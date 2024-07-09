ФОРМАТ «БАЗОВЫЙ МОМИР»

В этом формате, представляющем собой битву стратегий, используются колоды земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес) и одна единственная карта: «Момир Виг».

Каждый ход игроки сбрасывают базовую землю Момиру Вигу и получают случайное существо из истории игры Magic! Отыщите существо Magic, которое вы никогда раньше не видели! Игроки начинают партию с 24 жизнями. Этот формат можно найти в Magic Online. Также иногда его варианты встречаются в MTG Arena.

— 60 базовых земель. — 1 аватар «Момир Виг, Визионер Симиков».