2026年最初のセット『ローウィンの昏明』で、マジックの多元宇宙へ再び飛び込みましょう！熱烈に期待されていたローウィン＝シャドウムーア次元への再訪には、初めての訪問時に人気を集めた要素をたっぷりと盛り込んでいます。タイプ的テーマにトラディショナルなアート、奇妙ながら美しい舞台……そこに現代のマジック・デザイナーの光る手腕が添えられます。この次元を探検する絶好の機会に、お近くのゲーム店で開催されるプレリリースで最高の第一歩を踏み出しましょう！

『ローウィンの昏明』

プレリリース・パック

プレリリースの受付時に、あなたは『ローウィンの昏明』のプレリリース・パックを受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ローウィンの昏明』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚 注：プレリリース・パックのプロモカードには、日付が箔押しされなくなりました。

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１つ

そしてプレリリース・パックの中身と基本土地を使って40枚のデッキを組み上げ、他の参加者たちと対戦します。このイベントはセットの公式発売日に先駆けて行われるため、みんなで一緒に新たなカードを学んでいくことになります。友達をマジックの世界へ歓迎したり、久しぶりに灯を点したりするにも絶好の場になるでしょう。

冒険の準備はいいですか？プレリリースは2026年1月16日より開催されます。皆さんが今からイベントに備えられるよう、『ローウィンの昏明』プレリリース・ガイドをお送りします。『ローウィンの昏明』は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。お近くのゲーム店のプレリリースへの参加登録もお早めに。

プレリリースでデッキを作る

シールドのデッキは基本的に２色で組むことが推奨されます。つまりマジックの５色のうち２色のカードを選びぬくことになります。プレイ・ブースター６パックを開封したら、まずは出てきたカードを色ごとに分け、その中で特に強力な１枚を探しましょう。対戦相手に「こいつを止められるか？」と聞けるくらいの自慢の１枚を見つけましょう。対戦相手が対応できなければ、あなたの勝利への道を切り開いてくれるカードです。

0159_MTGECL_Main: Spinerock Tyrant

そういう強力なカードが、デッキの色を決める助けになるでしょう。例えば 《背骨岩の暴君》 。対戦相手のクリーチャーを飛び越える飛行を持つ６/６というサイズだけでなく、あなたのインスタントやソーサリーにさらなるバリューをもたらします。これは赤をプレイする大きな理由になるでしょう。また、このセットの中でも特にクールなアートのドラゴンですから、これ以上望むことはないでしょう。

0103_MTGECL_Main: Gnarlbark Elm 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames

脅威となるカードを見つけたら１色目は決まるでしょう。次はシールドのデッキに欠かせないもう１つのピース「除去手段」を探します。除去手段は対戦相手のカードやゲーム・プランに対処できるカードであり、先ほどの「こいつを止められるか？」という問いに効率的に答えられるものです。

以下に、『ローウィンの昏明』における主要な除去を一覧でご紹介します。デッキ構築中にもゲーム中にも確認できますので、ぜひご利用ください。例えば対戦相手が青のデッキで、アンタップ状態の《島》を２枚残していたら、攻撃に 《振り払い》 を合わせられるリスクがあるでしょう。

| | | |

主要な除去呪文を見るにはマナ・シンボルをクリック

0011_MTGECL_Main: Crib Swap 0019_MTGECL_Main: Keep Out 0024_MTGECL_Main: Liminal Hold 0029_MTGECL_Main: Protective Response 0030_MTGECL_Main: Pyrrhic Strike 0036_MTGECL_Main: Spiral into Solitude

0045_MTGECL_Main: Blossombind 0067_MTGECL_Main: Run Away Together 0075_MTGECL_Main: Swat Away 0078_MTGECL_Main: Temporal Cleansing 0083_MTGECL_Main: Wanderwine Farewell

0085_MTGECL_Main: Auntie's Sentence 0089_MTGECL_Main: Blight Rot 0094_MTGECL_Main: Bogslither's Embrace 0113_MTGECL_Main: Nameless Inversion 0116_MTGECL_Main: Requiting Hex

0127_MTGECL_Main: Boulder Dash 0131_MTGECL_Main: Cinder Strike 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames 0154_MTGECL_Main: Sear 0162_MTGECL_Main: Tweeze

0164_MTGECL_Main: Assert Perfection 0172_MTGECL_Main: Chomping Changeling 0187_MTGECL_Main: Pitiless Fists 0200_MTGECL_Main: Unforgiving Aim 0201_MTGECL_Main: Vinebred Brawler

ある色に強力な脅威があり、別の色に除去が豊富にあれば、その２色を使えという明確なサインになるでしょう。デッキの他の部分はそれらをサポートするカードで固めましょう。マジックでは優れたプレイヤーたちがお手本を見せてくれているので、ぜひそこから学んでみてください。あとは「マナ・カーブ」に気を配りましょう。

マナ・カーブと『ローウィンの昏明』の色

マナ・カーブは、あなたのデッキの平均マナ総量のバランスを取るのに役立つ考え方です。簡潔に説明すると、ゲーム序盤に低コストの呪文を使い、最後は高コストの呪文で勝利を掴むという動きがしっかりできるようにデッキを組むための手法です。シールドのデッキでは平均的に、以下のようなマナ・カーブになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

このようにデッキを組むことで、ゲームのスタートを力強く切ることができ、そのままの勢いでゲームを優位に進められます。このテンプレート通りにはなかなかなりませんが、心に留めておくと良いでしょう。デッキの良し悪しがわからない場合は、シャッフルして７枚ドローしてみてください。数枚の土地とゲームの開幕に使える軽量呪文が安定して揃っていれば、うまく組めているサインですよ。

0006_MTGECL_Main: Bark of Doran 0015_MTGECL_Main: Evershrike's Gift

マナ・カーブの一番下にはゲームの序盤にぜひ唱えたいカードを置くということを忘れずに。 《ドランの樹皮》 のマナ総量は２ですが、装備先のクリーチャーがいない状態で唱えてもあなたのゲームプランは進みません。同じくクリーチャーにつけたいオーラについても同じことが言えるでしょう。

デッキの色についての補足

目を引く強力なカードはどの色にもありますが、リミテッドでは安定性が大切です。３～５色のデッキでは、呪文を唱えられないという状況も起こるでしょう。白と青の土地が並ぶ中で手札に黒のカードを抱えたことがある方ならわかるはずです。それは楽しくありません。

0139_MTGECL_Main: Flamebraider 0178_MTGECL_Main: Great Forest Druid

デッキの色は、これだという２色に絞りましょう。そうすることで、安定して呪文を唱えられるデッキを構築できます。マナ基盤を整えるカードも採用すればさらに安定するでしょう。マナを生み出すクリーチャーや 《石人の核》 のようなアーティファクトは、シールドのデッキにおいて大きなリソースとなります。

とはいえ、２色だけやれば良いとも限りません。

0068_MTGECL_Main: Shinestriker 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy

『ローウィンの昏明』は、多くのマジックのセットとは少し違うのです。能力語「色彩」を持つ色鮮やかなカードにお気づきでしょうか。それらはあなたがコントロールしているパーマネントの中の「色の種類数」を参照します。 《光撃獣》 で２枚引くのも手堅いですが、デッキのカードを大きく入れ替えなくても色を増やす方法はあります。

0218_MTGECL_Main: Eclipsed Elf 0221_MTGECL_Main: Eclipsed Merrow

アンコモンの「蝕甚化した」クリーチャーのサイクルは、マナ・コストにハイブリッド・マナ・シンボルを持ちます。つまりそれらを唱える際に１種類の色マナだけ支払っても、両方の色が加算されるのです。 《蝕甚化したメロウ》 は、あなたが緑白のデッキを使っていても白青のカードとして扱うことができます。

0133_MTGECL_Main: Elder Auntie 0006_MTGECL_ToknBstr: Goblin Token

また、 《上座婆》 のように２色のトークンを生成する単色のカードもあります。赤緑のデッキを使っていて「色彩」のカウントを上げる方法をお探しなら、黒赤のゴブリン・トークンや黒緑のエルフ・トークンを生成するカードを試してみてください。さて、デッキ構築のプロセスもいよいよ大詰めです。もしかしたら一番重要かもしれません。あなたのデッキのドラフト・アーキタイプを考えましょう。

ローウィンの昏明ドラフト・アーキタイプ

リミテッドをプレイしていると、色の垣根を越えて広がる一連の戦略が見えてくるでしょう。それらは「ドラフト・アーキタイプ」と呼ばれ、効率的なデッキ構築を後押しし、あなたのリミテッド体験を導いてくれます。『ローウィンの昏明』には２色の組み合わせ５種類にドラフト・アーキタイプがあり、それぞれがこのセットでスポットが当たるクリーチャー・タイプと結びついています。また、残る５種類の２色の組み合わせにもドラフト・アーキタイプが設定されていますが、そちらはクリーチャー・タイプではなくメカニズムのテーマに焦点を当てているため、このプレリリース・ガイドではご紹介しません。

もちろん５種類のドラフト・アーキタイプから外れたデッキを構築するのも不可能ではありませんが、最初の数回はドラフト・アーキタイプに沿ったデッキ構築をおすすめします。５つのアーキタイプはいずれもわかりやすいので、ご心配なく。以下に、各ドラフト・アーキタイプのキーカードやデッキ構築のヒントをお伝えします。

白青マーフォーク

0213_MTGECL_Main: Deepchannel Duelist

このデッキは狡猾なマーフォークで対戦相手を妨害し、ゲームを通してじっくりと優位を積み重ねていきます。 《ワンダーワインの錯乱術士》 や 《銀エラの行商人》 といった戦略の鍵となるマーフォークは、タップ状態になると誘発する能力を持っています。条件を満たすのに一番手軽なのは攻撃ですが、 《ワンダーワインの別れ》 のような「召集」呪文を使えばクリーチャーを危険にさらすことなく能力を誘発させられるでしょう。

黒赤ゴブリン

0206_MTGECL_Main: Boggart Cursecrafter

黒赤の戦略は、ローウィン＝シャドウムーアに住む粗暴なボガートと「枯朽」メカニズムを組み合わせたものです。自分のクリーチャーに－１/－１カウンターを置くのは好ましくないことに見えるかもしれませんが、 《泥デコの呪い投げ》 など死亡したときに誘発する能力を持つゴブリンがそれを好転させるのです。この戦略では、トークンを生成するクリーチャーが特に有用です。ゴブリンでなくても 《冷静な樹林案内人》 のようなカードを積極的に使ってみてください。

緑白キスキン

0246_MTGECL_Main: Thoughtweft Lieutenant

キスキン・クリーチャーたちは、戦線を横に伸ばして能力を盤面全体へ広げることを目指します。 《小村の祝祭》 や 《ミストメドウ会議》 で強固な盤面を築き、 《臆病な盾持ち》 の起動型能力でクリーチャーを強化しましょう。ただし無理は禁物です。 《闇の帳》 で負けないようご注意ください。横並べ戦略のデッキは歴史的に見ても盤面を一掃する呪文に弱いのですが、 《ダンドゥーリンの織り手》 のようなカードがピンチから体勢を立て直す助けになるでしょう。

青赤エレメンタル

0248_MTGECL_Main: Twinflame Travelers

炎族と凍炎族は爆発的な魔法を扱います。その力はカードにまで広がります！このデッキは、マナ総量が４以上の呪文を唱えることを目指します。 《炎束ね》 のようにマナを加速するカードに目を光らせておきましょう。青赤デッキのマナ・カーブは４～６マナの呪文に寄る場合もありますので、心に留めておいてください。

黒緑エルフ

0236_MTGECL_Main: Morcant's Loyalist

黒緑デッキは楽しくなるほど不気味な戦略で戦います。あなたの墓地へカードを次々と送り込み、呪文やクリーチャーを強化するのです。 《傷刃の斥候》 や 《リス・アラナの密通者》 のような２マナのエルフで盤面を作りながら、 《月夜祈りの支持者》 や 《モーカントの眼》 のような強力なフィニッシャーを墓地にセットしましょう。対戦相手があなたのクリーチャーを除去しても、それは次なる脅威の燃料となります。

お近くのゲーム店で行われるプレリリースは、『ローウィンの昏明』の旅の始まりにすぎません。ぜひこのセットのさまざまなメカニズムの探求を続け、新しいことに挑戦してみてください。 《上位のフェイ、マラレン》 をエルフ・デッキに加えるもよし、『ローウィンの昏明』のハイブリッド・カードを駆使して単色のデッキをドラフトするもよし、どのようにゲームを楽しむにせよ、マジック・プレイヤーの仲間に話したくなるエキサイティングなエピソードを得られるでしょう。新たなカードを使う場を探している方は、『ローウィンの昏明』のイベントガイドをご覧ください。

それでは皆さん、1月16～22日開催の『ローウィンの昏明』プレリリースで新たな物語を紡いでください。『ローウィンの昏明』の公式発売日は2026年1月23日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。