Выберите легендарное существо и приготовьтесь сразиться с оппонентом!

Основа формата «Командир» — это выбор героя и сбор колоды на его основе. В этом любительском формате вы выбираете легендарное существо в качестве командира и собираете остальную часть своей колоды на основе его цвета и уникальных способностей.

Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается), но они могут использовать карты из всей истории игры Magic.

— Размер колоды: 99 карт + 1 карта командира. — Продолжительность партии составляет около 40 минут.