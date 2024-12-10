ЧТО ТАКОЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»?
«Исследователь» — это новый электронный вариант игры в MTG Arena. Это соответствующий настольной версии неротирующийся формат, в котором представлены все карты, легальные в формате «Пионер» в Arena.
- Минимум шестьдесят карт
- Максимальный размер колоды: 250 карт
- До семи карт (матчи до одной победы ) или до пятнадцати карт (матчи до двух побед) в вашей дополнительной колоде
- Карты, которые существуют только в электронном виде, исключены из формата «Исследователь».
- «Исследователь» соответствует настольному формату — карты не подлежат ни изменению баланса, ни запретам.
Не считая базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора и Лес), в вашей основной и дополнительной колодах не может быть более четырех экземпляров одной карты.
Дополнения, легальные в формате «Стандартный», становятся легальными в формате «Исследователь» в день их электронного релиза.
Формат «Исследователь» полностью включает следующие выпуски:
- Outlaws of Thunder Junction
- Murders at Karlov Manor
- The Lost Caverns of Ixalan
- Wilds of Eldraine
- March of the Machine: the Aftermath
- March of the Machine
- Phyrexia: All Will Be One
- The Brothers' War
- Dominaria United
- Streets of New Capenna
- Kamigawa Neon Dynasty
- «Иннистрад: Багровая Клятва»
- «Иннистрад: Полночная Охота»
- «Приключения в Забытых Королевствах»
- «Стриксхейвен» (за исключением Мистического Архива, см. ниже)
- «Калдхайм»
- «Расцвет Зендикара»
- «Базовый выпуск 2021»
- «Икория: Логово Исполинов»
- «Терос: За Порогом Смерти»
- «Престол Элдраина»
- «Базовый выпуск 2020»
- «Война Искры»
- «Выбор Равники»
- «Гильдии Равники»
- «Базовый выпуск 2019»
- «Доминария»
- «Борьба за Иксалан»
- «Иксалан»
Карты, которые были напечатаны в следующих выпусках, включаются в формат «Исследователь» только в том случае, если карта представлена в электронном виде в MTG Arena:
- Мистический Архив выпуска «Стриксхейвен»: только карты, легальные в формате «Пионер»
- «Час Разрушения»
- «Амонхет»
- «Эфирный Бунт»
- «Каладеш»
- «Луна Кошмаров»
- «Тени над Иннистрадом»
- «Клятва Стражей»
- «Битва за Зендикар»
- «Magic: Истоки»
- «Драконы Таркира»
- «Перекованная Судьба»
- «Ханы Таркира»
- «Magic 2015»
- «Путешествие в Никс»
- «Порождения Богов»
- «Терос»
- «Magic 2014»
- «Лабиринт Дракона»
- «Незваные Гости»
- «Возвращение в Равнику»
Примечание: карты из этих выпусков, легальные в формате «Пионер», станут легальными в формате «Исследователь», если они появятся в последующем электронном выпуске в MTG Arena.
Электронные выпуски в MTG Arena включают:
- «Историческая антология», выпуски 1-5
- Jumpstart
- «Амонхет: Обновление»
- «Каладеш: Обновление»