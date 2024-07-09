Драфт по «Командиру»
Почему стоит попробовать этот формат?
- Многопользовательский драфт с участием от четырех до восьми игроков (группы по четыре игрока).
- Сыграйте по-новому: добавьте в вашу колоду столько копий одной карты, сколько пожелаете!
- Любительский формат, который подходит для всех.
Правила игры/модификаторы
Это многопользовательское сражение до победного вдохновлено самыми популярными форматами! В начале драфта по «Командиру» каждый игрок открывает один из трех бустеров и берет две карты за раз. Обычно в этом формате играют вплоть до четырех человек. Места для них подбираются случайным образом. В вашей колоде должно быть минимум 60 карт. Вы можете добавить туда несколько экземпляров каждой карты.
- Каждый игрок начинает с 40 жизнями.
- Игроки могут атаковать несколько оппонентов одновременно.
- Побеждает последний оставшийся игрок.
Какие выпуски предназначены для драфта по «Командиру»?
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
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