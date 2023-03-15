Oathbreaker — это формат для нескольких игроков, в котором каждый из них строит игру вокруг своего любимого Planeswalker-а. Колода каждого игрока состоит из следующих 60 карт:

— 1 карта Клятвопреступника (карта Planeswalker-a)

— 1 карта Знакового заклинания (карта мгновенного заклинания или волшебства)

— 58 карт основной колоды

Каждая карта в колоде игрока, включая его Знаковое заклинание, должна иметь ту же цветовую принадлежность, что и у карты Клятвопреступника. Игрокам разрешается иметь в своей колоде только по одному экземпляру каждой карты (базовых земель это требование не касается). Карты из всех выпусков Magic легальны в этом формате.

ЦВЕТОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Цвета символов в мана-стоимости вашей карты Клятвопреступника, а также любые символы маны в ее описании определяют цветовую принадлежность вашей колоды. Все карты в вашей колоде, в том числе и карта Знакового заклинания, должны содержать только символы маны, присутствующие на вашей карте Клятвопреступника.

Также разрешаются бесцветные карты.

ЗОНА КОМАНДОВАНИЯ

Перед каждой партией у вас есть карта Клятвопреступника и карта Знакового заклинания. Начав партию в Oathbreaker, положите карту Клятвопреступника и карту Знакового заклинания рубашкой вниз в зону командования.

Вы можете разыграть карту Клятвопреступника из зоны командования за ее обычную стоимость. Кроме того, заплатите дополнительные две маны за каждый предыдущий раз, когда эту карту разыгрывали из зоны командования в этой партии. Если ваша карта Клятвопреступника должна быть изгнана или отправлена в вашу библиотеку, руку или на кладбище, вместо этого вы можете вернуть ее в вашу зону командования.

Если ваша карта Клятвопреступника находится на поле битвы под вашим контролем, вы можете разыграть вашу карту Знакового заклинания за ее обычную стоимость. Кроме того, заплатите дополнительные две маны за каждый предыдущий раз, когда вы разыгрывали вашу карту Знакового заклинания из зоны командования в этой партии. Когда ваша карта Знакового заклинания разрешается, поместите ее в зону командования, а не на кладбище. Если ваша карта Знакового заклинания должна быть отправлена куда-либо, кроме зоны командования или стека, вы должны поместить ее в зону командования вместо этого.

ИГРА «ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ»

В формате Oathbreaker обычно проводят партии типа «все против всех», в которых участвуют от трех до пяти игроков.

В начале игры у каждого игрока есть 20 жизней. Перед началом партии игроки садятся в круг в произвольном порядке и кладут в свою зону командования карту Клятвопреступника и карту Знакового заклинания рубашкой вниз. Игроки поочередно совершают свои ходы по часовой стрелке вокруг стола.

В ходе партии игрок может атаковать любого другого игрока (вне зависимости от его места за столом) и в ходе одной атаки может атаковать нескольких игроков. Перманенты, заклинания и способности также могут делать целью любого игрока за столом (если на них специально не указано, что целью должны быть вы сами). Игрок побеждает, когда все остальные выбывают из игры.

Если вам не терпится узнать, что произойдет, когда ваши любимые Planeswalker-ы сразятся друг с другом, или если вам хочется с азартом и по-новому собирать колоды, формат Oathbreaker — это именно то, что вам нужно.

За дополнительной информацией о формате Oathbreaker загляните на сайт https://oathbreakermtg.org/.