『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』ファーストルックまとめ
甲羅を背負ったヒーローたちが、世界最高のカードゲームへやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』で、数十年の歴史を持つタートル・パワーをマジックで振るいましょう。先日の「New York Comic Con」にて、メインセットや統率者デッキに収録されるカードが多数公開されました。ニューヨークの街（や下水道）を越えて、皆さんにそれらの情報をお伝えします。カワバンガ！
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は、2026年3月6日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の詳細
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』３文字略号：TMT
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』エターナル使用可能カード３文字略号：TMC
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』マテリアル・カード３文字略号：PZA
使用可能フォーマットについて：
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』（TMT）は、すべてのフォーマットで使用できます。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』エターナル使用可能カード（TMCおよびPZA）は、統率者戦およびレガシー、ヴィンテージにて使用可能です。また、個別の収録カードについては、すでに使用可能なフォーマットにおいては使用できます。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターからは、TMTおよびPZAのカードが出現します。これらのカードは『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターを用いるドラフトやシールドで使用できます。
ウェブサイト：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
カードイメージギャラリー：『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』製品のメーカー希望小売価格は以下の通りです。
- プレイ・ブースター：$6.99
- コレクター・ブースター：$37.99
- 統率者デッキ：$69.99
- Bundle： $69.99
- Pizza Bundle： $99.99
- Draft Night： $119.99
- Turtle Team-Up： $49.99
重要な日程：
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』デビュー：2026年2月10日
- プレリリース：2月27日～3月5日
- コマンダー・ボックス・リーグ：2月27日～3月5日
- MTGアリーナにてリリース：3月3日
- テーブルトップ公式発売日：3月6日
- 「マジック・スポットライト：ミュータント・タートルズ」：3月6～8日
- コマンダー・パーティー（１回目）：3月13～19日
- 「マジック・プレゼンツ：イッツ・タートル・タイム！」：3月13日～4月16日
- コマンダー・パーティー（２回目）：4月4～9日
「ミュータント・タートルズ」ファンのためのカードの数々
「ミュータント・タートルズ」シリーズは、メディアやファンの世代を越えて愛される作品です。このセットでは、新たなファンも昔からのファンも惹きつけ、マジックを新たな形で楽しんでいただけることを目指しています。ケヴィン・イーストマン/Kevin Eastman氏のアートをこよなく愛するファンも、最新のアニメを楽しんだファンも、このセットにはきっとお気に入りの１枚が見つかるでしょう。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』には「ミュータント・タートルズ」の歴史が詰まっており、それに応じて製品ラインアップも豊富です。「Turtle Team-Up」のような新製品は世代を越えて楽しめるでしょう。レオナルドとドナテロ、ラファエロ、ミケランジェロの冒険を観て育った皆さんは、マジックの新世代プレイヤーに彼らの冒険譚を語れるでしょう。
「Turtle Team-Up」や統率者デッキ「タートル・パワー！」は、現在お近くのゲーム店やAmazon、その他マジック製品を取り扱う場所にて予約受付中です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のブースター・ファン
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のブースター・ファン仕様で、「ミュータント・タートルズ」をスタイリッシュに体験しましょう！「New York Comic Con」では、今回のブースター・ファン仕様もお披露目されました。さらなる詳細は、後日改めてお伝えします。ここでは、素敵なカード仕様の一部をご覧ください。
ケヴィン・イーストマン氏がアートを手掛ける、４種類のボーダーレス版ヘッドライナー・カード
「ミュータント・タートルズ」の原作イラストを手掛けたケヴィン・イーストマン氏が、このセットのヘッドライナー・カードのために帰ってきました。今回のヘッドライナー・カードは１枚ではありません。タートルズ４人それぞれに用意されるのです。それらのカードはケヴィン・イーストマン氏によるアートで彩られ、彼のサインも箔押しされています。「New York Comic Con」では、ヘッドライナー版の《下水道侍、レオナルド》が公開されました。他の兄弟たちは、後日改めてお見せします。
「Kevin Eastmanシグネチャー」ボーダーレス版ヘッドライナーカードは英語版のみであり、どの言語版の『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースターからも出現します。
ボーダーレス版「マテリアル」カード
マジックの歴史から選ばれたカードに、タートルズの魅力たっぷりなアートを合わせたのが今回の「マテリアル」カードです。『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』の「マテリアル」カードは、「ミュータント・タートルズ」シリーズのアートで彩られます。ここでお見せするのは１枚だけですが、侮るなかれ、大興奮間違いなしなしでしょう――「ミュータント タートルズ」第１巻のカバーアートが描かれた《倍増の季節》です。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』には、全20種類の「マテリアル」カードが用意されます。非フォイル仕様の「マテリアル」カードは、プレイ・ブースターおよびコレクター・ブースターから出現します。フォイル仕様の「マテリアル」カードは、コレクター・ブースターからのみ出現します。
Pizza Bundle限定カード
Pizza Bundleをたっぷり味わいましょう！マジックの歴史から選ばれた６枚のカードを焼き上げ、そこへピザをテーマにしたアートをトッピングしたものがPizza Bundleに同梱されています。ここではその風味しかお伝えできませんが、近いうちにさらなるカードがプレビューされるでしょう。
美味しそうなデザインのPizza Bundleには、この限定カードが２枚同梱されています（全６種類）。
「ピザ」フルアート版基本土地
私たちは、タートルズの強いピザ愛をこのセットの基本土地に込めました。「ピザ」フルアート版基本土地は、５種類の基本土地にピザのトッピングがたっぷり乗ったデザインになっています。トッピングの内容には賛否あるかもしれませんが、これらの土地には「ミュータント・タートルズ」ファンの皆さんも嬉しくなること間違いなしでしょう。
「ピザ」フルアート版基本土地は、非フォイル仕様/フォイル仕様ともに『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Pizza Bundlesで手に入ります。またコレクター・ブースターからは、サージ・フォイル仕様やフォイル仕様のものが出現します。
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』製品詳細
プレイ・ブースター
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスには、プレイ・ブースターが30パック収められています。各プレイ・ブースターの内容は以下の通りです。
- マジック：ザ・ギャザリングのカード 14枚
- コモン ７枚
- 28パックに１パックの割合で、コモン１枚の代わりに非フォイル仕様の「マテリアル」カードが出現します（全20種類）。
- アンコモン ２種類
- 不特定レアリティの伝説の海亀カード １枚
- 不特定レアリティのカード １枚
- レアや神話レア １枚
- フォイル仕様の不特定レアリティのカード １枚
- 土地カード １枚
- 非フォイル仕様の両面トークン １枚
コレクター・ブースター
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースターボックスには、コレクター・ブースターが12パック収められています。各コレクター・ブースターの内容は以下の通りです。
- マジック：ザ・ギャザリングのカード 15枚
- フォイル仕様のコモン ５枚
- フォイル仕様のアンコモン ３枚
- 非フォイル仕様またはサージ・フォイル仕様のTMC収録カード １枚
- フォイル仕様またはサージ・フォイル仕様の基本土地 １枚
- フォイル仕様のレアや神話レアのカード 1枚
- 非フォイル仕様のブースター・ファン版カードまたはTMC収録カード ２枚（うち１枚はサージ・フォイル仕様の可能性あり）
- 非フォイル仕様またはフォイル仕様の「マテリアル」カード １枚
- フォイル仕様のブースター・ファン版レアや神話レア １枚
- この枠からは、低確率でヘッドライナー・カードが出現する可能性があります。
- アート・カードまたはフォイル仕様の両面トークン １枚
統率者デッキ
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』統率者デッキ「タートル・パワー！」で、タートルズのアクションを堪能しよう！各統率者デッキの内容は以下の通りです。
- カード100枚入りの統率者デッキ １つ
- パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚
- フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード ５枚
- 非フォイル仕様のカード 94枚
- 両面トークンやパンチアウト・カウンター・カード 10枚
- デッキボックス １つ
Bundle
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Bundleの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター ９パック
- フォイル仕様の基本土地 15枚
- 非フォイル仕様の基本土地 15枚
- 早見表カード ２枚
- フォイル仕様のプロモカード １枚
- 大型スピンダウン・ライフカウンター １個
- カード整理用ボックス １つ
Pizza Bundles
Pizza Bundleを一切れ取りましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』Pizza Bundleの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター ９パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースター １パック
- 非フォイル仕様の「ピザ」基本土地 25枚
- フォイル仕様の「ピザ」基本土地 5枚
- フォイル仕様のPizza Bundleプロモカード ２枚
- 早見表カード ２枚
- 大型スピンダウン・ライフカウンター １個
- カード整理用ボックス １つ
Draft Night
各Draft Nightの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター 12パック
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』コレクター・ブースター １パック
- 非フォイル仕様の基本土地 90枚
- 非フォイル仕様の両面トークン 10枚
- ドラフト・ガイド １枚
Turtle Team-Up
甲羅を持つヒーローのチームを結成し、協力型のゲームを楽しみましょう！各Turtle Team-Upの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター ４パック
- テーマ・デッキ ４個
- 各デッキは、それぞれタートルズの４人のうち１人をテーマにしています。
- 各デッキはカード60枚で構築されており、TMTおよびTMCのカードが収録されています。
- エネミー・デッキ １つ
- Turtle Team-Upのゲーム用にデザインされたカード39枚入り
- パンチアウト・カウンター・シート ６枚
- デッキボックス ４個
- チュートリアル・ガイド １冊
プレリリース・パック
今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。
- 『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレイ・ブースター ６パック
- フォイル仕様のレアや神話レアのカード 1枚
- デッキボックス １つ
- スピンダウン・ライフカウンター１つ
今こそ、甲羅から出てマジックへ飛び込むときです。『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は、2026年3月6日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。