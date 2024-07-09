ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ
Почему стоит попробовать этот формат?
- Играйте картами из обширного списка карт, составленного вручную.
- С релизом новых выпусков Стандарта карты не заменяются новыми.
- Заново сбалансированные карты не позволят вам заскучать.
- Опробуйте цифровой формат в MTG Arena!
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Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.
Правила игры/модификаторы
Исторический формат — самый масштабный формат с собранной колодой, в котором можно играть новыми и старыми картами Magic. Виртуальные карты, включая заново сбалансированные, легальны в этом формате. Разрабатывайте уникальные стратегии, колоды и создавайте мощные синергии! Исторический формат никогда не меняется и считается в первую очередь электронным форматом.
- В колоде должно быть не менее 60 карт.
- Если вы используете дополнительную колоду, в ней может быть до 15 карт, а в матчах до одной победы — до 7.
- За исключением базовых земель, в объединенной основной и дополнительной колоде может быть не больше четырех экземпляров каждой карты.