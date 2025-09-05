News / Feature 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレリリース・ガイド Feature 2025/09/05 Jubilee Finnegan 2025年9月26日に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』が糸を渡ってお近くのゲーム店へ飛び込んできます。ですがクモのヒーローたちの仲間に加わるのが待ち切れないという方は、ぜひプレリリースへご参加ください。和やかな雰囲気の中で新たなカードをプレイできるこのイベントは、最新セットのことを学ぶのにうってつけの場となるでしょう。エキサイティングで、フレンドリーで、アメイジングですよ！ 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』

プレリリース・パック さて「プレリリース」とはどのようなイベントなのでしょうか？お近くのゲーム店で開催されるこのイベントでは、最新のセットを発売日より前に体験できます。このイベントの参加者には、プレリリース・パックが配布されます。プレリリース・パックの内容は以下の通りです： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレイ・ブースター ６パック

日付が箔押しされたフォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター １個（全５色） プレリリースは多くの場合、シールドで行われます。つまりプレリリース・パックで手に入ったカードと基本土地で40枚のデッキを構築することになります。プレリリースは新規プレイヤー大歓迎のイベントですが、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』で初めてマジックをプレイするという方も多いでしょう。どうか新規プレイヤーの皆さんは、周りの人に気兼ねなく質問してくだい。経験豊富なマジック・ファンの皆さんは助けてあげてください。 それでは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』でのシールド・デッキの組み方を学んでいきましょう！ プレリリースでデッキを作る シールドは、スタンダードや統率者戦といったマジックの他のフォーマットとは大きく異なる遊び方です。広いカード・プールからデッキを組み上げるのではなく、パックからランダムに出現したカードを使ってデッキを構築するのです。引き当てたクールなカードを全部使いたいという気持ちはわかりますが、色は２色に抑えるとよりよいゲームを楽しめるでしょう。 使う色を決めるには、引き当てたカードの中から特に強力なものを探します。「脅威」と呼ばれるそれらのカードは、巨大なクリーチャーや盤面を一変させる呪文、あなたの戦略を強力に推し進めるエンチャントなど、ゲームを変え得る力を持ったものがよく選ばれます。 0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion 脅威となるカードを探すなら、唱えたときにゲームの流れが変わりそうなものを探しましょう。《家賃を払え》のようなカードはゲームを通してあなたに良いことをもたらしますが、対戦相手を震え上がらせることはないでしょう。一方で《幻術の名手、ミステリオ》は、相手の攻撃を防ぎながらゲームの決め手にもなる、軍勢を生み出すカードです。 あなたのスパイダーセンスに狂いはないようですね――もちろん対戦相手も脅威となるカードを繰り出してくるため、備えが必要です。そこで「除去」の出番です！除去カードは、対戦相手が繰り出す脅威を手札に戻したり破壊したり、盤面への影響力を無効化したりする手段です。 除去のほとんどは、コモンやアンコモンで出現します。以下に『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』リミテッドにおける注目すべき単色の除去を掲載しますので、参考にしてください。プレイ・ブースターから出てきてないか、目を凝らして見てくださいね！ 白 （クリックでカードリストを表示） 《壮大な作戦》

不意の一撃 糸巻き

青 （クリックでカードリストを表示） 《アメイジング・アクロバティック》

《苦悩する学生生活》

《ウェブの番人、スパイダーバイト》

《シュッ！》 黒 （クリックでカードリストを表示） 《サンドマンの流砂》

《スコーピオンの毒針》

《スポットのポータル》

《ヴェノムの飢え》 赤 （クリックでカードリストを表示） 《エレクトロの電撃》

《ショック》

《揺るがぬ者、ショッカー》

《気の利いた軽口》 緑 （クリックでカードリストを表示） 《被害対策の作業員》

《バキッ！》

《ライノの猛威》

《都市の偵察》

《見事な連携》

脅威と除去を見ていけば、使うべき２色は見えてくるでしょう。そうしたら、その２色のカードでデッキを組んでいきましょう。どのカードを採用するか決めるのに役立つのが、「マナ・カーブ」の考え方です。

マナ・カーブに沿ってデッキを構築しよう

スパイダーマンも（大抵は）考えなしに突っ込んでいるわけではありません。デッキ構築も同じです。呪文を効率的に唱えるために必要なのが、「マナ・カーブ」の考え方です。呪文はそれぞれマナ総量を持っています。マナ総量は、カードのマナ・コスト部分にあるマナ・シンボルの数を合計したものです。例えば のマナ総量は４。 のマナ総量は３です。

シールドにおける平均的なマナ・カーブは、以下のようになります。

１マナ：１～２枚

２マナ：７～８枚

３マナ：５～６枚

４マナ：３～４枚

５マナ：２～３枚

６マナ：０～１枚

そして土地17枚！

３マナ以下の呪文は、主にクリーチャーや盤面への影響力を持つカードを採用しましょう。

0062_MTGSPM_Main: Risky Research 0107_MTGSPM_Main: Lurking Lizards

《危うい研究》のようなカードはあなたの手札を潤沢にしてくれますが、適切なサポートがなければ勝利への道を切り開くことはできません。《怒れる扇動者》や《隠れ潜むトカゲ》のような低コストのクリーチャーは、ゲームの決め手となる脅威を引き込むまでの間に対戦相手へプレッシャーをかけてくれるでしょう。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のドラフト・アーキタイプ

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』では、特定の２色の組み合わせにテーマを持たせた「ドラフト・アーキタイプ」が５種類あります。ドラフト・アーキタイプをサポートするカードを引き込めば、デッキ構築の道筋が見えてくるでしょう。

中には、複数のドラフト・アーキタイプと相性の良いカードもあります。例えば《ドク・オックの手先》は、青黒「ヴィラン」でも黒赤「大混乱」でも活躍するでしょう。「ヴィラン」デッキでは悪人として、「大混乱」デッキでは手札を捨てる手段として使えるのです！とはいえ他の多くのカードは、主に１つのアーキタイプ向けにデザインされています。《スパイダーUK》は白単色のカードですが、白青「改善」デッキよりも緑白「ウェブスリング」デッキとの相性が良いでしょう。

さらに、各アーキタイプには「サイン」となる２色のアンコモンがあります。それらはそれぞれのアーキタイプの戦略を明確にサポートする性能になっており、初めてのリミテッド環境における道しるべとなるでしょう。以下に、各ドラフト・アーキタイプの戦略とサインとなるアンコモンの一部をご紹介します。サインとなるアンコモンの一覧は、カードイメージギャラリーで探してみてください。

強力なカードを揃えるだけでは勝利をものにできません。デッキの軸となる戦略が必要です。あなたが選んだドラフト・アーキタイプをサポートするカードを探すのも、デッキを仕上げるのに欠かせないのです。

白青「改善」

0160_MTGSPM_Main: Wraith, Vicious Vigilante

あなたが繰り出すクリーチャーは、装備品を身につけたりカウンターを得たり、あなたがコントロールしているオーラがエンチャントされたりすると「改善」されます。《苛烈なヴィジランテ、レイス》のような回避能力を持つクリーチャーに、《不安定な実験》でカウンターを置いたり、《ウェブシューター》のような装備品をつけましょう。そしてブロックできない強打を叩き込むのです！

青黒「ヴィラン謀議」

0158_MTGSPM_Main: Vulture, Scheming Scavenger

スーパーヒーローにはスーパーヴィランがつきものです。もちろん「スパイダーマン」にも山ほどいます！《ドク・オックの手先》や《代々の犯罪者、ビートル》のような悪党を集め、《策謀の始末人、ヴァルチャー》で対戦相手へけしかけましょう。ヴィランたちの多くは「謀議」を持つので、「大混乱」とのシナジーも積極的に狙ってみてください。

黒赤「大混乱」

0130_MTGSPM_Main: Green Goblin, Revenant

カードを捨てる行為はデメリットにもなりますが、このデッキでは「大混乱」を持つ呪文の存在によりカードを墓地へ送ることがアドバンテージ獲得につながります。《インナーデーモンズの団員》のような手札を捨てるカードと《マントの略奪者、ホブゴブリン》のような手札を捨てることで恩恵を得られるカードをバランスよく採用できれば、この黒赤デッキはまさに悪魔的な力を発揮するでしょう。

赤緑「大型呪文」

0140_MTGSPM_Main: Rhino, Barreling Brute

赤緑のデッキは、巨大クリーチャーと爆発力がある呪文を駆使して大打撃を与えます。注目すべきは、「大混乱」や「ウェブスリング」は代替コストではなくマナ総量を参照することです。つまり《スパイダーアイランドの人々》を で唱えても、マナ総量４以上の呪文を参照する《怒涛の粗暴者、ライノ》の能力が誘発するのです。

緑白「ウェブスリング」

0151_MTGSPM_Main: Spider-Man India

このセットの目玉メカニズムである「ウェブスリング」を使えば、リミテッドのゲームで「スパイダーマン」のアクションを楽しめます。《スパイダーマン・インディア》をはじめ、クモのヒーローが描かれたカードはこのキーワード能力を駆使して糸を使ったアクションを見せてくれるでしょう。《勇敢な市民》は「ウェブスリング」デッキにうってつけの１枚です。手札に戻して繰り返しカードを引けるでしょう。

これで、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレリリースに向けて知っておくべきことを学べましたね。あとは何度かゲームをプレイしてみれば、糸の扱いも壁登りも上達するでしょう！カードの見た目にこだわりたい方は、このセットのブースター・ファンを紹介するこちらの記事もご覧ください。このスペクタクルなセットをコレクションする上で知っておくべきことが書かれています。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』は、9月26日発売です。各種製品は現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所にて予約受付中です。