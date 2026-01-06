いかな多元宇宙探検家でも領界路を必要としますが、あなたが次元をまたぐ旅へ出かけるのに必要なのは『ローウィンの昏明』だけです。このセットには一風変わったクリーチャーやまばゆい魔法が満ち、皆さんが憎たらしいほど大好きなフェアリーのプレインズウォーカーも登場します。特にスタイリッシュなカードがどこで手に入るかの情報は、『ローウィンの昏明』のコレクションガイドをご覧ください。そしてお気に入りのフェアリーや炎族とともに呪文を交わせる場所をお探しの方は、ぜひこのまま読み進めてください。『ローウィンの昏明』シーズンの豊富なイベントをご紹介します。

『ローウィンの昏明』は、2026年1月23日発売です。このセットは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。

『ローウィンの昏明』プレリリース

（1月16～22日）

『ローウィンの昏明』

プレリリース・パック

あなたの物語は『ローウィンの昏明』のプレリリース・イベントから始まります。このイベントでは、お近くのゲーム店のコミュニティに交じり『ローウィンの昏明』を初めて体験できます。プレリリースに参加すると、プレリリース・パックを受け取ります。

今回のプレリリース・パックの内容は以下の通りです。

『ローウィンの昏明』 プレイ・ブースター ６パック

プレイ・ブースター ６パック フォイル仕様のプロモカード １枚 注：プレリリース・パックのプロモカードには、日付が箔押しされなくなりました。

デッキボックス １つ

スピンダウン・ライフカウンター１つ

参加者はプレリリース・パックの中身を使ってデッキを構築し、他のプレイヤーとの対戦を楽しみます。このイベントは長年のマジック・ファンにも始めたてのプレイヤーにもおすすめです。金曜日には『ローウィンの昏明』プレリリース・ガイドも公開予定ですので、ご注目ください。

『ローウィンの昏明』プレリリースへの参加登録については、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

「マジック・アカデミー」で遊び方を学ぼう

（1月23日～2月26日）

マジック・アカデミーは、マジックの多元宇宙へ足を踏み入れてみたいと思っている新規プレイヤーのためにご用意したイベントシリーズです。これらのイベントに参加すれば、マジックを始めるために必要なことをすべて学べます。

Pirates 60-Card Theme Deck Angels 60-Card Theme Deck

マジック・アカデミーは２つのイベントで構成されています。「マジックの遊び方」編は、マジックを始めたばかりのプレイヤーにぴったりのイベントです。イベントを通して、参加者の皆さんはターンの進行や戦闘の流れ、呪文の唱え方など、ゲームの基本的なルールを学びます。『ローウィンの昏明』では、参加者の皆さんにMTGアリーナで使用できるテーマデッキ（「天使」または「海賊」）もランダムで受け取っていただけます。ぜひMTGアリーナでプレイしてみて、お近くのゲーム店でも実物のカードを手に取ってみてください！

「デッキ構築」編では、プレイ・ブースター６パックを使ってデッキを構築する方法を学びます。イベントのはじめに短いチュートリアル動画を視聴し、それからパックを開封して自分のデッキを作っていきます。イベント終了後には、MTGアリーナで『ファウンデーションズ』のパックを６個受け取っていただけます。

マジック・アカデミーについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

スタンダード・ショーダウン

（1月23日～2月26日）

『ローウィンの昏明』スタンダード・ショーダウンで、ローウィン＝シャドウムーアの魔法を存分に振るいましょう。このイベントは、『ローウィンの昏明』の新たなカードに注目した新しいデッキを試したり、お気に入りのスタンダード・デッキをさらに磨き上げたりできる場です。各スタンダード・ショーダウンの優勝者には、ジョディ・ミューア/Jodie Muir氏によるアートのフォイル仕様の旧枠版プロモカード《逃げ場なし》が贈られます（数量には限りがあります）。イベントの詳細につきましては、お近くの店舗へ駆け込んで（かオンラインで連絡を取って）ください。

双頭巨人戦コマンダー・ナイト

（1月23日～2月26日）

ローウィン＝シャドウムーアのクリーチャーたちは、生き残るためにチームワークが欠かせないことを知っています。双頭巨人戦コマンダー・ナイトで、統率者戦のゲームでもその精神を発揮しましょう！このイベントでは、指定のプレイヤー（や他の参加者）とチームを組み、カジュアルに多人数戦を楽しめます。

参加者にはブランドン・キトフスキー/Brandon Kitouski氏によるアートの旧枠版プロモカード《彼方地のエルフ》が配布されます。WPN店舗では非フォイル仕様のものが配布されますが、WPNプレミアムストアではフォイル仕様のものが配布されます。その他賞品は店舗によって異なりますので、詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

『ローウィンの昏明』コマンダー・パーティー

（1月30日～2月5日および2月13～19日）

常に変化するローウィン＝シャドウムーアの風景は、息を呑むほど混沌としています。『ローウィンの昏明』コマンダー・パーティーで、２つの面が目まぐるしく変わる次元に対応しましょう！このイベントでは、いつもと一味違う統率者戦のゲームを楽しめます。自慢のデッキを持ち込むのももちろん良いですが、『ローウィンの昏明』の構築済み統率者デッキでの参加も大歓迎です。

このイベントで戦う相手は、他の３人だけではありません。狂ったように変化するこの次元の性質にも挑戦します。ゲームの開始時には、あなたはローウィンにいます。その後ゲームが進行するにつれてあなたはダイスを振る機会を得て、何が起こるかわからない効果やローウィンとシャドウムーアの往復に翻弄されることになります。この次元の２つの面を移動するたびに、あなたの手札も別物になります。ローウィン側のあなたとシャドウムーア側のあなたは記憶を引き継がないのです。

コマンダー・パーティーでローウィン＝シャドウムーア次元の性質を受け入れた参加者の皆さんには、旧枠版プロモカード《彼方地のエルフ》が配布されます。詳しくはお近くのゲーム店までお問い合わせください。

プロツアー『ローウィンの昏明』

（1月30日～2月1日）

莫大な賞金と「プロツアー王者」の称号を懸けて競い合う頂点の舞台。その参加選手たちはみな、マジックの歴史に刻まれることでしょう。1月30日～2月1日開催の「プロツアー『ローウィンの昏明』」は、全日程生放送でお送りします！このイベントへの参加は権利を獲得した招待選手限定となりますが、大会の模様はtwitch.tv/magicやthe Play MTG YouTube channel、Magic.ggにてお伝えしますので、お楽しみに！

プロツアー『ローウィンの昏明』は、『ローウィンの昏明』ドラフトとスタンダード構築戦で行われます。賞金総額は500,000ドルです。また、2026年のプロツアーや世界選手権の参加選手には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《知りたがりの学徒、タミヨウ》が配布されます。上位32名にはフォイル仕様のものも贈られます。

プロツアー『ローウィンの昏明』でスタンダードの熟練の腕を見せるのは果たして誰なのか。皆さんご注目ください。「プロツアー王者」のタイトルを持ち帰るのはただ１人。1月30日からのtwitch.tv/magicとthe Play MTG YouTube channelをお楽しみに（リンク先は英語放送。日本語放送の情報は後日改めてお伝えします。）

ストアチャンピオンシップ

（2月6～22日）

磨き上げたデッキと燃え盛る競争心を持って、お近くのゲーム店で開催されるストアチャンピオンシップに挑みましょう！ストアチャンピオンシップは、スタンダードで行われる豪華賞品のイベントです。各店舗の競技志向のプレイヤーたちがシーズン最高のプロモカードを求めて競い合います。

ストアチャンピオンシップの参加者には、ジェフ・ラウエンシュタイン/Jeff Laubenstein氏によるアートの非フォイル仕様のフルアート版プロモカード《ゴブリンの砲撃》が配布されます（数量には限りがあります）。見てください、ボガートたちが楽しそうですね。

トップ８へ進出した元気なプレイヤーたちには、アレクサンドル・レスキネン/Alexandr Leskinen氏によるアートのフォイル仕様のフルアート版プロモカード《魂の導き手》が贈られます。

そしてストアチャンピオンシップ優勝を果たした猫もびっくりなプレイヤーには、特別な賞品をご用意しています。ストアチャンピオンシップの優勝者には、ロンダ・リビー/Rhonda Libbey氏によるアートのフォイル仕様のフルアート・テキストレス版プロモカード《オセロットの群れ》が贈られます。

ストアチャンピオンシップの開催日程などの情報は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

Magic Spotlight: Eclipsed

（2月6～8日）

ローウィンの光とシャドウムーアの影がカナダ・トロント開催の「Magic Spotlight: Eclipsed」へやってきます。このイベントは誰でも参加でき、長年のプレイヤーも新顔も一緒に競い合います。「Magic Spotlight: Eclipsed」のメインイベントは、『ローウィンの昏明』リミテッドで行われます。MTGアリーナでのリリースから早速練習に取り組みましょう。

「Magic Spotlight: Eclipsed」の賞金総額は50,000ドルです。メインイベントの参加者には、ジェイソン・A・エンゲル/Jason A. Engle氏によるアートの非フォイル仕様のテキストレス版プロモカード《ヴェンディリオン三人衆》が配布されます。上位128名にはフォイル仕様のものも贈られます。

そして「Magic Spotlight: Eclipsed」のトップ８入賞者には、さらなる舞台へと続く道が開けます。2026年5月1～3日開催の「MagicCon: Las Vegas」にて行われる「プロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』」への参加権利が授与されるのです。

ツリーフォークやボガートたちと戦う準備はいいですか？今すぐ「Magic Spotlight: Eclipsed」への参加登録を！

2026年最初の地域チャンピオンシップ

（1月24日～3月22日）

次のラウンドの地域チャンピオンシップで、プロツアーへの道を開きましょう！このイベントでは、プロモカードやプロツアー『ストリクスヘイヴンの秘密』への参加権利を懸けて予選を通過したプレイヤーたちが競い合います。このラウンドの地域チャンピオンシップでは、特別なSecret Lairプロモカードが用意されます。このラウンドの地域チャンピオンシップの参加者には、ベン・ニューマン/Ben Newman氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《亭主の才能》が配布されます。上位入賞者にはフォイル仕様のものが配布されます。プロモの数量には限りがあり、フォイル仕様のプロモの数量は地域によって異なるため、詳しくはあなたの地域のイベント主催までお問い合わせください。

地域チャンピオンシップ予選

（3月22日まで）

現行ラウンドの地域チャンピオンシップ予選は現在進行中です。ハツカネズミをテーマにしたプロモカードを手にするため、多くのプレイヤーがお近くのゲーム店へ駆け込んでいます。地域チャンピオンシップ予選の参加者には、Ampreh氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《花足の剣豪》が配布されます。上位入賞者には、Neo.G氏によるアートの非フォイル仕様のプロモカード《多様な鼠》が贈られます。そして地域チャンピオンシップへの参加権利を獲得したプレイヤーには、フォイル仕様の《多様な鼠》が贈られます。各プロモカードの数量には限りがありますので、詳しくはあなたの地域の地域チャンピオンシップ予選の主催までお問い合わせください。

あわせてこちらのページもご確認ください。現行ラウンドの予選イベントは、3月22日までの開催です。強力なハツカネズミのカードを手にするチャンスをお求めの方は、今すぐ参加登録をしましょう。

ローウィン＝シャドウムーアへの旅はこれから始まります！『ローウィンの昏明』の各種製品を与薬して、冒険の準備を整えましょう。このセットの公式発売日は1月23日です。現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。