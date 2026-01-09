『ローウィンの昏明』プレリリース・ガイド
2026年最初のセット『ローウィンの昏明』で、マジックの多元宇宙へ再び飛び込みましょう！熱烈に期待されていたローウィン＝シャドウムーア次元への再訪には、初めての訪問時に人気を集めた要素をたっぷりと盛り込んでいます。タイプ的テーマにトラディショナルなアート、奇妙ながら美しい舞台……そこに現代のマジック・デザイナーの光る手腕が添えられます。この次元を探検する絶好の機会に、お近くのゲーム店で開催されるプレリリースで最高の第一歩を踏み出しましょう！
プレリリースの受付時に、あなたは『ローウィンの昏明』のプレリリース・パックを受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。
- 『ローウィンの昏明』プレイ・ブースター ６パック
- フォイル仕様のプロモカード １枚
- 注：プレリリース・パックのプロモカードには、日付が箔押しされなくなりました。
- デッキボックス １つ
- スピンダウン・ライフカウンター１つ
そしてプレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げ、他の参加者たちと対戦します。このイベントはセットの公式発売日に先駆けて行われるため、みんなで一緒に新たなカードを学んでいくことになります。友達をマジックの世界へ歓迎したり、久しぶりに灯を点したりするにも絶好の場になるでしょう。
冒険の準備はいいですか？プレリリースは2026年1月16日より開催されます。皆さんが今からイベントに備えられるよう、『ローウィンの昏明』プレリリース・ガイドをお送りします。『ローウィンの昏明』は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。お近くのゲーム店のプレリリースへの参加登録もお早めに。
プレリリースでデッキを作る
シールドのデッキは基本的に２色で組むことが推奨されます。つまりマジックの５色のうち２色のカードを選びぬくことになります。プレイ・ブースター６パックを開封したら、まずは出てきたカードを色ごとに分け、その中で特に強力な１枚を探しましょう。対戦相手に「こいつを止められるか？」と聞けるくらいの自慢の１枚を見つけましょう。対戦相手が対応できなければ、あなたの勝利への道を切り開いてくれるカードです。
そういう強力なカードが、デッキの色を決める助けになるでしょう。例えば
脅威となるカードを見つけたら１色目は決まるでしょう。次はシールドのデッキに欠かせないもう１つのピース「除去手段」を探します。除去手段は対戦相手のカードやゲーム・プランに対処できるカードであり、先ほどの「こいつを止められるか？」という問いに効率的に答えられるものです。
以下に、『ローウィンの昏明』における主要な除去を一覧でご紹介します。デッキ構築中にもゲーム中にも確認できますので、ぜひご利用ください。例えば対戦相手が青のデッキで、アンタップ状態の《島》を２枚残していたら、攻撃に
主要な除去呪文を見るにはマナ・シンボルをクリック
ある色に強力な脅威があり、別の色に除去が豊富にあれば、その２色を使えという明確なサインになるでしょう。デッキの他の部分はそれらをサポートするカードで固めましょう。マジックでは優れたプレイヤーたちがお手本を見せてくれているので、ぜひそこから学んでみてください。あとは「マナ・カーブ」に気を配りましょう。
マナ・カーブと『ローウィンの昏明』の色
マナ・カーブは、あなたのデッキの平均マナ総量のバランスを取るのに役立つ考え方です。簡潔に説明すると、ゲーム序盤に低コストの呪文を使い、最後は高コストの呪文で勝利を掴むという動きがしっかりできるようにデッキを組むための手法です。シールドのデッキでは平均的に、以下のようなマナ・カーブになります。
- １マナ：１～２枚
- ２マナ：７～８枚
- ３マナ：５～６枚
- ４マナ：３～４枚
- ５マナ：２～３枚
- ６マナ：０～１枚
- そして土地17枚！
このようにデッキを組むことで、ゲームのスタートを力強く切ることができ、そのままの勢いでゲームを優位に進められます。このテンプレート通りにはなかなかなりませんが、心に留めておくと良いでしょう。デッキの良し悪しがわからない場合は、シャッフルして７枚ドローしてみてください。数枚の土地とゲームの開幕に使える軽量呪文が安定して揃っていれば、うまく組めているサインですよ。
マナ・カーブの一番下にはゲームの序盤にぜひ唱えたいカードを置くということを忘れずに。
デッキの色についての補足
目を引く強力なカードはどの色にもありますが、リミテッドでは安定性が大切です。３～５色のデッキでは、呪文を唱えられないという状況も起こるでしょう。白と青の土地が並ぶ中で手札に黒のカードを抱えたことがある方ならわかるはずです。それは楽しくありません。
デッキの色は、これだという２色に絞りましょう。そうすることで、安定して呪文を唱えられるデッキを構築できます。マナ基盤を整えるカードも採用すればさらに安定するでしょう。マナを生み出すクリーチャーや
とはいえ、２色だけやれば良いとも限りません。
『ローウィンの昏明』は、多くのマジックのセットとは少し違うのです。能力語「色彩」を持つ色鮮やかなカードにお気づきでしょうか。それらはあなたがコントロールしているパーマネントの中の「色の種類数」を参照します。
アンコモンの「蝕甚化した」クリーチャーのサイクルは、マナ・コストにハイブリッド・マナ・シンボルを持ちます。つまりそれらを唱える際に１種類の色マナだけ支払っても、両方の色が加算されるのです。
また、
ローウィンの昏明ドラフト・アーキタイプ
リミテッドをプレイしていると、色の垣根を越えて広がる一連の戦略が見えてくるでしょう。それらは「ドラフト・アーキタイプ」と呼ばれ、効率的なデッキ構築を後押しし、あなたのリミテッド体験を導いてくれます。『ローウィンの昏明』には２色の組み合わせ５種類にドラフト・アーキタイプがあり、それぞれがこのセットでスポットが当たるクリーチャー・タイプと結びついています。また、残る５種類の２色の組み合わせにもドラフト・アーキタイプが設定されていますが、そちらはクリーチャー・タイプではなくメカニズムのテーマに焦点を当てているため、このプレリリース・ガイドではご紹介しません。
もちろん５種類のドラフト・アーキタイプから外れたデッキを構築するのも不可能ではありませんが、最初の数回はドラフト・アーキタイプに沿ったデッキ構築をおすすめします。５つのアーキタイプはいずれもわかりやすいので、ご心配なく。以下に、各ドラフト・アーキタイプのキーカードやデッキ構築のヒントをお伝えします。
白青マーフォーク
このデッキは狡猾なマーフォークで対戦相手を妨害し、ゲームを通してじっくりと優位を積み重ねていきます。
黒赤ゴブリン
黒赤の戦略は、ローウィン＝シャドウムーアに住む粗暴なボガートと「枯朽」メカニズムを組み合わせたものです。自分のクリーチャーに－１/－１カウンターを置くのは好ましくないことに見えるかもしれませんが、
緑白キスキン
キスキン・クリーチャーたちは、戦線を横に伸ばして能力を盤面全体へ広げることを目指します。
青赤エレメンタル
炎族と凍炎族は爆発的な魔法を扱います。その力はカードにまで広がります！このデッキは、マナ総量が４以上の呪文を唱えることを目指します。
黒緑エルフ
黒緑デッキは楽しくなるほど不気味な戦略で戦います。あなたの墓地へカードを次々と送り込み、呪文やクリーチャーを強化するのです。
お近くのゲーム店で行われるプレリリースは、『ローウィンの昏明』の旅の始まりにすぎません。ぜひこのセットのさまざまなメカニズムの探求を続け、新しいことに挑戦してみてください。
それでは皆さん、1月16～22日開催の『ローウィンの昏明』プレリリースで新たな物語を紡いでください。『ローウィンの昏明』の公式発売日は2026年1月23日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。