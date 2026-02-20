突然変異のときが間もなくやってきます！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』では、何十年の歴史を持つ甲羅を背負ったヒーローたちの、アクション満載の犯罪阻止やフット団との戦いをマジックのゲームで楽しめます。2月27日からお近くのゲーム店で開催されるプレリリース・イベントでは、いち早くタートル・パワーを体験できるでしょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

プレリリース・パック

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースに参加した方は、プレリリース・パックを受け取ります。今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』 プレイ・ブースター ６パック

| プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個

このイベントでは、プレリリース・パックで手に入ったカードと基本土地で40枚のデッキを構築します。最新セットの新しいカードに初めて触れる機会となり、マジックの新規プレイヤーの学びの場としても最適です。参加者全員が同じ土俵に立つため、誰にでも勝利のチャンスがあるのです（少なくとも新たなカードを使ってのゲームを楽しめるでしょう）。

お近くのゲーム店でのプレリリースで一歩先んじたいという方は、ようこそ！ここでは『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースのキーカードや戦略ガイドをお届けします。今すぐお近くのゲーム店のプレリリースに参加登録し、マジックの最新セットについて学びましょう！

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースは、2月27日開幕です。このセットの公式発売日は3月6日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

プレリリースでデッキを作る

シールドのデッキは２色にまとめるのが良いため、マジックの５色から２色を選んでその色のカードを使うことになります。デッキを構築するにあたり、まずはプレリリース・パックに同梱のプレイ・ブースター６パックを開封して、中身を色ごとに分けながらエキサイティングなカードを探しましょう。特にエキサイティングなカードは、ゲームを勝利に導く１枚となるでしょう。それらのカードはあなたのゲーム・プランを大きく前進させたり、対戦相手に対処を強いる脅威となります。脅威となるカードはレアや神話レアに多いので、目を光らせておきましょう。

0043_MTGTMT_Main: Krang, Master Mind 0166_MTGTMT_Main: Raph & Leo, Sibling Rivals

こういったカードは、デッキの色を決める大きな後押しになるでしょう。例えば、《暴食ロボット》のような強力な赤のカードは、赤を選ぶ大きな理由になるのです。混成マナは、どちらの色のカードとしても扱えます。《兄弟でありライバル、ラフとレオ》は赤のデッキでも白のデッキでも、赤白のデッキでもプレイできるのです。

0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku

最高の脅威を見つけたら、次は相手の脅威を止める「除去呪文」を探しましょう。除去呪文は、対戦相手のカードを盤面から取り除いたり、それ以前に唱えることを妨げたりする手段です。それらはアンコモンやコモンに多いため、脅威となるカードよりも除去呪文の方が多く手に入るでしょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』で重要な除去呪文の一覧を以下に掲載しますので、ぜひチェックしてください。この一覧表は、デッキ構築中やプレイ中にも参照できます。例えば対戦相手が思わせぶりに黒マナ２点を残していたら、《家族との死別》を構えている可能性があるでしょう。対戦相手が唱えようとしている呪文をあらかじめ知ることができれば、勝利が近づくはずです。

| | | |

Select a mana symbol to see key removal spells.

0004_MTGTMT_Main: Dimensional Exile 0007_MTGTMT_Main: Grounded for Life 0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0028_MTGTMT_Main: Uneasy Alliance

0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0044_MTGTMT_Main: Metalhead 0048_MTGTMT_Main: Ooze Spill 0051_MTGTMT_Main: Retro-Mutation

0057_MTGTMT_Main: Anchovy & Banana Pizza 0061_MTGTMT_Main: Death in the Family 0077_MTGTMT_Main: Shredder's Technique 0082_MTGTMT_Main: Stomped by the Foot

0085_MTGTMT_Main: Bot Bashing Time 0090_MTGTMT_Main: General Traag, Heart of Stone 0093_MTGTMT_Main: Jennika's Technique 0094_MTGTMT_Main: Manhole Missile 0107_MTGTMT_Main: Rock Soldiers 0109_MTGTMT_Main: Spicy Oatmeal Pizza

0125_MTGTMT_Main: Mutant Chain Reaction 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku 0133_MTGTMT_Main: Tenderize

最高の脅威が１色目を後押しして、最高の除去呪文が２色目を示したなら、シールドのデッキを組むための２色は決まりですね！デッキの残りのカードで、それらのキーカードを支えましょう。残りのカードを決める上で役に立つのが「マナ・カーブ」の考え方です。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のマナ・カーブ

マナ・カーブは、簡単に言えばあなたのデッキの平均マナ総量のバランスを取るのに役立つ考え方です。マナ・カーブに沿ってカードを採用していけば、序盤に唱えられる低コストの呪文とゲームに勝利できる高コストの呪文をバランスよく確保できるでしょう。シールドのデッキでは平均的に、以下のようなマナ・カーブになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

マナ・カーブを意識してデッキを構築すれば、プレリリースのゲームでうまく動けるでしょう。自分のデッキの感触をつかむために、７枚のカードをランダムに引いてみてください。何度かやって、安定して土地２～３枚とクリーチャー数枚、スペル１枚の手札になっていれば、堅実なデッキが組めたサインです。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』のドラフト・アーキタイプ

デッキの形と色を決めたら、内容をじっくり見ていきましょう。マジックの各セットには、さまざまな色の組み合わせごとに戦略が用意されています。それらは「ドラフト・アーキタイプ」と呼ばれ、あなたのデッキに一貫した戦略をもたらします。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』には、各対抗色の組み合わせに１つずつ、全部で５種類の主要なドラフト・アーキタイプが設定されています。カードプールに最も適したドラフト・アーキタイプを見出して、それを意識したデッキを組み上げ、勝利への道を切り開きましょう！

白黒「隠密忍者」

0151_MTGTMT_Main: Karai, Future of the Foot

真の忍者は、隠れるべきときと痛烈な一撃を与えるときを知っているものです！「隠密」メカニズムでブロックされなかったクリーチャーを手札に戻し、《羽根頭の泥棒》や《悪夢のビーバー》のような回避能力を持つ軽量クリーチャーで攻め続けましょう。それらを手札に戻して、《フット団の未来、カライ》を繰り出すのです。

青赤「マシン」

0139_MTGTMT_Main: Baxter Stockman

アーティファクト・クリーチャーの軍勢を駆使して対戦相手を操り、振り回し、挫折させましょう！《バクスター・ストックマン》のようなアーティファクト・クリーチャーを扱うカードや、アーティファクト全般を活かすカードに注目しましょう。《甲殻類の特殊部隊》などから生成されるミュータンジェン・トークンは、《機械いじりの才能、ドナテロ》の能力を誘発させる最高の手段であり、それらのトークンからさらにカウンターを増やせるでしょう。

黒緑「離脱」

0163_MTGTMT_Main: Pizza Face, Gastromancer

ピザのフレーバーを感じられるアーキタイプには、パワー満載のトッピングがたっぷり！「離脱」メカニズムは、あなたがコントロールしているパーマネントが戦場を離れることを参照します。食物・トークンや「隠密」メカニズム、そして古き良き生け贄効果との相性抜群です。《グルメの魔術師、ピザフェイス》や《菓子汚染》は離脱メカニズムと強力なシナジーを成し、生成される食物トークンがあなたのデッキの燃料となるでしょう。

赤白「団結」

0160_MTGTMT_Main: The Neutrinos

タートル・パワーは力だけのものではありません。一風変わった強力なクリーチャーたちの「団結」も必要です！《マイティ・ミュータニマルズ》のような戦場に出たときにトークンを生成するカードは、《ニュートリノス》で明滅させるとさらなる力を発揮するでしょう。わずかなターンで対戦相手を圧倒するクリーチャーの物量を揃えられるはずです。

緑青「ミュータンジェン」

0148_MTGTMT_Main: Genghis Frog

緑青のドラフト・アーキタイプは、青のアーティファクト・シナジーと緑のカウンター・シナジーを組み合わせて、優れたカードに強力な変異をもたらすものです。序盤に《ジンギス・フロッグ》をプレイして、ミュータンジェン・トークンを増やしていきましょう。《ジンギス・フロッグ》の能力に必要なミュータントの数には事欠きません。お気に入りのものを使って、勝利を掴みましょう。

どんなデッキになっても、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』プレリリースではあなたが出会ったカードで突然変異の楽しさを味わえます。技術を磨きながらも、甲羅を出て新しい戦略に挑戦してみてください。探求しがいがあるカードはたくさんありますので、ぜひ『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』カードイメージギャラリーをご覧ください。

下水道の外の旅は、2026年2月27日よりお近くのゲーム店で開催されるプレリリースから始まります。『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は現在、 お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。マジック・ファンの皆さん、カワバンガ！お近くのプレリリースでお会いしましょう。