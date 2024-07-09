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Схватка

Центр форматов
Размер колоды
100
Количество игроков
2
Продолжительность партии
20 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Играйте онлайн один на один в MTG Arena.
  • Прекрасно подходит для новичков, которые хотят научиться собирать колоды.
  • Соберите колоду, используя по одному экземпляру каждой карты и несколькими экземплярами базовых земель.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.  
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Правила игры/модификаторы

«Схватка» сочетает в себе черты «Стандарта» и «Командира» и дает незабываемые впечатления от сбора колоды. В этом формате для сбора колоды в стиле «Командира» используются карты «Стандарта». В центре колоды находится легендарное существо или planeswalker. Вы можете играть один на один в MTG Arena.

СБОР КОЛОДЫ:

  • 1 карта командира (любое легендарное существо или planeswalker из любого выпуска, присутствующего в Arena)
  • 99 других легальных в «Схватке» карт (в цветах карты командира)
  • По одному экземпляру каждой карты, не считая базовых земель
  • В «Схватке» не используется дополнительная колода

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА:

  • Начальное количество жизней — 25
  • Матчи состоят из одной дуэли; можно сделать одну бесплатную пересдачу
Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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