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Commander 1V1 Format

Центр форматов
Размер колоды
100
Количество игроков
2
Продолжительность партии
50 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Любительский формат, который подходит для всех. — В этом формате карты не попадают в ротацию.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
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Правила игры/модификаторы

Выберите легендарное существо и приготовьтесь сразиться с оппонентом!

Основа формата «Командир» — это выбор героя и сбор колоды на его основе. В этом любительском формате вы выбираете легендарное существо в качестве командира и собираете остальную часть своей колоды на основе его цвета и уникальных способностей.

Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается), но они могут использовать карты из всей истории игры Magic.

— Размер колоды: 99 карт + 1 карта командира. — Продолжительность партии составляет около 40 минут.

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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