ЧТО ТАКОЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»?

«Исследователь» — это новый электронный вариант игры в MTG Arena. Это соответствующий настольной версии неротирующийся формат, в котором представлены все карты, легальные в формате «Пионер» в Arena.

Минимум шестьдесят карт

Максимальный размер колоды: 250 карт

До семи карт (матчи до одной победы ) или до пятнадцати карт (матчи до двух побед) в вашей дополнительной колоде

Карты, которые существуют только в электронном виде, исключены из формата «Исследователь».

«Исследователь» соответствует настольному формату — карты не подлежат ни изменению баланса, ни запретам.

Не считая базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора и Лес), в вашей основной и дополнительной колодах не может быть более четырех экземпляров одной карты.

Дополнения, легальные в формате «Стандартный», становятся легальными в формате «Исследователь» в день их электронного релиза.

Формат «Исследователь» полностью включает следующие выпуски:

Outlaws of Thunder Junction

Murders at Karlov Manor

The Lost Caverns of Ixalan

Wilds of Eldraine

March of the Machine: the Aftermath

March of the Machine

Phyrexia: All Will Be One

The Brothers' War

Dominaria United

Streets of New Capenna

Kamigawa Neon Dynasty

«Иннистрад: Багровая Клятва»

«Иннистрад: Полночная Охота»

«Приключения в Забытых Королевствах»

«Стриксхейвен» (за исключением Мистического Архива, см. ниже)

«Калдхайм»

«Расцвет Зендикара»

«Базовый выпуск 2021»

«Икория: Логово Исполинов»

«Терос: За Порогом Смерти»

«Престол Элдраина»

«Базовый выпуск 2020»

«Война Искры»

«Выбор Равники»

«Гильдии Равники»

«Базовый выпуск 2019»

«Доминария»

«Борьба за Иксалан»

«Иксалан»

Карты, которые были напечатаны в следующих выпусках, включаются в формат «Исследователь» только в том случае, если карта представлена в электронном виде в MTG Arena:

Мистический Архив выпуска «Стриксхейвен»: только карты, легальные в формате «Пионер»

«Час Разрушения»

«Амонхет»

«Эфирный Бунт»

«Каладеш»

«Луна Кошмаров»

«Тени над Иннистрадом»

«Клятва Стражей»

«Битва за Зендикар»

«Magic: Истоки»

«Драконы Таркира»

«Перекованная Судьба»

«Ханы Таркира»

«Magic 2015»

«Путешествие в Никс»

«Порождения Богов»

«Терос»

«Magic 2014»

«Лабиринт Дракона»

«Незваные Гости»

«Возвращение в Равнику»

Примечание: карты из этих выпусков, легальные в формате «Пионер», станут легальными в формате «Исследователь», если они появятся в последующем электронном выпуске в MTG Arena.

Электронные выпуски в MTG Arena включают:

«Историческая антология», выпуски 1-5

Jumpstart

«Амонхет: Обновление»

«Каладеш: Обновление»

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