Схватка
Почему стоит попробовать этот формат?
- Играйте онлайн один на один в MTG Arena.
- Прекрасно подходит для новичков, которые хотят научиться собирать колоды.
- Соберите колоду, используя по одному экземпляру каждой карты и несколькими экземплярами базовых земель.
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Правила игры/модификаторы
«Схватка» сочетает в себе черты «Стандарта» и «Командира» и дает незабываемые впечатления от сбора колоды. В этом формате для сбора колоды в стиле «Командира» используются карты «Стандарта». В центре колоды находится легендарное существо или planeswalker. Вы можете играть один на один в MTG Arena.
СБОР КОЛОДЫ:
- 1 карта командира (любое легендарное существо или planeswalker из любого выпуска, присутствующего в Arena)
- 99 других легальных в «Схватке» карт (в цветах карты командира)
- По одному экземпляру каждой карты, не считая базовых земель
- В «Схватке» не используется дополнительная колода
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:
- Начальное количество жизней — 25
- Матчи состоят из одной дуэли; можно сделать одну бесплатную пересдачу