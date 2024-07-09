«Наследие» — формат с собранной колодой, карты которого не заменяются новыми. Вы можете использовать карты из любых выпусков Magic (за исключением тех, которые включены в список запрещенных). Для этого формата в вашей основной и дополнительной колоде должно быть не более четырех экземпляров каждой карты. Это правило не распространяется на карты базовых земель.

Минимальный размер колоды: 60 карт

До 15 карт в дополнительной колоде (если используется)