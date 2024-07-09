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ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
10 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Можно все! В этом формате разрешены все выпуски и карты. — В колодах могут быть сколько угодно экземпляров одной карты. — Запрещенных карт нет!

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
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Правила игры/модификаторы

Веселый формат, в котором можно все! Произвольный — это формат MTG с собранной колодой, в котором можно использовать все выпуски и карты. Действительно ВСЕ! В колодах могут быть сколько угодно экземпляров одной карты Партии в произвольном формате имеют обычную продолжительность (около 10 минут).

— Минимум 40 карт в основной колоде (до 15 карт в дополнительной колоде). — Партии 1 на 1.

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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