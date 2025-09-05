2025年9月26日に、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』が糸を渡ってお近くのゲーム店へ飛び込んできます。ですがクモのヒーローたちの仲間に加わるのが待ち切れないという方は、ぜひプレリリースへご参加ください。和やかな雰囲気の中で新たなカードをプレイできるこのイベントは、最新セットのことを学ぶのにうってつけの場となるでしょう。エキサイティングで、フレンドリーで、アメイジングですよ！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレリリース・パック
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』
プレリリース・パック

さて「プレリリース」とはどのようなイベントなのでしょうか？お近くのゲーム店で開催されるこのイベントでは、最新のセットを発売日より前に体験できます。このイベントの参加者には、プレリリース・パックが配布されます。プレリリース・パックの内容は以下の通りです：

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』プレイ・ブースター ６パック 
  • 日付が箔押しされたフォイル仕様のレアや神話レアのカード １枚 
  • デッキボックス １つ 
  • スピンダウン・ライフカウンター １個（全５色） 

プレリリースは多くの場合、シールドで行われます。つまりプレリリース・パックで手に入ったカードと基本土地で40枚のデッキを構築することになります。プレリリースは新規プレイヤー大歓迎のイベントですが、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』で初めてマジックをプレイするという方も多いでしょう。どうか新規プレイヤーの皆さんは、周りの人に気兼ねなく質問してくだい。経験豊富なマジック・ファンの皆さんは助けてあげてください。

それでは『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』でのシールド・デッキの組み方を学んでいきましょう！

プレリリースでデッキを作る

シールドは、スタンダードや統率者戦といったマジックの他のフォーマットとは大きく異なる遊び方です。広いカード・プールからデッキを組み上げるのではなく、パックからランダムに出現したカードを使ってデッキを構築するのです。引き当てたクールなカードを全部使いたいという気持ちはわかりますが、色は２色に抑えるとよりよいゲームを楽しめるでしょう。

使う色を決めるには、引き当てたカードの中から特に強力なものを探します。「脅威」と呼ばれるそれらのカードは、巨大なクリーチャーや盤面を一変させる呪文、あなたの戦略を強力に推し進めるエンチャントなど、ゲームを変え得る力を持ったものがよく選ばれます。

0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion

脅威となるカードを探すなら、唱えたときにゲームの流れが変わりそうなものを探しましょう。《家賃を払え》のようなカードはゲームを通してあなたに良いことをもたらしますが、対戦相手を震え上がらせることはないでしょう。一方で《幻術の名手、ミステリオ》は、相手の攻撃を防ぎながらゲームの決め手にもなる、軍勢を生み出すカードです。

あなたのスパイダーセンスに狂いはないようですね――もちろん対戦相手も脅威となるカードを繰り出してくるため、備えが必要です。そこで「除去」の出番です！除去カードは、対戦相手が繰り出す脅威を手札に戻したり破壊したり、盤面への影響力を無効化したりする手段です。

除去のほとんどは、コモンやアンコモンで出現します。以下に『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』リミテッドにおける注目すべき単色の除去を掲載しますので、参考にしてください。プレイ・ブースターから出てきてないか、目を凝らして見てくださいね！

白マナ・シンボル

《壮大な作戦》
不意の一撃 糸巻き
青マナ・シンボル

《アメイジング・アクロバティック》
《苦悩する学生生活》
《ウェブの番人、スパイダーバイト》
《シュッ！》
黒マナ・シンボル

《サンドマンの流砂》
《スコーピオンの毒針》
《スポットのポータル》
《ヴェノムの飢え》
赤マナ・シンボル

《エレクトロの電撃》
《ショック》
《揺るがぬ者、ショッカー》
《気の利いた軽口》
緑マナ・シンボル

《被害対策の作業員》
《バキッ！》
《ライノの猛威》
《都市の偵察》
《見事な連携》