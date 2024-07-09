ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ФОРМАТ
Почему стоит попробовать этот формат?
— Можно все! В этом формате разрешены все выпуски и карты. — В колодах могут быть сколько угодно экземпляров одной карты. — Запрещенных карт нет!
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
Веселый формат, в котором можно все! Произвольный — это формат MTG с собранной колодой, в котором можно использовать все выпуски и карты. Действительно ВСЕ! В колодах могут быть сколько угодно экземпляров одной карты Партии в произвольном формате имеют обычную продолжительность (около 10 минут).
— Минимум 40 карт в основной колоде (до 15 карт в дополнительной колоде). — Партии 1 на 1.