『ストリクスヘイヴンの秘密』にて、再び講義が始まります。世界中のマジック・プレイヤーの皆さんはキャンパスを再訪し、新たなシーズンのイベントをお楽しみください。新学期を迎えるにあたり、経験豊富なマジック・プレイヤーにも新入生にも、あらゆる習熟度に合ったイベントをご用意しています。専攻する大学を決め、マジック最新のイベントについての知識を深めましょう。

『ストリクスヘイヴンの秘密』は2026年4月24日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『ストリクスヘイヴンの秘密』プレリリース

（4月17～23日）

プレリリース・パック

（シルバークイル） プレリリース・パック

（プリズマリ） プレリリース・パック

（ウィザーブルーム） プレリリース・パック

（ロアホールド） プレリリース・パック

（クアンドリクス）

お近くのゲーム店で開催されるプレリリースで、いち早く勉強を始めましょう！プレリリースは、『ストリクスヘイヴンの秘密』の新たな呪文をいち早く唱えられるイベントです。プレリリースの受付時に、あなたは５つの大学をテーマにした５種類のプレリリース・パックから１つ受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ストリクスヘイヴンの秘密』 プレイ・ブースター ５パック

プレイ・ブースター ５パック 『ストリクスヘイヴンの秘密』 大学テーマのブースターパック １個 大学テーマのブースターパックには、それぞれその大学の２色のカードが封入されています。

大学テーマのブースターパック １個 フォイル仕様のプロモカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１個（その大学をテーマにしたもの）

各プレリリース・パックはストリクスヘイヴンの５つの大学がテーマになっています。各大学の雰囲気や理念を知りたい方は、「世界構築」のシラバスに掲載の「プレインズウォーカーのための『ストリクスヘイヴンの秘密』案内」をご覧ください。もう専攻する大学を決めているという方は、プレリリース・パックの詳しい配布方法をお近くのゲーム店までお問い合わせください。

『ストリクスヘイヴンの秘密』プレリリースは、2026年4月17日よりお近くのゲーム店にて開催されます。また、予約済みの『ストリクスヘイヴンの秘密』製品はこのタイミングで受け取れます。今すぐお近くのゲーム店のプレリリースへ参加登録を済ませ、多元宇宙最高の学者たちとのひとときをお楽しみください。

「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう

（4月24日～6月18日）

マジック・アカデミーで、世界最高のトレーディングカードゲームの遊び方を学びましょう！お近くのゲーム店で開催されるこのイベントは、友達を連れていってマジックの遊び方を教えるにも、しばらくぶりにプレイする場合に知識を更新するにもうってつけです。

ウェルカム・デッキ

（白） ウェルカム・デッキ

（青） ウェルカム・デッキ

（黒） ウェルカム・デッキ

（赤） ウェルカム・デッキ

（緑）

マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。このイベントでは、『ストリクスヘイヴンの秘密』で新たに登場するウェルカム・デッキを使用します。「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。

マジック・アカデミーで配布されるウェルカム・デッキには、特別な褒賞と交換できる引換券が同梱されています。褒賞はMTGアリーナで受け取れるデジタルアイテムまたは、お近くのゲーム店で受け取れるストリクスヘイヴンをテーマにしたバンパーステッカーです（全６種類。数量には限りがあります）。マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

スタンダード・ショーダウン

（4月24日～6月18日）

《Ancestral Recall》を唱えられる（《観念の名誉教授》のことです）新たなスタンダード環境を存分に味わいたい方は、お近くのゲーム店で開催されるスタンダード・ショーダウンにぜひご参加ください！プレリリースよりも競技志向なスタンダード・ショーダウンは、意欲的な魔法使いたちの次のステップに最適です。

このイベントのプロモカードは、私たちをブルームバロウへの校外学習へいざないます！スタンダード・ショーダウンの優勝者には、ダニー・シュワルツ/Danny Schwartz氏によるアートのフォイル仕様の旧枠版プロモカード《洪水の大口へ》が贈られます（数量には限りがあります）。スタンダード・ショーダウンについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（4月24日～6月18日）

今こそ先導的学術研究へ加わるときです！双頭巨人戦コマンダー・ナイトでは、指定のプレイヤー（や他の参加者）とチームを組み、カジュアルに多人数戦を楽しめます。

このイベントの参加者には、アレイナ・ダナー/Alayna Danner氏によるアートの旧枠版プロモカード《接続トンネル》が配布されます（数量には限りがあります）。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。（ちょっとしたヒント：《接続トンネル》はチームメイトのパワー３以下のクリーチャーも対象に取れますよ！）その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

コマンダー・パーティー

（5月1～7日および6月5～11日）

キャンパスでのパーティーにあなたも招待されています！『ストリクスヘイヴンの秘密』のコマンダー・パーティーは、あなたの統率者戦のゲームに学問の探求の要素を加えます。イベントを開始するにあたり、あなたはストリクスヘイヴンの大学を１つ選びます。さまざまな課題をクリアすることで、大学の呪文１つを「準備」してゲーム中に唱えることができます。多元宇宙じゅうの強力な（そして心躍る）呪文が飛び交うゲームをお楽しみください。

このイベントの参加者には、先ほどご紹介した旧枠版プロモカード《接続トンネル》が配布されます（数量には限りがあります）。コマンダー・パーティーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください！

「MagicCon: Las Vegas」および「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』」開催

（5月1～3日）

間もなく「MagicCon: Las Vegas」がやってきます！5月1～3日はラスベガスへの実地調査に向かい、ほかでは得られない特別な情報やグッズ、イベント体験満載のマジック漬けの週末をお楽しみください。現在販売中の入場バッジはあっという間に売り切れますので、急いでMagicConの公式ウェブサイトをご確認ください。

「MagicCon: Las Vegas」では、2026年２つ目のプロツアーである「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』が開催されます！このイベントはスタンダード構築戦と『ストリクスヘイヴンの秘密』を用いるブースター・ドラフトで行われます。各予選で参加権利を獲得した招待選手たちが、賞金総額500,000ドルやマジック：ザ・ギャザリング世界選手権への参加権利、そしてプロツアー優勝トロフィーを懸けて競い合います。また、2026年のプロツアーや世界選手権の参加選手には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《知りたがりの学徒、タミヨウ》が配布されます。上位32名にはフォイル仕様のものも贈られます。

あなたも「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』」で推しのプレイヤーを応援しましょう。MagicConの来場者は、現地で観戦できます。また大会の模様はtwitch.tv/magicやPlay MTG YouTube channel、Magic.ggでもお伝えしますので、お楽しみに！（リンク先は英語。日本語版配信についての情報は後日改めてお伝えします。）専門家たちは早くも最新のデッキやスタンダードのメタゲームを熱心に研究しています。観戦する皆さんもプロツアーに向けて知識を深めましょう。あなたが多元宇宙のどこにいても、5月1～3日の熱戦をお見逃しなく。

「マジック・スポットライト：シークレッツ」

（5月8～10日および5月29～31日）

ストリクスヘイヴンの呪文は世界中を駆け巡ります！「マジック・スポットライト：シークレッツ」は、5月8～10日にイギリス・ロンドンで、5月29～31日に日本・千葉で開催されます。このイベントはスタンダード構築戦で行われますので、スタンダードへ導入された『ストリクスヘイヴンの秘密』の新たなカードの動向にご注目ください。詳細は、各イベントのイベント主催までお問い合わせください。

イギリス・ロンドン： 2026年5月8～10日――Fanfinity主催

2026年5月8～10日――Fanfinity主催 日本・千葉：2026年5月29～31日――BIG MAGIC主催

「マジック・スポットライト：シークレッツ」では、総額50,000ドルの賞金が用意されます。さらに、このイベントの参加者には、ユスティーナ・デュラ/Justyna Dura氏による楽しくも不気味なアートの非フォイル仕様のボーダーレス版プロモカード《リリアナ・ヴェス》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。

「マジック・スポットライト：エクリプスド」のブラック・ロータス・トロフィー

トップ８入賞を果たしたプレイヤーには、「プロツアー：『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』」への参加権利が授与されます。そして「マジック・スポットライト：シークレッツ」の優勝者には、『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・シンボルをあしらった、ブラック・ロータスをテーマにしたトロフィーが授与されます。

スポットライト・シリーズは、誰でも参加可能なイベントです。参加登録を行うだけで、プロツアーの舞台を目指せるのです。ただし参加登録は必要なので、イベント主催から発信される情報を確認して「マジック・スポットライト：シークレッツ」に挑戦しましょう！

ストアチャンピオンシップ

（5月8～31日）

今シーズンのストアチャンピオンシップで、あなたこそがクラスで一番の実力者であることを証明しましょう！この競技志向のスタンダード・イベントでは、特別なプロモカードが用意されます。勉強がはかどるこのシーズンのプロモは以下の通りです。

ストアチャンピオンシップの参加者には、ロン・スペンサー/Ron Spencer氏によるアートの非フォイル仕様のフルアート版プロモカード《発掘》が配布されます（数量には限りがあります）。

次のプロモカードはよく見てくださいね（ただしあまり長い時間見つめないように）。ストアチャンピオンシップのトップ８入賞者には、Gaboleps氏によるアートのフォイル仕様のフルアート版プロモカード《超能力蛙》が贈られます。

そして危険な眼といえば、ストアチャンピオンシップの優勝者には、ディアナ・フランコ/Diana Franco氏によるアートのフォイル仕様のフルアート・テキストレス版プロモカード《忌まわしき眼魔》が贈られます。

これらのプロモカードを採用したディミーア・デッキで、《超能力蛙》で《忌まわしき眼魔》を捨て、それを《発掘》で戦場に戻すという夢のような動きを実現させましょう。ストアチャンピオンシップの開催日程などの情報は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け

（5月22日～6月18日）

「マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け」イベントでは、ストリクスヘイヴンの生徒たちに多元宇宙最高の呪文書庫「ミスティカルアーカイブ」の扉が開きます。このイベントは特別なルールのもとで『ストリクスヘイヴンの秘密』ドラフトを楽しめます。ドラフトでは、あなたが開封したプレイ・ブースターの第１ピックにおいて、追加でミスティカルアーカイブ・カードも受け取れます。開封したプレイ・ブースターからミスティカルアーカイブ・カードが２枚出現した場合は、第１ピックでもう１枚の方を取ることもできます。ゲームでは、あなたはミスティカルアーカイブ・カードを唱えるために任意のマナを、望む色のマナであるかのように支払うことができます。青赤の「プリズマリ」デッキに《巨大化》を組み込み、学びの幅を広げましょう！

「マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け」イベントの参加者には、MTGアリーナで使用できる客員講師、ラル・ザレックのアバターが配布されます。

さらに、このイベントで勝ち越した方には、ミスティカルアーカイブのアートがデザインされたPinfinity特製コインが贈られます（数量には限りがあります）。「マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け」イベントはシーズンを通して開催されるため、コインをすべて集めるチャンスもあるでしょう。賞品についての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

「マジック・プレゼンツ：アーカイブを開け」は5月22日～6月18日開催です。強力な呪文を思う存分唱えましょう。イベントの詳細はお近くのゲーム店までお問い合わせください！

オーストラリア、ドイツ、中国でのコマンドフェスト

（5月22～24日および5月30～31日）

先日、2026年のコマンドフェスト一覧をお知らせしました！コマンドフェストは、世界中で開催される統率者戦を愛するプレイヤーのための一大イベントです。統率者戦をたっぷりプレイできるだけでなく、アーティストや配信者との交流の場や特別なプロモの配布など、盛りだくさんです！

2026年のコマンドフェストでは、ジュリー・ディロン/Julie Dillon氏によるアートのプロモカード《フィンドホーンのエルフ》が配布されます（非フォイル仕様およびフォイル仕様）。プロモカードは入場バッジの購入者に配布されますので、詳しくはイベント主催までお問い合わせください。コマンドフェストは１年を通して開催されますが、ここでは『ストリクスヘイヴンの秘密』シーズン中に行われるものをご紹介します。他のコマンドフェストを含むイベントの詳細は、こちらの記事もご確認ください。

2026年5月22～24日：オーストラリア・アデレード――Let's Play Games主催

2026年5月2日～24日：ドイツ・ギーセン――JK Entertainment主催

2026年5月30～31日：中国・北京――Kadou主催

「マジック・プレゼンツ：プライド」

（6月5～14日）

「マジック・プレゼンツ：プライド」で、マジックと地元のコミュニティを称えましょう！特別なルールでカジュアルな統率者戦を楽しめる人気イベントが再びやってきます。「マジック・プレゼンツ：プライド」で使用するデッキを構築する際に、すべての統率者が「共闘」能力を持ちます！フレイバーたっぷり（で強力）な組み合わせをぜひ楽しんでみてください。

イベントの記念品として、マジック・プレゼンツ：プライドへの参加者にはMerlin G.G氏によるアートのフォイル仕様プロモカード《金粉の水蓮》が配布されます（数量には限りがあります）。さらに、プロモカードと同じアートがあしらわれたエナメル製ピンバッジも配布されます（数量には限りがあります）。ピンバッジについては、後日改めてお伝えします。マジック・プレゼンツ：プライドは一部地域での開催となりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

地域チャンピオンシップ予選

（4月4日～8月2日）

次のラウンドの地域チャンピオンシップ予選（RCQ）が間もなく始まります！「間もなく」というより、３日後に開幕です！2026年第２ラウンドのRCQは、4月4日～8月2日に開催されます。各地のWPN店舗やイベント主催により行われるイベントでは、2026-2027年シーズンの地域チャンピオンシップへの参加権利が授与されます。お近くのゲーム店で開催されるRCQは、リミテッドまたはモダン構築戦で行われます。より規模の大きな予選イベントは、他のフォーマットで行われる場合があります。

このラウンドの地域チャンピオンシップ予選の参加者には、SimzArt氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《古きものの活性》が配布されます。上位入賞者には、ネイサン・ユレヴィチウス/Nathan Jurevicius氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《まき散らす菌糸生物》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《まき散らす菌糸生物》も贈られます。

賞品としてプロモが配布されるかどうかは地域によって異なり、またウィザーズ・オブ・ザ・コーストの裁量で変更される可能性があります。イベントやプロモカードについての詳細は、RCQのイベント主催までお問い合わせください。

地域チャンピオンシップ

（5月8日～）

地域チャンピオンシップで、競技の舞台へと続くマジックの旅を進めましょう！5月8日より始まる地域チャンピオンシップでは、7月17～19日開催の「MagicCon: Amsterdam」にて行われる「プロツアー『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』への参加権利が授与されます。このシーズンの地域チャンピオンシップは、スタンダード構築戦で行われます。早速、デッキのテストを始めましょう！

このラウンドの地域チャンピオンシップの参加者には、CHOGRIN氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《熾火心の挑戦者》が配布されます。上位入賞者にはフォイル仕様のものが配布されます。プロモの数量には限りがあり、フォイル仕様のプロモの数量は地域によって異なるため、詳しくはあなたの地域のイベント主催までお問い合わせください。

特別なプロモカードを求める方も、ハイレベルなマジックの舞台を求める方も、マジックを楽しむひとときを求める方も、どんなプレイヤーにもそれぞれに合ったイベントがやってきます。『ストリクスヘイヴンの秘密』では、マジックの歴史に残る人気の舞台を再訪します。再び灯を点し、多元宇宙への旅に出かけましょう。

『ストリクスヘイヴンの秘密』は2026年4月24日発売です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。