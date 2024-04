Wizards of the Coast

Oko e seu bando estão preparando o roubo do século em Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, que chega ao MTG Arena no dia 16 de abril e em lojas do mundo todo em 19 de abril, e qualquer um pode participar da ação. Em vez da atualização usual, a Lista de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTJ) incluirá cards de Convidados Especiais (SPG) e Sorte Grande (BIG).

Símbolo da expansão de SPG

Símbolo da expansão de BIG Símbolo da expansão de BIG

0029_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: Stoneforge Mystic 0025_MTGOTJ_Epilogue: Nexus of Becoming

Você encontrará cards da Lista com mais frequência nos Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão do que nos Boosters de Jogo anteriores, da coleção Assassinato na Mansão Karlov. Você pode encontrar um card da Lista substituindo um card comum em 1 de cada 5 Boosters de Jogo. A Lista de OTJ possui 40 cards: 30 míticos raros de Sorte Grande e 10 míticos raros de Convidados Especiais. Os cards Convidados Especiais são reimpressões com novas artes reinterpretadas no estilo de Encruzilhada do Trovão. Você poderá encontrar um card Convidados Especiais em 1 de cada 64 Boosters de Jogo. Os cards Convidados Especiais metalizados tradicionais podem ser encontrados nos Boosters de Colecionador.

No MTG Arena, um card Sorte Grande pode substituir o mítico raro nos boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão disponíveis na Loja a uma proporção de 1 a cada 5. Nos boosters de Limitado de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão do MTG Arena, um card comum será atualizado para um card Sorte Grande ou Convidados Especiais a uma proporção de, aproximadamente, 1 a cada 5. Os cards Sorte Grande deste espaço serão substituídos por um card Convidados Especiais a uma proporção de, aproximadamente, 1 a cada 4.

Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTJ) e Sorte Grande (BIG) são coleções válidas no Padrão. Convidados Especiais(SPG) é uma coleção válida em Commander, Legado e Vintage, e seus cards individuais são válidos nos formatos em que já estão disponíveis. Os cards da Lista também poderão ser jogados em eventos no formato Limitado com cards físicos e no MTG Arena, conferindo mais variedade a esses formatos.

Confira a Lista de coleções passadas: