ФОРМАТ «БАЗОВЫЙ МОМИР»
Почему стоит попробовать этот формат?
— Веселый любительский формат! — Каждый ход совершенно уникален: в нем участвуют случайные существа Magic, которые помогут вам победить! — Его можно найти в Magic Online и MTG Arena.
МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ
MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.
MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
Правила игры/модификаторы
В этом формате, представляющем собой битву стратегий, используются колоды земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес) и одна единственная карта: «Момир Виг».
Каждый ход игроки сбрасывают базовую землю Момиру Вигу и получают случайное существо из истории игры Magic! Отыщите существо Magic, которое вы никогда раньше не видели! Игроки начинают партию с 24 жизнями. Этот формат можно найти в Magic Online. Также иногда его варианты встречаются в MTG Arena.
— 60 базовых земель. — 1 аватар «Момир Виг, Визионер Симиков».