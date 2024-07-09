ФОРМАТ «CONSPIRACY»

Сразу же соберите свою колоду в этом драфте необычного формата! Отыщите особые карты типа Conspiracy и Hidden Agenda, которые могут кардинально поменять ход игры.

Каждый игрок распаковывает один из трех бустеров и берет себе одну карту. Затем он передает оставшиеся карты рубашкой вверх соседнему игроку. Процесс продолжается, пока не будут разобраны все карты. Некоторые карты могут иметь эффекты, которые действуют во время драфта (например, игрок может выбрать несколько карт из бустера). Эти карты можно определить по их особой рамке.

Игроки также выбирают, какие карты с типом Conspiracy будут начинать партию в их зоне командования. Зона командования — это особая область, отделенная от поля битвы. Карты типа Conspiracy не являются перманентами, и ничто не может воздействовать на них после начала партии. Эти карты способны влиять на своего владельца, оппонентов или колоды!

— Во время своей фазы боя игроки могут совершать атаки, использовать перманенты, разыгрывать заклинания и т. д. против нескольких игроков (при условии, что на картах не указано, что они должны быть использованы против «вас»). — Минимальный размер колоды составляет 40 карт (карты типа Conspiracy не считаются частью этой колоды). — Партии на несколько игроков в вариантах 1 на 1 или все против всех.