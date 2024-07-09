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Драфт по «Командиру»

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
3 - 5
Продолжительность партии
120 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Многопользовательский драфт с участием от четырех до восьми игроков (группы по четыре игрока).
  • Сыграйте по-новому: добавьте в вашу колоду столько копий одной карты, сколько пожелаете!
  • Любительский формат, который подходит для всех.

Правила игры/модификаторы

Это многопользовательское сражение до победного вдохновлено самыми популярными форматами! В начале драфта по «Командиру» каждый игрок открывает один из трех бустеров и берет две карты за раз. Обычно в этом формате играют вплоть до четырех человек. Места для них подбираются случайным образом. В вашей колоде должно быть минимум 60 карт. Вы можете добавить туда несколько экземпляров каждой карты.

  • Каждый игрок начинает с 40 жизнями.
  • Игроки могут атаковать несколько оппонентов одновременно.
  • Побеждает последний оставшийся игрок.

Какие выпуски предназначены для драфта по «Командиру»?
  • Легенды Командира
  • Легенды Командира: Битва за Врата Балдура
  • Commander Masters

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