Commander 1V1 Format
Почему стоит попробовать этот формат?
— Любительский формат, который подходит для всех. — В этом формате карты не попадают в ротацию.
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
Выберите легендарное существо и приготовьтесь сразиться с оппонентом!
Основа формата «Командир» — это выбор героя и сбор колоды на его основе. В этом любительском формате вы выбираете легендарное существо в качестве командира и собираете остальную часть своей колоды на основе его цвета и уникальных способностей.
Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается), но они могут использовать карты из всей истории игры Magic.
— Размер колоды: 99 карт + 1 карта командира. — Продолжительность партии составляет около 40 минут.