、全65種類のミスティカルアーカイブ・カードが登場します。レアリティの内訳はアンコモン25種類、レア25種類、神話レア15種類です。日本語以外の言語版のプレイ・ブースターには、非フォイル仕様のミスティカルアーカイブ・カードが１枚封入されています。日本語版のプレイ・ブースターからは、66.6％の確率で非フォイル仕様のミスティカルアーカイブ・カードが出現します。全言語版のコレクター・ブースターには、少なくとも３枚のミスティカルアーカイブ・カードが封入されています。ミスティカルアーカイブ・カードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

日本画ミスティカルアーカイブとシルバースクロール・フォイル仕様

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ミスティカルアーカイブには、まだまだ多くの発見があります。「日本画ミスティカルアーカイブ・カード」は、全65種類のミスティカルアーカイブ・カードを日本の伝統的なアートスタイルに着想を得た新たなカード・フレームやアートで彩ります。これらのカードは日本語版のみであり、日本語版のプレイ・ブースターおよび全言語版のコレクター・ブースターから出現します。

0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will

そしてこの複雑な呪文書庫の中でも特にコレクション性が高いのが、息を呑むほど美しく輝く「シルバースクロール・フォイル仕様」の日本画ミスティカルアーカイブ・カードでしょう。この新たなフォイル仕様はコレクター・ブースターでのみ手に入り、日本画ミスティカルアーカイブ・カードにのみ用意されています。

日本語版のプレイ・ブースターでは、３パックに１回の割合でミスティカルアーカイブ・カード１枚の代わりに非フォイル仕様の日本画ミスティカルアーカイブ・カード１枚が出現します。全言語版のコレクター・ブースターからは、非フォイル仕様、フォイル仕様、シルバースクロール・フォイル仕様の日本画ミスティカルアーカイブ・カードが出現します。

ボーダーレス版のプレインズウォーカー、エルダー・ドラゴン、土地

0283_MTGSOS_BrdlsPW: Professor Dellian Fel 0288_MTGSOS_BrdlsDR: Witherbloom, the Balancer 0301_MTGSOS_Brd2Lnd: Deathcap Glade

『ストリクスヘイヴンの秘密』で特にエキサイティングなカードには、別イラストのボーダーレス版が用意されます。デッキにストリクスヘイヴンのスタイルを加えるにも、お気に入りのキャラクターを称えるにもうってつけの１枚でしょう。中でも注目なのが、ボーダーレス版の土地です。どこかへ通じている奇妙なポータルが見えますね。いったいどこへ通じているのでしょう？

ボーダーレス版は、神話レアのプレインズウォーカー２種類、神話レアのエルダー・ドラゴン５種類、レアの土地５種類に用意されます。こちらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

「実地調査」ボーダーレス版

0289_MTGSOS_BrdlsFN: The Dawning Archaic 0294_MTGSOS_BrdlsFN: Improvisation Capstone

これらのブースター・ファン仕様について、ノートは取っていますか？取り忘れていてもご心配なく――「実地調査」ボーダーレス版カードにしっかり記録されています！これらのカードにはアルケヴィオスのクリーチャーや創作物のスケッチが描かれ、ストリクスヘイヴンの学者たちによる注釈が添えられています。

「実地調査」ボーダーレス版は、レアに６種類、神話レアに６種類用意されます。こちらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

Codex Bundle限定ボーダーレス版プロモカード

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『ストリクスヘイヴンの秘密』Codex Bundleは、表紙から裏表紙まで強力な魔法の数々がびっしり書かれています。優秀な生徒の本棚にぜひ収めておきましょう。キスティーナ・ハリダ/Qistina Khalidah氏が、ストリクスヘイヴンをテーマにした素敵な《太陽の指輪》と各大学の生徒の姿が見える対抗色のタリスマンを描いてくださいました。これらのマナ・ロックは間違いなくロックでしょう（出典不要）。

『ストリクスヘイヴンの秘密』Codex Bundleは、2026年5月15日発売です。各Codex Bundleには、全６種類のフォイル仕様のプロモカードが２枚同梱されています。

スペシャルゲスト・カード

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

大学の講義がこんなにわくわくするものだとは！『ストリクスヘイヴンの秘密』で登場する全10種類のスペシャルゲスト・カードには、ストリクスヘイヴンの講義の様子が描かれています。各カードではそれぞれ、さまざまなキャンパスの活気あふれるカリキュラムの様子を見ることができます。この《森の知恵》ではどんな授業が行われているのでしょうか。気になって仕方ありませんね。

スペシャルゲスト・カードは、プレイ・ブースターからは非フォイル仕様のものが、コレクター ・ブースターからはフォイル仕様のものが出現します。

「魔術」フルアート版土地

0267_MTGSOS_Manabar: Plains 0268_MTGSOS_Manabar: Island 0269_MTGSOS_Manabar: Swamp 0270_MTGSOS_Manabar: Mountain 0271_MTGSOS_Manabar: Forest

ストリクスヘイヴンの各大学は、それぞれ独自の魔法とマナを扱います。「魔術」フルアート版土地では、それらの魔力を描き出しています。各「魔術」フルアート版土地には、５つの大学が描かれています。《平地》はシルバークイル、《島》はプリズマリ、《沼》はウィザーブルーム、《山》はロアホールド、《森》はクアンドリクスです。

「魔術」フルアート版土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入ります。

『ストリクスヘイヴンの秘密』製品詳細

プレイ・ブースター

『ストリクスヘイヴンの秘密』

プレイ・ブースターボックス

『ストリクスヘイヴンの秘密』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ６～７枚 この枠からは、 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のコモン81種類が出現します。 55パックに１回の割合で、コモン１枚の代わりに スペシャルゲスト・カード が出現します（全10種類）。 アンコモン ３枚 この枠からは、 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のアンコモン100種類が出現します。 不特定レアリティのカード １枚 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のコモン（39.1％）、アンコモン（39.1％）、レア（19.5％）、神話レア（1.9％） レアや神話レアのボーダーレス版エルダー・ドラゴンやプレインズウォーカー、２色土地（１％未満） レアや神話レアの「実地調査」ボーダーレス版カード（１％未満） レアや神話レア １枚 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のレア（82.5%）、神話レア（14.1％） レアや神話レアのボーダーレス版エルダー・ドラゴンやプレインズウォーカー、２色土地（1.6％） レア（1.2％）や神話レア（１％未満）の「実地調査」ボーダーレス版カード ミスティカルアーカイブ・カード １枚 日本語以外の言語版のプレイ・ブースター： アンコモン（87.5％）、レア（9.6％）、神話レア（2.9％）のミスティカルアーカイブ・カード 日本語版のプレイ・ブースター： アンコモン（58.3％）、レア（6.5％）、神話レア（２％）のミスティカルアーカイブ・カード アンコモン（29.1％）、レア（3.2％）、神話レア（１％未満）の日本画ミスティカルアーカイブ・カード フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のコモン（54.4％）、アンコモン（33.6％）、レア（6.7％）、神話レア（1.1％） レアや神話レアのボーダーレス版エルダー・ドラゴンやプレインズウォーカー、２色土地（１％未満） レアや神話レアの「実地調査」ボーダーレス版カード（１％未満） アンコモン（2.8％）、レア（１％未満）、神話レア（１％未満）のミスティカルアーカイブ・カード 土地カード １枚 通常フレーム版の基本土地（非フォイル仕様26.7%、フォイル仕様6.7%） 「魔術」フルアート版土地（非フォイル仕様13.3%、フォイル仕様3.3%） コモンの２色土地（非フォイル仕様40％、フォイル仕様10％）

のカード 14枚 非フォイル仕様のパンチアウト・カードまたは両面トークン １枚

（注：四捨五入のため、合計は100％にならない場合があります）

コレクター・ブースター

『ストリクスヘイヴンの秘密』

コレクター・ブースターボックス

『ストリクスヘイヴンの秘密』コレクター・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ４枚 この枠からは、 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のコモン81種類とコモンの２色土地５種類が出現します。 フォイル仕様のアンコモン ３枚 この枠からは、 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のアンコモン100種類が出現します。 アンコモンのミスティカルアーカイブ・カード ２枚 ミスティカルアーカイブ・カード（非フォイル仕様31.7%、フォイル仕様31.7%） 日本画ミスティカルアーカイブ・カード（非フォイル仕様31.7%、シルバースクロール・フォイル仕様５%） フォイル仕様の「魔術」フルアート版土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のレア（85.7%）、神話レア（14.3％） 非フォイル仕様の 『ストリクスヘイヴンの秘密』 統率者（SOC）収録のレアや神話レア １枚 神話レアのボーダーレス版カード10種類（９％） レアの拡張アート版カード 48種類（91％） 非フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録の拡張アート版レア（70％）、神話レア（５％） レア（7.1％）や神話レア（５％）のボーダーレス版エルダー・ドラゴンやプレインズウォーカー、２色土地 レア（8.6%）や神話レア（4.3%）の「実地調査」ボーダーレス版カード レアや神話レアのミスティカルアーカイブ・カード １枚 非フォイル仕様のレア（25.6％）、神話レア（7.7％）のミスティカルアーカイブ・カード 非フォイル仕様のレア（25.6％）、神話レア（7.7％）の日本画ミスティカルアーカイブ・カード フォイル仕様のレア（25.6％）、神話レア（7.7％）のミスティカルアーカイブ・カード フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚 フォイル仕様の 『ストリクスヘイヴンの秘密』 メインセット収録のレア（59.9％）、神話レア（4.3％） フォイル仕様のレア（6.1％）や神話レア（4.3％）のボーダーレス版エルダー・ドラゴンやプレインズウォーカー、２色土地 フォイル仕様のレア（7.3％）や神話レア（3.7％）の「実地調査」ボーダーレス版カード シルバースクロール・フォイル仕様のレア（7.7％）、神話レア（2.3％）の日本画ミスティカルアーカイブ・カード フォイル仕様の スペシャルゲスト・ カード（4.5％） １％未満の確率で、ダブルレインボウ・フォイル仕様のシリアル番号付き《観念の名誉教授》が出現します。 シリアル番号付きの《観念の名誉教授》は英語版のみですが、どの言語版のコレクター・ブースターからも出現します。

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚 65％の確率でフォイル仕様の両面トークンが出現します。 35%の確率でアート・カードが出現します（全54種類）。５％の確率でアーティストのサインやプレインズウォーカー・シンボルが箔押しされたバージョンのアート・カードが出現します。



（注：四捨五入のため、合計は100％にならない場合があります）

統率者デッキ

統率者デッキ

「シルバークイルの威勢」 統率者デッキ

「プリズマリの技巧」 統率者デッキ

「ウィザーブルームの悪疫」 統率者デッキ

「ロアホールドの魂」 統率者デッキ

「クアンドリクスは留まり知らず」

大学を選び、ストリクスヘイヴンのお気に入りのキャラクターとともに戦場を統率しましょう！各『ストリクスヘイヴンの秘密』統率者デッキの内容は以下の通りです：

カード100枚入りの統率者デッキ １つ パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 新規カード 10枚を含む非フォイル仕様カード 98枚

両面トークン 10枚

早見表カード １枚

デッキボックス １つ

Bundle

『ストリクスヘイヴンの秘密』

Bundle

0368_MTGSOS_PromoBdl: Wisdom of Ages

各Bundleの内容は以下の通りです。

『ストリクスヘイヴンの秘密』 プレイ・ブースター ９パック

プレイ・ブースター ９パック フォイル仕様のプロモカード《古今の知識》 １枚

基本土地 30枚 フォイル仕様の基本土地 15枚 非フォイル仕様の基本土地 15枚

早見表カード ２枚

スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Codex Bundle

『ストリクスヘイヴンの秘密』

Codex Bundle

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0428_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Conviction 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity 0430_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Curiosity 0431_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Hierarchy 0432_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Resilience

『ストリクスヘイヴンの秘密』Codex Bundleは、2026年5月15日発売です。各Codex Bundleの内容は以下の通りです。

『ストリクスヘイヴンの秘密』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック 『ストリクスヘイヴンの秘密』 コレクター・ブースター ２パック

コレクター・ブースター ２パック フォイル仕様の基本土地 20枚

フォイル仕様のCodex Bundle限定プロモカード ２枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Theme Deck

Theme Deck「Eerie」 Theme Deck「Lifegain」

カード60枚入りのTheme Deckには、スタンダードを始めるのに必要なものがすべて詰まっています！テーマに沿ったスタンダードのカードで構築された２種類のデッキで、対戦をお楽しみください。各Theme Deckの内容は以下の通りです。

構築済みのスタンダード・デッキ（カード60枚入り） １個

非フォイル仕様の両面トークン ５枚

デッキボックス １つ

両面早見表カード １枚

戦略ガイド １枚

Draft Night

『ストリクスヘイヴンの秘密』

Draft Night

『ストリクスヘイヴンの秘密』Draft Nightで、友達とのドラフトを楽しみましょう！今回のDraft Nightの内容は以下の通りです。

『ストリクスヘイヴンの秘密』 プレイ・ブースター 12パック

プレイ・ブースター 12パック 『ストリクスヘイヴンの秘密』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

プレリリース・パック

プレリリース・パック

（シルバークイル） プレリリース・パック

（プリズマリ） プレリリース・パック

（ウィザーブルーム） プレリリース・パック

（ロアホールド） プレリリース・パック

（クアンドリクス）

今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ストリクスヘイヴンの秘密』 プレイ・ブースター ５パック

プレイ・ブースター ５パック 『ストリクスヘイヴンの秘密』 大学テーマのブースターパック １個 大学テーマのブースターパックには、それぞれその大学の２色のカードが封入されています。

大学テーマのブースターパック １個 フォイル仕様のプロモカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１個（その大学をテーマにしたもの）

ウェルカム・デッキ

ウェルカム・デッキ

（白） ウェルカム・デッキ

（青） ウェルカム・デッキ

（黒） ウェルカム・デッキ

（赤） ウェルカム・デッキ

（緑）

ウェルカム・デッキは、マジックの遊び方を学び、この世界最高のトレーディングカードゲームを友達に紹介するのに最高のアイテムです。各ウェルカム・デッキの内容は以下の通りです：

構築済みデッキ（カード40枚入り） 1個

デッキボックス １つ

公開済みの最新カードをカードイメージギャラリーで閲覧し、『ストリクスヘイヴンの秘密』の学びをさらに深めましょう。ストリクスヘイヴンを熱烈に愛する方は、『ストリクスヘイヴンの秘密』公式ストーリーや小説「Strixhaven: Omens of Chaos」で物語の世界へ飛び込みましょう。

『ストリクスヘイヴンの秘密』は、2026年4月24日発売です。試験で好成績を収められるよう、しっかり備えましょう。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。