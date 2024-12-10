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Формат «Исследователь»

Центр форматов

ЧТО ТАКОЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»?

«Исследователь» — это новый электронный вариант игры в MTG Arena. Это соответствующий настольной версии неротирующийся формат, в котором представлены все карты, легальные в формате «Пионер» в Arena.

  • Минимум шестьдесят карт
  • Максимальный размер колоды: 250 карт
  • До семи карт (матчи до одной победы ) или до пятнадцати карт (матчи до двух побед) в вашей дополнительной колоде
  • Карты, которые существуют только в электронном виде, исключены из формата «Исследователь».
  • «Исследователь» соответствует настольному формату — карты не подлежат ни изменению баланса, ни запретам.

Не считая базовых земель (Равнина, Остров, Болото, Гора и Лес), в вашей основной и дополнительной колодах не может быть более четырех экземпляров одной карты.


Дополнения, легальные в формате «Стандартный», становятся легальными в формате «Исследователь» в день их электронного релиза.


Формат «Исследователь» полностью включает следующие выпуски:

  • Outlaws of Thunder Junction
  • Murders at Karlov Manor
  • The Lost Caverns of Ixalan
  • Wilds of Eldraine
  • March of the Machine: the Aftermath
  • March of the Machine
  • Phyrexia: All Will Be One
  • The Brothers' War
  • Dominaria United
  • Streets of New Capenna
  • Kamigawa Neon Dynasty
  • «Иннистрад: Багровая Клятва»
  • «Иннистрад: Полночная Охота»
  • «Приключения в Забытых Королевствах»
  • «Стриксхейвен» (за исключением Мистического Архива, см. ниже)
  • «Калдхайм»
  • «Расцвет Зендикара»
  • «Базовый выпуск 2021»
  • «Икория: Логово Исполинов»
  • «Терос: За Порогом Смерти»
  • «Престол Элдраина»
  • «Базовый выпуск 2020»
  • «Война Искры»
  • «Выбор Равники»
  • «Гильдии Равники»
  • «Базовый выпуск 2019»
  • «Доминария»
  • «Борьба за Иксалан»
  • «Иксалан»

Карты, которые были напечатаны в следующих выпусках, включаются в формат «Исследователь» только в том случае, если карта представлена в электронном виде в MTG Arena:

  • Мистический Архив выпуска «Стриксхейвен»: только карты, легальные в формате «Пионер»
  • «Час Разрушения»
  • «Амонхет»
  • «Эфирный Бунт»
  • «Каладеш»
  • «Луна Кошмаров»
  • «Тени над Иннистрадом»
  • «Клятва Стражей»
  • «Битва за Зендикар»
  • «Magic: Истоки»
  • «Драконы Таркира»
  • «Перекованная Судьба»
  • «Ханы Таркира»
  • «Magic 2015»
  • «Путешествие в Никс»
  • «Порождения Богов»
  • «Терос»
  • «Magic 2014»
  • «Лабиринт Дракона»
  • «Незваные Гости»
  • «Возвращение в Равнику»

Примечание: карты из этих выпусков, легальные в формате «Пионер», станут легальными в формате «Исследователь», если они появятся в последующем электронном выпуске в MTG Arena.


Электронные выпуски в MTG Arena включают:

  • «Историческая антология», выпуски 1-5
  • Jumpstart
  • «Амонхет: Обновление»
  • «Каладеш: Обновление»

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