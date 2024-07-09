ФОРМАТ «НАСЛЕДИЕ»
Почему стоит попробовать этот формат?
- В колоде могут быть карты из любых выпусков Magic!
- Доступны более мощные карты, по сравнению с другими форматами.
- С релизом новых выпусков «Стандарта» карты не заменяются новыми.
- Формат для всех!
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
Настольная версия
Собирайтесь с друзьями и играйте вместе! В настольной игре вы сможете увидеть вблизи различные варианты оформления карт: эксклюзивные иллюстрации, фольгирование и тематические рамки.
SpellTable
Используйте свою веб-камеру, чтобы играть в Magic с друзьями или сражаться с игроками по всему миру! В SpellTable доступна современная технология сканирования карт.
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
«Наследие» — формат с собранной колодой, карты которого не заменяются новыми. Вы можете использовать карты из любых выпусков Magic (за исключением тех, которые включены в список запрещенных). Для этого формата в вашей основной и дополнительной колоде должно быть не более четырех экземпляров каждой карты. Это правило не распространяется на карты базовых земель.
- Минимальный размер колоды: 60 карт
- До 15 карт в дополнительной колоде (если используется)