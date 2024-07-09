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ФОРМАТ «БАЗОВЫЙ МОМИР»

Центр форматов
Размер колоды
60+
Количество игроков
2
Продолжительность партии
10 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

— Веселый любительский формат! — Каждый ход совершенно уникален: в нем участвуют случайные существа Magic, которые помогут вам победить! — Его можно найти в Magic Online и MTG Arena.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИГРАТЬ

MTG Arena
Попробуйте свои силы в Magic: The Gathering — пройдите обучение и играйте онлайн в любом месте. MTG Arena — это бесплатная игра, в которую можно играть как на мобильных устройствах, так и на настольном компьютере.  
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MTGO
Отмечаем юбилей — 20 лет! Magic: The Gathering Online позволяет вам получать разнообразные карты, собирать колоды и сражаться с другими игроками в множестве форматов.
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Правила игры/модификаторы

В этом формате, представляющем собой битву стратегий, используются колоды земель (Равнина, Остров, Болото, Гора, Лес) и одна единственная карта: «Момир Виг».

Каждый ход игроки сбрасывают базовую землю Момиру Вигу и получают случайное существо из истории игры Magic! Отыщите существо Magic, которое вы никогда раньше не видели! Игроки начинают партию с 24 жизнями. Этот формат можно найти в Magic Online. Также иногда его варианты встречаются в MTG Arena.

— 60 базовых земель. — 1 аватар «Момир Виг, Визионер Симиков».

Список запрещенных и ограниченных карт
База карт
Центр форматов

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