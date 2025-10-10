甲羅を背負ったヒーローたちが、世界最高のカードゲームへやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』で、数十年の歴史を持つタートル・パワーをマジックで振るいましょう。先日の「New York Comic Con」にて、メインセットや統率者デッキに収録されるカードが多数公開されました。ニューヨークの街（や下水道）を越えて、皆さんにそれらの情報をお伝えします。カワバンガ！

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は、2026年3月6日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の詳細

TMT

エキスパンション・シンボル TMC

エキスパンション・シンボル PZA

エキスパンション・シンボル

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』３文字略号：TMT

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』エターナル使用可能カード３文字略号：TMC

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マテリアル・カード３文字略号：PZA

使用可能フォーマットについて：

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 （TMT）は、すべてのフォーマットで使用できます。

（TMT）は、すべてのフォーマットで使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 エターナル使用可能カード（TMCおよびPZA）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。

エターナル使用可能カード（TMCおよびPZA）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターからは、TMTおよびPZAのカードが出現します。これらのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。

ウェブサイト：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

カードイメージギャラリー：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。

プレイ・ブースター：$6.99

コレクター・ブースター：$37.99

統率者デッキ：$69.99

Bundle： $69.99

Pizza Bundle： $99.99

Draft Night： $119.99

Turtle Team-Up： $49.99

重要な日程：

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 デビュー： 2026年2月10日

2026年2月10日 プレリリース： 2月27日～3月5日

2月27日～3月5日 コマンダー・ボックス・リーグ： 2月27日～3月5日

2月27日～3月5日 MTGアリーナ にてリリース： 3月3日

3月3日 テーブルトップ公式発売日： 3月6日

3月6日 「マジック・スポットライト：ミュータント・タートルズ」 ： 3月6～8日

3月6～8日 コマンダー・パーティー（１回目）： 3月13～19日

3月13～19日 「マジック・プレゼンツ：イッツ・タートル・タイム！」 ： 3月13日～4月16日

3月13日～4月16日 コマンダー・パーティー（２回目）：4月4～9日

「ミュータント・タートルズ」ファンのためのカードの数々

0027_MTGTMT_Main: Turtles Forever

「ミュータント・タートルズ」シリーズは、メディアやファンの世代を越えて愛される作品です。このセットでは、新たなファンも昔からのファンも惹きつけ、マジックを新たな形で楽しんでいただけることを目指しています。ケヴィン・イーストマン/Kevin Eastman氏のアートをこよなく愛するファンも、最新のアニメを楽しんだファンも、このセットにはきっとお気に入りの１枚が見つかるでしょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』には「ミュータント・タートルズ」の歴史が詰まっており、それに応じて製品ラインアップも豊富です。「Turtle Team-Up」のような新製品は世代を越えて楽しめるでしょう。レオナルドとドナテロ、ラファエロ、ミケランジェロの冒険を観て育った皆さんは、マジックの新世代プレイヤーに彼らの冒険譚を語れるでしょう。

「Turtle Team-Up」や統率者デッキ「タートル・パワー！」は、現在お近くのゲーム店やAmazon、その他マジック製品を取り扱う場所にて予約受付中です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のブースター・ファン

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のブースター・ファン仕様で、「ミュータント・タートルズ」をスタイリッシュに体験しましょう！「New York Comic Con」では、今回のブースター・ファン仕様もお披露目されました。さらなる詳細は、後日改めてお伝えします。ここでは、素敵なカード仕様の一部をご覧ください。

ケヴィン・イーストマン氏がアートを手掛ける、４種類のボーダーレス版ヘッドライナー・カード

0301_MTGTMT_Headline: Leonardo, Sewer Samurai

「ミュータント・タートルズ」の原作イラストを手掛けたケヴィン・イーストマン氏が、このセットのヘッドライナー・カードのために帰ってきました。今回のヘッドライナー・カードは１枚ではありません。タートルズ４人それぞれに用意されるのです。それらのカードはケヴィン・イーストマン氏によるアートで彩られ、彼のサインも箔押しされています。「New York Comic Con」では、ヘッドライナー版の《下水道侍、レオナルド》が公開されました。他の兄弟たちは、後日改めてお見せします。

「Kevin Eastmanシグネチャー」ボーダーレス版ヘッドライナーカードは英語版のみであり、どの言語版の『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターからも出現します。

ボーダーレス版「マテリアル」カード

0011_MTGTMT_PartSM: Doubling Season

マジックの歴史から選ばれたカードに、タートルズの魅力たっぷりなアートを合わせたのが今回の「マテリアル」カードです。『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の「マテリアル」カードは、「ミュータント・タートルズ」シリーズのアートで彩られます。ここでお見せするのは１枚だけですが、侮るなかれ、大興奮間違いなしなしでしょう――「ミュータント タートルズ」第１巻のカバーアートが描かれた《倍増の季節》です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』には、全20種類の「マテリアル」カードが用意されます。非フォイル仕様の「マテリアル」カードは、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。フォイル仕様の「マテリアル」カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。

Pizza Bundle限定カード

0131_MTGTMT_PizzaBnd: Dark Ritual

Pizza Bundleをたっぷり味わいましょう！マジックの歴史から選ばれた６枚のカードを焼き上げ、そこへピザをテーマにしたアートをトッピングしたものがPizza Bundleに同梱されています。ここではその風味しかお伝えできませんが、近いうちにさらなるカードがプレビューされるでしょう。

美味しそうなデザインのPizza Bundleには、この限定カードが２枚同梱されています（全６種類）。

「ピザ」フルアート版基本土地

0253_MTGTMT_BLdPizza: Plains 0254_MTGTMT_BLdPizza: Island 0255_MTGTMT_BLdPizza: Swamp 0256_MTGTMT_BLdPizza: Mountain 0257_MTGTMT_BLdPizza: Forest

私たちは、タートルズの強いピザ愛をこのセットの基本土地に込めました。「ピザ」フルアート版基本土地は、５種類の基本土地にピザのトッピングがたっぷり乗ったデザインになっています。トッピングの内容には賛否あるかもしれませんが、これらの土地には「ミュータント・タートルズ」ファンの皆さんも嬉しくなること間違いなしでしょう。

「ピザ」フルアート版基本土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともに『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Pizza Bundlesで手に入ります。またコレクター・ブースターからは、サージ・フォイル仕様やフォイル仕様のものが出現します。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』製品詳細

プレイ・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

プレイ・ブースターボックス

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 14枚 コモン ７枚 28パックに１パックの割合で、コモン１枚の代わりに非フォイル仕様の「マテリアル」カードが出現します（全20種類）。 アンコモン ２種類 不特定レアリティの伝説の海亀カード １枚 不特定レアリティのカード １枚 レアや神話レア １枚 フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚 土地カード １枚

のカード 14枚 非フォイル仕様の両面トークン １枚

コレクター・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

コレクター・ブースター

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。

マジック：ザ・ギャザリング のカード 15枚 フォイル仕様のコモン ５枚 フォイル仕様のアンコモン ３枚 非フォイル仕様またはサージ・フォイル仕様のTMC収録カード １枚 フォイル仕様またはサージ・フォイル仕様の基本土地 １枚 フォイル仕様のレアや神話レアのカード 1枚 非フォイル仕様のブースター・ファン版カードまたはTMC収録カード ２枚（うち１枚はサージ・フォイル仕様の可能性あり） 非フォイル仕様またはフォイル仕様の「マテリアル」カード １枚 フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚 この枠からは、低確率でヘッドライナー・カードが出現する可能性があります。

のカード 15枚 アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚

統率者デッキ

統率者デッキ

「タートル・パワー！」

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』統率者デッキ「タートル・パワー！」で、タートルズのアクションを堪能しよう！各統率者デッキの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード ５枚 非フォイル仕様のカード 94枚

両面トークンやパンチアウト・カウンター・カード 10枚

デッキボックス １つ

Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

Bundle

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Bundleの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ９パック

| プレイ・ブースター ９パック フォイル仕様の基本土地 15枚

非フォイル仕様の基本土地 15枚

早見表カード ２枚

フォイル仕様のプロモカード １枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Pizza Bundles

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

Pizza Bundle

Pizza Bundleを一切れ取りましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Pizza Bundleの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ９パック

| プレイ・ブースター ９パック 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の「ピザ」基本土地 25枚

フォイル仕様の「ピザ」基本土地 5枚

フォイル仕様のPizza Bundleプロモカード ２枚

早見表カード ２枚

大型スピンダウン・ライフカウンター １個

カード整理用ボックス １つ

Draft Night

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Draft Night

各Draft Nightの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター 12パック

| プレイ・ブースター 12パック 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 コレクター・ブースター １パック

コレクター・ブースター １パック 非フォイル仕様の基本土地 90枚

非フォイル仕様の両面トークン 10枚

ドラフト・ガイド １枚

Turtle Team-Up

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

Turtle Team-Up

甲羅を持つヒーローのチームを結成し、協力型のゲームを楽しみましょう！各Turtle Team-Upの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ４パック

| プレイ・ブースター ４パック テーマ・デッキ ４個 各デッキは、それぞれタートルズの４人のうち１人をテーマにしています。 各デッキはカード60枚で構築されており、TMTおよびTMCのカードが収録されています。

エネミー・デッキ １つ Turtle Team-Upのゲーム用にデザインされたカード39枚入り

パンチアウト・カウンター・シート ６枚

デッキボックス ４個

チュートリアル・ガイド １冊

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリース・パック

今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ６パック

| プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード 1枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１つ

今こそ、甲羅から出てマジックへ飛び込むときです。『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は、2026年3月6日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。